México en penumbras

La transformación política y perfecta que México verdadera y urgentemente requiere consistiría en primer lugar, en el reconocimiento de que la Constitución Política es la que debe regir y dirigir los destinos políticos y jurídicos de la nación mexicana y, en segundo lugar, que el Poder Ejecutivo comprenda, aprenda y entienda que los objetivos de la Carta Magna resultan benéficos para México. Estos dos planteamientos serían suficientes para que Andrés Manuel López Obrador restructurara su forma de pensar y actuar, así como sus normas de conducta política y jurídica que le sirvieran de guía para encontrar el buen camino del destino de nuestro suelo.

Los grandes entendidos del tema saben y nos enseñaron que con el transcurrir del tiempo y gobierno de ésta Cuarta Transformación de la nación, se han tomado medidas equivocadas, incorrectas y descuidadas. La suprema ley de México –la cuál fue concebida con la mayor razón, decoro y lógica posible– nos condujo hasta antes del neoliberalismo y de ésta Cuarta Transformación de la República, por caminos de crecimiento institucional, paz social, respeto a la ley, seguridad y justicia, mientras que en la actualidad transita por senderos cubiertos de arbitrariedades, injusticias, inseguridades, alianzas con el narcotráfico, etcétera, etcétera.

Por parte de Andrés Manuel López Obrador, es injustificable que haya abandonado lo ordenado por la Carta de Carranza y sus excelsas reglas, así como absurdamente se haya dejado llevar por la inmundicia y corrupción en lugar de haber luchado en contra de ella.

En base al espíritu y letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos la verdad y esa certeza es única, absoluta e irrebatible. Si el Poder Ejecutivo no es capaz de comprender esa autenticidad y el infinito contenido de las normas constitucionales, no debe culparse a Andrés Manuel López Obrador sino a su limitada inteligencia para entender los temas de justicia y probidad.

El actuar del primer mandatario de la nación a fin de combatir el fenómeno de la inseguridad y delincuencia, es un hacer rodeado por la corrupción de la narcopolitica, la cual carece de los principios de verdad contenidos en nuestra Carta Magna y dado a esa errónea forma de pensar e interpretar la Ley Suprema a México se le conduce por el camino de la injusticia, ilegalidad, arbitrariedad, ignorancia y erróneas alianzas con el poder del narcotráfico.

Si el señor presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos persiste e insiste en seguir violando impunemente nuestros regios principios constitucionales; los preceptos contenidos en la Carta de Carranza no pasarían de ser principios teóricos o mandamientos éticos políticos, jurídicos irrelevantes. México no va a aceptar tal engendro; si alguna ley debe ser cumplida, respetada, venerada y observada -espontáneamente o coercitivamente- es la norma suprema de nuestra nación.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., hoy exige que las violaciones a nuestra Constitución Republicana sean ipso facto reparadas, de no ser ello así México continuará en penumbras.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..

Más del doble costará la refinería Dos Bocas: Bloomberg

Los costos de la refinería en Dos Bocas, obra insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dispararon fuera del margen que se tenía contemplado, ya que, de acuerdo con Bloomberg el montó se ha elevado y podría alcanzar los 18 mil millones de dólares.

Esta cifra representa más del doble del presupuesto original que se tenía contemplado ya que la obra ubicada en Paraíso, Tabasco, partió con un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares y la promesa por parte de las autoridades de que este no aumentaría.

De acuerdo con la compañía de asesoría financiera, el valor de los contratos para obras de construcción hasta 2024 firmados por la Secretaría de Energía aumentó a más de 14 mil millones de dólares en mayo de este año.

Partiendo de ello, es probable que el monto final del costó oscile entre los 16 mil y 18 mil millones de dólares. Dicha información fue compartida a Bloomberg por conocedores sobre el tema. Sin embargo, la entidad expresó que dichas personas pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para hablar públicamente sobre el proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, la cantidad de contratos contabilizados por la empresa estatal aumentó de alrededor de 100 a unos 270, de acuerdo con las fuentes consultadas por la compañía.

En tanto, Pemex no se ha posicionado al respecto.

Y es que, ante la incontenible inflación y la pandemia por Covid-19, la construcción de la refinería se vio afectada puesto que las cadenas de suministro a nivel mundial se vieron impactadas. Ante este panorama, es probable que los sobrecostos continúen, lo que socava las promesas del presidente López Obrador sobre la austeridad prometida.

A la par, a una semana de su inauguración, la obra de Pemex se encuentra llena de cuestionamientos sobre si la dependencia será capaz de cumplir con el objetivo de producir toda la gasolina que se tiene contemplada para terminar con la dependencia de las importaciones de combustible, como lo ha reiterado el mandatario mexicano en diversas ocasiones.

Se tiene calculado que la refinería tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de crudo, lo que sumaría cerca de 20% a la actual capacidad de refinación en México. Los críticos ya cuestionaban la capacidad de Pemex para aumentar la producción de combustible dada la disminución de la producción de petróleo para sus refinerías, la falta de mantenimiento de las plantas y su enorme carga de deuda, la mayor entre las grandes petroleras.

La mega refinería, se inaugurará el 2 de julio en un evento al que asistirán AMLO, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y Rocío Nahle. Sin embargo, ésta sólo iniciará con período de pruebas, puesto que “hay que armonizar” todo para obtener el combustible, por lo que “va a llevar tiempo” producir la gasolina.

Si bien con el inicio de sus operaciones, López Obrador cumple la promesa de entregar la obra en tres años, no será hasta 2023 que la refinería comience a producir gasolina.

“El año próximo ya dejamos de comparar las gasolinas, y necesitamos esa planta, porque nos va a dar alrededor de 150 mil barriles diarios de gasolina” expresó el mandatario.

En la primera quincena de junio, la inflación está imparable

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación anual de 7.88% en la primera quincena de junio.

El Inegi precisó que el INPC mostró un avance mensual de 0.49%, con lo que a tasa anual la inflación llegó a un nivel de 7.88%.

El Instituto detalló que el índice de precios subyacente, que elimina los precios de los productos más volátiles, tuvo un avance de 0.50% a tasa quincenal y de 7.47% a tasa anual, lo que representa una tasa superior a la de la última mitad de mayo, la cual fue de 7.32% anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.64 % y los de servicios, 0.33%.

En tanto que dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.85% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.19%.

De esta manera, la inflación anual de mercancías alimenticias ya acumula 6 semanas por arriba del 10% al tiempo que sigue alejándose de la meta del gobierno de México del 3%.

Algunos analistas como Gabriela Siller, Directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, consideran que existe una alta posibilidad de que la inflación en México llegue al 8% este año.

En opinión de la también profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey (Tec), el aumento en el Índice Nacional de Precios hace evidente que el paquete para combatir la inflación y la carestía (Pacic) no ha ayudado, mientras que el estímulo a la gasolina ha frenado un poco el alza de energéticos, pero -alertó- solo es artificial y se corre el riesgo de otro gasolinazo, publicó este jueves en su cuenta de Twitter.

Este jueves, el Banco de México (Banxico) hará su anuncio de política monetaria en el que se espera un alza en las tasas de interés y un cambio en las expectativas económicas.

¿Cuáles son los productos y servicios que más subieron de precio?

De acuerdo con el Inegi, la papa y otros tubérculos así como la naranja, son los productos que subieron sus costos de manera significativa, mientras que el transporte aéreo se encuentra entre los servicios que elevaron de manera importante sus tarifas.

El Inegi detalló que la papa y otros tubérculos alcanzaron un incremento del 16.79%, la naranja 13.13%, el transporte aéreo 6.62%, en tanto que la electricidad tuvo un aumento de 2.59%, el pollo un 2.28%, seguido de los refrescos con 1.13%.

Por otra parte, los restaurantes y similares tuvieron incrementos de 0.62%, mientras que las loncherías, fondas, torterías y taquerías aumentaron sus precios en 0.47%.

En contraste, la uva bajó 12.66%, el chile serrano disminuyó 10.36%, el limón decreció 9.53%, chile poblano -8.46%, el tomate -4.91%, mientras que el gas doméstico LP bajó su precio 1.52% a tasa quincenal.

Por entidad federativa, los estados que tuvieron una mayor variación de precios, por encima del promedio nacional fueron Jalisco con 0.74%, San Luis Potosí (0.72%, Quintana Roo (0.66%), así como Ciudad de México y Chiapas con 0.63%, respectivamente.

En tanto que las entidades con menor variación de precios fueron Yucatán (0.11%), Durango (0.19%), Tamaulipas (0.22%), Tlaxcala (0.25%) y Baja California Sur con 0.27%.

Carta dirigida al presidente (¡¡¡Mientes muchísimo!!!) Carlos Alazraki

Prologo dirigido a Claudia Sheinbaum, a los secretarios Adán López y a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado y Citlalli Hernández… Y a todos los Morenarcos: Son unos desvergonzados. Son igual o peor que su jefe. Son una bola de tramposos asquerosos.

Les vale madres la ley y por eso la rompen. Son unas ratas, que pena me dan, deberían aprenderle a Ricardo Monreal.

Bien, ahora sí, vamos a la carta.

Estimo Andrés nos conocemos desde hace muchos años durante todos estos años he estado al lado de la oposición. Jamás hemos coincidido en nuestra ideología, sin embargo durante todos estos años nos hemos respetado. Sobre todo yo, que te he respetado como nuestro presidente por tu triunfo abrumador y legítimo que ganaste en las urnas hace 4 años y que gracias a Dios nada más te faltan dos.

Yo, como experto en Comunicación, Mercadotecnia y Publicidad conozco perfectamente bien tu estrategia que hay detrás de las mañaneras, más de 5 veces he mencionado en mis cartas semanales que esta estrategia es extraordinaria para desviar la atención de la realidad.

Más de 5 veces he comentado que todos los días pones la agenda.

Y también en más de 5 veces he comentado la intención de hacer estas mañaneras.

Hacernos pretender que vivimos en el país de las maravillas o en el país de nunca jamás.

Sin duda tu estrategia merece todo tipo de aplausos, al igual que tus objetivos, perdurar lo que más se pueda en el poder.

Tú y tu mini grupo de comunicadores, diseñaron el cuento chino de la 4ta. Transformación.

Sí Andrés, ustedes inventaron esa jalada con el único objetivo de que pases a la historia como un transformador, y lo entiendo, muchas personas como nosotros sufrimos un trauma de pequeños y que como resultado, ya adultos, le queremos demostrar al mundo entero que nuestros familiares estaban muy equivocados, que nosotros somos unos genios.

Pero el gran error que veo en tu estrategia es creer que tú escribes y defines la historia. Gran error, la historia la escribe la historia, no tú.

Y te pongo un ejemplo:

Si hoy acabaras tus seis años, cómo te calificaría la historia, ¿cómo un transformador o como un presidente en la historia de México? Qué bueno que aún te faltan dos años.

Sigamos con el marketing político;

Tu ocurrencia de hablarle a los mexicanos más humildes, y no tantos, del neoliberalismo, del conservadurismo, de nuestros adversarios y no sé qué jaladas más que tu público, al igual que yo, no tenemos ni la más remota idea de lo que nos estas diciendo.

Es más al día de hoy nos sigue valiendo absolutamente madres. Sobre todo los que reciben el dinerito que les regalas.

Y regresando a tus mañaneras, le pregunté a nuestro talentoso politólogo, amigo y colaborador de Atypical TE VE, Luis Estrada, ¿Cuántas mentiras llevabas desde que iniciaste las mañaneras? Estas listo, hay te va.

Al día de hoy llevas más de 75 mil mentiras o sea un promedio de 93 mentiras al día, todas mi querido Andrés, están documentadas.

Ya me entiendes porque cada día el pueblo bueno te cree menos.

Entonces porque te vamos a creer que la inseguridad está bajando cuando justamente el mes de mayo ha sido el mes más sangriento de nuestra historia moderna.

Y para darle a nuestros lectores una idea de cómo va tu escore de muertes violentas los primeros 43 meses de gobierno en comparación con los mismos meses de gobierno de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, ahí te van esos datos espeluznantes.

Zedillo 48 mil 141; Fox 35 mil 309; Calderón 53 mil 319, Peña Nieto 74 mil 737, tú el doble 123 mil 364.

Esta grueso verdad. Que puedo concluir, que los últimos cuatro presidentes gobernaron muchísimo mejor que tú, estos últimos cuatro presidentes han sido verdaderos estadistas en comparación contigo.

Que estos últimos cuatro presidentes por supuesto que mentían como tú, pero nunca 93 mentiras diarias, como tú.

Y por último, mis bendiciones a los dos sacerdotes y al guía de turistas masacrados en Chihuahua. Que Dios los bendiga.

Presidente ¿no cree que ya llegó el momento de meterse los abrazos en otro lado?

Te abrazo con cariño.

[email protected]

Legisladores panistas presentaron una iniciativa para que el presidente comparezca ante el Congreso una vez al año

En México no existe un verdadero ejercicio democrático que permita cuestionar ampliamente al presidente por su toma de decisiones, de acuerdo con la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión.

Es por ello que la diputada federal Lizbeth Mata Lozano presentó, a nombre del legislador Guillermo Huerta Ling, una iniciativa de reforma para establecer, de manera constitucional, la obligación del titular del Ejecutivo Federal de rendir un informe presencial ante ambas Cámaras del Poder Legislativo una vez al año.

Cabe mencionar que, actualmente, el presidente de la República sólo está obligado a presentar un informe por escrito en el cual haga constar el estado general de la administración pública del país.

Asimismo, el Congreso tiene la facultad de citar a los secretarios de Estado y directores de las entidades paraestatales para comparecer al momento de rendir sus respectivos informes, pero esto no se hace extensivo al titular del Ejecutivo Federal, lo cual, consideraron desde la bancada panista, “es poco coherente”.

La finalidad de la iniciativa presentada es, de acuerdo con los panistas, generar un mecanismo de comparecencia que ayude a fortalecer la democracia, pues al haber un informe presencial y oral se podrá contribuir “al desarrollo de un debate que permita a la población ejercer sus derechos electorales de manera más informada”.

Esta propuesta, que contempla reformas al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea establecer que el informe se lleve a cabo dentro del Primer Periodo de Sesiones correspondiente a cada año de ejercicio del Congreso.

De igual manera, abre la posibilidad para que, a solicitud de una tercera parte de los integrantes de la Legislatura, se convoque al presidente de la República a comparecer de manera extraordinaria ante el Congreso una vez por cada año de actividades.

En conferencia con medios de comunicación, Huerta Ling se refirió a esta propuesta como la oportunidad de tener un “diálogo político completo”, pues se contrapone a la dinámica existente en años anteriores del informe presidencial, en el que el titular del Ejecutivo únicamente hablaba sin recibir cuestionamiento alguno.

“Era un monólogo, el 1 de septiembre llegaba el presidente y, con los oídos abiertos del Congreso de la Unión, sólo se esperaba que el presidente hiciera un monólogo ante la representación nacional. Yo estoy proponiendo que el presidente comparezca ante la representación nacional [...] Que sea un diálogo político completo”, aseguró Ling.

Detalló, además, que con esta reforma el presidente podrá ser cuestionado por todos y cada uno de los grupos parlamentarios en el Congreso, de manera que pueda ofrecer respuestas y explicaciones sobre los principales problemas del país.

Durante el mismo encuentro con la prensa, el diputado panista habló del ambiente de violencia que se vive en México y las dificultades para el desarrollo económico como motivaciones para presentar esta iniciativa de reforma constitucional.

“Hoy tenemos un avance ya desmedido de la violencia en el país, hoy vemos que la inflación sigue creciendo todos los días, sería muy oportuno que el Presidente de la República se presente y sea cuestionado sobre cuál es la problemática y cuál es la vía de solución”, manifestó.

Uno de los principales beneficios de esta reforma, dijo Huerta Ling, es la posibilidad de entablar un debate en materia de seguridad, por ejemplo, para corregir las estrategias que no han logrado acabar con la violencia y que han resultado poco efectivas al momento de proteger a la población.

Con la estrategia de abrazos, hay más civiles muertos en la presente administración

El pasado martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, informó que en los tres años y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador ya son 121 mil 655 homicidios dolosos.

Esto significa que a mitad de camino, la administración de Andrés Manuel López Obrador ya supera los homicidios dolosos de todo el sexenio de Felipe Calderón, cuando se reportaron 121 mil 613 casos.

Lo anterior incluso a pesar de que con Calderón se tuvo la Guerra contra el narcotráfico, lo que provocó que esa administración fuera un 49.4% más violenta que la de Vicente Fox cuando se reportaron 60 mil 162 homicidios.

Sin embargo, no es el único indicio de la violencia en la 4T y el incremento de esta en comparación con las anteriores administraciones.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aunque se está aplicando una estrategia de “abrazos y no balazos, en la 4T se tiene una mayor letalidad que con Felipe Calderón.

Durante el periodo calderonista de 2006 a 2012 se registraron 2 mil 805 enfrentamientos, en los que murieron 174 militares y 3 mil 367 civiles. Es decir, 19.3 civiles por soldado.

Pero en el período que comprende lo que va de la administración de AMLO, la letalidad del Ejército es de 24.5 civiles por cada militar fallecido. Esto desde el 1 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2021.

Reconoció AMLO el incremento en homicidios en México

Durante la conferencia matutina de este jueves, AMLO aceptó que de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su administración ya superó el total de homicidios de toda la administración de Calderón, cuando se decretó la guerra contra el narcotráfico.

Sin embargo, luego de aceptar el incremento en los homicidios, AMLO también señaló que se debe al problema que le dejaron sus antecesores.

“Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta y Calderón no recibió así”.

Finalmente, cuando le cuestionaron sobre modificar la estrategia de seguridad, López Obrador afirmó que no lo hará. “Son dos cosas: Atender las causas porque no se puede enfrentar la violencia con más violencia y cero corrupción y cero impunidad”.

Gerardo Fernández Noroña y su declaración patrimonial

Gerardo Fernández Noroña no ha aparecido entre las “corcholatas” que ha enlistado el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituirlo en 2024, sin embargo, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) confía en que su nombre aparecerá en las boletas presidenciales.

Fernández Noroña es uno de los personajes más mediáticos de la 4T con una carrera política cimentada en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

En ese contexto, Infobae México llevó a cabo una revisión de la declaración patrimonial de Gerardo Fernández Noroña como parte de una serie de textos llamados “el dinero de los presidenciables”.

El legislador reportó una casa, un vehículo e ingresos extra más allá de los que recibe en San Lázaro.

Sus otros ingresos: En la última declaración patrimonial, entregó a la Cámara de Diputados en 2021, reportó ingresos anuales de un millón 898 mil 447 pesos.

Del total de ganancias del diputado federal, prácticamente el 40% son ingresos extra a su función en el congreso.

Dichos ingresos extra provienen de dos rubros: 390 mil pesos como colaborador en el portal SDP Noticias y otros 360 mil pesos de su canal de YouTube, el cual fue creado por el diputado federal el 6 de marzo de 2013 y al 22 de junio del 2022 tiene 572 mil suscriptores y suma más de 125 millones de visitas.

El resto de sus ganancias, un millón 148 mil 447 pesos, son producto de su sueldo como diputado federal.

Los ingresos y las propiedades de Fernández Noroña: El diputado federal reportó ingresos extra a su labor como funcionario, así como un departamento y un vehículo.

Sobre el departamento, señaló que lo adquirió el 25 de mayo del 2005, año en el que fue nombrado secretario de Comunicación Social del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El inmueble tiene 90 metros cuadrados de terreno y construcción, su precio de adquisición fue de 460 mil pesos, pero no señala cuál fue la forma de pago del departamento, en ese rubro escribió “no aplica”.

En cuanto al automóvil, un Volvo del año 2012 que compró a 530 mil pesos al contado, dijo haberlo adquirido el 12 de noviembre del 2012, año en el que terminó su primer periodo en la Cámara de Diputados.

El legislador no registró ningún otro tipo de propiedad, cuenta bancaria o fondo de inversión.

Vicente Fox con Infobae México: el futuro de la marihuana en la república podría depender del T-MEC

En entrevista exclusiva para Infobae México, Vicente Fox habló del futuro de la cannabis y de cómo el Tratado trinacional podría ayudar en su comercialización

La legalización de la marihuana y sus productos derivados (THC, CBD y Cáñamo) en México es indetenible. Hasta el momento, esta planta, con motivos terapéuticos ha permitido que el cannabidiol (CBD) sea implementado en diversos productos de libre comercio, por lo que así se dio luz verde a una industria que podría posicionar a México como uno de los mayores productores en el mundo.

De tal modo que el ex presidente Vicente Fox, en su papel como empresario, inició a participar en el ramo con la firma Paradise, y ha promovido la apertura de este mercado en la república. Aunado a ello, organizó la Cannamexico, un evento en el que participaron expertos en el tema para incentivar a la iniciativa privada a que tome partido en este sector.

En consecuencia, Infobae México contactó al ex mandatario y le preguntó sobre las posibilidades que tiene la marihuana en los años venideros, esto por las legislaciones que están en puerta, ya que permitirían la legalización del uso lúdico de esta planta, además de que se podría utilizar con fines industriales gracias a las propiedades del cáñamo.

El lunes 20 y martes 21 de junio, al interior del Centro Fox, ubicado en San Cristóbal, Guanajuato, se realizó el Foro de Liderazgo sin Fronteras, en donde se planteó una agenda binacional entre la fundación de Fox con la Universidad de California San Diego, el Center for Educational Partnerships y la UC PromISE, con la finalidad de generar y mejorar los vínculos de los jóvenes mexicanos que viven en EEUU y buscan mejorar sus condiciones de vida.

Las diferentes ponencias en el Foro dieron pie a entender que la fundación busca ayudar a cualquier persona que se atrevió a cruzar la frontera para mejorar las condiciones de existencia, tanto propias como de su familia y, bajo una perspectiva universal, se recalcó la importancia de la colaboración entre ciudadanos para ayudar a los niños DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) o DREAMers.

Fue en ese contexto, el de un espíritu de colaboración, en el que se le preguntó a Vicente Fox sobre su impresión para el futuro de los productos derivados de la marihuana y qué tanto ayuda mantener agendas bilaterales para mejorar temáticas de esta naturaleza.

Bajo la lógica corporativista, Fox Quesada especificó que el mundo de la cannabis tiene que ver, cada día más, con los flujos de dinero, ya que corresponde a lógicas de diferentes mercados, entre ellos el sector salud: “cada día, conforme va legalizándose el tema en distintos países, va cobrando mucho más importancia en materia de salud y de materia de economía e ingreso”. “Yo pienso que el día de mañana, una vez que Estados Unidos federalice su aprobación, al tema de la cannabis”, debería de incluirse al Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), esto para que se reconozca como un sector productivo más, con lo cual se beneficiarían las economías de las tres naciones.

“Así como hay un segmento de Agricultura, hay uno de Industria, uno de Comercio, hay uno de Turismo, debe de haber uno de Marihuana”

Ya que el impacto positivo que tendría en la sociedad, más allá del producto en sí mismo, sería una nueva fuente generadora de empleos, de impuestos, de salud y de activación económica, donde México podría ser particularmente beneficiado.

Finalmente, cabe destacar que la iniciativa que busca la legalización del uso lúdico de la marihuana en México y su industrialización en materia de construcción, se encuentra en el Senado de la República, donde Ricardo Monreal, miembro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), avisó que buscará, a través del consenso, la mejor ley posible para que esta planta represente beneficios legítimos para la población.

Cómo Daniel Ortega convirtió a su país en refugio de narcos, corruptos y terroristas

El régimen sandinista ofrece la nacionalidad a prófugos de la justicia de distintos países para impedir su extradición o cargos diplomáticos que brindan inmunidad. “No es ideología, son sólo negocios”, afirma un analista

El 17 de junio, el diario oficial La Gaceta informó que el estado de Nicaragua concedió la nacionalidad nicaragüense a los hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la administración de Hernández.

Juan Orlando Hernández fue extraditado en abril pasado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio “por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”. Tanto Díaz como Cardona son señalados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras de cometer actos de corrupción en el desempeño de sus funciones.

“Nicaragua como paraíso residencial es un activo que se ofrece y se vende al que paga. ¡Y debes pagar bien! No tiene nada que ver con que si eras mi cuate (amigo) o mi enemigo ideológico. No tiene nada que ver con que si sos un paramilitar asesino, un guerrillero narcotraficante, un ex político salvadoreño de izquierda o uno hondureño de derecha y ladrón”, afirma Meléndez.

“Al final del día todos son tratados como inversionistas: traes tu dinero robado, mal habido y sos bienvenido. Sin ideologías, es solo negocios. Y claro, es un negocio de la familia Ortega-Murillo y sus subordinados”, añade.

Meléndez señala que la falta de remilgos ideológicos del régimen de Ortega permite encontrar en Nicaragua prófugos “tan disímiles como el izquierdista expresidente de El Salvador, Sánchez Cerén o derechistas admiradores del ultra derechista y expresidente colombiano Álvaro Uribe”.

Para estos sujetos, agrega, “Nicaragua es la única y mejor alternativa ante la posibilidad de rendir cuentas y pagar por sus crímenes en sus países: tienen refugio, tienen una nueva nacionalidad, si quieren el servicio VIP, hasta nueva identidad. También tienen acceso a los servicios legales y de protección del Estado, pero también tienen acceso a la banca y oportunidades de nuevos negocios, lo que les permite seguir operando nacional e internacionalmente en sus negocios mal habidos”.

El investigador recordó que desde el 2007, cuando Ortega regresó al poder, Nicaragua sirvió de refugio a notables perseguidos por la justicia, y mencionó el caso de la mexicana Lucía Moret, quien tenía una orden de extradición del gobierno colombiano por su participación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el caso de Rubén Darío Granda Escobar, hermano del ex canciller de las FARC, Rodrigo Granda Escobar, quien, según afirma, “también obtuvo su nacionalidad nicaragüense y ejerce en Nicaragua como abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia”.

La mayoría de extranjeros que buscan refugio en Nicaragua terminan siendo nacionalizados en procesos exprés. La Constitución nicaragüense establece que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, pero, igualmente, la legislación exige al menos 2 años de residencia en el país para obtener la nacionalidad, requisito que se pasa por alto a la hora de blindar a un prófugo con la nacionalidad que evitaría su extradición.

En entredicho la seguridad aérea en el país: FAA

La autoridad aeronáutica mexicana no fue capaz de demostrar ante auditores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) el avance en los hallazgos que ponen en entredicho la seguridad aérea en el país e, incluso, encontraron más de 20 nuevos puntos a mejorar.

Una fuente del gobierno federal con conocimiento del tema dijo a El Financiero que la FAA encontró más de 20 nuevas deficiencias en el proceso conocido como Technical Review, que realizó la autoridad estadounidense hace una semana.

La revisión técnica no consiste en una auditoría en la que se defina la calificación en seguridad aérea de un país, sino una evaluación previa a la auditoría de IASA, la cual México no aprobó hace más de un año.

La fuente de alto nivel, que pidió el anonimato porque la información no es pública aún, detalló que las observaciones formales serán entregadas por la autoridad estadounidense hasta dentro de un par de semanas.

“Hay nuevos hallazgos y hay que solucionarlos”, remarcó. Las nuevas falencias, que están relacionadas con las 28 primeras encontradas en una auditoría que data de octubre del 2020 a marzo del 2021, serán agrupadas en ocho secciones de especialización para ser trabajadas.

Las nuevas observaciones tienen su origen en la falta de capacidad técnica de la autoridad aeronáutica, en su incapacidad para vigilar a los prestadores de servicios aéreos en todas sus ramas y en una regulación endeble que no cumple con los estándares internacionales.

Ante esta situación, la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea podría ocurrir hasta diciembre, agregó la fuente a El Financiero.

Antes de cualquier selección lo indispensable es verificar

Uno de los mejores caminos para que los Estados y los Países evolucionen positivamente, sería la existencia de una política incluyente que permita que los gobernadores puedan seleccionar a los funcionarios que demuestren su prestigio regional, que conozcan al auditorio y que estén debidamente acreditados y respaldados por estudios que sean verificados, ya que últimamente han aparecido muchos personajes con “títulos” piratas, pero en fin así están las cosas.

Y estamos viendo cómo pasa el tiempo en el que para el gobierno del actual presidente es un día menos, pero el daño que está dejando es cada día más grande, por ello es urgente que el pueblo mexicano tome urgentemente las medidas necesarias para un mejor futuro para México y los mexicanos, ya que es importante recordar que la democracia triunfa cuando hay demócratas.

Hay caminos que nos llevan al éxito y a la prosperidad, pero también hay decisiones que no han sido bien reflexionadas y que cada día nos están llevando a un problema más delicado… o ¿tiene usted sus dudas?

Las acciones positivas pueden cambiar el rumbo del mundo

Recientemente hemos estado viendo que los rusos siguen ganando terreno, es por ello que los expertos pronostican que el conflicto en el que se encuentra en este momento podría resolverse muy pronto.

En otro tema, es una buena noticia el saber que el gobierno de Estados Unidos, los senadores y el presidente, aprobaron una ley para controlar la compra de armas, eso es un logro de la voluntad del pueblo ya que muchos están hartos de tantas masacres.

Esto es algo que verdaderamente nos da mucho gusto conocer, y con este tipo de acciones estamos seguros que todos los que han sido víctimas de estos psicópatas podrán estar más tranquilos porque será mucho más segura su calidad de vida.

Un aplauso por Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Un ejemplo a seguir para el mundo.

