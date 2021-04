México ‘ingobernable’: narco controla hasta 35% del país, dice EU

Es la causa de los problemas que se viven en la frontera, señala el US Northcom.

El jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), el general Glen VanHerck, estimó que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”, causando muchos de los problemas que está enfrentando la Unión Americana en la frontera con México.

VanHerck, quien habló con los periodistas en el Pentágono luego de comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado, salió al paso a los cuestionamientos a la administración Biden sobre las causas que están generado llegadas y detenciones récord de migrantes en la frontera con México.

“Diría que es un síntoma de un problema que se ha manifestado desde el año pasado. No voy a entrar en la política sobre si esto es una crisis o no. El hecho es que necesitamos una frontera segura y entender quién cruza la frontera”, señaló.

“El tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables, de 30 a 35 por ciento de México, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera”, indicó.

En opinión del jefe castrense, la “inestabilidad” que han creado las organizaciones criminales transnacionales, así como la pandemia del Covid-19 y dos huracanes mayores, son indicadores y razones por las cuales los migrantes procedentes de América Central, Sudamérica y México están intentando llegar a Estados Unidos.

Para VanHerck, el problema debe ser visto desde una perspectiva holística por parte de Washington.

“Creo que es un imperativo de seguridad nacional que debemos atender. ¿Por qué creo que debe verse desde una perspectiva de defensa nacional?, porque crea vulnerabilidades potenciales y oportunidades para actores alrededor”, señaló.

El Comando Norte tiene la responsabilidad en la defensa del territorio de Estados Unidos, apoyo a autoridades civiles y cooperación en seguridad regional con Canadá, México y las Bahamas.

En su testimonio al Comité de Servicios Armados del Senado, el general hizo notar que las fuerzas militares mexicanas enfrentan “desafíos significativos”, incluidos los embates de los “violentos cárteles de las drogas” y los efectos del Covid-19.

Pero aseguró que las fuerzas militares de Estados Unidos continúan hombro con hombro con sus contrapartes mexicanas para fortalecer la defensa de América del Norte.

Además, VanHerck sostuvo que México es un socio vital en la estructura de defensa y cooperación de Estados Unidos, y que la relación entre el Comando Norte con las Fuerzas Armadas mexicanas continúa siendo “robusta”.

Es importante conocer el punto de vista de alguien que está hablando fuera del país, eso es el valor que tiene esta opinión, porque la verdad siempre va a brillar, lo importante es tener conocimiento de la realidad para tomar las medidas que sean realmente correctivas.

“Carta dirigida a mi tocayo Loret (Sigue cabalgando)” “Carlos Alazraki”

“Desgraciadamente, nuestro presidente no salió estadista, siguió de candidato. Un estadista hubiera unido a su país y hubiera resuelto los problemas”.

“Tocayo Querido: Hace muchos años leí un libro donde un periodista entrevistaba al Dalai Lama. En ese libro, el Dalai nos platicaba una serie de pensamientos que me marcaron muy profundo”.

“En esta Carta Semanal, no se trata de platicarte mis sensaciones del libro, sino mencionarte probablemente uno de sus pensamientos más profundos que me marcaron para toda mi vida”.

“Te lo comparto. El Dalai decía lo siguiente: “En el calendario del mundo occidental no deberían existir 2 días: AYER y MAÑANA”.

“Es obvio que no te tengo mucho que profundizar, AYER y MAÑANA”.

“La razón por la cual decidí escribirte mi carta semanal es para reflexionar porqué el presidente en la mañanera de ayer te denunció por el reportaje que hiciste hace 16 años, donde la PGR detuvo a Florence Cassez y su novio en un súper show montado por la propia procuraduría. No mames, el presidente te sacó un reportaje tocayo que hiciste tocayo hace 16 años y que para el colmo 4 días después de mostrarse que ese show fue fabricado por la misma PGR”.

“Todo porque has denunciado públicamente las mentiras, tranzas y corruptelas de su gabinete”.

“Y mis preguntas que quiero compartir contigo es porqué un presidente se dedica cada mañanera a echarle la culpa a alguien que lo molesta y porqué el presidente casi nunca habla con la verdad, y lo cómico, porqué el presidente te quiso madrear por algo que hiciste hace 16 años?”.

“Yo lo tengo muy claro, desde el primer día de su gobierno nuestro presidente se la ha pasado echándole la culpa al pasado para justificar sus errores y sus ineptitudes”.

“Es obvio que nuestro presidente jamás ha leído al Dalai. No solo el presidente sino el resto de su gabinete, diputados y gobernadores, que por supuesto tampoco ellos lo han leído”.

“Te juro tocayo que nunca en mi vida había visto algo así, usar las mañaneras para desmentir, perdón usar las mañaneras para mentir, difamar y echarle la culpa a alguien”.

“Eso de llevar 45 mil mentiras en dos años y medio es un problema que ni Kafka podría solucionar. Y te aclaró una cosa tocayito, yo he mentido de chiquito cuando mi mamá me regañaba, le echaba la culpa a mi hermano Manuel o a mis amiguitos pero ya mayorcito, hasta el día de hoy, he aceptado cuando me equivoco y lo corrijo, y si ofendí a alguien, también me disculpo”.

“Eso sí, jamás le echo la culpa a mi pasado, pasado que nuestro presidente ha bautizado y puesto nombres como neoliberales, fifís, chairos, pueblo bueno, nuestros enemigos, Calderón, Peña Nieto, Salinas, conservadores, etcétera, etcétera”.

“En fin tocayo querido, así está el rollo, la 4T nunca será culpable de nada aunque nuestro presidente lleve más de 45 mil mentiras en dos años y medio”.

“Para la 4T es mejor producir un show cada mañana y callar la caída de 12 millones de empleos, el medio millón de muertos por la pandemia, la caída en la economía, la falta de 130 millones de vacunas, etc., etc., etc., que hablar con la verdad”.

“Desgraciadamente nuestro presidente no salió estadista, siguió de candidato porque un estadista en lugar de echarle la culpa a todos hubiera unido a su país y hubiera resuelto los problemas que se necesitan resolver día a día sin echarle la culpa a nadie”.

“Es una lástima tocayito que un presidente que haya ganado con tanta holgura continúe actuando como candidato en lugar de estadista”.

“Te envío un abrazo”.

“@carlosalazraki”

Desde esta columna enviamos un aplauso al señor Alazraki ya que con sus importantes noticias expone la verdad de las cosas que están sucediendo en México.

Porcentajes por estado referentes

a como está la aprobación hacia AMLO

Cómo va la popularidad de López Obrador, estado por estado, a casi 3 años de gobierno.

En el tiempo transcurrido de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido altibajos, pues en ocasiones la mayoría de la población aprueba sus acciones, y otras más, las desaprueba.

El Financiero Bloomberg realizó una encuesta estado por estado para dar a conocer cuál es el que más aprueba su gestión y cuál es el que menos la aprueba.

Los resultados dieron a conocer que en Nayarit, el 64% de sus entrevistados, aprueban la forma en que el presidente López Obrador hace su trabajo como mandatario del país.

Por el contrario, el 32% de los encuestados de Nayarit desaprueban su forma de gobernar, mientras que el 4%, dijo no saber sobre el tema.

Otro de los estados en donde tuvo mayor aprobación el presidente por su trabajo a lo largo de estos dos años, fue Baja California, en donde el 62% de los entrevistados dijo aprobar y ver bien la forma en que AMLO ser ha desempeñado, el 34% desaprobó su forma de gobernar, y el 4% dijo no saber.

Zacatecas tuvo un resultado similar, pues el 62% aprobó el trabajo del mandatario, el 35% lo desaprobó y el 3%, no supo que contestar.

El 60% de la población de Campeche y Colima aprobaron la forma de gobernar de López Obrador. El 36 y 37%, respectivamente, desaprueban su gobierno y 4% y 3%, no supieron sobre el tema.

Querétaro fue el estado en donde menos se aprobó la forma de gobernar al país del presidente López Obrador, según la encuesta, pues únicamente el 49% de la población entrevistada de aquella entidad aprobó el actuar de AMLO, mientras que el 47% los desaprobó, y un 4% indicó no saber sobre el tema.

Otro de los estados en donde no tuvo tanta aprobación la gestión del presidente, fue Nuevo León, pues obtuvo solamente el 52% de aprobación, mientras que el 43% desaprobó el actuar del mandatario y el 5%, no supo sobre el tema.

Tlaxcala, otro de los estados en donde menos aprobación tuvo AMLO, tuvo el 54% de resultado positivo, el 40% no aprobó la gestión del presidente y el 6% no supo qué decir.

El 54% de la población de Michoacán aprobó el actuar de López Obrador, el 42% desaprobó los resultados de su gestión y el 4% no supo qué responder.

En Baja California Sur, el 54% de la población respondió positivamente sobre el mandatario, el 42% dijo no estar de acuerdo con su actuar y el 4% no tuvo respuesta negativa ni positiva.

Mientras que en Chihuahua, el 57% de la población aceptó que le agrada el actuar del mandatario, mientras que el 38% desaprueba el gobierno actual y el 5% no supo qué decir.

Los estados restantes en los que se hizo la encuesta fueron San Luis Potosí, con 59% de aprobación, 36% de desaprobación y 5% que no supieron que responder; Guerrero con 59% de aprobación, 35% de desaprobación y 6% que no supo qué decir al respecto; Sonora con 59% de aprobación, 37% de desaprobación y 4% neutro y Sinaloa con 59% de aprobación, 33% de desaprobación y 8% que no tuvieron respuesta positiva ni negativa.

En promedio de los 15 estados en los que se realizó la encuesta, el presidente López Obrador tuvo un 58% de aprobación; un 38% de desaprobación y un 4% de resultados neutros.

La metodología que se utilizó para realizar la encuesta a nivel estatal, fue vía telefónica. Se entrevistó alrededor de 8 mil 690 pobladores mexicanos con credencial para votar vigente de 15 estados de la República Mexicana, del 5 de marzo al primero de abril de 2021. En cada una de las entidades se realizaron entre 500 y 610 entrevistas, únicamente en Nuevo León fue mayor la cantidad de entrevistas, pues se realizaron mil 60.

Sube más de 30% el precio

de las gasolinas en México

Ahora que los mexicanos están pagando aproximadamente un dólar por cada litro de gasolina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no existe una escalada de precios sino que es “mentira” de miembros de la prensa conservadora.

Expertos estiman el alza de los precios de combustibles de al menos un 30% en el último año, mientras que el gobierno federal dice que son los subsidios los que no están reflejándose en los precios que algunas estaciones de servicio ofrecen a los consumidores.

Es por ello que sería necesario estudiar el porqué del aumento al precio de la gasolina, ya que esto afecta y en mucho el bolsillo de todos los mexicanos.

Sería conveniente analizar las causas

de la explosión de pozos en Veracruz

Es importante llevar a cabo una investigación del porque y cómo es que estallaron unos pozos petroleros en Minatitlán, Veracruz, ya que este es un escenario muy parecido al que ocurrió en Tabasco, en febrero de 1996, cuando bloqueó 51 pozos petroleros, sería “accidente o coincidencia”.

Y lo más relevante es saber cómo o de dónde es que financió su candidatura durante 18 años ya que nunca se supo nada.

Ahora que está de moda que todo sea muy claro y transparente, valdría la pena que le echaran un ojito a su historial para ver como lo hizo, porque a lo mejor cometió algunas omisiones en sus informes.

Seleccionar a buenos candidatos

para tener buenos gobernantes

Por el momento se ha dado a conocer de la existencia de muchos candidatos, especialmente de Morena, que tienen antecedentes de violaciones infantiles, demandas, asociaciones dudosas y pretender la imposición de candidatos, claro que aquí deberíamos decir que esos candidatos deben de ser dados de baja inmediatamente de sus partidos, esto con el fin de no promover a gente que no es honorable, ni decente, ni está libre de acusaciones, la honorabilidad, la capacidad y el respeto, deben ser los requisitos indispensable para que puedan llegar a ser candidatos, ya que no es con campañas de miedo o de amenazas como las cosas han funcionado en la historia del mundo.

Y la serie de metidas de pata que han estado dando en el aspecto económico, político y social han creado una disminución brutal de turistas, una disminución brutal en los pagos de impuestos por más de 900 mil empresas que han cerrado, así como el aumento en el pago de luz, de gas, de la gasolina, escasez de agua y escasez de seguridad, todos estos aspectos son los síntomas que reflejan a un país enfermo.

Lo importante es que todos los mexicanos, nos tomemos el tiempo necesario para pensar qué, cómo y cuándo, los gobernantes tomarán las estrategias económicas, políticas, sociales y culturales necesarias para sacar al país adelante y así desenmascarar a todos los individuos que tradicionalmente pretenden un puesto solo porque están invadidos por el virus de la ambición ya que estos son caracterizables e identificables por su falta de cultura y su falta de respeto ya que piensan que un sexenio les va a durar para siempre.

Es importante recordar que México siempre ha sabido retomar los caminos correctos para un mejor futuro, aun cuando el panorama represente severas y críticas circunstancias, ya que hemos visto como se ha dado el nacimiento de “comaladas” sexenales de políticos millonarios en toda la república, es por ello que el pueblo que no está influenciado por estos mesías satánicos tiene que reflexionar y pensar que va a pasar, lo importante no es el ayer, no es el hoy, lo importante es el futuro del país.

El derecho al voto, el derecho a tener una república y el derecho a vivir en país como México, fue el resultado de la perdida de millones de vidas en las revoluciones que tuvimos, entonces honremos a los caídos que nos dieron esas oportunidades con el único fin de que se nos respetará la tierra, la libertad, la propiedad privada y el derecho a disentir, modificar y transmutar lo negativo a positivo. Tomemos una acción pro país, pro México, pro el futuro.

Los casos de coronavirus superan

los 134,7 millones en el mundo: JHU

Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios en el mundo con 31,085,251, seguido de Brasil con 13,373,174

Los casos globales de Covid-19 superan los 134,7 millones y el número de muertos asciende a más de 2,9 millones, según los últimos datos registrados hoy por la universidad Johns Hopkins (JHU).

De acuerdo con las cifras publicadas este sábado por la JHU en su página web, los contagiados de covid-19 ascienden a 134,719,328 en el mundo y el número de personas fallecidas por la enfermedad se eleva a 2,915,972.

Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios en el mundo con 31,085,251, seguido de Brasil con 13,373,174 y la India con 13,205,926.

El país con el mayor número de muertos es también Estados Unidos, con 561,074, seguido de Brasil con 348,718 y México con 207,020.

Entre los países europeos con más contagios figuran Francia (5.000.314), Rusia (4.572.053) y el Reino Unido (4.380.167), que ocupan además los puestos cuarto, quinto y sexto a nivel global por casos de coronavirus, según el recuento de la universidad estadounidense de Medicina.

En Latinoamérica, el país con mayor número de casos, después de Brasil, es Colombia con 2,504,206, seguido de Argentina (2,497,881) y México (2,272,064).

Respecto al número de fallecidos por el virus SARS-CoV-2 desde que comenzó la pandemia, los países con mayor mortandad en Europa son Reino Unido (127,284), Italia (113,579), Rusia (100,554), Francia (100,554), Alemania (78,297) y España (76,328).

Después de Brasil y México, Colombia es el país latinoamericano con más víctimas mortales con 65,283, según la JHU, seguido de Argentina (57,350) y Perú (54,285).

En el continente africano, el país con mayor número de casos de coronavirus es Sudáfrica, que suma 1,556,242 y 53,226 fallecidos por la covid-19.

Semáforo Covid-19 en México

En la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico para el Covid-19 del 12 al 25 de abril, la secretaría de Salud informó que Nuevo León y Oaxaca se suman a los estados en verde (bajo riesgo de contagio) Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Chiapas y Campeche, por lo que hay 8 entidades en dicho color.

José Luis Alomía Zegarra, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo que 19 estados se mantienen en amarillo, (riesgo moderado), cinco en naranja (alto riesgo) y que ninguna entidad de la República Mexicana está en color rojo (máximo riesgo de contagio).

Entidades en amarillo: Jalisco, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo y Tabasco.

Estados en naranja: Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Yucatán y Baja California Sur.

El funcionario recordó que en color verde aún hay riesgo de contagio de Covid-19, ya que el virus sigue circulando, pero las probabilidades de contagio son menores, por lo que llamó a seguir cumpliendo con las normas sanitarias.

La secretaría de Salud informó este viernes que México registra 207,020 muertes y de los casos confirmados, de acuerdo con la dependencia, el país sumó 5,045 nuevos contagios en el último día por lo que el acumulado es de 2,272,064.

También se dio a conocer que se han aplicado hasta la fecha 10,984,869 dosis en México.

Al respecto vale la pena mencionar que ahora tenemos en el mundo las generaciones de “los suicidas” y para poder formar parte de ellas pues nada más tienes que darle “vuelo a la hilacha”, “no cubrirte o no portar cubrebocas” o “andar en reuniones públicas” ya que estos grupos se componen de personajes que no tienen capacidad de pensamiento, ni sentido común, ni cultura para apoyar la prevención de un contagio, el único escudo que se tiene es el sistema inmunológico, lamentablemente esto sucede en muchos países, es por esta situación que varios estudios revelan que los médicos dicen no estar de acuerdo en exponerse a contagios provocados por las gentes sin conciencia ni respeto por la vida, ya que si los que están dedicados a preservar la salud no tienen acceso a las vacunas, para cuidar a esta bola de incautos e inconscientes.

Vemos como Brasil es un problema, Estados Unidos también, Italia ya volvió a cerrar, Checoslovaquia, Francia, Inglaterra.



Todos estos países están en números rojos, están en colapso total, entonces que esto cada vez se convierte en una cruel realidad, aquí si podemos decir que está presente la participación del grupo Bilderberg, de querer “bajar” la población a nivel mundial.

Debería decidirse y buscarse una comisión que intervenga ante la ONU para deslindar responsabilidades y averiguar quiénes son los que motivaron la expansión de este virus a nivel global.

A los sacerdotes también

les llega la justicia

La Fiscalía General del Estado detalló que un juez concluyó que el Aristeo Trinidad Baca Olmos es responsable de los delitos de violación y abuso sexual agravado en contra de una niña de 8 años de los que se le acusan.

En una audiencia celebrada, un Tribunal de Enjuiciamiento en Ciudad Juárez impuso una pena de 11 años un mes por cada hecho de violación más 6 años 4 meses por el abuso sexual cometido contra la menor.

La autoridad judicial también determinó que el cura pederasta deberá cubrir un pago de 59 mil 129 pesos que será destinados para la atención de la víctima.

Con el apoyo de la declaración de al menos 20 testigos, la Fiscalía Especializada de la Mujer consiguió demostrar la culpabilidad del imputado en al menos tres agresiones cometidas contra una niña entre el 2015 y el 2018.

La Fiscalía expresó que “está en desacuerdo con la penalidad que se le impuso al agresor, por lo que se presentará un recurso legal con el fin de que se haga una revisión con el fin de que se aumente la pena, así como el pago de la reparación del daño con el objeto de que este cubra de manera integral los aspectos que marca la legislación en materia de víctimas”.

En otro caso, dan 27 años de cárcel a sacerdote por asesinato de seminarista.

Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 27 años y 6 meses de cárcel al sacerdote Francisco Javier Bautista Ávalos, por el asesinato del diácono y estudiante de la Universidad Intercontinental, Leonardo Avendaño, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de un auto, en un paraje de Tlalpan, el 12 de junio de 2019.

Además le impuso una reparación del daño por 422 mil 450 pesos, y gastos funerarios por 5 mil 69 pesos, y estableció que no tendrá beneficios ni sustitutivos de la pena de prisión, al encontrarse culpable del delito de homicidio calificado.

La próxima audiencia de lectura y explicación de la sentencia al padre de la Iglesia Cristo Salvador, se llevará a cabo el 13 de abril.

Así deberían de actuar contra todos los pederastas que existen en las diversas religiones, llámense como se llamen, como en el caso de los Legionarios de Cristo y otros, donde se han descubierto que son muchos los pederastas, todos los culpables deben ser juzgados, encarcelados y capados químicamente.

