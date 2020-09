México: Carmen Delgado regresa a Televisa en "Como dice el dicho"

Cancún.- Con media vida de trayectoria en el mundo de las telenovelas, la actriz Carmen Delgado, regresa a su casa Televisa, donde inició su carrera en 1980, ahora para la exitosa serie “Como dice el dicho” con el capítulo “Más vale callar que con necios alegar”.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Carmen comparte lo agradecida que se siente con la vida por hacer lo que más le gusta, que es actuar, en medio de esta pandemia y en una excelente producción.

“Ha sido un verdadero paraíso poder grabar ‘Como dice el dicho’ en medio de esta pandemia, pues se han suspendido o recortado varios proyectos, entonces ha sido muy grato y agradable poder hacerlo, el equipo es gente que nos conocemos de toda la vida, desde Azteca, es muy agradable trabajar con el equipo de Genoveva, los programas tienen un tono muy cordial, en este capítulo no hay más que una ilustración de intransigencia por parte de los padres que no se han dado cuenta que lo más importante es estar tranquilo, respetar al otro y no llevarse a los hijos de corbata con sus problemas”, detalló la querida Carmen, quien asegura que este tipo de proyectos además de entretener, dejan un buen mensaje en la audiencia.

“‘Más vale callar que con necios alegar’, aplica muy bien por el momento, dentro y fuera de nuestras casas nos invita a que mantengamos la ecuanimidad, entender por qué debemos ser pacientes y tolerantes con el otro, es un programa amable, no hay violencia, no hay narcotraficantes, caso de trata o cosas así, es un programa accesible que de alguna manera te hace pensar y a los chavos les deja un mensaje, así que no se pierdan este 18 de septiembre Como dice el dicho”, refirió.

Comienza a retomar su ajetreo laboral

Como es bien sabido la pandemia detuvo los espectáculos presenciales y los proyectos, Delgado decidió entonces adaptarse a la nueva normalidad y son las redes sociales sus mejores aliadas mientras comienzan a reactivarse los pendientes.

“Se está repitiendo Aquí en el barro como en el cielo por Azteca 7, telenovela en la que participo, tengo teatro que se ha pospuesto y creo que retomaremos hasta el año que entra, tengo un proyecto con Odín Dupeyrón para una plataforma que se está cocinando y todos los jueves me estoy conectado en la página del Teatro Tepeyac con Antonio Escobar, productor de teatro, nos reunimos a las 7 por el honor de estar vivos e invitamos a compañeros actores, conductores, escenógrafos, coleccionistas junto con un café tengamos una plática muy amable y coloquial”, expresó contenta Carmen, quien asegura que esta nueva normalidad ha generado público nuevo y ha obligado a la sociedad a consumir proyectos artísticos y culturales a través de internet.