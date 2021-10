México no merece tener malos gobernantes

Lo más importante para México es que ya no lleguen gentes malas al gobierno tal como ahora que hemos visto la aparición de narco políticos o de políticos que solo han engañado y abusado del pueblo para su beneficio, olvidándose de la máxima importancia que es la procuración del bienestar del pueblo.

Estamos en una situación en la cual hemos visto demasiados abusos, demasiadas mentiras y demasiadas asociaciones delictuosas por parte de las gentes encargadas de verificar la honestidad de los candidatos, es por ello que lo importante es que se investiguen y se vayan a fondo ya que en caso de que los personajes que no tengan las cosas y las cuentas claras, se les demuestre con hechos que no pueden aspirar a la posibilidad de ser candidatos ya sea para gobernadores o para presidentes municipales, por no ser gentes honorables.

Todos los mexicanos decimos ¡Ya Basta! no puede seguir siendo el gobierno habitado por gentes tontas.

Recordemos que la base de la democracia es que los candidatos sean gentes certificadas al mil por ciento porque de no ser así vamos a caer en un “síndrome recurrente” de gente oportunista, abusiva y aprovechada que no le importa el pueblo sino más bien su bienestar, eso ya debe ser corregido o castigado con cárcel perpetua para todos los políticos que sean hipócritas y mentirosos.

Tenemos que entender que mientras no se limpie esa cueva del Peje y de todos los ladrones que están con él, estaremos viviendo en un retraso milenario y eso ya no puede ser aceptado, los gobernantes deben tener honorabilidad, honestidad, certidumbre, nacionalismo y corresponsabilidad para con los que votan por ellos.

Es por ello que todos deben ser en esencia gentes comprobadas de que no han abusado de su poder en ninguna o bajo ninguna circunstancia, y, a los que hayan mentido, engañado al pueblo y este demostrado que son gentes ineptas y oportunistas, el partido que los lanzó debería de perder el registro, al igual que ellos.

Ya no necesitamos más mie.. en el sistema así es que los que han actuado de políticos y hayan cometido faltas pues que ahora pierdan la posibilidad de ser candidatos de algún puesto, solo que quieran ser los candidatos de las mentiras, los mexicanos ya no queremos más de lo mismo, en otras palabras más de la mafia en el poder.

Errores de construcción y diseño

fueron las causas del desplome de la L12

La tarde de este jueves el gobierno de la Ciudad de México, en voz de Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República, indicó que el desplome de la Línea 12 del Metro de la CDMX se debió a errores de construcción y diseño.

“El colapso fue fundamentalmente originado por sus errores en la construcción, mismos que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso”, detalló Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina.

En este sentido, la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, indicó que hay elementos suficientes para imputar a una serie de personas morales y físicas. Por lo que en unas horas se solicitarán las audiencias en donde darán a conocer las imputaciones por delitos de homicidio y lesiones.

Anteriormente, la firma DNV, empresa noruega encargada de realizar el peritaje del accidente, señaló que el colapso se debió al pandeo de vigas por la falta de los pernos adecuados.

Cabe destacar que este accidente dejó un saldo de 26 personas muertas, luego de que un puente de la L12 entre las estaciones de Tezonco y Olivo, se desplomó justo cuando pasaba un tren del Metro.

Ahí está demostrada la falta de capacidad y supervisión de las autoridades correspondientes en este caso, ahora, sí fue Ebrard o si fueron las gentes de Morena o si fueron todos los que están ahí pues que vayan a prisión por homicidio, sea quien sea, porque deben recordar muy claramente que nadie puede estar por arriba de la ley y mucho menos obstruir la justicia, todos los culpables deben ser castigados, tanto por el bienestar como por el futuro de los mexicanos.

AMLO irá a la ONU para

abordar el tema de la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 9 de noviembre acudirá a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde tendrá una intervención para abordar como la corrupción es un factor de desigualdad en las naciones.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló este lunes que su viaje también coincidirá con la asunción de México en la presidencia del Consejo de Seguridad del que es miembro rotativo.

“Voy a ir a Naciones Unidas el 9 de noviembre porque México va asumir la presidencia del consejo de seguridad. Voy a hablar de lo que considero es el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad. Sobre eso va ser mi mensaje”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Se trata del segundo viaje internacional hacia Estados Unidos que realizará el presidente de la República desde que asumió el mandato.

El mandatario federal reiteró la invitación a su homólogo estadounidense Joe Biden para que visite México y agradeció su disposición al diálogo para encontrar formas adecuadas para frenar las causas de fondo que generan la inseguridad en el país, como el tráfico de armas.

“Estamos invitando al presidente Biden a que venga a México, le agradecemos mucho su solidaridad, fue muy buena la reunión que tuvimos con funcionarios del más alto nivel, el señor Blinken, del departamento de estado, con el fiscal, con el responsable de la seguridad, se avanzó bastante”, dijo.

Respecto a este viaje, lo más seguro es que la ponencia de este señor ante la ONU va a ser un hazme reír o un total fracaso ya que si utiliza sus clásicas palabras como los son “me canso ganso”, “yo tengo otros datos” y todo ese tipo de truquitos que le gustan y con los que ha daño a los mexicanos, será con ello que la comunidad mundial se va a burlar del “pinocho” más grande de la historia de México.

No hay acceso a la información del porqué se hace uso de fuerza en protestas por parte de la GN

Pese a que están obligados por la ley, precisamente por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), GN no quiere revelar información del uso de fuerza en protestas.

Y es que, se ha dicho en diversas ocasiones que la Guardia Nacional ha usado exceso de violencia durante varias protestas. Fuerza que ha dejado como saldo, desde su creación, 94 civiles muertos.

Luego de estas cifras alarmantes, pues la corporación fue creada para proteger a la ciudadanía, desató una nueva polémica. Lo anterior luego de que se diera a conocer que los informes de todas estas protestas serían clasificados durante 5 años.

Decisión que los llenó de críticas pues la justificación de la 4T fue que sus elementos corrían peligro de muerte en caso de salir a la luz dicha información. Argumento que previamente el INAI desestimó nombrándolo como improcedente.

¿A qué le tiene miedo la Guardia Nacional y los altos mandos de la Sedena que prefieren no revelar por qué son tan violentos?

Es importante mencionar que el uso de la fuerza es una violación de derechos humanos y eso demuestra que estas gentes no están debidamente capacitadas en el manejo de este tipo de actos ya que ellos deben respetar a la bandera, a la república, a la nación y principalmente a los mexicanos que en conjunto representamos todo eso.

En un sentido del deber, se debería de juzgar a estos señores por su falta de respeto, de honestidad y de honor, que son las bases de toda fuerza pública.

Sería bueno que se diera a conocer a la opinión pública los nombres de estos malos servidores, ya que así se demostrarían quienes son los “frijolitos negros”.

Carta dirigida a Oxxo (No le hagan

caso al presidente) Por Carlos Alazraki

Estimados amigos de Oxxo:

Me he quedado muy sorprendido por las declaraciones de nuestro presidente.

Declaraciones falsas, mentirosas y de muy mala leche.

Y para nuestros lectores que no estén enterados de lo que nuestro presidente expresó, les comparto una sinopsis:

“El que tiene una tienda de abarrotes, paga cuatro veces más que Oxxo”.

“¿Cómo es posible que Oxxo pague tres o cuatro veces MENOS que un pequeño empresario?”

“Pero este no era un asunto casual, ya que los dueños de Oxxo, eran los dueños de México.”

Y de ahí, se fue a atacar a sus enemigos favoritos o sea a… LA PRENSA.

Mientras que el Gobierno federal, usa energías SUCIAS y CARAS.

Yo quisiera platicarles que a diferencia de este Gobierno federal, la empresa donde orgullosamente ustedes colaboran, utiliza ENERGIAS LIMPIAS.

Y que por el uso de estas energías limpias, Oxxo paga anualmente cerca de ONCE MIL MILLONES DE PESOS por el consumo de la luz al año.

Leyeron bien…

Once mil millones de pesos.

Sigo.

¿Sabían ustedes que en solamente QUINCE AÑOS, Oxxo se ha convertido en la TERCERA CADENA DE AUTOSERVICIOS EN NUESTRO PAÍS?

¿También sabían que a nivel Latinoamérica, Oxxo ocupa el séptimo lugar?

¿Y que la mano de obra que colabora en Oxxo, supera la cantidad de 70 MIL EMPLEOS DIRECTOS?

Así es, mis queridos amigos, ustedes deberían sentirse muy orgullosos.

Ustedes colaboran en una gran empresa regiomontana y mexicana.

Yo sigo sin entender los ataques obsesivos de esta 4T contra todos nosotros.

Sí, amigos, nosotros los pequeños, medianos y grandes empresarios.

Tampoco conozco la obsesión de nuestro Presidente contra la clase media.

Contra las mujeres.

Y contra los que para acabarla de amolar, viven en la bellísima colonia Del Valle.

Sigo…

¿No se les hace el colmo que en pleno siglo 21, nuestro Presidente siga obsesivo con estas tarugadas del siglo 20?

¿No se les hace rarísimo que nuestro Presidente no esté enterado que nuestro planeta tierra YA SE GLOBALIZÓ?

Pero en fin mis queridos amigos, por eso estamos como estamos.

Por último, yo les preguntaría:

¿Por qué el Presidente insiste en energías sucias?

¿Por qué el Presidente insiste en nacionalizar esta energía?

¿Por qué el Presidente tiene como asistente personal a una inepta como la Sra. Nahle?

¿Por qué el Presidente quiere regresar a México al siglo pasado?

¿Por qué el Presidente no liquida a Pemex?

¿Por qué el odio del Presidente hacia el Sector Privado cuando este sector es el MAYOR GENERADOR DE EMPLEOS?

Y una última pregunta:

¿Por qué votaron por él?

Con Meade nos hubiera ido mejor.

¡MUCHO MEJOR!

Ana Guevara será investigada por

el supuesto enriquecimiento ilícito

El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, dijo que se investigará el supuesto enriquecimiento ilícito de varios funcionarios, entre ellos aparece el nombre de Ana Guevara en las indagaciones.

“Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en nuestro Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade. Tenemos una denuncia penal en la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito… No puedo dar información de las investigaciones en proceso”, explicó.

Asimismo, detalló que las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ya analizan 71 contratos de la propia Conade.

Hay que recordar que la Comisión deportiva ha sido atacada por los mismos atletas ya que sus becas fueron reducidas hasta en un 80%.

Aunado a ello, la Conade se encuentra en el ojo del huracán por la repartición de 77 millones de pesos. Este dinero se justificó diciendo que sería entregado como apoyo a deportistas y entrenadores, aunque no concuerda mucho con las quejas de estos.

Es lamentable que existan este tipo de personajes que no gastan un peso en la preparación, representación, uniformes y destinos de los atletas mexicanos para que representen a México, pero en cambio sí llenan sus bolsillos de billetes.

Con esto se demuestra la existencia de funcionarios que solo pretenden estar en el gobierno por un cargo y para salir como los nuevos “millonarios” de sexenio.

Otorga el gobierno federal a Sedena una concesión por 50 años del aeropuerto Felipe Ángeles

El gobierno federal otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la concesión para operar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de Santa Lucía por un período de 50 años, con opción a una prórroga por 50 años más.

De acuerdo con el título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 99% de la participación se otorgó a la Sedena y el 1% restante al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).

La concesión, de participación estatal mayoritaria de nacionalidad mexicana, tiene como director general y representante legal reconocido al general de brigada del Estado Mayor, René Trujillo Miranda.

Una vez la concesión en mano, las fuerzas armadas podrán iniciar operaciones del nuevo aeropuerto, siempre y cuando la SCT otorgue su aprobación en base a:

Aviso de terminación de la obra; Programa Maestro de Desarrollo que, entre otros aspectos, debe incluir el programa indicativo de inversiones; Reglas de operación contenidas en el manual general de operación del aeródromo; Póliza de seguro y Registro de las tarifas de los servicios que prestarán.

Además, el documento que avale la constitución del comité de operación y horarios; aprobación de su reglamento interno; Documento por el que se constituya el comité local de seguridad y la Notificación a la SCT de los miembros del consejo de administración y del administrador aeroportuario.

Sedena, como concesionaria, deberá cumplir con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad que se especifican en el Programa Maestro de Desarrollo, que se deberán actualizar cada cinco años, además de pagar al gobierno federal las contraprestaciones que fijó la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La concesionaria”, añade el texto, deberá permitir a las autoridades federales, el acceso y uso sin costo alguno de las instalaciones, áreas y locales que les hayan asignado a cada una de ellas, para que puedan desarrollar las atribuciones que les correspondan en el aeropuerto”, indicó.

El título de concesión detalla que los servicios comerciales en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles podrán ser prestados directamente por la concesionaria o por terceros, mediante el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, correo, casas de cambio, bancos y hoteles.

En este sentido, “la concesionaria presentará a la SCT para su autorización, los contratos que, en su caso, celebre con terceros para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios, en un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su formalización”, agregó.

Pues eso no es factible ya que él está a punto de renuncia o de que lo renuncien y terminando su periodo lo más seguro es que todas las decisiones viscerales que ha tomado se van a revocar, entones él no puede comprometer un bien que se ha pagado con el dinero del pueblo para que lo concesione exclusivamente a los militares ya que esto crearía una división entre el pueblo y el ejército, el cual también está formado por gente del pueblo.

Y no puede provocar o tratar de ensuciar la imagen del ejército, ejército que ha sido 3 veces heroico, para que caiga en una esclavitud presidencialista.

No se vale que enfrente a las fuerzas armadas contra el pueblo mexicano ya que todo ese trabajo debería haberse hecho por civiles.

Se supone que en el último año de un gobernante, todo mundo le voltea la espalda y los abandona, pero sería recomendable decirle que ya deje el Palacio y empiece por regresarse a su departamento para que así libere ya el Palacio Nacional que viene siendo propiedad de todos los mexicanos.

ICA Fluor pide a trabajadores de

Dos Bocas retomar sus labores

La constructora ICA Fluor llamó a sus trabajadores a retomar labores en la refinería Dos Bocas, luego de las manifestaciones y el retiro de decenas de obreros en el Paraíso, Tabasco.

Esto, tras la denuncia de obreros de la compañía, quienes señalaron que la tarde de este jueves fueron retirados del lugar y despojados de sus teléfonos celulares de los que borraron evidencias de las agresiones ocurridas el 13 de octubre.

Por su parte, ICA Fluor aseguró que el retiro de los empleados fue voluntario, por lo que los exhortó a retomar labores en la refinería Dos Bocas este mismo viernes.

Asimismo, puntualizó que quienes incitaron las propuestas fueron personas ajenas a la compañía, no reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa.

En ese sentido, la constructora se comprometió a pagar los sueldos de los días no laborados por el paro de actividades en demanda de mejores condiciones laborales, sólo a los que se presenten de inmediato.

Más de mil empleados que trabajan para la empresa Ica Fluor en la refinería de Dos Bocas iniciaron el martes una huelga para exigir mejoras salariales, y acusaron maltrato, explotación laboral, falta de equipos de protección y transporte de personal.

Algunos trabajadores que se encontraban en el siniestro manifestaron que compañeros resultaron heridos.

Aquí lo importante sería saber quien los agredió porque si fue la Guardia Nacional, eso es un claro ejemplo de lo que no debe hacer un mal gobierno y como muestra un botón es más que suficiente.

El grupo de la Guardia Nacional no han hecho el juramento a la bandera, entones que nos digan ¿Quienes son? ¿De dónde son? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan? ¿Quién los entrenó? Porque de no ser así todo está en tela de juicio y se tiene que aclarar por el bienestar y el futuro de México.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión.

Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]