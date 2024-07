Menores; los más reportados como extraviados durante vacaciones en Cancún

Las autoridades del municipio de Benito Juárez aseguraron que durante las vacaciones reciben entre tres o cuatro reportes más de niños y adolescentes no localizados.

Adela Jiménez Izquierdo, titular del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), comentó que esto se debe a que los menores no avisan a sus padres dónde van a estar, por lo que la mayoría son localizados ese mismo día.

Calculó que, durante el periodo vacacional, se reciben más de tres o cuatro reportes de los que la instancia recibe a la semana en cualquier otra época del año.

La entrevistada aseguró que la mayoría de estos reportes se pueden resolver el mismo día, ya que los niños no se alejan mucho de sus casas o están con amigos, lo cual se combina con operativos de búsqueda inmediatos.

Jiménez Izquierdo comentó que, al contrario, durante el periodo vacacional no aumentan los reportes por trabajo infantil, debido a que la mayoría de los menores que realizan esta actividad no acuden a la escuela.

“En vacaciones es mínimo el incremento, porque muchos de los niños que en su mayoría encontramos laborando, no van a la escuela. El fenómeno cambia, porque de los niños que salen de vacaciones, sí pudieron acompañar a sus padres a otro tipo de actividades, pero en otras zonas y otras circunstancias, pero los que atendemos en ciertas zonas, los niños no están yendo a la escuela, entonces no tiene nada que ver con las vacaciones con los que ya tenemos en puntos específicos”.