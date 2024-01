Los mexicanos poseemos una fortaleza inigualable, el carácter y el coraje para salir siempre adelante

Es importante exponer de una manera clara y real, dentro de una realidad verdadera, que siempre han existido los falsos mesías, tal como el que, desafortunadamente, hemos tenido la suerte de tener por los últimos 5 años, con sus movimientos beligerantes, sus “extrañas” relaciones con grupos beligerantes y su “relación” con traficantes de drogas, o sea narcotraficantes, situaciones que son difíciles de entender.

Por el momento el país está siendo controlado, por grupos beligerantes o narco políticos y eso está sucediendo en muchos estados, como por ejemplo en Guadalajara, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Tabasco, este último estado es un claro ejemplo ya que el Secretario de Gobernación, que era el Gobernador ahí, puso a gentes, de quienes “se dice”, son miembros del algún cártel, y quienes por ahora están a cargo de la Seguridad Pública, ahí está el resultado, por eso en México vivimos en una guerra civil no declarada, en la cual los mexicanos debemos tener, por lo menos, un poco de vergüenza al ver como nuestras instituciones, nuestra república, los Tres Poderes de la Unión y la libertad de expresión, han sido casi destruidas por esta bola de masiosares, es necesario resaltar que los enemigos no siempre son del exterior, ya que hemos estado viendo que muchos de los enemigos provienen del mismo interior y que forman parte de las bandas que actuaron en otros sexenios y que quedaron relegados, por su falta de honorabilidad y de ética.

Así estamos, así lo vemos y así lo sentimos, pero lo más importante es darnos cuenta que no habíamos tenido ni el tiempo, ni la capacidad de apreciar, lo grande que ha sido nuestra república, con los gobernantes que tuvimos antes de este gobierno, ya que únicamente nos ha demostrado que tanto ellos, como nosotros, lamentablemente, “tenemos otros datos”, diferencia derivada del surrealismo en el que vive un “tripolar” como el que está a cargo.

Estamos en un momento importante, por lo que esperamos que después de 5 años ya se les haya quitado la venda de los ojos, principalmente a toda la bola de incautos, ignorantes e imbéciles, que han querido destruir a la República Mexicana y a los mexicanos, quienes estamos totalmente convencidos de poder cumplir y disfrutar de nuestras leyes, de nuestras instituciones, de nuestra Constitución, ya que la mayoría de los mexicanos verdaderos, siempre hemos respetado y querido a nuestro hermoso país.

¡Ya basta de simulaciones! ¡Basta de engaños! ¡Basta de mentiras! Recordemos lo que el señor Goebbels, quien fuera el asesor número uno del señor Adolfo Hitler, quien con todas sus mañas hizo que Hitler y todos los grupos que formó, creyeran en lo que él les decía: “que una mentira se vuelve verdad cuando se repite más de 100 veces.

En este momento los mexicanos tienen una oportunidad, un nuevo escenario ¿cuál va ser? que gane Xóchitl, ya que lo que México necesita es una mujer que tenga la capacidad, la educación y la experiencia necesaria para sacar al país del peor cause en el que hemos estado sobreviviendo los mexicanos, durante estos últimos 5 años.

Entonces, desde lo más profundo de nuestros sentimientos, los que venimos de familias militares y de verdaderos mexicanos, quienes dieron la estabilidad que México necesitó para crecer como una república respetada y honrada en el planeta, tenemos que ubicarnos, ya que será con la determinación, con la atención a los programas y a la actitud positiva del grupo de la coalición, la cual debe de ser digerida y entendible, para rescatar al país, es hora de que tomemos el control del Congreso, es hora de acabar con esta bola de malditas lacras que solo quieren que México sea una Cuba o una Venezuela, no, no, ¡No lo vamos a permitir!

Un aplauso a todos los mexicanos honorables ya que se les recuerda con cariño y con devoción, porque fueron los que nos dieron la patria y la patria es primero, así como la Constitución, el Estado de derecho y la libre expresión, han sido los cimientos que nos dan la oportunidad de vivir en una república y con una población, que por el momento se ha dejado engañar como si fueran unas viles comadres de mercado, que en su gran mayoría están en contra de que los extranjeros quieran tomar control de nuestra hermosa nación, ¡no! No, muchas gracias.

Es de vital importancia que una vez que esto se supere y a través de la democracia, a todos estos masiosares internos, enemigos del país y de la república, se les quiten los pasaportes y se les juzgue por todos los abusos cometidos en contra del pueblo mexicano.

Así sea, Saecula, saeculorum, “la verdad nos hará libres”.

Los mexicanos tenemos que seguir luchando para que la república nos de las garantías necesarias para las próximas generaciones y para dar cumplimiento a nuestra Constitución.

¡Vivan los buenos mexicanos! ¡Viva México! Y para muestra un botón, solo observemos la diferencia que ha tenido el país en los últimos 5 años, comparado a la gran administración que tuvo el señor Enrique Peña Nieto como presidente, un saludo a él y a todo su equipo, y, para estas gentes me gustaría mandarles un saludo, pero mejor les mando una menta…, un saludito a su madre.

Es importante que recuerden que quien cometa actos indebidos, como los violadores y los traidores, en algún momento los van a tener que sentar en el banco de los acusados, para ser juzgados, que no se les olvide que “los errores en política, son crímenes de guerra”.

Un tiburón de 500 años se convierte en el animal más longevo conocido

Océano. Hallan en el Caribe un tiburón que solo vivía en el Ártico y que es la más longeva entre los escualos. Su edad estimada supera a la de cualquier otro animal analizado.

Por Alfredo Merino.

No lo buscaban, ni siquiera sospechaban de su existencia en aquellas aguas, así que la sorpresa de quienes lo hallaron fue mayúscula. Devanshi Kasana y sus colegas de la Universidad de Florida estaban frente a las costas de Belice, en el mar Caribe, cuando algo extraño se enganchó en su palangre. Estaban marcando tiburones tigres para un estudio sobre estos predadores marinos cuando, al recuperar el cabo, atisbaron bajo las aguas una sombra misteriosa que no parecía corresponder a tal especie.

“A pesar de nuestra experiencia, no reconocimos que era”, ha declarado Kasana, que ha dado cuenta su hallazgo en la revista científica Marine Biology. Una vez capturada la enigmática criatura, comprobaron que era un tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus), especie más propia de las frías aguas árticas que de las cálidas caribeñas. “Fue sorprendente y emocionante a la vez”, relató a National Geographic.

El tiburón de Groenlandia es una de las especies más grande de escualos y la más desmesurada de los 18 tiburones que conforman la familia de los somniosidos. Puede alcanzar siete metros de longitud y 1.5 toneladas de peso. Vice sin inconvenientes a más de dos mil metros de profundidad y en temperaturas de -7° C. Hasta ahora se pensaba que este animal solo vivía en el Ártico.

Antes que por su talla o por el lugar extremo en donde habita, el atributo más distinguido del tiburón de Groenlandia es su asombrosa longevidad. La más prolongada de los vertebrados. Además de por el tamaño que alcanzan, se ha determinado la edad de estos peces mediante técnicas de datación de radiocarbono del tejido obtenido de los ojos. Metabólicamente inactivas, sus córneas se agrupan en sucesivas capas según pasan los años. Esto permite analizar las fases de crecimiento y la edad de los individuos analizados.

Científicos de la Universidad de Copenhague, dirigidos por el biólogo Julius Nielsen, ha utilizado estas técnicas de datación para averiguar la edad de 28 tiburones de Groenlandia. Considerando el margen de error de las pruebas de carbono, estimado en torno a 120 años, el menos longevo de los peces analizados tenía 292 años. El que más, 400.

Los indicios detectados en el ’Matusalén capturado’ en el Caribe por Kasana les han permitido afirmar que es bastante más viejo. El tamaño del tiburón capturado índica que pudo nacer hace unos 520 años, lo que le convierte en el animal más longevo de la Tierra.

No alcanza la madurez sexual hasta los 150 años: “Las frías aguas en las que vive ralentizan su metabolismo”.

Al ejemplar no se le tomó AND para no perturbar su ritmo biológico ni causarle estrés, devolviéndole al océano después de un breve reconocimiento físico.

Este examen permitió determinar la edad aproximada, comparando características físicas y tamaño con otros tiburones que en anteriores ocasiones se les tomó muestras y realizaron análisis genéticos en laboratorios, determinando su edad con ese margen de error.

Caracterizado por el sosiego de sus movimientos, se considera a los tiburones de Groenlandia una especie carroñera, aunque pueden también capturar diferentes clases de peces, calamares e incluso focas.

Se ha especulado en repetidas ocasiones sobre cómo una criatura tan cachazuda es capaz de cazar presas tan vivaces. La razón está precisamente en su lentitud, que les permite aproximarse hasta ellas, haciéndoles prácticamente invisibles, hasta el momento del ataque.

El nombre de la familia está justificado por los hábitos somnolientos y pausados que definen su existencia. También por el aspecto de sus ojos, cuyos globos oculares opacos le hacen parecer una criatura adormecida.

La falta de visión no es problema para este escualo. La luz no alcanza el profundo hábitat donde vive, en el que reina la oscuridad. Pero esta falta de visión la sustituye gracias al desarrollo de otros sentidos. En especial, el olfato y unos órganos electrorreceptores característicos de los peces cartilaginosos, como tiburones, rayas y quimeras que les ayudan a orientarse y a capturar a sus presas.

La extraordinaria parsimonia del tiburón de Groenlandia no se limita a sus movimientos a cámara lenta, sino y sobre todo a su desarrollo y crecimiento. Su ritmo cardiaco es de un único latido cada 10 segundos. “Son muy conservadores en su evolución, han evolucionado muy poco desde sus orígenes. A los tiburones no les afecta tanto los cambios evolutivos como a otros seres vivos. Esto es por causa de unos reparadores que poseen en su material genético. Son ciertas enzimas de su ADN que hacen que sean muy poco moldeados por el paso del tiempo”, explica José Carlos Báez, biólogo marino del Centro Oceanográfico de Málaga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

“Las bajas temperaturas de las aguas profundas en las que viven ralentizan su metabolismos y reduce al máximo la actividad celular de su inmenso organismo”, añade Báez. Consecuencia de tan lento crecimiento, la especie tiene una maduración muy tardía. No alcanza la madurez sexual hasta cumplidos 150 años. Una ralentización metabólica que le hace crecer solo un centímetro al año.

Estas características, junto con su excepcional adaptación al medio en que viven, le convierten no solo en la especie más longeva, sino en una de las más antiguas de la Tierra. Los primeros antepasados de los tiburones aparecieron en el Silúrico inferior, hace unos 440 millones de años. Mucho antes que los dinosaurios, a los que han sobrevivido con muy pocas transformaciones. Algo que les ha hecho merecedores de la denominación de ‘cápsulas del tiempo vivientes’.

Hallan un ejemplar de tiburón de Groenlandia de 500 años, el animal vivo más viejo del mundo

Se trata de un tiburón de Groenlandia, que se pensaban que solo habitaba en el Ártico pero ha sido encontrado en los mares del Caribe. (Estela C. Martínez)

Hasta hace poco, se podría pensar que son las tortugas el animal que más vive del mundo. Es un viejo mito que toda persona oye desde que nace. De hecho, en alguna ocasión se ha visto como algunas de ellas llegan a cumplir hasta los 190 años. Sin embargo, este no es el animal más viejo del mundo.

Devanshi Kasana y algunos colegas de la Universidad de Florida, se encontraban en el mar Caribe, frente a las costas de Belice, cuando vieron algo que no se esperaban. "De repente vimos a una criatura muy lenta y perezosa bajo la superficie del agua", explicó la bióloga y candidata al doctorado en el laboratorio de Ecología y Conservación de Depredadores de la Universidad de Florida. Añade que "parecía algo propio de la prehistoria". Y efectivamente se trataba de un ejemplar que sorprendió a todos: un tiburón de Groenlandia que se calcula que nació en 1505, según ha explicado la bióloga al National Geographic.

Esta especie de tiburón es una de las más grandes del mundo, rondando entre los seis y los siete metros de longitud. En general, se tratan de los animales más longevos del mundo ya que, según un estudio de Julius Nielsen, biólogo de la Universidad de Copenhague, pueden llegar a superar los 400 años de edad. Como es el caso del ejemplar localizado por estos biólogos. Alegan que se sorprendieron cuando lo vieron mientras marcaban y capturaban a tiburones tigre, ya que sospechaban que esta especie de tiburón solo nada en mares del Ártico ya que necesitan temperaturas de -7 grados.

Según han indicado los propios biólogos, no tomaron ADN para no perturbar su ritmo biológico ni causarle estrés, así que después de un breve escaneo físico, lo devolvieron al océano. Por este escaneo se ha permitido saber la edad aproximada y sería de unos casi 520 años.

Cómo es este animal.

El National Geographic ha explicado algunas de las características de este viejo animal. Su aspecto es pesado debido a su gran longitud y sus toneladas de peso. Son casi ciegos por lo que se guían esencialmente por el campo magnético de la Tierra para nadar por las profundidades de, normalmente, los mares helados. No se acerca a la superficie porque prefiere la oscuridad y los entornos silenciosos.

A pesar de lo que muchos pueden llegar a pensar debido a su aspecto terrorífico, son animales tímidas y esquivas. Por eso se tiene tan poca información de él.

Discurso íntegro del rey Felipe VI en la Pascua Militar

Felipe VI ha vuelto a reivindicar la Constitución como la norma que guía «el camino libre y democráticamente emprendido por el pueblo español».

En este día de la festividad navideña de reyes, tan tradicional en España, la familia castrense celebra también la Pascua Militar, como ceremonia de acción de gracias y homenaje anual a nuestras fuerzas armadas y Guardia Civil. Fue el rey Carlos III quien la instituyó en 1782, tras la recuperación de la isla de Menorca.

Es, sin duda, una ocasión solemne en la que también damos comienzo al «año militar», echando una mirada al que hemos dejado y anticipando las líneas que marcarán el que comienza. Una vez más agradezco sinceramente a la Ministra de Defensa sus palabras en este acto y su mensaje de felicitación.

Esta celebración no es una más para la corona. Es la décima Pascua Militar que tengo el honor de presidir y felizmente coincide con el hecho de que por primera vez nos acompaña la princesa de Asturias; que, como dama cadete de la Academia General Militar, ha iniciado este curso su plan de formación militar. De modo que –junto a la reina y la princesa–, como mando supremo me alegra transmitiros mi felicitación y reconocimiento anual a los componentes de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil, a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia y al conjunto de hombres y mujeres, civiles y militares que, en el Ministerio o en cualquier ámbito sirven a la Defensa y Seguridad Nacional.

En días como hoy, pero también en cualquier ocasión, es de suma importancia recordar el sacrificio y compromiso de todos aquellos que, en territorio nacional o en zona de operaciones, trabajan con total entrega todos los días del año para garantizar nuestra seguridad y bienestar de forma permanente. Y con ellos, a sus familias y seres queridos.

Queridos compañeros.

El pasado 6 de diciembre nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, y ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución; renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.

Durante este ya casi medio siglo, las fuerzas armadas habéis cumplido con empeño, abnegación, eficacia y dignidad vuestra misión de contribuir a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los españoles podamos disfrutar de nuestros derechos y libertades.

Vuestra entrega es por tanto ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad, y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo.

Antes de continuar quiero recordar con emoción a quienes han dado sus vidas –especialmente durante este año pasado– en el cumplimiento del deber. Su memoria nunca se desvanece porque sus acciones y su legado son fuente de inspiración y motivación para las generaciones presentes y futuras. Tenemos una deuda permanente de gratitud hacia ellos y hacia sus familias, a las que envío nuestra cercanía y nuestro abrazo afectuoso.

Queridos compañeros.

El año 2023 se ha revelado como un período muy exigente, en el que, junto al desarrollo de las misiones permanentes con las que veláis por la soberanía e independencia de España, habéis continuado realizando una larga lista de cometidos dentro de los objetivos estratégicos establecidos en las misiones internacionales.

Unas misiones importantes para nuestro país y que, como decía la Ministra, suponen un importante esfuerzo para nuestras fuerzas armadas y Guardia Civil. Por ello, en este día de celebración, quiero hacer una mención especial a los 3,000 hombres y mujeres desplegados en las 17 operaciones en el exterior. Con su entrega y sacrificio, no solo contribuyen a crear un mundo más estable y seguro, sino que también se convierten en ejemplo de los valores de nuestra sociedad.

La participación de los militares españoles en el refuerzo de las acciones de disuasión y defensa de la OTAN, con las que contribuyen a la seguridad y protección de nuestros aliados del flanco Este europeo, y las misiones de la UE y de la ONU, con las que proyectan estabilidad en distintas áreas geográficas, son la mejor muestra del compromiso de España con la paz y seguridad internacionales.

Además, durante 2023 las fuerzas armadas, junto a otros organismos públicos e instituciones, han afrontado los efectos de distintas catástrofes naturales, dentro y fuera de nuestras fronteras.

En España con intervenciones en los incendios de La Palma y Tenerife, durante las inundaciones acaecidas en Madrid, Toledo, Ciudad Real y Cuenca o la nevada en Mallorca. En el exterior, con las llevadas a cabo en apoyo a las poblaciones que sufrieron los terremotos de Turquía y Marruecos, contra los devastadores incendios forestales en Chile, Túnez y Grecia o ante los desbordamientos producidos en Eslovenia. En todas se ha puesto de manifiesto la dedicación incansable de nuestros servidores públicos, que demostraron su profesionalidad y entrega en condiciones extraordinarias y se hicieron acreedores del agradecimiento de la sociedad.

Su contribución en la atención y gestión de estas emergencias ha sido vital para mitigar el sufrimiento de los afectados y restaurar la normalidad en las regiones damnificadas, dejando una huella imborrable y recordándonos la importancia de contar con instituciones capaces de responder, en todo momento, a los desafíos más apremiantes con eficacia y humanidad.

Las misiones e intervenciones antes señaladas son muestra de cómo un mundo en constante evolución nos lleva a que los retos que enfrentan las fuerzas armadas y la Guardia Civil sean cada vez más exigentes. La movilización rápida y efectiva de los recursos militares necesarios de material y personal se convierte en un elemento imprescindible y crítico para hacer frente a las situaciones que los demanda, ya sea la respuesta a cualquier tipo de emergencia o la lucha contra amenazas tanto particulares como globales.

Queridos compañeros.

Lo anteriormente expuesto expresa, por una parte, la implicación de nuestros militares en la consecución de la paz y la seguridad. Y, por otra parte, pone de manifiesto el alto nivel de exigencia requerido en la instrucción individual y en el adiestramiento y preparación de las unidades.

El pasado año he podido conocer de primera mano importantes acontecimientos desarrollados en el marco de la adquisición de nuevas capacidades, de la formación de unidades y de la participación en relevantes ejercicios, tanto nacionales como de ámbito internacional.

Pude asistir a los ejercicios Sinkex, Eagle Eye y Defender Europe, –en el que la División Castillejos marcó el hito de ser la primera gran unidad no estadounidense en dirigir una de sus fases–, y visitar al Servicio de Protección de la Naturaleza en Ávila. Estas actividades me han permitido comprobar, una vez más, el compromiso de las fuerzas armadas y la Guardia Civil con la búsqueda de la excelencia y el desarrollo y mantenimiento de las capacidades de defensa avanzadas, el grado de implicación de España en el seno de la cooperación internacional y la defensa colectiva, así como en la protección del medioambiente y la naturaleza.

También visité el Hospital Militar de Zaragoza, donde tuve la oportunidad de interesarme por el estado de los militares ucranianos allí atendidos, ejemplo notable de nuestro esfuerzo por ayudar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa; así como por el de los niños malienses ingresados en ese momento (país, Mali, en donde hemos incluso liderado la misión europea de formación y asesoramiento EUTM). Por su parte, la reina asistió a la Conmemoración del Centenario de la primera Aero-evacuación médica en España, celebrado en la Base Aérea de Cuatro Vientos.

Dos ocasiones que nos mostraron los avances en la atención médica y la mejora en el servicio a nuestros soldados, marineros y guardias civiles, así como la relevancia que para España tiene la colaboración humanitaria.

En todos estos casos he comprobado el alto grado de adiestramiento y operatividad de nuestras unidades, compuestas por militares de primer nivel. Son hombres y mujeres muy capacitados, con indudable vocación de servicio y una altísima profesionalidad, encuadrados en unas fuerzas y unidades modernas, preparadas para desempeñar cualquier cometido por exigente que sea el escenario.

Las fuerzas armadas y la Guardia Civil han de estar en constante evolución para adelantarse a las necesidades que pueda suscitar el panorama estratégico internacional, pero sin dejar de ser impecablemente respetuosas con las tradiciones y costumbres nacionales, asumiendo un papel fundamental en la preservación de la identidad histórica de España.

Este espíritu de compromiso con la modernidad e innovación, así como con la historia, lo hemos rememorado durante el 250 aniversario del fallecimiento de Jorge Juan, ilustre marino y científico español cuya obra aún perdura. Pionero, y uno de los mayores especialistas en geodesia y navegación de la España y del mundo de su época, que dio muestra de sus capacidades pese a las condiciones adversas en las que tuvo que trabajar.

Durante 2023 también hemos podido conmemorar otras efemérides que ponen de relieve este aspecto, entre las que me gustaría destacar el 80 aniversario de la Escuela de Suboficiales de la Armada, el 75 aniversario de la Escuela Militar de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio, o el 50 aniversario de algunas unidades de las Famet, así como del Servicio Aéreo y del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ de la Guardia Civil.

Este mes se recordarán también los 30 años transcurridos desde la creación de la Dirección General de Política de Defensa, que ha supuesto una mejora en la planificación y desarrollo de las relaciones internacionales, la cooperación y la implementación de la cultura de defensa en la ciudadanía española.

Queridos compañeros.

No quisiera terminar sin haceros partícipes del enorme orgullo que tanto la reina como yo sentimos desde que la princesa tuvo el honor de jurar bandera el pasado mes de octubre en la Academia General Militar de Zaragoza, y de pasar así a formar parte de la gran familia militar.

Sabemos que, además de la gran exigencia que supone, ha tenido una acogida excelente; y sinceramente os lo agradecemos mucho. Somos conscientes de que la camaradería, la nobleza y la lealtad que encuentra entre vosotros es el mejor incentivo que puede tener en este primer año de formación militar, humanística y técnica, al que seguirán dos años más de intensa preparación en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Para terminar, quiero transmitiros el afecto sincero y profundo de la corona hacia quienes integráis las fuerzas armadas, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, porque, al ofrecer una vida de servicio sacrificado y desinteresado a los demás, sois buen reflejo de la nobleza del pueblo español.

Y ahora, como muestra y testimonio de vuestro compromiso y entrega, os pido que nos unamos y gritemos juntos: iViva España!

"Presidente deje de burlarse de la gente" (El Universal)

La precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, envió este 1 de enero una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde lo exhorta a que en sus últimos meses al frente del gobierno se dedique a gobernar, no burlarse de las víctimas de la delincuencia e inseguridad, no criminalizar a los jóvenes y no mentir diciendo que no hay problemas en el país.

En la misiva fechada en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México, le recuerda que es uno de los muchos lugares del país que han sido abandonados a su suerte y que ahí hay 14 personas desaparecidas.

"He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo", expuso la abanderada del PAN, PRI y PRD.

"En este año nuevo y en los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar, pero sobre todo deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está requetebién, deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente datos, pero, sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad", subrayó.

Asimismo, Gálvez Ruiz le dijo al presidente que "la situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes", le recordó los 170 mil homicidios en lo que va de su mandato, la cifra más alta en la historia del país, sumado a los asaltos, robos, cobro de derecho de piso y levantones, entre otros delitos.

Le reprochó que se burle de la situación, "parece que a usted le importan poco los miedos y preocupaciones del pueblo... merecemos un gobierno sensible que escuche y diga la verdad".

La senadora con licencia concluyó su carta a López Obrador exponiendo que ella quiere un México donde los jóvenes puedan salir de noche sin miedo, donde nadie te extorsione y que los policías tengan herramientas para enfrentar a los criminales.

Gálvez Ruiz, quien ha tenido actividades privadas los últimos días de 2023 y el inicio de 2024, cuestionó la inutilidad de la megafarmacia del presidente López Obrador y pidió mejor atender el desabasto de medicamentos en miles de poblaciones.

También lanzó un anuncio por medio de drones donde criticó al Presidente con el mensaje que se compartió en redes sociales donde aparece la palabra Xóchitl, un corazón y la frase Feliz Fin de AMLO.

Carta dirigida a los Países de Primer Mundo (Hace 5 años, éramos como ustedes) Carlos Alazraki

Prólogo: Según un estudio realizado para El Universal, por parte de mi admirado tocayo, Carlos Loret, ahora resulta que con todos sus gastos diarios, Andrés gana 405 mil pesos al mes de sueldo, no los $149 mil que nos pretende engañar. Bien, 405 mil pesos al mes.

Vamos a la carta:

Estimados países desarrollados, lo que les voy a platicar no es una historia de ciencia ficción, tampoco es un guion de película, es una historia real.

Como todos ustedes saben, nací en México, estudié en México, vivo en México, trabajó en México y adoro a mi país, sobre todas las cosas.

Y lo que le ha pasado a mi país es una historia de no creerse.

Hace 5 años entró al poder, legítimamente ganado, un cuate llamado Andrés.

Andrés viene de un estado llamado Tabasco ubicado en el sur del país.

Y aunque viene de una familia normal de clase media, Andrés es un tipo resentido, la razón, ni idea.

Y con ese resentimiento, Andrés creció y logró terminar su carrera en la UNAM, 14 años después.

Ya en la presidencia, el anterior presidente le dejó al país con el 2% de desempleo formal.

Y Andrés en solamente 5 años lo subió al 7.

El antiguo presidente llamado Enrique, le dejó en caja arriba de 500 mil millones de pesos para cualquier contingencia.

En sus primeros 6 meses de gobierno. Andrés, se los chutó.

También cuando Enrique dejó la presidencia, México era un ejemplo ante el mundo por sus vacunas, todos los niños en México eran vacunados.

Inclusive los niños con cáncer siempre fueron atendidos con sus medicinas.

Entró Andrés, cambió las reglas y desgraciadamente en 5 años han muerto cerca de 7 mil niños por falta de medicamento y atención médica.

También cuando Enrique dejó la presidencia, dejó en construcción 35 por ciento de uno de los aeropuertos más importantes en el mundo, ubicado en Texcoco, que iba a ser el job más importante de Norteamérica.

Y ¿qué creen? Andrés lo paró y construyó una basura llamada “Chaifa”, que más que un aeropuerto parece una estación de autobuses.

En materia de muertes violentas, Andrés ya superó a Enrique, con su política de abrazos y no balazos”, en cuatro años hay más muertos que en los seis de Enrique.

También hay una magistrada en la Suprema Corte de Justicia que se plagió dos tesis, no una, dos.

Morena dice que son de izquierda, cuando le ha dado todo al Ejército, o sea, Morena no es de izquierda, sino más bien son de derecha y muy cercas al fascismo.

En fin amigos primer mundistas, tenemos a un presidente que no viaja al extranjero.

No habla ni otro idioma.

Cuando le conviene, aplica en sus relaciones exteriores, la Doctrina Estrada.

Y cuando no, se queda callado.

Como son los ejemplos que jamás critica las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Pero si se va con todo, contra los países democráticos, como Perú.

Total una vergüenza.

Y para terminar ¿qué crees?

Según la Organización Internacional Contra la Corrupción, de 139 piases estudiados, Enrique dejó a México en el lugar 102.

Y en el año 2022, o sea 3 años después, Andrés nos llevó al, ¿están sentados? al lugar 135 de 139 países. Ghana es el último lugar-

En conclusión.

México está hecho un verdadero desma….

En segundo lugar, ni Andrés, ni Morena, saben gobernar.

En tercer lugar, Morena destruye.

Y en cuarto lugar, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no destruyen.

Así las cosas.

¡2024!

La abogacía independiente de la nación sabe hoy lo que está aconteciendo en los adentros de la clase política para buscar, continuar o perpetuarse en el poder; dichos letrados sienten, que en éste 2024 se ven claramente los estados de ánimo de los mexicanos: el de la esperanza e indignación y el otro de la alabanza y continuidad.

Dos puntos muy confrontados.

A mil columnas, en todas las primeras planas, en redes sociales, en noticieros, en bardas, en cartelones, en spots publicitarios, se da hoy la confronta de opiniones, de pensamientos, de políticas públicas, de ideologías, de promesas. Los mexicanos comentan con repugnancia o con esperanza y alegría ellos.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., además de exhortar, desea que esos comentarios o encuentros de sentires, solo sean hechos con respeto a la dignidad de quienes no pensamos como uno o como el otro.

En todos los medios de opinión y de lectura se aprecia bien pronto el sentir de todos aquellos que emitirán el sufragio, ellos dicen: “que si la derecha, que si la izquierda, que si el liberalismo, que si el conservadurismo, que si la dictadura, que si la democracia, que si son ignorantes, que son doctos, que son superiores, que son inferiores, que saben gobernar, que son corruptos, que ellos más” y una larga cadena de etcéteras.

A pesar de las afirmaciones o negaciones que las revisten. A pesar de las promesas incumplidas que se muestran como ejemplo de pésimas gobernanzas y de insensibilidad o ceguera jurídica y de cierta hipocresía que solo exalta lo que son o fueron nuestros líderes gobernantes. La comunidad jurídica no puede concebir que en éste 2024 el procedimiento político para elegir a nuestros próximos líderes, no puede ser en los hechos otra cosa que una repugnancia por la primitiva forma de pretender obtener el sufragio popular.

La abogacía independiente de la República se encuentra consternada y estamos sin posibilidad de comentar por muchas horas, por el solo hecho de que ninguno de los grupúsculos políticos nos oferta, de manera seria, combatir al fenómeno de la narco-política, o, proceder con una operación magna para sanear nuestros recintos de procuración e impartición de justicia, librándonos de la corrupción e ignorancia que prevalece en ellos desde la época del neoliberalismo.

Ahora la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, a diferencia de otros que no hablan, alzamos la voz para pedir justicia y probidad. Nos apartamos de esa agitada turbulencia de dimes y diretes de todos para decir: México requiere justicia de facto et de iure y no confrontas para gobernar.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Suscribe Mara Lezama convenios para fortalecer las zonas turísticas de Quintana Roo (Gobierno de Quintana Roo)

El gobierno del Estado, junto con la SHCP y la Secretaría de Gobernación, trabaja en fortalecer el mantenimiento y operación de las zonas turísticas, fuente de empleo e ingresos para miles de trabajadoras y trabajadores.

La gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa suscribió cuatro convenios para el fortalecimiento de la infraestructura turística del Centro Integralmente Planeado de Cancún y el Proyecto Turístico Integral en Cozumel, que beneficiará a estos destinos con una estrategia de modernización y embellecimiento de las áreas turísticas más importantes.

Participaron como testigos de la firma la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, el Subsecretario de Egresos Juan Pablo de Botton Falcón y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío.

Con la firma de estos documentos se oficializa el trabajo para elevar la competitividad de los puntos turísticos que en su momento operó y mantuvo Fonatur, para que sean transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, bajo la estrategia de recuperación, modernización y mejora que implementará la gobernadora.

La estrategia expuesta por la gobernadora Mara Lezama y su gabinete, contempla un aumento de la inversión para modernizar y mejorar los servicios, así como embellecer en las festividades las áreas más emblemáticas de la zona hotelera y la Marina Cozumel.

Mara Lezama precisó que de eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, de sumar esfuerzos, todas y todos, en todos los niveles para que, tomados de la mano con el gobierno federal, la transformación profunda del estado incluya a todos, sin que nadie se quede fuera ni quede atrás.

En este encuentro participaron Eugenio Segura Vázquez, secretario de Finanzas y Planeación; Artemio Santos Santos, Jefe de Oficina de la Gobernadora; el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) Armando Lara De Nigris; Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo; Reyna Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría; Carlos Felipe Fuentes Del Rio, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado y José Alberto Ovando Alonso, Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos.

Gobierno de AMLO ‘le gana’ al de Peña Nieto como el más violento; suma 170 mil homicidios

La administración de la Cuarta Transformación rebasa los 170 mil homicidios frente a los 156 mil registrados en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El México de la 4T registra los mayores niveles de violencia para un sexenio. Y es que, de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, cinco primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, suman ya 170 mil 800 personas asesinadas.

Así lo revela la estadística oficial, elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se destaca que la cifra de asesinatos por cada 100 mil habitantes es de 22.

Durante los seis años del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hubo 60 mil 280 asesinatos, la gestión de Felipe Calderón (2006-2012) hubo 120 mil 463 crímenes, y la de Enrique Peña (2012- 2018) 156 mil 066 homicidios.

Para la Oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), México registra una ligera disminución en la incidencia de homicidios, pero se mantiene con una de las tasas más altas de asesinatos en el mundo.

En su “Estudio Global de Homicidios 2023″, dado a conocer en agosto pasado, consideró que la llamada pax narca podría estar jugando un papel en dicha reducción de homicidios.

Advierte que, como ocurrió en sexenios anteriores, donde los grupos criminales mostraron su capacidad para influir en el nivel de violencia en el país gracias a un mayor control de territorios y mercados.

La Onudd advirtió que la alta tasa de homicidios en América Latina y el Caribe obedece a una serie de factores, entre ellos la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico y el fácil acceso a las armas de fuego. Y en efecto, en México, según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el 70 por ciento de los crímenes en el país durante la actual administración fueron cometidos con arma de fuego.

Además, en 2023 hubo 302 casos de homicidios culposos, mil 351 casos de lesiones culposas y 53 mil 94 casos de lesiones dolosas que se cometieron con armas de fuego.

Esta última cifra (la de lesiones dolosas), pudo ensanchar en forma considerable la cifra de asesinatos en el país, pero no ocurrió así porque las víctimas tuvieron la suerte o buena fortuna de salvar la vida.

Según el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Informe de Seguridad, ambos elaborados por áreas de la SSPC, 4 mil 833 de los 170 mil 800 asesinatos de 2023 fueron feminicidios y 165 mil 967 homicidios dolosos.

Ambos son asesinatos dolosos, la diferencia es que en el feminicidio la motivación es de género, por ello, desde 2015 se inició una contabilidad por separado, con el objetivo es visibilizar la violencia contra las mujeres.

Las cifras del gobierno federal advierten que entre 2019, primer año completo del gobierno del presidente López Obrador, y 2023, hay una baja de 14 por ciento en la incidencia de asesinatos (feminicidios y homicidios dolosos).

Pese a ello, de mantener la tendencia de incidencia de dichos ilícitos, al final de sexenio se estarían rondando ya los 200 mil asesinatos durante la 4T. Las cifras del Sesnsp revelan que 10 estados con mayor número de víctimas de asesinatos en el país, ocurridos durante la actual administración, en números absolutos, son: Guanajuato (18 mil 100), Estado de México (14 mil 251), Baja California (14 mil 181), Jalisco (12 mil 74), Chihuahua (11 mil 955), Michoacán (11 mil 542), Sonora (8 mil 144), Guerrero (7 mil 873), Veracruz (6 mil 797) y CDMX (5 mil 934).En conjunto, dichas entidades concentran el 65 por ciento de los asesinatos ocurridos en el país.

Mientras que, los 10 estados con mayor número de víctimas por cada 100 mil habitantes son: Colima (99.30), Morelos (63.79), Baja California (58.77), Zacatecas (54.71), Chihuahua (49.01), Guanajuato (45.06), Guerrero (42.15), Sonora (40.07), Quintana Roo (36.06) y Michoacán (32.73).

