Melissa Galindo invita al mundo a volar hacia la felicidad con nuevo tema

Cancún.- Con toda la energía y cobijada por la disquera de Kalimba, Melissa Galindo promociona su nuevo sencillo “Vete con ellas” al lado del cantante y compositor mexicano Valdo Vinoz, tema con el que pretende enviar un mensaje de amor propio y autoestima a quien lo escuche, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo la bella cantante, oriunda de Culiacán, Sinaloa.

“Estoy feliz, la canción se llama ‘Vete con ellas’, es una canción muy personal, es bonito compartir la experiencia de lo que estamos viviendo. Esta canción habla de amor propio, de poner límites y saber identificar cuando no estamos a gusto en un lugar y tenemos que irnos de ahí. Con mis temas quiero enviar mensajes a toda la gente y que saquen las alas y vuelen hacia la felicidad, en este caso ‘Vete con ellas’ es un tema que tiene mucho mensaje”, declaró Melissa, quien se dijo agradecida de contar con un equipo que la respalda, ahora que pertenece a las filas de ArkRecords y Kalimba es su manager.

“Hasta hace un año estaba independiente y el camino era mucho más complicado, me tocaba hacer todo y ahora que tengo un equipo es algo padrísimo. Entre más rememos el barco más lejos podemos llegar. Me siento bien agradecida por poder seguir dedicándome a esto, la vida ha sido muy bella conmigo, he tenido el apoyo siempre de mis padres, de mi familia, me siento muy afortunada, vamos para arriba haciendo más cosas, encontrando más sonidos, evolucionando con mi música y haciendo las cosas con amor, con la intención de ayudar a la gente, llevarles un mensaje bonito, darles mucho amor, entretenimiento y felicidad”.

Busca nuevas colaboraciones

Sus más recientes sencillos “Te advertí” junto a SAAK y Yhezid y “Vete con ellas” al lado de Valdo Vinoz son canciones que formarán parte de un nuevo material discográfico; sin embargo, Melissa sueña con hacer colaboraciones con grandes estrellas del pop internacional.

“Quisiera colaborar con todo el mundo, la música es para compartirse y es padrísimo cuando se hace equipo, mi invitación está abierta para el mundo. J.Balvin, Mau y Ricky, Carol G, Becky G, Tiny, Ricky Martin, mis influencias musicales vienen de Beyonce, Ariana Grande, Justin Timberlake y por supuesto que me encantaría hacer algo con todos ellos”, puntualizó Melissa, quien aseguró ya tiene varias canciones en lista para regalar a sus seguidores.