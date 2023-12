“¿Merecen la amnistía unos golpistas? Rotundamente, no. Alfonso Guerra”

Cuando se trata de dialéctica, Alfonso Guerra (Sevilla, 1940) no pierde la forma.

En vísperas del 45 aniversario de la Constitución defiende el legado al que el él contribuyó decisivamente sin renunciar ni a la crítica ni al optimismo. Recibe a El Mundo en el barrio sevillano de Santa Clara, rodeado de vecinos que de vez en cuando se paran a saludarle con respeto. Es uno de los suyos.

Pregunta: La última vez que lo entrevisté, en mayo del 2021, el gobierno de su partido no había indultado a los condenados del procés ni abaratado el Código Penal, ni registrado la amnistía. Si en dos años vuelvo a entrevistarle, ¿qué España imagina que tendremos?

Respuesta: Hombre, yo espero que las aguas se calmen. La contestación a estos desafíos institucionales es tan fuerte que se tendrá que dar marcha atrás. Los jueces, los abogados, los inspectores de Trabajo y de Hacienda, el poder autonómico y municipal que ahora está claramente de parte del PP, lo que puede venir de Europa, los periódicos nacionales y extranjeros coinciden en señalar una degradación de la calidad de la democracia.

El Poder Judicial y el Supremo revocan nombramientos por inválidos. Esto tiene que amainar, porque si no amaina vamos camino del Caribe.

P: Vamos a celebrar los 45 años de la Constitución. Muchos analistas afirman que el procedimiento de modificación ya ha sido burlado por la vía de hecho. ¿Coincide con este diagnóstico?

R: Ha habido algunos intentos muy claros pero afortunadamente se han parado a tiempo. Cuando se hicieron los estatutos llamados de segunda generación introdujeron elementos como el mandato legislativo, por el cual el poder constituyente derivaba, y eso roza la letra de la Constitución.

También se intentó que el artículo 150, párrafo segundo que permite la traslación de competencias del Estado a las comunidades fuera efectivo con solo mencionarlo en el Estatuto, lo cual no tiene sentido.

Y luego está el famoso blindaje de las competencias autonómicas, que va en contra de la propia Constitución.

En cuanto a las declaraciones políticas sobre realidades nacionales, se confunde la nación política o jurídica con la nación cultural o identitaria: esta segunda no tiene derecho a Estado porque autonomía no es soberanía, como ha sentenciado con claridad varias veces el Tribunal Constitucional. En realidad los nacionalistas están jugando a deteriorar el marco legal porque lo que ellos quieren es otra Constitución. Y eso hoy no es posible porque afortunadamente los procedimientos de reforma constitucional son muy rígidos. Si bastara la mayoría absoluta para cambiarla, hoy no quedaría nada de la Constitución. Pero además la reforma es rígida porque no existen cláusulas de intangibilidad sobre temas básicos, como sucede en otras constituciones.

P: Su aparición junto a Felipe en el Ateneos presentando su libro volvió a abrir los telediarios. No estaban ustedes dos tan alineados desde los 80. Lo que pasa es que lo están contra el PSOE actual.

R: No hay un nuevo PSOE, hay otro PSOE. No es una evolución, es otra cosa, con otros criterios. Yo estoy defendiendo ahora mismo lo que defendía el PSOE e incluso el gobierno en su único documento oficial sobre la amnistía, cuando el entonces ministro de Justicia estableció con toda claridad que el indulto si cabe en la Constitución y la amnistía no. Así que otros son los que han cambiado.

P: Como coautor decisivo del texto constitucional, ¿se arrepiente de no haber sido más claro en la redacción del título octavo? ¿Introduciría ahora cambios en la redacción del articulado vistas las consecuencias posteriores?

R: Vamos a ver. Si ahora me dan la Constitución para que la reforme, yo cambio 90 artículos. ¿Pero de qué vale si el resto de partidos no lo aceptan? El texto no nos satisfacía plenamente pero es que uno tiraba para un lado y el de más allá para el otro. ¿Qué es el consenso? Es la lista de las renuncias que tuvimos que hacer todos. Renunciando cada cual a una parte de sus postulados podemos convivir todos, y eso ha durado 45 años. España ha tenido constituciones en 1812, en 1834, en 1837, en 1845, en 1856, en 1869, en 1873, en 1876, en 1931… La vida media de cada régimen era de seis años. Eso es lo que nosotros queríamos romper, y lo conseguimos. Y los que quedan, porque a ver quién modifica la de 1978 sin el PSOE y el PP. Por eso cuando el ministro Bolaños asegura que no se va a cambiar el quórum necesario para modificar las mayorías que eligen el Poder Judicial, yo digo: ¡pero si eso está fijado en la Constitución! ¡Sí es que no lo puede cambiar!

P: Carles Puigdemont opina que el artículo 92 ampara su pretensión de consulta.

R: Ese artículo ampara un referéndum consultivo a todos los españoles, no a una parte. Y por cierto, podríamos llevarnos una sorpresa: que ganara el no en Cataluña y creciera el sí en otras partes de España, hartas de los nacionalistas.

¿Por qué yo no me paso al que se vayan? Porque no quiero que vivan en un gueto los catalanes no nacionalistas; se verían espectáculos de los años 30. En cuanto al derecho de autodeterminación a través de referéndum, hubo una enmienda durante el proceso constituyente que se rechazó. Y por cierto, la rechazó el ponente del nacionalismo catalán, señor Trias Fargas, en un discurso solemne e impecable. Ahora han traicionado ese discurso, y es verdad que nosotros debíamos haber pensado en el 31 y en el 34, cuando ya traicionaron a la República. Pero la verdad es que teníamos tantas ganas de que esta vez saliera adelante, y de que saliera con el concurso de aquellos que nunca habían estado comprometidos en la construcción del Estado que aceptamos cosas que hoy no aceptaríamos. Por ejemplo la disposición adicional primera sobre los derechos forales: hoy no lo haríamos. Pero ya Agustín Argüelles legitimó el foralismo en 1812 para justificar la importación de las ideas de la Revolución francesa, como si los derechos históricos fueran un precedente válido para el régimen liberal, una argucia bienintencionada que luego ha dado muchos problemas.

P: El número 3 de PSOE acaba de reunirse en Ginebra con Puigdemont para verificar su hoja de ruta conjunta ante un “acompañante” salvadoreño. Santos Cerdán lo llama “reunión de trabajo”, ¿Cómo lo llama usted?

R: ¿Yo? Conspiración contra la Constitución. Es muy grave negociar la cesión del 100% de los impuestos y más grave aún hablar de un calendario para el referéndum. Pero aún más grave es el hecho de que la gobernación de España tenga lugar en Suiza entre un delincuente y un representante del PSOE, ambos vigilados por un árbitro que decide sobre cómo se gobierna nuestro país. Su identidad es lo de menos, incluso el contenido: el hecho de la reunión es el escándalo. Les da todo igual. Su insensibilidad democrática es total. No saben lo que es el espíritu de una nación.

P: Usted siempre ha cuestionado las primarias. ¿Pero es posible regresar de ese modelo?

R: Es que lo que hay hoy es un plebiscito, no unas primarias reales como son las americanas. El PSOE tenía verdaderas primarias antes elegíamos los delegados al congreso y el congreso nombraba al candidato. Ahora tenemos un modelo plebiscitario donde solo se elige al líder: inexorablemente eso lleva al cesarismo.

P: Los oficialistas lo acusan a usted de haberse derechizado. ¿Qué responde a quienes dicen que criticar los pactos de la izquierda con el separatismo es hacerle el juego a la derecha?

R: Esa historia de que si alguien es crítico da munición al enemigo la conozco yo desde los años sesenta. Cuando yo empecé en política uno no podía decir ni media palabra contra la Unión Soviética, porque te tildaban de reaccionario. Yo di una conferencia en Córdoba por entonces dije que había una comisión investigando cuántos millones de personas habían muerto por la represión estalinista: pues me pitaron, ¿Así que usted comete un delito y yo no puedo criticarlo porque le hago el juego a la derecha? ¡El que le hace el juego es usted cometiendo el delito! Los que dicen que me he derechizado son los que nunca han dado un palo al agua, y yo me he matado a trabajar. El carrito en política se lleva boca arriba o boca abajo: los que lo llevamos boca arriba llevamos lo nuestro y lo que nos van echando los demás. Los que me critican son gente que siempre ha llevado el carrito boca abajo, nunca se han batido el cobre por el partido. Ocurre que el que es débilmente de izquierdas se siente incómodo cuando ve a una persona de izquierdas como yo: quedan mal en la comparación. Por eso me acusan. Pero todos estos que se pasan el día conspirando con gente contraria a la Constitución no son de izquierdas. Puigdemont es de extrema derecha. ¿Gobierno progresista con la extrema izquierda heredera del terrorismo? Qué me dice.

P: ¿Teme seguir el mismo camino que Nicolás Redondo? ¿Qué sintió cuando se enteró de su expulsión?

R: Creo que todavía no está claro qué ha pasado ahí. Me parece que él renunció antes de que lo expulsaran. Pero temor, ninguno: yo estoy defendiendo lo que ha defendido siempre el partido.

P: En la investidura hizo fortuna un verso solitario de Machado. “Hoy es siempre todavía”. Como machadiano de pro no me resisto a preguntarle por la interpretación política de ese verso, si es que la tiene.

R: Con aquello demostraron que la literatura la cogen con pinzas.

“Esta ley convierte el “procés” en un acto democrático”

P: El gobierno insiste en que la amnistía es constitucional porque no está expresamente prohibida. Usted estuvo allí, en la redacción. ¿Ve posible que este Tribunal Constitucional, sobre el que pesan fundadas sospechas de politización partidista, termine encontrando encaje legal a la amnistía?

R: Antes de la adquisición jurídica sobre el encaje constitucional de la amnistía hay que preguntarse si la merecen. Unos señores que dieron un golpe de Estado, que declararon la república catalana escindiéndola del conjunto y que dicen que lo volverán a hacer… ¿merecen una amnistía? Rotundamente no.

Las amnistías son propias de cambios de régimen de dictadura a democracia por una razón: porque se entiende que las leyes dictatoriales no son legítimas y por tanto tampoco lo son los procesamientos penales. Pero esta amnistía convierte el procés en un acto democrático. Yo no conozco a Cándido Conde-Pumpido. Pero tengo que decir que le tengo mucho respeto al Tribunal Constitucional, porque es la última llave: si me falla la última llave estoy perdido. El náufrago solo tiene un cable: si le falla, se ahoga. Por eso yo siempre espero que el Tribunal Constitucional se va a comportar como debe. El órgano no tiene que caer en la tentación de legislar o de dar consejos al legislador. Solo tiene que decidir si el texto pasa o no pasa el criterio que separa lo que es constitucional de lo que no lo es.

¿Por qué fracasó el comunismo?

Gabriel Tortella (El Mundo)

Esta pregunta me ha estado rondando la cabeza un buen número de años. Una doctrina o escuela preocupada por el destino de los «pobres de la tierra», para los que buscaba una solución igualitaria, ¿cómo pudo materializarse en Rusia en una dictadura opresiva, en un Estado policía que trataba a los ciudadanos como súbditos y que en muchas ocasiones hizo añorar la autocracia de los zares?

Y además, aunque (con grandes sacrificios y sufrimientos) el régimen comunista logró ciertos niveles de desarrollo económico e industrialización, nunca alcanzó la plena madurez económica ni pudo proporcionar a sus ciudadanos un nivel de bienestar comparable con los de Europa Occidental, Norteamérica, Japón, Corea del Sur, Singapur...; siendo ejemplos estos dos últimos de países que pasaron en pocas décadas desde el subdesarrollo a la madurez económica y social, mientras Rusia y los países de Europa Oriental (que se convirtieron en satélites de Rusia -o la URSS- tras el fin de la Segunda Guerra Mundial) se estancaban. No extraña, retrospectivamente, que entre 1989 y 1991 todos los regímenes comunistas europeos se vinieran abajo como castillos de naipes.

La lectura de prestigiosos historiadores filocomunistas, como el español Josep Fontana (El siglo de la revolución) o el británico Eric Hobsbawm (Historia del siglo XX), en busca de la respuesta a mi pregunta resultó decepcionante. Sus explicaciones de cómo y por qué fracasó tan rotundamente el experimento comunista resultan anecdóticas y triviales.

Mi conclusión al leerles fue que el súbito derrumbamiento del sistema colectivista que tanto habían admirado les produjo un trauma mental que les impedía razonar fría y serenamente.

No quiero pecar de presuntuoso, pero creo que muchas lecturas y lucubraciones me han permitido ofrecer una respuesta que se me antoja satisfactoria al problema de cómo una ideología en principio humanitaria produjo unos regímenes tiránicos, ineficientes y frustrados. Resumiendo en una sola frase, yo diría que el ansia desbocada de poder del líder comunista ruso, universalmente conocido como Lenin, le movió a dar un golpe de Estado totalmente a destiempo en el otoño de 1917 y a crear un gobierno improvisado, sin más objetivo concreto que hacerse con el poder y mantenerse en él a toda costa.

Su plan económico era abolir la economía de mercado y poner todas las empresas a las órdenes de Estado, que era tanto como decir del Partido Comunista. Cómo debía funcionar esta economía comunista estatalizada era algo que nadie se había planteado seriamente, y, teniendo en cuenta que Rusia se vio inmediatamente sumida en una larga y cruenta guerra civil, se comprenderá que el caos más absoluto reinara en la economía ruso-soviética hasta 1921.

Los comunistas ganaron la guerra porque los campesinos, aunque no eran comunistas, los apoyaron porque les permitieron conservar la propiedad de la tierra que habían arrebatado a los terratenientes a partir de febrero de 1917. No sabían que Stalin les confiscaría esa misma tierra diez años más tarde, en el Primer Plan Quinquenal. Al acabar la guerra civil, el gobierno ruso era ya una dictadura férrea cuyo órgano supremo era el Politburó, compuesto por unos siete u ocho miembros, todos directivos del PC, presididos por Lenin y entre los que se contaban Trotsky y Stalin, enemigos irreconciliables. Todos los miembros del primer Politburó, menos Lenin, que sucumbió a una enfermedad, murieron víctimas de Stalin. Así se pasó de la utopía al totalitarismo asesino.

¿Por qué dije que los comunistas asumieron el poder «a destiempo» en octubre de 1917? Por una razón muy sencilla: el PC (inicialmente llamado «partido bolchevique») era supuestamente un partido obrero o proletario, es decir, representante de la clase de los obreros industriales, que, según la teoría marxista, serían los que llevarían a cabo la revolución comunista. Sin embargo, en la Rusia de 1917 la mayoría de trabajadores pobres no eran obreros, sino campesinos, y estos no seguían a los bolcheviques, sino al Partido Socialista Revolucionario (SR), mucho más numeroso que el bolchevique.

La verdadera revolución rusa había tenido lugar meses antes del golpe bolchevique, en febrero de 1917, y había sido un movimiento bastante espontáneo, provocado por el hambre y las privaciones causadas por la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a Alemania y Austria contra Francia, Reino Unido y Rusia. Alemania había conquistado Polonia y una buena parte de la Rusia europea y amenazaba a Petrogrado (antes, y hoy, San Petersburgo), la capital de Rusia. La revolución de febrero causó la abdicación del zar y la constitución de una república, cuyo gobierno provisional convocó elecciones para la formación de un Parlamento o Asamblea que daría lugar a un gobierno constitucional.

Pero Lenin llegó a Rusia en abril, desde Alemania y con los bolsillos repletos de oro alemán, con la misión de lograr las paces con Berlín y la intención de alcanzar el poder lo antes posible y por cualquier medio. Sus rivales socialdemócratas, los mencheviques, eran partidarios, por el contrario, de esperar a que se dieran las condiciones para gobernar democráticamente. Ni siquiera los correligionarios de Lenin, los bolcheviques, estaban de acuerdo en lo que prácticamente hubiera sido (y fue) un golpe de Estado y una rendición ante el enemigo, pero Lenin, gastando a manos llenas en sobornos y propaganda, logró que sus tesis -«paz y tierra para los campesinos»- se fueran abriendo paso.

Lenin no trataba de cumplir con sus patronos alemanes, sino de asegurarse el acceso al poder. Lo que él temía es que los germanos llegaran a entrar en Petrogrado y constituyeran un gobierno títere que le excluyera a él. Por eso tenía prisa por alcanzar el gobierno como fuera, y para ello organizó tres golpes sucesivamente, en abril, julio y octubre. Este último, gracias a los errores de Alejando Kerensky, a la sazón presidente del gobierno, tuvo éxito. Los bolcheviques detuvieron al gobierno en pleno (salvo Kerensky, huido) y se autoproclamaron «Comisarios del pueblo». Inmediatamente organizaron las elecciones a la Asamblea democrática, que ellos creían que ganarían gracias a su control del poder. Se equivocaron: ganaron los Socialistas Revolucionarios. En vista de ello, los bolcheviques cerraron la Asamblea y tirotearon a los que pretendían reunirse en su clausurada sede. Comenzó así una dictadura comunista que iba a regir los destinos de Rusia, y más tarde los de una tercera parte del mundo, durante más de siete décadas.

Lenin se vio por fin en el poder, pero careciendo de apoyo popular y preparando la rendición ante el ejército alemán.

En esta difícil situación, organizó un implacable Estado policía: restauró la pena de muerte, que Kerensky había abolido, y creó la Cheka, dando empleo a muchos antiguos agentes de la policía política zarista. La Cheka detenía, torturaba y fusilaba sin el menor control judicial. Al haber nacido el Estado leninista rodeado de enemigos, sin apenas apoyo popular, utilizó desesperadamente el terror para mantenerse, mientras negociaba con los alemanes en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk.

Las recientes y turbias negociaciones del Gobierno español en Bruselas con los separatistas, aunque en circunstancias muy diferentes, recuerdan las del gobierno ruso con los alemanes. La delegación comunista estaba dividida. Unos querían seguir luchando y otros querían ganar tiempo por si se desencadenaba una revolución en Alemania.

Sólo Lenin (como hoy Sánchez) estaba dispuesto a firmar lo que fuera con tal de alcanzar el poder. Los alemanes, viendo que los rusos no se decidían, iniciaron una ofensiva que les acercó más a Petrogrado y a Kiev en Ucrania. A Lenin casi le dio un síncope y, antes de que los alemanes pudieran quitarle el poder, prefirió la rendición incondicional. Por el Tratado de Brest-Litovsk (3 de marzo de 1918) Lenin cedió a Alemania gran parte de la Rusia europea, Bielorrusia y Ucrania. Perdió así el país un tercio de su población y de su tierra cultivable, casi la mitad de su industria y el 80% de sus yacimientos de carbón. Todo valía, con tal de que sobreviviera el gobierno comunista. Se trataba de un caso extremo de ansia de poder, pero ciertamente no el único.

Las consecuencias de la ambición ciega de Lenin fueron funestas para Rusia y para el mundo, porque el ejemplo del totalitarismo ruso se siguió en otros países atrasados y las dictaduras comunistas se multiplicaron, con los resultados terribles que conocemos. Las consecuencias de la avasalladora ambición de Sánchez por perpetuarse en el poder, cueste lo que (nos) cueste, están ya resultando catastróficas para España, para Europa e, indirectamente, también para el mundo.

Gabriel Tortella es economista e historiador y autor, entre otros, del libro 'Capitalismo y Revolución' (Gadir 2023, 4ª ed.). Este artículo se publicó originalmente en El Mundo.

Xóchitl Gálvez recuerda que pudo ser de la bancada de Morena

A pocas semanas de concluir el periodo de precampañas de cara a la jornada electoral del 2 de junio del 2024, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, se reunió con simpatizantes en el estado de Colima a los cuales les confesó que pudo haber sido parte de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y no figurar como una de las personalidades más fuertes del Partido Acción Nacional (PAN).

La aspirante a la presidencia de la República quien durante las primeras horas de este viernes 8 de diciembre se volvió tendencia en plataformas digitales debido a que llamó a la viruela del mono, “viruela sísmica”, dijo delante de varios simpatizantes que hace seis años, el actual titular del Gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la había buscado para invitarla a ser parte de su movimiento en calidad de integrante del Senado de la República.

Destacó que la actual precandidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, fue partícipe de este evento en el cual intentaron reclutarla para representar al partido guinda.

“Hace seis años el presidente quería que me fuera a Morena...Andy y Sheinbaum fueron a mi casa a invitarme a ser senadora (...) hoy tienen una campaña feroz en mi contra”, dijo.

Cabe destacar que a pesar de que Xóchitl Gálvez es la virtual representante de la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), no es militante del partido blanquiazul y únicamente funge como simpatizante, por lo que se desempeñó en la Cámara Alta en representación del mismo e incluso, fue alcaldesa con los mismos colores.

En un encuentro con la prensa, la presidenciable después aseguró que el presidente usará todos los medios que tenga a su disposición para ganar las elecciones del 2 de junio del 2024.

La ex senadora acusó que ahora el actual gobierno y los que forman parte de la denominada Cuarta Transformación han echado a andar una guerra sucia en su contra.

Hasta el momento, ni el presidente o la aspirante al Poder Ejecutivo por Morena, han contestado a las declaraciones que Xóchitl Gálvez dijo ante residentes y simpatizantes de Colima, invitación de la que no se tenía conocimiento hasta ahora cuando con base al calendario arrojado por el Instituto Nacional Electoral (INE), las precampañas concluyen el próximo 3 de enero del 2024 y con ello, se da paso a la elección oficial de candidaturas para realizar el trámite correspondiente y arrancar con la campaña oficial.

Rumbo a las elecciones

El voto, derreniego, sufragio o como quieran llamarlo, es una forma democrática y constitucional de resolver y terminar con una mala gobernanza.

Lo ideal o sublime, naturalmente sería, que la ruptura se diese de manera civilizada sea, cuál sea el partido político que pretenda ocupar el sitial de esa mala o pésima gestión administrativa.

Generalmente en los Estados Unidos Mexicanos y particularmente en ésta Cuarta Transformación de la nación, ello es muy difícil, por no decir imposible de alcanzar. Poner a diversas ideologías de partidos políticos de acuerdo es una ardua y titánica faena. Si ese pretenso nuevo gobernante o pretensa nueva dirigente pertenecen a la misma ideología, resulta más complicado todavía.

Si a lo antepuesto unimos que en el México de hoy el momento elegido para tratar de obtener ese voto para concluir esa mala gobernanza es el de la ruptura, esto es, cuando se ha llegado a la conclusión de que no se entiende nada y para nada. El pueblo empieza sólo a tener fe en la Virgen Guadalupana.

Pero si encima de lo antedicho, en el México del 2023 se tiene que alcanzar la avenencia sobre la separación de poderes, fondos públicos, seguridad, salud, educación, integridad, justicia, legalidad, nos aproximamos a lo imposible. Tómense en paridad de proporciones la corrupción, la insalubridad, la pasión por la ilegalidad, el desengaño, la frustración, mézclese todo ello, con una importante dosis de presupuestos aprobados y justicia, y si no sale de ahí el caos, se le aproxima bastante.

Para obtener ese voto popular nuestros partidos políticos hacen negociaciones que ellos mismos rompen, pactos que no se respetan, promesas que se incumplen; después de grandes e incontables esfuerzos todo se rompe, porque todos quieren el poder para mandar, para disponer a libre antojo del erario público, para no proveer justicia, para seguir faltando a la letra y al espíritu de nuestra Carta Magna, para satisfacer su aura sacra fames o desmedida sed de riqueza. Lo mismo. Y ningún instituto político puede o quiere ceder.

La pregunta de hoy sería ¿Se quiere dar continuidad a esa mala gobernanza? O, ¿Se busca el voto para buscar un México mejor?..

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

INE aprueba intervención cara a cara entre candidatas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres formatos de debates para las candidaturas presidenciales de 2024, durante la sesión extraordinaria de este jueves, entre los que se incluirán intervenciones cara a cara entre los contendientes, pese a que consejeros afines a Morena se opusieron a ello.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, explicó que se trata de tres formatos. “Los formatos buscan ser ágiles, innovadores y cercanos a la ciudadanía, puesto que se necesita de su participación para atender aquellos aspectos que más les preocupan”.

¿Cómo serán los debates presidenciales de 2024? Esto dice el INE.

El formato A comprende una introducción, tres segmentos, cada uno con dos bloques, mensaje final de cada candidato y cierre del debate.

En el primer bloque, el moderador hará una pregunta a los candidatos seleccionados de redes sociales, la cual podrán responder en tres a cinco minutos, repartidos en varias intervenciones no mayores a 1.5 minutos.

En el segundo bloque se hará una pregunta ciudadana seleccionada por el moderador, que podrá hacerse de forma presencial, grabada o mediante enlace, y la cual tendrán que responder en 40 segundos.

El formato B comprende una introducción, cuatro segmentos con dos bloques cada uno en los que se harán preguntas de la audiencia, la primera para responder en un minuto y la segunda en diversas intervenciones con una bolsa de tres a cinco minutos, y cierre del debate.

El formato C comprende también cuatro segmentos, los tres primeros divididos en dos bloques, en lo que las preguntas serán hechas por el moderador. Sin embargo, el segmento cuarto comprende intervenciones cara a cara de los contendientes.

Los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell López y Norma de la Cruz votaron en contra de la intervención cara a cara.

“No comparto que tengamos que confrontar a los participantes, no tendríamos las condiciones para garantizar que se pudiera evitar algún tipo de posturas en un tono que ya no fuese moderado, y mucho menos gentil”, argumentó el consejero Jorge Montaño.

Los bloques A y B tendrán dos moderadores, y el C hasta tres, destacó la consejera Dania Ravel.

“Estamos incluyendo un tipo de moderación activa para que no tengamos a personas que sean cronómetros parlantes, y que sí puedan llevar a cabo el desarrollo del debate de una buena forma, y siempre y cuando no se lleven el protagonismo del debate”, explicó.

Conceptos equívocos

Es muy probable que en el léxico político y filosófico de la Cuarta Transformación de la Nación, e incluso en el mañanero de Andrés Manuel López Obrador, se encuentren conceptos tan equivocadamente expresados como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estado de Derecho, Justicia para México, libertad, seguridad jurídica. Se podría asegurar que cada vez que se utilizan para un fin político especial, en todas esas ocasiones también son empleados con nulo éxito en la consecución de sus insanos propósitos. Gracias a la intervención del Poder Judicial Federal.

Cuando refieren Pacto Federal por ejemplo, lo pisotean, cuando dicen Estado de Derecho lo vulneran, al expresar justicia la corrompen, cuando hablan de libertad la coartan, cuando mencionan seguridad jurídica la inhiben.

De modo semejante, palabras que en un principio tuvieron una acepción claramente definida, reciben, andando el tiempo de ésta Cuarta Transformación de la nación, un significado muy diverso; hasta que llega el momento en que el México pensante sabe que muchos de los que pertenecen a esa corriente política de gobernanza, no saben hablar ni presidir.

Sucede con Andrés Manuel López Obrador y sus filósofos y seguidores de la Cuarta Transformación de la República –-según decía John Seldon, aquél eminente historiador del derecho y gran constitucionalista— que toda aquella relatoría o palabra y toda sus clasificaciones lógicas entran en la esfera del engaño e ilusionismo.

Los conceptos a los que alude la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, tienen tantos matices que se pueden aplicar no sólo a lo que expresa Andrés Manuel López Obrador, sino a aquello que dicen diputados, senadores y seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional; algunas veces en sentido estricto; otras, son aplicables para expresar conceptos morales o jurídicos, por aquella malsana forma de gobernanza.

En los debates que cotidianamente se dan entre juristas, estos entienden por libertad la ausencia de trabas. Jaime Balmes y Urpiá, tratadista español y de gran instinto intelectual siempre dijo: “La libertad del entendimiento consiste en ser esclavo de la verdad y la libertad de la voluntad es ser esclavo de la virtud”. Del México de ésta Cuarta Transformación de la nación, esos togados siempre decimos que no nos encontramos libres de la delincuencia, mientras se insista en esa política de “besos y abrazos” a los transgresores de la ley y, en el mismo sentido los togados referimos que sigue quedando en impunidad el narco-político que envileció la justicia en nuestro México.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

La candidata Xóchitl Gálvez presenta a su equipo de mesas temáticas

La precandidata presidencial del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó este miércoles al equipo que le dará forma a su proyecto de Gobierno 2024-2030, mediante lo que llamó ‘Imaginemos’, con los que realizará foros encabezados con destacados políticos e integrantes de la sociedad civil.

En un evento ante simpatizantes de la coalición que representa, Gálvez expuso que este grupo, que se encargará de dialogar con la ciudadanía, tiene el objetivo de buscar la “posibilidad de construir un mejor país”.

“(Es) un equipo que combina la experiencia y la juventud, un equipo con la capacidad profesional, nada de improvisados, aquí no hay ‘floreros’, aquí sí valoramos al que emprende”, dijo la precandidata de la alianza de los partidos Acción Nacional PAN, Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución democrática (PRD).

Gálvez exigió a este equipo “100 % de honestidad y de capacidad”.

El equipo de Mesas Temáticas lo conforman 29 profesionales quienes abrirán espacios para acercarse a la ciudadanía y conocer sus necesidades en problemáticas como seguridad, agua, medioambiente, economía, mujeres y migración.

En su discurso, la precandidata presidencial afirmó ver a un México “con dolor” y que sufre muchas injusticias, pues quienes trabajan, estudian y emprenden “no reciben lo que merecen”.

Asimismo, exaltó la importancia de la clase media mexicana, ya que afirmó que el país “la necesita”.

“Quiero un país de clase media fuerte, un México ‘xingón’ (bueno), una economía orientada a la prosperidad, que ganes más y que te alcance, que haya seguridad en tu calle y tu colonia. Para mí la Ley sí es la Ley”, enfatizó frente a sus seguidores.

¿Cuándo terminan las campañas rumbo al 2024?

Gálvez, segunda en las encuestas, enfrentará a la oficialista Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en las presidenciales de 2024.

Mientras tanto, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) todavía busca precandidato tras la declinación el sábado del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, debido a temas legales y choques con el Congreso de su estado.

Las dos precandidatas ya iniciaron sus campañas, las cuales concluirán el 18 de enero de 2024. En esta etapa, las aspirantes iniciarán su periodo de exposición ante la ciudadanía en general y los militantes de sus partidos.

Gálvez contará con sus dos hijos, como parte de su equipo de precampaña

La precandidata de la coalición Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dio a conocer a su equipo de precampaña para las elecciones 2024.

Además, informó que haría dos nombramientos personales de sus hijos: Diana Vega Gálvez y Juan Pablo Vega Gálvez.

¿Quién es Diana Vega Gálvez?

En redes sociales, Diana Vega Gálvez se describe como una artista que ‘le hace de ingeniera’. Tiene 31 años y estudió la licenciatura en artes plásticas y visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ‘La Esmeralda’, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)

Tiene una maestría en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección (Ipade). Además, posee estudios en negocios y tecnología por el Collective Academy.

De la mano de la candidata, ha trabajado en High Tech Services como directora general. Esta es una consultoría que diseña edificios sustentables.

Diana trabajará en la precampaña de Gálvez como encargada del equipo de los “Xochilovers” y sus redes sociales.

¿Quién es Juan Pablo Vega Gálvez?

Juan Pablo Gálvez también labora en High Tech Services, donde es director de ventas y marketing. Estudió administración y gestión de empresas en la Universidad Iberoamericana.

‘’El primer Xochilover. Joven deportista y chambeador’', es la descripción que tiene Juan Pablo en la red social Instagram.

Como parte del equipo de Gálvez, Juan Pablo será el coordinador nacional de la campaña juvenil de la precandidata.

¿Qué otras personan conforman el equipo de precampaña de Gálvez?

Además de sus hijos, estos personajes políticos se ganaron un lugar para trabajar en la precampaña de Gálvez: Santiago Creel: Coordinador General; Armando Tejeda: Coordinador Operativo; Carolina Viggiano: Coordinadora Ejecutiva; Ángel Ávila: Coordinador de Alianzas; Kenia López: Jefa de Oficina; Rubén Moreira: Coordinador Territorial; Max Cortázar: Coordinador de Comunicación; Josefina Vázquez Mota: Líderes en campaña; Margarita Martínez: Promoción del Voto; Rolando Zapata: Defensa del Voto; Jesús Ortega: Prospectiva; Margarita Zavala: Sociedad Civil; Enrique de la Madrid: Mesas Temáticas; Norma Aceves: Atención a personas con discapacidad; Fernando Rodríguez Doval: Contenido; Alejandra Latapí: Vinculación Institucional; Idelfonso Guajardo: Relaciones Exteriores; Alejandra Reynoso: Causas Sociales; Blanca Alcalá: Asuntos Migratorios; Leticia Barrera: Enlace con el Campo; Alessandra Rojo: Activismo Social; Julieta Camacho: Gestión social; Deborah Romero: Promoción de la Mujer y Moisés Gómez: Coordinador de Agenda.

Hacienda ‘deja fríos’ a los estímulos fiscales: Así quedarán los precios de la gasolina y diésel (El Financiero)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ‘pone un alto’ a los estímulos fiscales de las gasolinas y el diésel, informó este viernes 8 de diciembre.

La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que para la segunda semana de diciembre las gasolinas se mantienen sin apoyo fiscal.

Para la semana del 9 al 15 de diciembre, así quedarán los apoyos fiscales para las cuotas de los combustibles: La gasolina Magna (menor a 91 octanos) tendrá 0 por ciento de estímulo y el precio por litro será de 5.91 pesos; La gasolina Premium (mayor o igual a 91 octanos) tampoco tendrá apoyo, por lo que su costo será de 4.99 pesos por litro y el diésel también queda sin estímulo, por lo que su precio por litro corresponderá a 6.50 pesos para los próximos días.

Suman aproximadamente cuatro semanas que Hacienda deja sin apoyo fiscal a las gasolinas, mientras que para el diésel ha sido variable durante el año.

Pemex debe más de 96 mil millones de pesos a sus proveedores y contratistas.

Hasta octubre de 2023, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) subió a 96 mil 767 millones de pesos. Los principales afectados son sus proveedores y contratistas debido a que el monto significa un incremento anual de hasta 102.9 por ciento, de acuerdo con información de Pemex.

Debido a dicha situación se prevé un riesgo en las operaciones petroleras, para las cuales es necesario un financiamiento con el fin de seguir operando.

Sin embargo, Pemex ha tratado de cumplir con la deuda debido a que durante el año liquidó pagos de 337 mil 754 millones de pesos.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que están regularizando los pagos de estas deudas, aunque admitió que la situación es complicada.

*Con información de Héctor Usla

Información difícil pero importante para tomar en cuenta

Es importante dar a conocer que al parecer los tambores de guerra están empezando a sonar, ya que existe un escenario muy delicado a nivel mundial, por el cual se piensa que probablemente para finales del 2024 o principios del 2025, pueda iniciarse un conflicto a nivel mundial, ya que China podría atacar a Taiwán, con ello, Estados Unidos trataría de defender a Taiwán.

También se vislumbra que habrá otros conflictos como en el caso de que Irán podría intervenir en el conflicto que existe entre Palestina y los señores de Hamás, en el área árabe, y esto probablemente podría incendiar o dar inicio a una tercera guerra mundial, que está a punto de estallar.

Así es que sería importante que se busque, que se aclaré y que se entere la humanidad de que la situación está en un momento realmente muy grave, porque esto podría darse entre el 2024 y 2025, entonces es necesario que la gente lo tome en consideración, ya que esta situación si cambiaría radicalmente los proyectos que por el momento todos tenemos en mente.

Es necesario que sepan que solo queremos compartir la información, ya que de hecho están haciendo arreglos con todos los proveedores de piezas importantes tanto para aviones, barcos y todo tipo de transportes, a través de un contrato, el cual está obligándolos a que no puedan adquirir cualquier tipo de partes, hasta que no hayan sido escaneados y radiografiados, en el sentido de que los interesados que quieran comprar partes o motores, hayan sido analizados y verificados de no tener ningún tipo de relación con los grupos que quieren apoyar e iniciar la tercera guerra mundial.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

