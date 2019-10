México merece tener en el gobierno a la gente más capacitada

Se debe de conseguir un análisis profundo del perfil psicológico del presidente de las minorías ya que con esto se demostrará que lamentablemente no está capacitado para ejercer sus funciones como lo refleja la selección de su gabinete, por las faltas de respeto al juramento que hizo cuando tomó posesión, al no respetar la Constitución, al no respetar a la bandera y al no respetar a la República, por la negativa creación de una Guardia Nacional obsoleta que está llena de gentes que tienen más relación con los capos de la droga que con el compromiso que tiene de cumplir a los falsos juramentos y principalmente por las mentiras de que iba a pacificar al país y que no se ha visto nada, y eso lo demuestra el operativo mal planeado, mal organizado, sin logística y sin apoyo aéreo que ejercieron los mediocres policías de la Guardia Nacional o miembros de la guardia, al tratar de capturar al “Chapito”.

También quedó demostrado el gran error de haber sacado a la Marina de los estados, para crear una Guardia Nacional, la cual se dedica más a hacer trabajos de un “border patrol” o de una patrulla fronteriza, y no cumple con su verdadero trabajo para lograr la disminución de homicidios, de secuestros y ahora de asociaciones delictuosas, como la que tiene el secretario de la Guardia Nacional con la mafia, por ello y a toda luces se demuestra que este es un gobierno fallido, lo más sano para el país, y para él también, sería su renuncia inmediata para iniciar el rescate y la reconstrucción de las instituciones, y que se lleven a cabo tan pronto sea posible, elecciones para buscar gente que tenga humildad, carácter y el más profundo respeto por el nacionalismo, por el himno nacional, por la virgen y que respeten el honor que merecen y deben de tener todos los miembros del Heroico Ejército mexicano.

No es necesario que trate de engañarnos con mentiras mañaneras cuando su obligación debería ser estar enfrentando todos los escenarios a lo largo y ancho de la república, los cuales se ve que no son analizados, ni evaluados por expertos en el tema de seguridad, más bien por llevados a cabo por una bola de “villamelones” que solo demostraron su total incompetencia.

México, nuestro país México, nunca ha tenido, ni merece tener gentes que se burlen de nuestras instituciones, váyase a “La chingada”, a su rancho, llévese a la bola de ratas que colabora con usted y si quieren hacer justicia dentro de los gastos que se llevaron a cabo durante el sexenio que operó el señor Mancera, pues hagan una investigación a fondo para conocer cómo fue que desviaron los recursos que se dan para que las plazas gubernamentales dieran espacio y diversión a los habitantes de las delegaciones ya que de 160 millones de dólares que se les entregaban anualmente se robaban, entre el director de turismo y los secuaces de Mancera, más de 100 millones de dólares anualmente.

Son hechos no dichos los que demuestran la capacidad de los servidores públicos y sus obligaciones para con la República Mexicana.

Cómo es posible que hayan mandado a las familias de la Guardia Nacional a vivir con los soldados que deben de estar atrincherados para cumplir misiones y no estar en casas de veraneo con sus familias ya que la amenaza se dio para soltar al “Chapito” fue que los sicarios actuarían y masacrarían a todas las gentes que están en los cuarteles de la guardia civil.

Un especialista da una explicación de cinco por qués de la actuación del presidente de México

¿Qué me pareció? Bueno mira yo voy a hablar en mi calidad, tengo cinco doctorados, Filosofía, Sicología, Historia, Pedagogía, Teología, pero en esta ocasión me voy a poner mi cachucha de psicólogo con especialidad en patología clínica para darte la explicación más plausible desde un punto de vista frío, racional y profesional.

La explicación se da a partir de las cinco enfermedades que este hombre, que funge como presidente, no es mi presidente, ni ningún mexicano cuerdo y honesto lo reconoce como presidente, lo malo es que somos una minoría que se bate en retirada ante una abrumadora mayoría de chairos que son personas que creen que saben, pero no saben que no saben y lo que creen saber lo defienden como si fuera la verdad absoluta.

Con ese apoyo basado en la ignorancia inducida por el narco sistema, desde 1928 hasta la fecha, pues ahí está el presidente, un individuo que tiene un primer rasgo de personalidad muy claramente definido por sus conductas desde hace muchos años pero particularmente en los últimos años, que es el rasgo de esquizofrenia, esto quiere decir que el señor no toma en cuenta la realidad como la realidad es sino que para él la realidad es como él se la imagina, no como la realidad es, esto da pie a que sus decisiones no sean objetivas sino todo lo contrario, totalmente subjetivas y esta subjetividad nos ha llevado a un desplome en la economía, en infinidad de campos que todos los días atropellan como una enorme montaña de naipes que se está derrumbando, a una velocidad asombrosa, para conducir a México y a un modo intencional y a toda la gentuza que lo rodea, a una Venezuela del norte.

El segundo rasgo que lo caracteriza y que explica en gran medida lo que sucede, es una personalidad paranoide que raya con la paranoia la cual consiste en que invariablemente él hace culpable a otro individuo de lo que sucede en el país y jamás asume él su responsabilidad ni permite que sus allegados, sus amigotes asuman la propia responsabilidad de lo que está sucediendo en el país.

Esa personalidad paranoide se evidencia porque invariablemente usa la táctica de divide y vencerás y acusa, insulta, anatematiza, pontifica, denuesta a todo aquel que no le bese las garras al tirano que es él, paranoia.

Un tercer rasgo indudable y que muy pocos mexicanos nos damos cuenta y que en el extranjero seguramente están azorados, es su nivel asombroso de oligofrenia, que significa pensamiento lerdo, lento y disminuido, el señor tiene un coeficiente intelectual que difícilmente podría competir con el de un niño promedio de cuarto de primaria, ese es su nivel de léxico, ese es su nivel intelectual, el de un infante que no ha pasado de cuarto, quinto de primaria y que se saca un siete, un ocho cuando mucho en la escuela que generalmente es un mediocre, es un flojo, es una persona caracterizada por no saber que no sabe, o sea el chairo principal de este país y la palabra chairo no es un insulto, es una definición coloquial utilizada acá en “chilangolandia” o sea en la capital de México, para definir cómo te lo dije hace un momento, a la persona que sufre y ha dicho en un lenguaje más filosófico, que sufre lo que nosotros los filósofos llamamos ignorancia invencible, culpable, es decir el señor no sabe porque no le interesa saber, no le interesa entrar en contacto con la realidad porque no quiere, porque no puede, él en el fondo de si se siente impotente para acceder a las principales fuentes del conocimiento y salir de lo que aprendió de historia en cuarto de primaria pero además la historia oficial, llena de mentiras masónicas en donde los héroes son traidores y los traidores son héroes, como acontece en el caso de Iturbide, nuestro libertador que fue fusilado por traidor a la patria por la masonería a la cual Manuel Andrés López Obrador pertenece.

La oligofrenia nos está acabando en infinidad de campos, amigo mío, y desgraciadamente muy pocas personas se dan cuenta de esto.

Aunado entonces a la esquizofrenia, que lo mantiene fuera de la realidad, a la paranoia que le hace echar invariablemente la culpa a los demás, a la oligofrenia que no le da, como dice el dicho, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta, pero lo malo es que él ni siquiera fue a Salamanca, tardó 17 años en conseguir un titulito chafa donde otras personas de inteligencia normal pueden tratar, tardar cuatro o cinco años cuando mucho, entonces aunado a esto hay que añadirle su dislalia, él señor no sabe hablar, y su disartria, no sabe conjugar verbo, sujeto y complemento.

En un experimento que hicimos varios amigos nos reunimos a medir los tiempos muertos en sus mañaneras y los tiempos muertos que no dicen nada, donde cabrían comerciales de hasta 10 segundos y se podrían cobrar millones de dólares por esos 10 segundos, es decir él habla realmente la mitad del tiempo que ocupa en esas mañaneras, entonces la explicación de lo que aconteció ayer en Culiacán, que aconteció en multitud de partes, en Guanajuato, en Guerrero, aquí y más allá de todos los días, un día sí y otro también hay masacres, catorce, quince, veinte, cincuenta o por ejemplo los 49 fugados de ayer en Culiacán, 49 presos fugados, liberados por los mismos narcotraficantes, es decir, están diciendo que en la presidencia de la República está sentado el peor individuo posible y por lo tanto tenemos en México lo que se llama Oclocracia, ¿no sé si sepas que significa ese término mi amigo?

Oclocracia significa en griego, el gobierno de los peores de la chusma o sea la chusma, la multitud, la horda, la es de la sociedad, si, toma el mando y tienen un individuo como dice Aristóteles, si el gobierno de una nación, en el gobierno de una nación está un idiota es porque está bien representado, eso es la oclocracia y la palabra idiota la estoy utilizando en un término científico que esta utilizado en el manual de psiquiatría DMS4 de la Asociación Americana de Psiquiatras, idiota es el que no se puede dar cuenta de la realidad como la realidad es y que toma decisiones basada en opiniones subjetivas que carece de pensamiento abstracto y que no hace lo que hace una persona inteligente que es rodearse de otros más inteligentes que él para tener una verdadera democracia que favorezca el bien de la mayoría. Él está gobernando, fíjate muy bien lo que te voy a decir y quiero que se escuche a nivel nacional, él está gobernando para el narcotráfico, él es actualmente el narco de tutti i capi del narcotráfico y distrae a la población con proyectos, que te lo aseguro y dentro de unos años se podrán dar cuenta de lo que voy a decir, irrealizables.

Hoy se comenzó la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que puedo garantizar, que nunca se terminara y nunca despegará ni nunca aterrizará ahí ningún avión porque técnicamente es imposible.

No habrá refinería en Dos Bocas porque técnicamente, realistamente es imposible.

Y no habrá Tren Maya porque tampoco es viable, ni es posible, ni habrá recursos ni manera de hacerlo, a pero como él dice, “me canso ganso” de que se va a hacer, o sea el señor vive en un mundo esquizofrénico, paranoide, oligofrénico, disartrico y dislálico, eso es lo que explica lo que sucedió ayer en Culiacán, mi querido amigo.

Valiente reportero arriesga su vida y le dice esto a AMLO

Nadie se esperaba esta información, ni el presidente!

Reportero: Una pregunta y última, Culiacán, es obligado, ¿No será que tiene el enemigo en casa presidente? Que le estén ocultando información? Porque una mentira tras otra, hay una mentira más, al parecer porque las benditas redes sociales refieren que Ovidio no estaba dentro de un domicilio, estaba en una marisquería y había comensales con menores de edad.

¿Sabía usted que el hijo de Alfonso Durazo también fue compañero de primaria, hasta sexto año de primaria, de Ovidio? Tenía esa información?

¿Tiene la información que en este operativo habrían participado agentes de la DEA?

¿Sabía del encuentro del gobernador de Sinaloa, semanas anteriores, con el titular de la DEA?

Estos temas precisos.

AMLO: No me gusta la especulación, no hago conjeturas, yo procuro tener información de primera y la tengo y no permito que nadie me manipule, no me comparen porque eso si calienta, este, no es de que hacen las cosas y yo no me entero o yo delegó funciones y usted haga lo que quiera, no, el presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones que corresponden para garantizar la vida de los mexicanos y el bienestar de los mexicanos.

Reportero: ¿Pondría las manos al fuego por sus secretarios del Gabinete de Seguridad?

AMLO: Claro, sencillamente tengo información y nada de lo que usted está planteando, este, es de mi conocimiento, así nada más.

En las redes sociales, las benditas redes sociales hay muchas cosas, yo prefiero que haya excesos de información en las redes sociales a que no haya información como era antes porque antes controlaban a los medios, casi a todos, y era un silencio cómplice, ahora no, ahora hay muchísima información, nada más hay que saber cuál información es objetiva cual no y que información tiene un propósito básicamente político electoral, los medios que fingen que son independientes cuando no son más que voceros de grupos de intereses creados, nada más que se disfrazan de independientes y luego hasta se enojan porque les decimos que representan al conservadurismo, representan a lo que se padeció, representan a la corrupción porque esos medios, que ahora son opositores a nuestro gobierno, fueron los alcahuetes, fueron los que se dedicaron a quemar incienso, a apoyar a los que saquearon al país y nunca se decía nada, por ejemplo en esto de la violencia, cuántas matanzas, cuántas masacres y había información, no, se callaban todo, violaciones de derechos humanos, si por eso es que se dio la orden de exterminar.

Se llegó a decir en los encargados de los operativos, que había la orden de arriba de limpiar porque arriba se encargaban de los derechos humanos, o sea, libertad para reprimir, eso ya no hay, eso ya no existe.

Entonces por eso quisieran que nosotros regresáramos a lo mismo, imagínense si el jueves hubiesen habido muchos muertos ¿Cómo estaríamos? O sea, era frenar un proceso de transformación, era detener la posibilidad de un cambio verdadero en el país.

Reportero: Por eso le estaban poniendo un cuatro a usted presidente.

AMLO: Por eso, si fue esa la intención, a como dicen los abogados, aceptando sin conceder, nos hicieron lo que el viento a Juárez, punto.

Por favor, por la ley del universo, acepte la realidad y usted y su mediocre gabinete renuncien, es imperativo que el sistema judicial inicie las auditorías e investigaciones de todos estos politicastros que no han hecho más que burlarse del pueblo mexicano, y, a la bola de incautos que han apoyado esta falacia que reconozcan su grave error porque van a quedar marcados en la historia, igual por los que votaron como traidores, y la pena hacia el traidor es la pena de muerte.

Esto se debió de haber investigado por Seido y nunca debió haber sido nombrado para el puesto que tiene ya que no tiene la capacidad, ni el entrenamiento, ni la inteligencia para cumplir con tan delicada misión que ha sido un fracaso total la inseguridad, los miles de muertos, los miles de desaparecidos y a liberación sistemática de una bola de miembros de los diferentes cárteles demuestra la inmadurez del susodicho presidente.

Por eso sugerimos que se vayan a “La chingada”, perdón, a su rancho o se vayan a Venezuela o a Cuba y se auto exilien ya que no son personas gratas para la mayoría de los mexicanos, para nuestra constitución, ni para nuestra república, así sea Amén. “Saecula Saeculorum”, por los siglos de los siglos.

Si se pudo llevar a cabo el Gran Premio de México

¡Bravo! un aplauso a los realizadores del Gran Premio, y principalmente porque ya se demostró que si se puede manifestar que la organización de los mexicanos, cuando están bien capacitados y bien educados, si se logró que el Gran Premio de México esté presente y sea clasificado como el mejor Gran Premio del mundo.

¡Enhorabuena! Deseamos que mañana sea una carrera blanca, para la satisfacción de todos los aficionados y para el orgullo de los organizadores y de los mexicanos.

Un aplauso, ¡Bravo!

Y ya que hablamos de campeones desde esta columna deseamos enviar una felicitación y un merecido reconocimiento al capitán Juan Moro, por sus múltiples participaciones y quien volvió a ganar, va en la máxima puntuación en la categoría 400, gracias a la dedicación que ha tenido este joven de 64 años. ¡Enhorabuena campeón!

Para que dejen de creer en la telenovela izquierdista Por un México con conocimiento 2 de octubre, Crónica.- Tercera de 4 Partes:

Hoy en día, las redes sociales son una gran herramienta de comunicación. Pero en septiembre de 1968 la única forma de llegar a la gente era por medio de desplegados en periódicos, volantes, mantas, anuncios en paredes y voluntarios. Muchísimos voluntarios. Cientos. Y todo eso costaba miles de pesos. (Hoy en día, un desplegado en El Universal cuesta arriba de 200 mil pesos.) Alguien tenía que financiar todo eso.

¿Quién estaría interesado en financiar y en promover el movimiento del 68? La historia nos dejó varias pistas.

Javier Barros Sierra (JBS) había sido Secretario de Obras Públicas en el sexenio de Adolfo López Mateos y adversario de Gustavo Díaz Ordaz (GDO) en la precandidatura presidencial. Cuando renunció Ignacio Chávez en 1966 a la rectoría de la UNAM, Díaz Ordaz aceptó la designación de Barros Sierra para limar las asperezas que habían quedado en el 63, cuando López Mateos designó a GDO y no a JBS.

La rectoría de la UNAM nunca ha sido cien por ciento autónoma. Por muchos años fue una extensión del PRI. Un claro ejemplo es la cercanía entre el ex rector José Narro y Enrique Peña, quien le otorgó la Secretaría de Salud al doctor Narro, en cuanto terminó su gestión al frente de la UNAM. Las universidades estatales tienen el mismo poder de convocatoria que los sindicatos y lo han demostrado muchas veces.

Pueden movilizar a toda una ciudad o al país entero. No es casualidad que los porros sigan existiendo después de tantos años. Tampoco es normal que el Auditorio Justo Sierra, dentro de CU, siga secuestrado desde 1999 por “grupos activistas”. ¿Por qué no los sacan?

Después del bazucazo en la Preparatoria 1, el rector tenía dos opciones: calmar a los estudiantes o apoyarlos, lo cual implicaba declararle la guerra a la Presidencia de la República y lo hizo. Alimentó el conflicto con un objetivo: quitar a Luis Echeverría de la candidatura presidencial y lanzar al precandidato de los universitarios: Emilio Martínez Manautou, secretario de la Presidencia. Luis Echeverría no se iba a quedar con los brazos cruzados.

Una de las fórmulas de la política más eficaces es “crear conflictos para luego solucionarlos”. La huelga universitaria de 1966, como todas las huelgas estudiantiles en México, fue una manipulación de un grupo de priistas para quitar a Ignacio Chávez y colocar a Javier Barros Sierra como rector. El pleito callejero entre estudiantes del IPN y la UNAM fue tan sólo la carnada para derrotar a Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación y posicionar a su propio candidato presidencial: Emilio Martínez Manautou, secretario de la Presidencia.

El error de Javier Barros Sierra fue n medir las consecuencias. Díaz Ordaz se encontraba en gira de trabajo el día del bazucaso a la Preparatoria 1. La orden la había Luis Echeverría a Alfonso Corona del Rosal y al Secretario de Defensa, Marcelino García Barragán. Es decir que Echeverría había mordido el anzuelo. Según los pronósticos de Barros Sierra, Echeverría Álvarez había cavado su propia tumba.

Nadie imaginó que podía ocurrir algo peor que el bazucazo. El rector de la UNAM apostó todo. Creyó que las manifestaciones obligarían a Echeverría a renunciar a la Secretaria de Gobernación y a la candidatura presidencial. Se equivocó.

Barros Sierra, al encabezar las marchas de protesta, pasó a la historia como el héroe del 68 pero metió a los estudiantes en una bomba de tiempo. Una malévola disputa por la candidatura presidencial de 1970. Cuando quiso establecer el diálogo entre universitarios y el gobierno fue demasiado tarde. Luis Echeverría había infiltrado gente al movimiento, inyectado dinero y proporcionado armas para que éste creciera, se saliera de control, se hiciera violento y a su vez se convirtiera en un conflicto nacional. Al mismo tiempo, Echeverría lograba que el presidente Díaz Ordaz encontrara en su Secretario de Gobernación a un funcionario leal y eficiente, capaz de mantener la estabilidad del país ante la inauguración de los Juegos Olímpicos.

El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas por órdenes del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.

Documentos del director de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas L. Hughes (desclasificados en 1998), confirman la manipulación de Luis Echeverría en el movimiento y su autoría en la matanza del 68. Asimismo, el 18 de octubre de 2006, la CIA liberó documentos clasificados del 68, en los cuales se revelaba que Luis Echeverría Álvarez era agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que su nombre clave era “LITEMPO 14” y que había sido reclutado por Winston Scout, jefe de la CIA en México entre 1956 y 1969. En todo ese tiempo LEA le proporcionó información clasificada del Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a la CIA. Los documentos desclasificados también revelaron que Luis Echeverría falseó información a la CIA sobre el movimiento estudiantil, asegurando que estaba siendo manipulado por comunistas y agentes extranjeros. Continuará…

