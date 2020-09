México: Regina Murguía vuelve a la conducción con Platinum

Cancún.- La bella Regina Murguía, conductora e integrante del grupo JNS regresa a la televisión mexicana como el nuevo rostro de Platinum de Azteca 7, para presentar y vivir la acción de las películas que presenta TV Azteca los fines de semana.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la también cantante asegura que ha sido un reto ser parte de esta producción en la que tiene que saltar, correr y ser parte de las películas que presenta.

“Estoy emocionada de ser parte de esta nueva aventura que es Platinum de Azteca Siete, estoy orgullosa de poderles platicar que voy a ser la cara de este proyecto que son cápsulas que hacemos para presentar cada película que se estrenará los domingos en televisión abierta por Azteca 7”, expresó contenta Regina, quien presenta este domingo 20 de septiembre El Planeta de los simios 3: La Guerra y posteriormente Moana, aventuras de las que también forma parte.

“Después de mis grandes amigas que han sido las anfitrionas de Platinum como Alejandra Molina que fue compañera mía en el CEFAT, es una mujer increíble, súper inteligente que admiro mucho y Natalia Valenzuela, que es una hermosa con quien he compartido dos veces la alfombra roja de los Óscar y ahora me toca a mí ser parte de estas cápsulas donde me insertan un poco en la película, en este caso soy parte de El Planeta de los Simios: la Guerra, la verdad es un esfuerzo creativo muy importante, no es nada fácil hacer estas inserciones en las películas”.

Un reto físico y actoral para Murguía

“Es divertido pero es bien complicado, muchas veces las cápsulas se hacen en pantalla verde, otras en locación como en esta película nos fuimos al Ajusco, pero tiene que ser todo muy preciso, para mí ha sido todo un reto, espero que mi participación vaya evolucionando y cada vez sea mejor, el contestar a los personajes sin que estén presentes es muy interesante para mí y de mucho aprendizaje, además que es muy atractivo para la gente. Tengo además retos físicos al cabalgar, brincar y estoy dando mi mayor esfuerzo en que se vea lo más real posible, con una calidad de primer nivel y hacer que se crean que Regina está metida en el Planeta de los Simios”.

Regina Murguía comenzó su carrera haciendo telenovelas, posteriormente conducciones alternando como cantante al lado del grupo Jeans ahora JNS; luego de más de cinco años regresa a trabajar en televisión y se dijo súper emocionada.

“Sé que Platinum tiene muchas temporadas y la gente ya conoce el concepto, pero para mí es la primera vez y me siento muy emocionada, además que las películas que vienen están padrísimas para pasar un domingo familiar. Esta película del planeta de los simios tenía mucho que no la veía y encontré que queda perfecta con lo que estamos viviendo, tiene un mensaje muy ad hoc al 2020, el despertar de conciencia y la conexión con los animales, toca fibras que antes no nos tocaba como el fin del mundo, el virus que ataca a la humanidad y demás, me pone la piel chinita ver a un guerrero simio siendo más humano que un propio humano, no se la pueden perder, vean el estreno de manera segura en casa y con la familia”.

Prepara concierto virtual con JNS

“El 20 se estrena Platinum y el 25 estaremos dando nuestro cuarto concierto digital de JNS, un concierto padrísimo. Como a todos nos ha tocado reinventarnos, quitar un poco de nuestro vocabulario el No puedo, así que vamos con la ola de cambios, el que no cambia no evoluciona y este año es así, la música tiene que reinventarse y lo que ofrecemos ahora es digital, una modalidad que nos ha enseñado mucho, nos ha hecho crecer como personas, aprender a desarrollar nuestro concepto musical solas, desde casa, el primer concierto fue un gran descubriendo, valoramos mucho a nuestro staff técnico”, expresó Regina, quien asegura este cuarto concierto será mucho mejor.

“Ahora este concierto tiene más forma, estaremos en un foro con nuestro back de Metamorfosis, con luces y lo más importante es que regresamos el trabajo a los técnicos, a los que montan, a los de vestuario que al parar los shows se quedaron sin trabajo. Así que daremos un concierto Mini Metamorfosis a través de e-ticket live, los invito a que compren sus boletos con tiempo por las cuestiones técnicas de casa y además porque son más baratos, me parece una gran opción para pasar el fin de semana en casa increíble”