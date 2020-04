Médicos y enfermeras de Cancún se “arman” contra las agresiones

Las asociaciones y colegios que agremian a los trabajadores de salud preparan los argumentos jurídicos necesarios para defenderse en caso de agresiones, tal como lo ocurrido en el Hospital General de Zona número 17 del IMSS.

El Consejo Nacional de Enfermería Mexicana en Quintana Roo informó que ya cuenta con un asesor jurídico para enfrentar estas situaciones, que han proliferado en diversas instituciones de salud de la República.

Carmina Javier Puc, presidenta del Consejo, mencionó que el hecho ocurrido en el área de urgencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es el primero, ya que con anterioridad habían quejas sobre algunos choferes del transporte público que les negaban el servicio al personal de salud en Cancún.