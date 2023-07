Este es un modo de tomar medidas correctivas y positivas para el futuro del país

El arte de la política que se ha ejercido por siglos, claramente marca, según la tesis de un abogado y un profesor de Leyes y Ciencias Políticas de La Universidad de Madrid, en una ocasión un alumno le dijo; ¿Cuál es el político perfecto para la sociedad y el país?

El señor agarró y le dijo; mira el mejor político es el que cuando llega a tener el poder gobierna para el beneficio del país y sus habitantes, sin caer esclavizado por el origen político de su partido sea de izquierda o de derecha.

El político honesto que francamente se preocupa por el bienestar de los ciudadanos y los patriotas que habitan la región, debe de siempre buscar el respeto, la equidad a la Constitución y a las leyes para que las garantías individuales nos den la igualdad de trato a los habitantes de todos los países.

Como así vemos que en todo el mundo hay políticos que duran muchos años, como la señora Merkel, fue porque esta señora supo valorar la importancia de ser un político real que busca lo mejor para su país.

Hemos visto como muchos políticos han caído en el vicio del poder y de querer mantenerse en el poder, un ejemplo Porfirio Díaz, un ejemplo Adolfo Hitler, otro ejemplo Francisco Franco y Evita Perón, lo importante de los políticos, sean de un partido u otro, es que precisamente ejerzan su función para el bienestar de todos los ciudadanos.

Hemos estado viendo como los políticos que han ganado varios estados, en ciertos momentos como gobernadores, han acertado hacer algo positivo, hemos visto como muchos no han hecho nada por su país más que se han convertido en narco políticos.

Y al mismo tiempo estamos viendo un fenómeno positivo, como es el caso del gobierno de Quintana Roo, que por primera vez en la historia del estado lo gobierna una mujer y el día de ayer acaban de hacer una inversión histórica de más de dos mil millones de pesos en la adquisición de patrullas y equipamiento.

Todo esto para fortalecer las labores de protección y prevención en Quintana Roo, destinando recursos significativos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los 11 municipios.

Se han arrendado 557 vehículos a un costo de casi mil 770 millones de pesos, financiados con recursos estatales, de los 689 vehículos totales asignados.

Además, se han adquirido 25 vehículos tipo Pick Up que serán entregados en comodato a los municipios, destinados específicamente a los elementos de la Secretaría de Marina para colaborar en el fortalecimiento de la seguridad en la región.

En complemento, se han adquirido 7 vehículos Pick Up y motocicletas con una inversión de 4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, recurso federal destinado a apoyar las tareas de seguridad en la zona.

La gobernadora destacó el esfuerzo de gestión realizado por el contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero, quien logró obtener una donación de 100 vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin costo alguno para la entidad estatal.

Asimismo, se destinarán recursos por cerca de 440 millones de pesos para la adquisición de un helicóptero y 11 millones 300 mil pesos para la compra de 507 chalecos balísticos, con el objetivo de proteger la vida de los policías.

Todo esto y más es lo que está llevando a cabo la gobernadora de Quintana Roo, con el fin de hacer un frente a la violencia creada por los cárteles, que en asociación con muchos políticos, han creado una situación de desesperanza y de ruina en las familias mexicanas.

Es por eso que así como criticamos constructivamente lo que está mal, tenemos que quitarnos el sombrero y darle un reconocimiento a la capacidad y calidad de política que está ejerciendo la gobernadora del estado de Quintana Roo.

¡Enhorabuena por Quintana Roo, enhorabuena por los quintanarroenses y un respetuoso saludo, aplaudiendo que indiferentemente del partido que provenga la gobernadora está cumpliendo con la necesidad más urgente que requiere esta región es tomar acciones, el fuego se combate con fuego, y se erradique del estado a toda esa bola de cárteles que no han hecho más que envenenar el futuro de sus juventudes.

Yo no me bajo: Enrique de la Madrid

El político Enrique de la Madrid se registró esta semana como aspirante a ser candidato presidencial en el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024.

Días antes envió un mensaje en el que decía “yo no me bajo”, esto luego de que algunas ‘corcholatas’ de la oposición descartaron participar en el método de selección propuesto por la alianza opositora.

En entrevista con Loret de Mola para Latinus, el ex secretario de Turismo admitió que sería ‘ingenuo’ aspirar a quitarle los votos duros a Morena con la búsqueda de un perfil ideal por parte de la oposición.

“Es muy ingenuo pensar que le vas a robar el voto duro a Morena, ¿Le vas a robar el voto duro a los adultos mayores que, ahora hay que reconocerlo, reciben más dinero que en el pasado, le vas a robar ese voto?”, explicó el aspirante presidencial.

De la Madrid reconoció que la popularidad del presidente López Obrador se debe a que la gente lo quiere y conecta bien con él, además de que cada vez les entrega más dinero a los adultos mayores y a los jóvenes.

Sin embargo, en cuanto a su gobierno, Enrique de la Madrid considera que está ‘reprobado’ y por eso no admite que ninguno de los ex funcionarios de su gabinete quiera ser presidente cuando no construyeron un buen proyecto.

¿Cuál es la propuesta de Enrique de la Madrid?

Durante la entrevista, el exfuncionario habló también sobre algunas de sus propuestas y proyectos. Entre ellos está la reactivación del aeropuerto de Texcoco que se cambió por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“El plan desde el día 1 será reactivar el aeropuerto de Texcoco porque este gobierno se dio un balazo en el pie, le pegó al turismo, a la aviación y a la confianza de los extranjeros en México”, explicó el ex secretario.

De la Madrid consideró que la consecuencia es que dejaron de llegar las inversiones nacionales y extranjeras y por eso esta economía no crece en el país.

“Lo único barato en este país es el dólar, vamos a hacer sopa de dólar, tacos de dólar, porque de lo demás a la gente no le alcanza”, agregó el político.

Enrique de la Madrid hizo un llamado a fortalecer a la oposición al construir un “México próspero e incluyente porque es a dónde vamos”, puntualizó.

¿Democracia?

Andrés Manuel López Obrador tiene que entender, que nuestra carta fundamental consagra una forma muy pura de democracia, el arábigo 40 de dicha Ley establece un gobierno democrático y en el dispositivo 39 relata en una forma muy diáfana que todo el poder público dimana del pueblo y queda instituido solamente en beneficio de éste, que es precisamente la caracterización pura de la democracia.

Conforme a tal concepto expresado en la Asamblea Constituyente del 17, en ésta Cuarta Transformación de la Nación, no podemos, ni jamás debemos reputar como democrático a un régimen basado en las ocurrencias e ideales del primer magistrado de la nación, toda vez que él interpreta de forma no idónea lo que significa una democracia.

México requiere la implementación de una verdadera democracia, la cual por obvias razones eminentemente constitucionales sería la resultante de un efectivo liberalismo de índole político, por cuanto constituye la formula conciliatoria entre Poder Ejecutivo y la oposición que éste pudiera tener. De éste modo el poder del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos perseguiría como objetivo primario la conciliación nacional, sujeta siempre a los ordenamientos jurídicos constitucionales.

El primer magistrado de la nación no tiene que echar al olvido que la democracia significa jurídicamente: “la voluntad representada en el orden legal del estado”, lo cual resulta ser equivalente a las voluntades del pueblo, no a las ocurrencias o exigencias del Ejecutivo, no a las sinrazones políticas que persigue la Cuarta Transformación de la Nación.

La forma de gobernanza sometida a los caprichos e ingeniosidades de Andrés Manuel López Obrador es una oposición directa y frontal a la democracia, esa forma de gobierno está constituida por una servidumbre implícita de ciertos Siervos de la Nación que conllevan a una autocracia, dónde se excluye la relación del orden jurídico, por lo cual no queda la garantía o la armonía que debe subsistir entre el ordenamiento constitucional y la voluntad expresa de los gobernados.

En el México de ésta Cuarta Transformación de la Nación el problema de la democracia entraña deficiencias tan profundas, que en verdad nuestro sistema democrático se encuentra alterado por muchos caprichos y ocurrencias del Poder Ejecutivo, tan es así, que esa democracia en la actualidad se ha tornado en ficta.

La democracia prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no acepta gobiernos de despotismo, de arbitrariedad, de ocurrencias, de insanos caprichos, de corrupciones, eso sólo sería un Poder Ejecutivo Federal contrario y que contraría a la voluntad general.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Tras denuncia de Kenia López, el Tepjf ordena inscribir a AMLO en lista de infractores electorales

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó que se inscriba al presidente Andrés Manuel López Obrador en la lista de infractores electorales, luego de que la legisladora presentó una denuncia en su contra.

En su cuenta de Twitter, López Rabadán celebró que el Tribunal emitió un fallo a su favor y detalló que la Sala Especializada sesionó hoy y ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia para sancionar al presidente, a Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, así como a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

¿Por qué denunció a AMLO?

En la misma publicación detalló que denunció al presidente por utilizar su conferencia mañanera para agredir a la oposición y hacer campaña electoral, además de que lo acusó de utilizar los impuestos de forma ilegal e “inmoral”.

“El Tepjf me da la razón y ordena INSCRIBIR A @lopezobrador_ EN LA LISTA DE INFRACTORES ELECTORALES. Lo denuncié porque ocupa la mañanera para hacer campaña y agredir a la oposición. Usa los impuestos de los mexicanos de forma ilegal, además de inmoral. Hoy la Sala Especializada sesionó y ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia para que sancione a: 1. Presidente Andrés Manuel López Obrador. 2. Jesús Ramírez; y 3. Jenaro Villamil.

“Ganamos porque estamos del lado de la ley y del lado correcto de la historia. Seguiré denunciando y siendo la voz de millones de mexicanos que quieren un mejor gobierno. Tengan para que aprendan señores (ilegales) de Morena”, escribió en la red social.

¿Qué determinó el Tribunal Electoral?

El caso quedó documentado en el expediente SRE-PSC-83/2023 y de acuerdo con el Tribunal Electoral, durante la sesión se determinó por unanimidad de votos la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

También se determinó el uso indebido de recursos públicos atribuidos al presidente de la República, a las personas vinculadas con la producción, organización y difusión de la conferencia mañanera y al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por el llamado que hizo el 27 de marzo pasado a no votar por la oposición.

Asimismo, se definió que hubo un incumplimiento de las medidas cautelares, atribuidas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Carta dirigida a todos los precandidatos del frente (Aguas, Morena va con todo) Carlos Alazraki

Estimados pre candidatos:

Semana a semana, habrá sorpresas.

Semana a semana, habrá más renuncias de precandidatos.

Semana a semana, la caballada se irá reduciendo.

Sin embargo, semana a semana, Morena y Andrés se van a ir con todo contra ustedes.

Ahora resulta que ustedes sí representan para el gobierno federal una amenaza muy seria por la carrera para la presidencia de la República en el 2024.

Ahora resulta que Andrés y sus secuaces, están muy preocupados por lo que está pasando.

Jamás imaginaron que ustedes en la oposición les iban a generar tanto dolor de cabeza.

Jamás supusieron que ustedes verdaderamente podían ser competitivos.

Y como prueba son los memes que las corcholatas están recibiendo todos los días.

Hay memes en los cuales se ven a los acarreados salirse de los eventos de las cinco corcholatas, más aburridos que en una carrera de tortugas.

Hay otros memes en el que se ve en un evento de Manuel Velasco que había nada más 50 espectadores y que Manuel decidió no asistir a dicho evento.

También hay otros memes en el que se ve a unos comensales en un restaurante en Monterrey, insultando a Sheinbaum.

En fin mis queridos precandidatos, estas elecciones primarias, se están calentando mucho.

Y no duden que conforme se acerque el mes de septiembre, la situación se va a poner peor.

Las cerdadas que están viendo con las corcholatas, es solamente un aviso, de lo que serán las campañas en el mes de febrero.

Mientras tanto, les quiero dar un par de consejos de lo que yo veo venir.

En primer lugar, el candidato Andrés Manuel, dejará de serlo.

El candidato Andrés, se convertirá ahora en el coordinador de campaña y vocero de las corcholatas.

Desde su pulpito mañanero Andrés, el vocero, les pondrá una ma… a ustedes, como nunca se han imaginado.

Los va a difamar, les va a inventar cosas que no son graves, pero que él las volverá gravísimas.

Le va a mentir cada mañana a sus feligreses.

Los van a difamar como nunca se hubieran imaginado.

Las corcholatas como no pueden decir nada también se van a ir contra todos ustedes.

Además, prepárense para la batalla más sucia, en que han participado.

Precandidatos, un favor, no caigan en el juego de Andrés y corcholatas.

Y no se les ocurra contestarles a sus acusaciones, cuando una persona difama a otra, contesten con frases cortas y contundentes como por ejemplo: “hay, no le hagan caso” y aquí pueden escoger “está loco o pe.. o mariguano”, “pero que se habrá tomado”, “pobrecita o pobrecito, ya se volvió loco” “no manches ¿eso dijo?”

Otra respuesta es “ya no le sirvan otra” y pueden agregar el “ja, ja, ja”

Otra, “mi vido ya envejeció”, también pueden poner “mi vida”.

Para empezar yo creo que con este tipo de respuestas son suficientes, si no les gustan estas inventen las suyas, pero recuerden que sean cortas.

Y conforme vayan pasando los días iremos viendo.

Xóchitl Gálvez presumió logros en la sierra de Chiapas y acusó a AMLO de mentir

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien arremetió contra ella una vez más en la mañanera.

Gálvez utilizó su perfil en redes sociales para desmentir a López Obrador, quien aseguró que la legisladora jamás ha visto la realidad del país fuera de la zona privilegiada de la Ciudad de México, en sitios como la sierra chiapaneca.

La opositora sostuvo que no sólo ha estado en la sierra de Chiapas sino que incluso impulsó obras públicas para mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

“El presidente miente al asegurar que no he ido a la sierra chiapaneca. No solo la conozco sino que, como titular de la CDI construimos carreteras, obras de electrificación y llevamos agua potable a comunidades. También creamos programas ecoturísticos y productivos para mujeres indígenas”, publicó Gálvez este viernes 7 de julio.

La senadora acompañó su mensaje con una fotografía de la carretera San Andrés Duraznal-Simojovel, un proyecto de 2004, como muestra de las obras que impulsó en esta región del país.

Los logros que Gálvez presumió se remontan al gobierno del ex presidente Vicente Fox. En ese sexenio, ella estuvo al frente de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y después de la entonces recién creada Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

AMLO aseguró que Xóchitl Gálvez es la representante de Fox.

Debido a la participación que Xóchitl Gálvez tuvo en el sexenio de Vicente Fox, López Obrador la ha acusado de ser representante del ex presidente y de otras personas como Claudio X. González, Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos.

“¿Cómo no le voy a decir a la gente que la señora Xóchitl Gálvez es la representante de Salinas o de Diego o de Claudio X. González? ¿Cómo no se lo voy a decir a la gente? Tengo la obligación de hacerlo. Y ya que cada quien decida, pero que no los engañen, ya teniendo la información, que cada quien libremente decida, pero no engañar, sino dar toda la información, fuera máscaras”, expresó.

Sin embargo, el presidente no se limitó a criticar a Gálvez por su supuesta cercanía con los antes mencionados. También se lanzó en su contra por su rol como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, alcaldía a la que se refirió como Lomas de Chapultepec.

“Son muy importantes los que viven en las Lomas, son los más ricos de México, pero México es muchísimo más que eso, estamos hablando de la sierra de Chiapas. ¿Cuándo ha ido Xóchitl Gálvez a la sierra de Chiapas? ¿Cuándo ha ido al Porvenir, a Motozintla? ¡No! Además, son cuestiones de convicciones, de principios, de ideales y ella ha estado pues trabajando con Fox, imagínense, nada más”, señaló.

Esta fue la primera vez que López Obrador se lanzó contra la senadora desde que ésta se destapó como aspirante a la candidatura presidencial de la coalición formada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En días previos AMLO afirmó que Gálvez fue elegida para representar a la oposición en las elecciones presidenciales y que la contienda por la coordinación del Frente Amplio por México es una simulación.

Gálvez desmintió haber sido elegida por Claudio X. González o por cualquiera cercano a la oposición y ha sido insistente en que detrás de los señalamientos de López Obrador en su contra está el miedo a la fuerza que tomó desde que se destapó rumbo a 2024.

El mito de la cuarta

En el México de hoy, cuando Andrés Manuel López Obrador intenta de manera desesperada enterrar la Carta Magna, con su forma de ordenar y gobernar, obstruyendo con ello a las instituciones de Otero y Rejón, atacando día a día al Poder Judicial Federal, improvisando vejatorios discursos y arengas, omitiendo supervisar políticamente a su indecorosa Fiscalía General de la República o exhortándola a que cumpla con el mandato de la Suprema Ley con el objeto de que investigue el fenómeno de la narco-política (una cosa es ser independiente y otra muy distinta el ser negligente), promoviendo más que sospechosas e inconstitucionales reformas para asegurar el triunfo de su afecto. Topamos con una triste realidad.

El México actual se encuentra quebrantado por las discordias electoreras, por los desarreglos internos de todos los partidos políticos, por el desquiciamiento de la justicia como forma primaria para mantener la paz interna, por la forma de gobernar del Poder Ejecutivo Federal; quién sólo busca dar continuidad a su mito de Cuarta Transformación de la República.

Los temas fundamentales de la política del titular del Poder Ejecutivo Federal, constituyen una larga e interminable cadena de mitos, que para desgracia de nuestro País resultan imprescindibles en la forma de gobernar del tabasqueño.

La democracia, justicia, equidad, ecuanimidad, imparcialidad, seguridad, libertad de expresión son los grandes mitos de su actuar. Para Andrés Manuel justicia e igualdad no existen. Nuestra Constitución Republicana consagra éstas expresiones como elementos valiosos para la vida política de la República y el presidente sólo expresa “a mí no me vengan con cuentos de que la ley es la ley”.

Con todas esas imperfecciones en la forma de gobierno del Ejecutivo, no se encuentra el camino de superación de nuestra nación y solo ello nos conduce a afirmar la eminente destrucción del mito de la Cuarta Transformación de la República. Su idea de la Cuarta se liga a una fábula, a una política ilusoria, de ficción, de mentira, de corrupción, de enajenación, especialmente en materias de seguridad, justicia, igualdad, acato a la ley y, luego generalizada a lo social y a lo político.

En esa variada política de Andrés Manuel López Obrador, con todo su cortejo de relatos los cuáles se perdieron por ineficaces, surgió el mito que alteró las verdaderas cualidades de nuestro México.

Aquellas promesas de campaña eran sólo un mito y lo triste que hoy se reinventan en la voz de aquellos que buscarán el voto.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La investidura presidencial Degradándose (Rafael Cardona)

El poder y los símbolos en una república son el conjunto de protocolos y herramientas con las que el presidente ejerce su cargo. AMLO ha insistido en pedir respeto a su investidura cuando alguien lo quiere increpar, pero sus propias acciones la han degradado.

En muchas ocasiones hemos reflexionado sobre el poder y los símbolos.

Es un símbolo del poder el cetro de un monarca, el trono del soberano, la tiara del papa o el báculo del obispo, son símbolos de poder.

En la vida Republicana un símbolo del poder es el conjunto de protocolos y herramientas con las cuáles el presidente de la república ejerce su cargo.

Lo más significativo de todo esto es la banda presidencial.

El presidente queda investido del cargo cuando el presidente del Congreso de la Unión, en nombre del pueblo soberano, le entrega la banda presidencial y entonces ya una vez puesta la banda, se simboliza que el hombre tiene el cargo y por tanto el poder.

Y en muchas ocasiones el presidente de la República, este presiente, de esta república, en estos días, ha insistido en el respeto a la investidura presidencial cuando alguien lo quiere increpar o cuando él supone que le pueden faltar al respeto si va por ejemplo al Senado de la república, pero nunca se había degradado la investidura presidencial como con las propias acciones del presidente.

La más ridícula y grotesca de las cuales ha sido ponerse a jugar con su caricatura echa en peluche, un peluche parlante que repite las menos afortunadas de las frases que ha tenido a lo largo de su mandato: “Me canso ganso”, “lo que diga mi dedito” y ahí está el muñequito y ahí está el presidente riéndose de sí mismo.

¿Así es como quiere que lo recordemos? O ¿como el hombre que no pudo parar la sangre en el país?

Tiempo que falta para las elecciones presidenciales del 2024

Pareciera que la elección del próximo año está a la vuelta de la esquina, pero no, aún faltan varios meses

Con las “corcholatas” del oficialismo y los aspirantes de la “oposición” acaparando portadas en los medios nacionales, pareciera que las elecciones presidenciales del 2024 están a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, esto no es así, aún falta mucho tiempo para que se cumpla la que muy probablemente será la contienda electoral más grande de la historia democrática de nuestro país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente hay más de 97 millones de personas que forman parte del Padrón Electoral y que podrían participar en los comicios del próximo año.

No es para menos, en las elecciones del 2024, además del presidente de México, se renovará todo el Congreso de la Unión-500 diputados y 128 senadores-, así como 9 gubernaturas, así como varios congresos locales e innumerables ayuntamientos y alcaldías de los municipios.

Si bien el proceso electoral comenzará en septiembre próximo, momento en el que se definirán a detalle el calendario de los comicios, el Consejo General del INE ya tiene definida la fecha en que se celebrarán las elecciones: el domingo 2 de junio del 2024.

Esto quiere decir que falta menos de un año para las elecciones del 2024.

En un sentido más exacto, los comicios están a 331 días, al corte de este viernes 7 de julio del 2023. Este tiempo se puede traducir en 10 meses y 26 días, también en 47 semanas y dos días e incluso en 7 mil 944 horas o 476 mil 640 minutos.

Aquí puedes seguir la cuenta regresiva en tiempo real, detallando días, horas, minutos y hasta segundos, del lapso que falta para celebrar las elecciones del 2024.

Recuento de los accidentes que ha tenido Pemex en 2023

Los accidentes relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) han sido una constante durante el primer semestre de 2023, entre los que sobresalen incendios y accidentes laborales.

De manera oficial, Pemex detalló que los primeros accidentes del año se presentaron desde el 23 de febrero de 2023.

En primer lugar, hubo un incendio en el equipo E-10040 A de la Planta Combinada Maya de la Refinería Minatitlán. Tres trabajadores de Pemex perdieron la vida y dos resultaron lesionados.

Ese mismo día, ocurrió un siniestro en el equipo de perforación PM-119 en la Cavidad Tuzandepetl-331 ubicada en Veracruz. Debido a esto, cinco trabajadores de Pemex perdieron la vida y siete resultaron heridos.

Ese mismo día también se reportó un incendio en una de las dos unidades de destilación de crudo de la refinería de Deer Park. “El fuego fue extinguido por el equipo de respuesta a emergencias. No se reportaron lesionados, ni alguna amenaza para la comunidad o al medio ambiente”, explicó Pemex.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2023, la petrolera tuvo que realizar un “paro seguro” en una de las plantas de la refinería de Cadereyta.

Este procedimiento generó una columna de humo, cuyo contenido era 99 por ciento de vapor de agua y el 1 por ciento restante era remanente de hidrocarburo, lo que le dio coloración amarilla a la columna de vapor.

Para el 18 de mayo, se registró un incendio en la refinería de Pemex ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, en ese incidente, no se registraron lesionados ni daños personales, según la petrolera.

Cinco días después, la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza informó que hubo otro incendio en la refinería Minatitlán, específicamente en la planta U-100, lo que provocó lesiones de tres trabajadores por quemaduras y otro más por torcedura.

Ese mismo día, Pemex informó que logró controlar un incendio provocado por una toma clandestina ubicada en Polotitlán, Estado de México.

Al respecto, la empresa informó que se registraron daños materiales y 9 personas resultaron con lesiones como consecuencia del siniestro. Tres de ellos eran trabajadores de Pemex, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Tula para ser atendidos.

Otro incidente vinculado con Pemex fue el que sucedió el 20 de junio de 2023, cuando un helicóptero de la compañía Heliservicios tuvo un accidente en Ciudad del Carmen, Campeche.

Unos días después, la Secretaría de Marina informó que encontró los cadáveres del piloto y del copiloto que iban en ese vuelo.

El segundo semestre del año ya registró su primer accidente, con el incendio del Centro de Proceso Nohoch-Alfa, ubicado en la Sonda de Campeche. Hasta el momento, se reportan seis personas lesionadas.

El gobierno reconoce que por ahora Dos Bocas no cumplirá la meta de producción de petróleo

A un día del evento, Andrés Manuel López Obrador reconoció que la meta de 340 mil barriles no se cumplirá este año, como estimaba.

Aunque la planta se inauguró oficialmente en la fecha en que estaba previsto, las unidades diseñadas para destilar petróleo en gasolina permanecieron inactivas junto con el equipo de construcción, lo que sugiere que aún queda trabajo por hacer.

Fue a finales de 2022 cuando López Obrador comprometió que esa sería la producción para septiembre de este año, asegurando que en este julio ya estaría procesando 170 mil barriles diarios de petróleo crudo y llegar a la emblemática fecha del 15 de septiembre con el doble.

Sin embargo, los cálculos se redujeron notablemente y planteó que en la primera etapa Dos Bocas podría producir apenas 80 mil barriles diarios, señalando que a partir del arranque programado para el 1 de julio, no obstante se tomará un mes para la estabilización de los procesos.

El arranque de Dos Bocas ocurre en medio de amplios cuestionamientos desde el sector. Expertos aseguran que aún hay poca claridad de que esté lista la obra para iniciar el periodo de prueba.

Para el mercado no pasó desapercibido que el proyecto perdió fuerza en la narrativa desde Palacio, sobre todo si se compara con los reflectores que tuvo la inauguración de la obra hace un año, aún si en esa ocasión se trató de un evento más bien simbólico, pues aún no estaba al 100%.

"No hay forma de que la refinería entre en operación en forma sostenida", explicaron fuentes del sector.

El proyecto se ha visto afectado por retrasos en la construcción y sobrecostos tan altos que provocaron la renuncia de un alto funcionario de Pemex en diciembre.

El costo inicial para el proyecto era de 8 mil millones de dólares en 2019, sin embargo, el presupuesto de la refinería para trabajos de construcción hasta 2024 aumentó en mayo a más de 14 mil millones de dólares, y el precio final probablemente totalice entre los 16 mil millones y 18 mil millones de dólares, según personas familiarizadas con el tema.

Además, no se espera que la planta comience a producir combustible comercialmente hasta dentro de, por lo menos, meses. Mientras Pemex, con problemas de liquidez, tiene un historial de no invertir en su negocio de refinación, lo que genera problemas de mantenimiento, accidentes y pérdidas financieras para la empresa.

Por lo pronto hay quienes dicen que la Refinería de Dos Bocas ni está terminada, ni produce, pero si sufre de severas inundaciones, lo que quiere decir que por el momento este es un fracaso del actual gobierno.

