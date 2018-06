Sufre carencia de agua el mercado municipal

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Desde el mes de abril, el mercado Benito Juárez de la comunidad de Javier Rojo Gómez en la ribera del Río Hondo, mantiene problemas con el suministro de agua potable.

Juan Manuel Torres Poot, administrador del mercado, indicó que el servicio sale a cuenta gotas para los locatarios, quienes llenan cubetas para usarla aunque, dijo que es insuficiente para mantener salubre todos los espacios.

Explicó que hay inconformidad por parte de los locatarios, principalmente los que tienen que vender alimentos y los puestos de venta de carne, quienes tienen que acarrear agua de otros lados con camionetas para poder realizar la limpieza diaria de sus lugares de trabajo.

Dijo que ya se buscó la atención de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); sin embargo, no han tenido respuesta alguna, y ya va para dos meses que empezaron con estas carencias en el servicio.

“Hay inconformidad de los locatarios, los que venden comida y el área de carnicerías, pues el agua no es suficiente, ya es de conocimiento de la CAPA, pero no han hecho nada al respecto”, comentó.

No obstante, dijo, los recibos por el servicio de agua que se paga de manera general por el mercado los días 15 de cada mes si son puntuales y sin rezagos, mientras que el servicio que reciben no es suficiente para satisfacer las necesidades más básicas.

Además, señaló que en lo que va del año, el recibo por el agua ha subido exorbitantemente, ya que pasaron de pagar 110 pesos mensuales a casi 400 pesos en este último recibo que ya recibieron, por lo que pidió la inmediata intervención de las autoridades de la paraestatal.

Al respecto, el responsable de los baños del mercado, Tirzo Torres Martínez señaló que con dificultad mantiene limpio los inodoros, y las personas ya no quieren entrar a los baños debido a la falta de agua.

“Yo me esfuerzo a tenerlos limpios los baños, y aunque sea a cuenta gotas lleno las cubetas para lavar los baños y para echarles agua, pero hay veces que no se puede hacer nada porque de plano no cae nada de agua”, finalizó.