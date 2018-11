Falta de pasaporte deja sin atención a niños con malformaciones

Rodrigo Osorio/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La falta de módulos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Chetumal, ha ocasionado que familiares de 13 niños con malformaciones congénitas no hayan tramitado su pasaporte para ser atendidos en la ciudad de Belice.

Óscar Joaquín Acopa Ferral, presidente de la Fundación Mariana IAP, mencionó que los 13 niños con malformaciones, como defectos del tubo neural, trastornos metabólicos hereditarios, labio leporino y paladar hendido, no pueden ser trasladados fuera del país porque no tienen pasaporte, y no lo han podido tramitar por el gasto que representa acudir a la ciudad de Cancún para realizar el trámite correspondiente.

“A nosotros como fundación nos pone una limitante, porque no podemos hacer los trámites directamente aquí, entonces tenemos que viajar a la ciudad de Cancún y eso nos ocasiona más gastos para las familias que no tienen el suficiente recurso para ir hasta Cancún a realizar los trámites”, aseguró.

Acopa Ferral comentó que en total apoyan a 16 niños, de los cuales sólo tres han podido ser atendidos, “podemos tramitar un permiso temporal, pero el mismo permiso nos limita a ciertas ciudades, de las cuales una es la ciudad de Belice, y además el permiso es de 24 a 72 horas”, abundó.

“Afortunadamente contamos con apoyo para mover a los niños y sus familiares hasta Belice, el detalle es sólo la obtención del pasaporte”

“El Instituto Nacional de Migración (INM) nos ha estado autorizando permisos por un día, pero esos permisos son sólo para la ciudad de Corozal, entonces las autoridades beliceñas nos han permitido llegar hasta la ciudad de Belice, pero sólo es por un día, y cuando un niño es atendido u operado necesita permanecer por lo menos tres días”, complementó.

Manifestó que la fundación se da a la tarea de buscar patrocinadores para que se puedan sacar los pasaportes, “pero el patrocinio sólo es para pasaportes, y tenemos que ver la manera de subsanar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de las familias que se van a realizar el trámite. Afortunadamente contamos con apoyo para mover a los niños y sus familiares hasta Belice, el detalle es sólo la obtención del pasaporte”, sentenció.

De acuerdo con datos obtenidos, el pasaje más barato a la ciudad de Cancún es de 382 pesos por persona, la renta más económica de hotel es de 367 pesos por noche y la comida en restaurantes económicos es de 46 pesos, haciendo un total de 795 pesos por persona.