México necesita verdaderos servidores públicos

La realidad de la situación por la que atravesamos es por la degeneración que ha sufrido el respeto a la Constitución, a la patria, a la bandera, a los mexicanos y a los derechos de todos, que ha sido la única realidad constante, desde que este gobierno asumió el poder, ya que la poca calidad de contenido en sus actos, no ha sido más que el reflejo de una vulgaridad de caprichos y reacciones viscerales, con lo que ha logrado dividir a los mexicanos y por lo que ya la popularidad de este señor está en un 50 por ciento.

Aquí lo cuestionable es conocer la cantidad de veces que ha violado la Constitución así como también conocer si cumple y ha cumplido las responsabilidades que tiene para con el país, para exigir que se aclaren todas esas violaciones y cuál es la pena que deben de recibir todas las anomalías, así como, y luego entonces, porque la verdad todo solo ha sido una falacia, aprovechando la oportunidad que le ha brindado la ciudad de México y los mexicanos.

Tenemos que concientizar y entender que las gentes de este país merecen tener una calidad y respeto total por parte de los servidores públicos, ya que esa es una gran verdad, algo que no entienden estos señores ya que ellos piensan que es el pueblo quien debe brindarles los servicios, es importante recordarles que el principio de un servidor público es entender que debe servir al público, no el de servirse del público, es un empleado de gobierno que tiene perfectamente definidas sus obligaciones a nivel constitucional, algo que lamentablemente no se ha visto cumplido.

En el estado de Tabasco por ejemplo, se habla de la relación entre las mafias con algunos directores de la policía, y “se dice” que son con los miembros comprobados del grupo delictivo Nueva Generación de Jalisco, en este estado, se vio como el todavía secretario de Gobernación, abandonó a Tabasco, dejándolo en una situación que ahorita es totalmente inaceptable, según lo señalan las opiniones de los ciudadanos que habitan en ese estado.

Esta situación es igual en casi todos los estados que gobiernan los “chairos”, ya que estos no han sabido trabajar ya que no han sido más que una falacia.

Entonces los mexicanos tienen el derecho de hacer moción de orden, identificar a esta bola de vulgares pelados y buscar, con la alianza de la oposición, que México tenga un futuro real, contando con mexicanos capacitados, honrados y leales, para que sean capaces de respetar a la República Mexicana.

Y será ya en unas cuantas semanas cuando se inicie la carrera política para que México tenga la oportunidad de sacar al país del hoyo en el que se encuentra, de las muertes, de los secuestros, de las desapariciones, poner fin a todo para poder iniciar una franca recuperación del Estado de Derecho.

La moneda está en el aire, el futuro de México debe necesita de representantes dignos que garanticen con hechos y no con dichos, con verdades y no con falacias, la prosperidad y el futuro de este país para beneficio de todos pero principalmente de las nuevas generaciones.

¡Muera la esclavitud causada por el robo y la compra de votos!, cuyo ejemplo se vio en el caso del Estado de México, donde hubo muchas anomalías, como en referencia al cambio de muchas residencias, las cuales ni siquiera estaban habitadas en el Estado de México y de muchos que obtuvieron residencias falsas para obtener todos los votos a favor de la ahora llamada gobernadora y por ese hecho debería de quitarse y anularse el resultado de las elecciones, y darle la gubernatura a la representante de la coalición.

Y por ello es importante recordar lo que bien decía don Emilio Portes Gil, “que los errores en política son crímenes de estado”.

Incertidumbre jurídica

Una evidente incertidumbre jurídica domina en la actualidad a nuestro México, somos muchos los que rechazamos la idea de aplicar un derecho contrario a los postulados de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como mal pretende ésta Cuarta Transformación de la Nación.

Ese deficiente llamado nuevo derecho de Andrés Manuel López Obrador, se viene esforzando a cualquier costo para dar continuidad a su incorrecto proceder. Solón, reformador político y estadista ateniense, considerado uno de los Siete Sabios de Grecia y quién la gobernó en épocas de grandes conflictos decía:

“No hagas ni presumas de príncipe sino has aprendido a serlo; aprende a gobernarte y a cumplir lo prometido antes de gobernar a otros”.

Frente a ésta forma de pensar y actuar del Poder Ejecutivo Federal, las togas unidas de la Abogacía Independiente de la República se orientan para no considerar el pretendido nuevo Derecho de Andrés Manuel López Obrador, como una nueva rama de nuestro Derecho Patrio.

La nación transita en la actualidad sobre bases y pensares imprecisos, la tendencia de cierto gobernante es que se reconozcan normas inconstitucionales, contrarias ellas al espíritu de nuestra Carta Magna.

La proliferación de actos y decretos de contenido absurdo, es el signo del tiempo que corre en el actual sexenio.

Somos múltiples juristas que nos percatamos de tal desajuste. Don Ricardo Franco Guzmán percibe, con la claridad de su talento, el carácter inconstitucional de muchas normas y decretos emitidos en ésta efímera época de gobernanza. Es tan profundo su pensamiento al respecto, que se impone una transcripción literal de sus palabras.

“El sentir de nuestra Constitución Política impone siempre y día con día su esencia característica y hace ceder cualquier pensar inconstitucional, el cual tiene mucho de artificial y arbitrario”.

Después de que nuestro muy ilustre catedrático expresara su magnífica posición, en las postrimerías de su vida fecunda, incorrectos actuares no van a romper los moldes clásicos de la Ley Fundamental de Carranza.

Las actitudes de arbitrariedad y retroceso, no son aceptadas por los juristas. A nosotros no nos ciega la pasión política, no permitiremos que se rompa el molde clásico de la Ley con la inclusión de reformas inadecuadas.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Gálvez contra Sheinbaum

Reportero: ¿Tú en algún momento estuviste a favor de Sheinbaum, hablaste bien e incluso iba a formar parte de su equipo ¿Qué pasó en esa relación entre ustedes dos? ¿Cómo se rompió? o ¿Cómo llegó a este punto de quiebra?

Xóchitl: Mira, a Claudia y a mí nos une el amor por la Ingeniería, por la Ciencia, esta parte nos une a las dos, y nos unió el ser delegadas, como no apoyadas por nuestros partidos. Cuándo ella era delegada, Morena decide apoyar a Ricardo Monreal, con muchísimos recursos, como 800 millones y a ella le dan como 80.

Y a mí, mi partido decide apoyar a Benito Juárez, como con 400 millones y a mí como 80, también.

Entonces nos pareció muy injusto que el dinero se repartiera pues de una manera totalmente discrecional y nos unimos para hacer una controversia, una acción de inconstitucionalidad, en ese momento como alcaldesas, junto con otros alcaldes que habían sido afectados, y nos sentamos a hablar e intercambiar experiencias y pues empezamos a construir una amistad.

Y efectivamente, no solo Claudia me invitó, el presidente actual me invitó a ser parte de su grupo o a ser senadora o a ser parte del gabinete, y yo tomé la decisión que no, porque no me gusta traicionar, yo sabía que no estaba cómoda en ese pensamiento, que soy una mujer demasiado rebelde, entonces le dije que no, yo no había pensado ser más que delegada, o sea yo no hecho grilla, yo no estaba peleando por el senado o por una diputación, yo iba a ser delegada, iba a acabar, para no perder mi casa para el Salesiano, por cierto, y entonces yo le dije, yo me quedo hasta el final y entonces le dije, a ver Claudia, se ve que vas a ganar y una vez que ganes yo soy tu City Manager, pero más allá del partido, yo pensaba que esta ciudad tenía derecho a tener alguien técnico, que le entienda a los problemas, que resuelva los problemas y el City Manager tiene que ser alguien que renuncie a una carrera política.

El City Manager tiene que ser una gente que solo se dedique a resolver los problemas técnicos de la ciudad: metro, drenaje, agua, bomberos, protección civil, construcción, obra pública, y, los políticos se dedican a tomar decisiones políticas.

Si a mí me dice a ver; vas a hacer una línea nueva del metro, órale, yo me pongo con los mejores expertos, ingenieros y seguramente si me hubiera dicho: yo quiero que las llantas… No, espérate, los técnicos dicen que no, o sea eso es lo que hace un City Manager, poner en orden al político.

Pero, cuando deciden nombrar a Víctor Hugo Romo, Morena, al delegado de aquí, con los niveles de corrupción de Víctor Hugo Romo, le digo pues no, no puedo y ya, nos despedimos súper amables las dos por el WhatsApp.

Después la volví a ver para un tema de bicicletas sin anclaje, para el tema de Tacubaya, para que recuperaran el tema de la ciudad pérdida, yo había hecho ese fideicomiso para reconstruir la ciudad perdida, no, y el plan Tacubaya se había quedado a medias.

Entonces la vi en el afán de que siguiéramos trabajando, entonces Yo más que una política, que además no tengo pedigrí de partidos, estoy en el PAN porque quiero estar en el PAN, y que no se mal entienda; es que dice… no, no tengo la credencial, pero yo tampoco tengo acta de matrimonio y ya llevo 35 años con mi marido, o sea y no soy casada, no tengo… o sea, yo no necesito un acta de matrimonio para estar ahí y no necesito la credencial del PAN para defender al PAN, defiendo al PAN.

Pero para mí, muy superior al tema de partidos, es cómo resolver los temas de las personas, cómo resolver los problemas de los pueblos indígenas, como resolver los problemas de la ciudad, a mí es lo que me gusta, la verdad.

Reportero: Y al final de cuentas cuando te subes al Metro pues no te preguntan si eres del PAN, del PRI, del PRD, o cuando le abres a la llave del agua si eres de Morena, o sea al final creo que los servicios urbanos son parejos, al final creo que los políticos una vez que llegan al poder tienen que olvidarse de partidos políticos y se tienen que poner a gobernar.

Creo que el problema de esta administración es que al final se están poniendo a gobernar, pero sólo con una visión partidista lo que arruina a cualquier persona por muy preparada que este.

Vemos a Claudia Sheinbaum que puede estar muy preparada pero si le ciega una visión política, se arruinó.

Xóchitl: A mí no me pegaría la visión política, tengan la certeza, porque por encima de cualquier visión política, para mí están los problemas de la gente.

Yo tengo una visión, si no amas al prójimo, de verdad, yo antes de ser política usaba mi recurso personal para ayudar a niños que sufrían desnutrición, de mi dinero.

Lo que generaban mis empresas lo mandaba a una fundación para ayudar a quien no tenía ni siquiera para comer, imagínate, porque tenía yo ese sentimiento de donde venía y de lo que yo había sido, pues tenía ganas de ayudar a otros a salir adelante.

Entonces imagínate si tu puedes llegar a no resolver los problemas teniendo los medios para hacerlo.

Por eso con Fox fui tan eficaz, porque Fox me decía no hay dinero y me decía pues le busca.

Y Paco Gil me decía: Oye, pero ¿cómo te vas a gastar 300 millones para llevar electricidad a la zona Cora?

Yo respondía: Si el estudio análisis, beneficio… cab., tienen tres mil años de vivir ahí, no mam… o sea me le ponía al súper brinco a Paco Gil, y lo sabe dónde me esté viendo, lo sabe, que me le ponía al brinco, y bajaba unos presupuestos impresionantes para las zonas marginadas del país porque me sentía con la obligación.

Un día llegué a la montaña de Guerrero, vi mujeres que yo creo ni siquiera habían comido ese día, o sea, un rostro de tristeza, transparentes, flacas.

Y yo, esa noche salí a llorar y a decir uta… solo voy a hacer la carretera y el hospital, me iba a gastar 1,500 millones, pero solo iba a hacer la carretera y el hospital. No iba a poder hacer nada más, no iba a poder cambiarle la vida de fondo a estas personas, y esa noche lloré de la impotencia, de a pesar ser del gabinete y de a pesar de ser tan cercana al presidente, no tenía la posibilidad de cambiar más.

Esa región tiene que ver con el problema de sequias, que ver un tema de localización y que yo no puedo influir.

Pero bueno, al menos las mujeres se dejaron de morir de parto, porque era la zona donde más morían mujeres de parto en este país.

Entonces para mí, realmente el poder no tiene nada que ver con egos, ni con ma..., ni con ser poderosa, no, tiene que ver con que esas mujeres, como yo, que viven en Iztapalapa, que yo viví en Iztapalapa, y que me bañaba con agua amarilla, y que la vivía dura en el transporte público y llegaba yo once y media de la noche y me pasaba de todo para llegar a mi cuarto, esas mujeres puedan salir a la calle sin que las violenten, sin que las acosen, que puedan conseguir un empleo, o sea, ese, es mi verdadero sueño, lo otro no tiene nada que ver conmigo.

Pregunta: En el caso de que fueras la siguiente Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ¿cómo verías tener jóvenes en tu gabinete?

Xóchitl: Bien. Mira, en la chinga, porque es donde más aguantan.

O sea, toda esta parte de desarrollo social, por ejemplo, toda esta parte de atender la violencia hacia las mujeres, yo quiero estas chavas activistas, éstas que van a las marchas, en estos centros de atención a la violencia, donde va a llegar una mujer bateada por el marido, donde va a llegar una mujer y ella está acabando de estudiar sicología, ahorita haciendo sus “pininos”, bueno esa chava no va a decir estoy cansada, ya son las nueve, no.

Esa chava va a tener toda la energía, porque es su causa, entonces yo quiero tener jóvenes activistas, jóvenes con causa, jóvenes que quieran luchar contra la violencia hacia las mujeres, jóvenes que quieran luchar contra el cambio climático y que yo les diga; te vas a ir a reforestar porque la lluvia viene y tenemos que reforestar 200 mil árboles y vas a trabajar los próximos tres meses desde las diez de la mañana a las doce de la noche porque después se nos va la lluvia y ya no podemos, no.

Ahí necesito energía, capacidad, entrega y entonces ahí va ir aprendiendo, van a ir aprendiendo y esos jóvenes como funcionarios del futuro, pero alguien sin experiencia, sin conocimiento pues no lo puedo hacer director del Metro, verdad.

Pregunta: ¿Dónde pondrías a los jóvenes?

Xóchitl: Donde está la parte de Atención Ciudadana, donde está la parte de Desarrollo Social, donde está la parte de Comunicación, Tecnología, todos esos temas donde los jóvenes no necesitan tener tanta experiencia pero tienen lo más importante, tienen emoción, tienen entrega, tienen amor, no tienen cansancio y se quieren comer el mundo.

Pregunta: Justo esos valores que tu hablaste, emoción, empatía, se quieren comer al mundo ¿Crees que Claudia Sheinbaum, si algún momento los tuvo ¿cómo que se le adormilaron ahorita por la presidencia?

Xóchitl: Mira, yo no quiero hablar mal de Claudia porque la verdad es que le tengo aprecio, no comparto con ella muchas de sus políticas, he sido critica con ella sobre todo con lo del Metro, pero yo creo que le llegó demasiado rápido la propuesta de ser candidata a la presidencia y ella no debió haberse embelesado con ese tema.

Ella debió haber dicho, primero soy una jefa de gobierno, primero resuelvo los problemas de la ciudad y luego me voy, no.

Y hoy está más preocupada por ganarle a Marcelo que por ganar la ciudad y eso es lo que me parece incorrecto.

Pregunta: Y porque al final le salió un poquito bien su juego de, “me puedo hacer la sumisa”, no. A lo mejor no lo estás diciendo tú, pero eso es lo que yo leo un poco, a lo mejor.

Xóchitl: Eso si lo puedo decir, eso sí lo puedo decir y es lo que más le he criticado, su incapacidad de ponérsele al brinco al presidente.

O sea, yo recuerdo varias ocasiones que Fox me dio instrucciones inaceptables, y yo, lo mandé al diablo, al mismísimo presidente de la república. Dos, tres ocasiones le presenté mi renuncia y le dije “no estoy de acuerdo”, por ejemplo, cuando quería que saliera a decir que la Reforma Constitucional Indígena había sido buena, le dije “quiero renunciar”.

Cuando me negó la posibilidad de darle más presupuesto al Programa de Infraestructura, le presenté mi renuncia, o sea, sí era una mujer de armas tomar y creo que Claudia no se atrevió a decirle al presidente porque sabe que pues el presidente no la haría candidata.

Pero creo que hay veces que es mejor no ser candidata y hacer lo correcto.

Trump enfrentará cargos por el caso de los documentos clasificados

Es la primera vez que un ex presidente de Estados Unidos deberá enfrentar cargos de la justicia federal. El ex mandatario deberá presentarse en un juzgado en Miami el próximo martes

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido acusado por un gran jurado federal de retención de documentos clasificados del Gobierno y obstrucción a la justicia.

Trump es el primer ex presidente de Estados Unidos en ser acusado de un delito por la justicia federal y deberá comparecer ante el tribunal el martes por la tarde en Miami. Según informaron las agencias de noticias AP y Reuters, el ex mandatario enfrenta siete acusaciones.

El caso se suma a las investigaciones que pesan sobre Trump, quien ya ha sido acusado en Nueva York y enfrenta causas adicionales en Washington y Atlanta que también podrían llevar a cargos criminales.

Es la segunda vez que Trump, el primer ex presidente de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales, es acusado. En abril, se declaró no culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con un dinero pagado a una estrella porno antes de las elecciones de 2016.

La última acusación surge de una investigación de varios meses realizada por el fiscal especial Jack Smith para determinar si Trump violó la ley al retener cientos de documentos clasificados en su propiedad de Palm Beach, Mar-a-Lago, y si Trump tomó medidas para obstruir los esfuerzos del gobierno por recuperar los registros.

Los fiscales han afirmado que Trump llevó aproximadamente 300 documentos clasificados a Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca, incluyendo unos 100 que fueron confiscados por el FBI en agosto pasado durante un registro en el hogar, lo cual resaltó la gravedad de la investigación del Departamento de Justicia.

Trump y su equipo han visto durante mucho tiempo la investigación del fiscal especial, como mucho más peligrosa que el asunto de Nueva York, tanto políticamente como legalmente. Los ayudantes de campaña se habían estado preparando para las repercusiones desde que los abogados de Trump fueron notificados de que él era el objetivo de la investigación, asumiendo que no era cuestión de si se presentarían cargos, sino de cuándo.

Pero sigue sin estar claro cuáles serán las consecuencias políticas inmediatas y a largo plazo para Trump. Su primera acusación generó millones de dólares en contribuciones de seguidores enojados y no dañó a Trump en las encuestas. En cualquier caso, la acusación y la batalla legal que seguirá volverán a poner a Trump en el centro de atención, desviando la vista de los otros candidatos que intentan ganar impulso en la carrera presidencial de 2024.

Trump ha insistido en que tenía derecho a mantener los documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca y también ha afirmado sin pruebas que los había desclasificado.

El ex presidente ha buscado durante mucho tiempo utilizar los crecientes problemas legales en su beneficio político, quejándose en las redes sociales y en eventos públicos de que los casos son impulsados por fiscales demócratas para perjudicar su campaña electoral de 2024.

El caso marca un hito para el Departamento de Justicia, que había investigado a Trump durante años, tanto como presidente como ciudadano privado, pero nunca antes lo había acusado de un delito.

Entre las diversas investigaciones estatales y federales a las que Trump se enfrenta, los expertos legales, incluido su propio ex fiscal general, habían considerado durante mucho tiempo que la investigación de Mar-a-Lago era una de las más propensas a resultar en acusación y aquella en la que las pruebas parecían favorecer al gobierno. Registros judiciales revelados el año pasado mostraron que los investigadores federales creían tener motivos fundados para creer que se habían cometido múltiples delitos, incluida la retención de información de defensa nacional, destrucción de registros gubernamentales y obstrucción de una investigación.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha acumulado pruebas adicionales y ha obtenido testimonios de un gran jurado de personas cercanas a Trump, incluidos sus propios abogados. Las leyes que rigen el manejo de registros clasificados y la obstrucción son delitos graves que podrían acarrear años de prisión en caso de una condena.

Durante semanas se habían acumulado señales de que se avecinaba una acusación, incluida una reunión el 5 de junio entre los abogados de Trump y funcionarios del Departamento de Justicia. Después de esa reunión, Trump dijo en las redes sociales que anticipaba que podría ser acusado, aunque insistió en que no había hecho nada malo.

Aunque la mayor parte del trabajo de investigación se ha llevado a cabo en Washington, con un gran jurado que se reunió allí durante meses, recientemente se supo que los fiscales estaban presentando pruebas ante un panel separado en Florida, donde tuvieron lugar muchos de los presuntos actos de obstrucción examinados por los fiscales, incluidos los esfuerzos por mover las cajas.

Los problemas legales de Trump van más allá de la acusación en Nueva York y el caso de los documentos clasificados.

El fiscal especial tiene en marcha una investigación separada centrada en los esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y el fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia está investigando a Trump por supuestos intentos de subvertir las elecciones de 2020 en ese estado.

(Con información de AP y Reuters)

Todos buscamos la verdad, no la mentira, un claro ejemplo lo tenemos en países como Francia y ahora en Estados Unidos, donde ya están actuando en contra de los gánster políticos, como es el caso del señor Trump, quien no ha hecho más que burlarse de la democracia y del pueblo americano.

A toda la bola de gentes que se han dedicado a engañar a sus pueblos, les debe llegar su castigo, tienen que terminar como el señor Sarkozy o como el señor Trump, y porque no, como a los actores políticos del gobierno de la República Mexicana, ya que sus actos solo han demostrado que solo conocen una rutina sin reglas, lo que es una locura, y con ello solo han puesto en el mayor riesgo a los mexicanos y a su futuro, como nunca antes se había visto.

Pronto serán juzgados, pronto serán acusados y los que amamos el estado de derecho, pronto tendremos la dicha y la alegría de ver que todos estos delincuentes sean acusados y condenados, debido a su desubicación racional conforme a los hechos comprobados en la República Mexicana

Luego 37 ofensas demostradas por parte del señor Trump, que indiscutiblemente lo señalan como un gánster mafioso, que por primera vez en la historia de Estados Unidos un expresidente caerá en la cárcel, todo porque su vanidad, su egocentrismo y su falta de capacidad mental lo han llevado a la tumba, la cual él mismo cabo y ese es el camino que van a seguir muchos otros políticos.

