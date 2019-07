México atraviesa por una crítica situación

Tenemos que ver qué está pasando en cuanto a la situación económica, a la situación política y a la situación social por la que todos estamos atravesando y que ha generado que por el momento exista el enojo entre la población en general, pero todo esto tiene un motivo real y verdadero, es la incapacidad que están demostrando los actuales actores de la política, ya que lamentablemente es la primera vez en la historia de México, que este hermoso país se encuentra en la ruina, en otras palabras, está parado.

Y por si fuera poco, el Producto Interno Bruto, se dice, que este mes va a ser del 0.01 por ciento, que es lo más bajo que ha estado, lo que demuestra la incapacidad y el grave problema mental de nuestros representantes, todo porque solamente un “loco” del gabinete, igual que él, han puesto al país en una situación crítica la cual se menciona va a tardar de ocho a nueve años para recuperarse, algo que no puede ser aceptable por ningún motivo.

Qué es el Producto

Interno Bruto (PIB)

Para que se entienda mejor esta situación, aquí detallamos una breve reseña de lo que significa el Producto Interno Bruto (PIB), es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía generalmente contabilizada en un año.

Los bienes y servicios finales son aquellos que no se usan como insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino que los compra el usuario final.

Los bienes incluyen Bienes de consumos, Servicios y Bienes de consumo duraderos nuevos.

Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los bienes y servicios intermedios producidos.

Para calcular el aumento o disminución del PIB, se usan los precios de los bienes y servicios finales que prevalecían en algún período base.

La tendencia del PIB aumenta debido a tres razones:

*El crecimiento de la población.

*El crecimiento del acervo del equipo de capital.

*Los avances de la tecnología.

El PIB es usado frecuentemente como una medida del bienestar material de una sociedad. Eso motiva que políticamente se usen las cifras de crecimiento económico del PIB como un indicador de que las políticas económicas aplicadas son positivas.

Podemos concluir que el PIB no es un indicador de calidad de vida o bienestar, tan sólo material.

Por estas circunstancias, el PIB se interpreta según su evolución: es decir, si es ascendente durante un período, la economía estará creciendo, si descendiera, estaría en recesión.

Cifras del primer

trimestre de 2019: Inegi

El Inegi presenta los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales indican una disminución de (-) 0.2% en términos reales durante el primer trimestre de 2019, respecto al precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Confianza del consumidor llega en junio a su menor nivel, debido a que suman cuatro meses consecutivos a la baja, con lo que llegó a su nivel más bajo en lo que va de la presente administración.

La percepción de las familias mexicanas sobre su situación económica y del país acumuló en junio pasado cuatro meses consecutivos a la baja, con lo que llegó a su nivel más bajo en lo que va de la presente administración, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aumentan los secuestros,

asaltos, asesinatos y muchos más…

Es muy triste ver como en nuestro país los secuestros, los asaltos, los asesinatos y la impunidad siguen aumentando y rompiendo records.

Aquí cabe preguntarle al señor presidente si este es el México que les prometió a toda la bola de “incautos” que votaron por usted?... esperamos que ahora si estén muy contentos de haberle dado su voto, ya que están recibiendo los “beneficios” que creyeron iban a tener, pero que lamentablemente y como siempre sólo son “promesas de campaña”, porque cuando la verdad llega, la mentira se muere.

Mejor que recapacite para que no siga engañando, afectando y destruyendo a los mexicanos, que no se le olvide que otra opción sería que se vaya a Rusia a ver si ahí lo aceptan, o, por otro lado esta Cuba, donde seguramente lo estaría esperando con mucho gusto, si viviera, el señor Fidel Castro para decirle que ya comprobó que si hay otros más “pen…” que él.

Está lamentable situación, no se había vivido en los últimos 70 años en el país, esto demuestra una vez más que el señor está rodeado de personas no capacitadas para ejercer sus funciones como asesores, secretarios de estado y otros puestos, ya que sus hechos y actuaciones no están dando resultados positivos y solo están demostrando que son una bola de comunistas o rojillos, que deberían y deben ser juzgados para meterlos a la cárcel, incluyendo a algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque parecen una bola de mequetrefes que no actúan, pero si lo están apoyado.

Un aplauso por su estupidez, por su ignorancia, por su incapacidad de entender lo peligroso que es tener cerca un asno que ni siquiera ha aprendido a rebuznar bien.

El primer semestre de 2019 ha sido el de más violencia en México

El primer semestre de 2019 ha sido el más violento del que se tenga registro con 17,065 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, en comparación con el mismo período de 2018, en el que se contabilizaron 16,585 asesinatos.

Si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) aún no emite su informe mensual correspondiente a la incidencia delictiva de junio, el conteo diario que realiza el gabinete de seguridad federal -que tiene una subestimación al alza de 20%- reporta 2,543 muertes intencionales el mes pasado, con lo que se suman más de 17,000 eventos de este delito en dicho periodo.

Si se agregan los 2,879 homicidios de diciembre de 2018, el mes de arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el acumulado se eleva a 19,944, casi 20,000 muertos en un inicio de sexenio.

El último año (2018) del ex presidente Enrique Peña Nieto fue negativo en materia de incidencia delictiva, pero 2019 se encamina a ser peor, y no por mucho. Es importante ver que vamos peor que el peor año”, advirtió un experto en seguridad.

La cifra del conteo diario de 2,543 asesinatos del mes de junio podría aumentar a más de 3,000 en el reporte que emita el Sesnsp el próximo 20 julio por la subestimación de 20%, lo que convertirá a ese mes en el más letal desde que se iniciaron los registros en materia de incidencia de homicidio.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, enero registró 2,932 muertes violentas; febrero, 2,877; marzo, 2,933; abril, 2,801; mayo, 2,979, y de acuerdo con el conteo diario de junio, 2,543.

Las entidades con más homicidios dolosos en lo que va de la actual administración federal son Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero.

El mejor ejemplo siempre

será las buenas acciones

Vamos poniendo en claro que no vamos a permitir que el señor siga haciendo sus “pen…”, que se va a actuar con todo el peso de la ley y que se le va a exigir devuelva hasta el último centavo que se haya robado, porque? porque hasta el momento no han demostrado a través de los medios o de algún video la entrega en propia mano de los dineros o “apoyos” que ofrecieron a los infantes, a los pobres, a madres solteras, a estudiantes, etcétera, dónde están los comprobantes de esas entregas, esto es un robo, es un hurto, es una situación crítica e inaceptable, le deseamos de corazón que “se muera”, pero antes de morir que renuncie.

Es mejor actuar que esperar

Debemos analizar y en su caso proceder, si se puede hacer algo para salvar al país de la crítica situación en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, porque de verdad que da pena ajena haber tenido que pasar por esta triste y negativa experiencia en donde la mentira y el engaño han sido sus únicas banderas.

¡Basta de hipocresía! felicidades a todos los que votaron por Morena y que se den cuenta de que todo lo que antes tenían, ya no lo van a tener y por lo tanto ya no podrán contar con ello, porque es muy fácil creer en las promesas, pero no se puede vivir de ellas.

Bravo “dizque mexicanos” por su “voto”, porque con lo que han hecho están arruinando y acabando a México como país.

El México del mañana debe estar conformado por hombres honorables y respetuosos de sus leyes

Estos pseudo (falsos) políticos tienen que entender que son unos malditos “cab…” y los mexicanos tenemos que razonar que si estos tíos se quieren tirar al hoyo, pues que se tiren solos, pero que no se lleven a México con ellos, ya que el honor y la verdad son elementos imprescindibles que deben estar presentes en la vida y en los actos de cualquier político, pero que lamentablemente muchos no saben lo que eso significa.

Una cosa son los “dichos” llenos de ira y de odio, y, otra muy diferente son los “hechos”, reculen, marcha atrás a su ignorancia, a su arrogancia, a su máximo nivel de estupidez, ya que en la historia de México, los mexicanos tomaremos cartas en el asunto para señalarlos como “traidores” a la confianza del pueblo por el nivel de mentiras y de engaños con el que han manipulado a las débiles mentes de los milenios y por haber usado el nombre de la morena, el cual pertenece a nuestra Virgen Santísima y no a un “cartel político”.

La única fórmula que podría permitir la salvación de sus almas y de sus familias es que reculen ahora mismo y apoyen de inmediato la construcción del Aeropuerto Internacional de México y así mismo procedan con la cancelación definitiva del Tren Maya y de la Refinería de Dos Bocas, porque esta sería su última carta a utilizar en el sucio juego que han iniciado.

Le pedimos al creador de los universos que los ilumine y también le pedimos al pueblo mexicano que reaccione y los condene para que estos “usurpadores de la verdad” terminen con una sentencia de cárcel a perpetuidad, ya que por sus actos no merecen menos y sí merecen más desprecio y odio.

Estamos viendo que es el único hombre que ha sido capaz de destruir la izquierda en la historia del país, ha sido el líder de estos “masiosares”, pero recuerden que sus actos serán juzgados por las próximas generaciones. Amén.

Y volvemos a decir ¡Viva México! ¡Viva la República Mexicana! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el futuro de los hombres honorables de las familias honorables y de los buenos mexicanos!

La Policía Federal de México es

una de las más confiables del planeta

Se deben de respetar los derechos humanos y laborales de la Policía Federal, ya que sin ellos hace mucho tiempo que se hubiera perdido la decencia de los derechos humanos, a lo largo y a lo ancho del país.

El ex presidente Calderón debería de respetar los derechos de la Policía Federal de Caminos, ya que estos siempre han sido calificados en el mundo entero como una de las policías más confiables del planeta.

Por eso es importante recordar que siempre hay que dar respeto para que nos respeten.



