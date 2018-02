Prevén apertura de empresas en tres días en Solidaridad

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) dará este martes su dictamen en torno a si Solidaridad puede o no establecer tramitología con tiempo máximo de tres días para las empresas de bajo riesgo, como parte de las políticas para afinar la mejora regulatoria y fomentar con ello la apertura de empresas.

“Hoy nos está calificando de parte de la Cofemer para ver si reunimos los requisitos del trámite de tres días, con lo que certificamos la ventanilla única; confiamos que vamos a acreditar los requisitos que nos piden”, dijo Cristina Torre Gómez.

También te puede interesar: Q. Roo necesita planes definidos para captar inversión extranjera

Aunque la decisión dependerá de esa oficina federal, dependiente de la Secretaría de Economía, Torres Gómez previó que haya una respuesta favorable para contar con esa certificación, por lo que como parte de las observaciones que tienen que cubrir este martes, buscarán aprobar en el Cabildo la creación de un grupo de trabajo para calificar qué tipo de empresas entrarían a este programa de tres días.

“El organismo lo que va a ser es encargarse de evaluar las empresas de bajo riesgo para que éstas sean al trámite de tres días como tiempo límite para obtener una respuesta, ya sea afirmativa o negativa para la apertura rápida de empresas”, explicó la primera edil.

Agregó que lo que cambia respecto al Sistema de Apertura Rápidas de Empresas (SARE) que ya funciona en el Ayuntamiento, es la simplificación de trámites, pues además de que las empresas que formen parte de ese catálogo podrán reunir en una sola ventanilla toda la tramitología, podrán presentar ésta a través de internet, reduciendo los tiempos de gestión y de respuesta.

“Ya no estarían presentando a cada una de las dependencias municipales como son Protección Civil, Salud, Tesorería y Desarrollo Urbano, sino en un solo expediente físico nos permita compartir la información entre todas las dependencias involucradas y que no tenga el ciudadano que dar copias a todas, sino que se re distribuye digitalmente”, profundizó.

Las empresas de bajo riesgo son las consideradas micro y pequeñas, que no rebasan cierta extensión y que por su operatividad no implican daño a la ecología, a la salud y que no sean riesgosos para la protección civil. En caso que la Cofemer dé su aval para implementar el programa de los tres días, de inmediato se estaría formalizando su funcionamiento para este cierre del año.