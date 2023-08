México requiere seguridad jurídica

La falta de cumplimiento a sus promesas electorales siempre ha sido motivo a la pérdida de credibilidad de las palabras de nuestros gobernantes, en particular, la de Andrés Manuel López Obrador y en lo general, la de todos aquellos que le colaboran y le aplauden por su insana forma de gobernar. Las acciones inconstitucionales de ambos es lo que da génesis a referir ahora el tema de pérdida de seguridad jurídica, tópico que ha hecho presencia en múltiples ocasiones y ha motivado muchas acciones del Poder Judicial Federal a fin de recuperarla.

Constitución, leyes y códigos son puntos de referencia imprescindibles. La seguridad jurídica es el “máximo criterio que se relaciona, más que con el aspecto racional y ético del derecho, con su aspecto técnico, positivo, sociológico”, como bien expusiera el ilustre catedrático Mario de la Cueva.

La seguridad jurídica debe ser entendida por todos como la garantía que se concede en forma gratuita a los mexicanos, mediante el cumplimiento a cabalidad de la letra y espíritu de la Constitución Política, es la salvaguarda otorgada al nacional de que su persona, sus bienes, sus posesiones, sus derechos no serán objeto de ataques que menoscaben la integridad de ellos. Como bien pronto se observa, la seguridad jurídica se identifica con el respeto que el gobernante le dé a los ordenamientos jurídicos contenidos en nuestro Pacto Federal, ello está ligado al cumplimiento de respetar y hacer respetar la ley.

En los actuales tiempos por los que transita nuestra patria, de manera impostergable se requiere contar con seguridad jurídica, la cual se tiene que hacer valer aún frente a los gobernantes de ésta Cuarta Transformación de la Nación.

Enseñaba un viejo catedrático universitario que por seguridad jurídica debía entenderse también “El conocimiento que deben tener los mexicanos respecto a aquello que pueden hacer, exigir o que están obligados a evitar”. El conocimiento al que se refería nuestro mentor profesional, es el conocimiento que debe de tener el pueblo respecto a sus libertades, derechos y obligaciones que les garantiza e impone nuestra Carta Magna.

Cuando el pueblo entienda por seguridad jurídica el saber a qué atenerse cuando se emite un sufragio errado, sabrá que a futuro deberá meditar ese sufragio, ya que con el mismo se puede conducir a México al orden de la eficacia y la justicia que merece o en su defecto, a seguir navegando en un mar de ineficacia e injusticia.

Cabe pues, concluir refiriendo que si Andrés Manuel López Obrador fue omiso en cumplir su palabra electoral de brindar seguridad jurídica a la Nación, ese cumplimiento a la fecha para México implica la inexistencia de un orden legal, eficaz y justo y, que, por consecuencia, al incumplir su palabra nace una frontal oposición a su manera de gobernar, ya que con la misma no se arriba a la justicia que resulta ser el bien común para México.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida al Frente Amplio por México (Viva la democracia) Carlos Alazraki

Estimado frente: les escribo mi carta semanal con el motivo de felicitarlos desde lo más profundo de mi corazón.

Las lecciones que les han dado a las basuras de Morena, son verdaderamente históricas.

En solamente tres meses, ustedes han construido el camino hacia la nueva democracia que se inicia en México.

En unos años todos ustedes pasarán a la historia como los verdaderos forjadores de la nueva democracia en nuestro amado país.

En solamente tres meses, el PAN, PRD y PRI, nos han demostrado que cuando nuestras libertades están en peligro por un gobierno autoritario y autócrata, como la basura asquerosa de Morena, la palabra México es por mucho la prioridad más importante en nuestro país.}

Y cuando estos tres partidos se unen a la sociedad civil para lograr el objetivo de salvar a México de estos ineptos, todavía habla mucho más de todos ellos.

En estas elecciones, todos los protagonistas nos han dado una lección de ética, civismo, política de altura, como hacía años no se veía.

Todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las reglas

Todos los aspirantes que no llegaron a la final respetaron los acuerdos y se salieron de la contienda sin chistar, aceptaron sus derrotas con una gran elegancia y profesionalismo.

Por supuesto que Enrique De La Madrid y Santiago Creel merecen mención honorifica, Enrique por aceptar con mucha dignidad los resultados de la votación y Santiago Creel por demostrarnos la hombría de declinar a favor de Xóchitl porque sabía que no llegaba a la representación del Frente.

Y a los once candidatos que iniciaron y no llegaron, mil felicidades por su honorable actitud.

Al día de hoy, quedan dos excelentes candidatas, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, dos mujeres ejemplares.

Dos mujeres honestas, éticas, con un profundo conocimiento de la política mexicana.

Dos mujeres inteligentes, trabajadoras, con un gran historial, que aman a México, que conocen a México, que entienden y apoyan al sector privado, desde la pyme más pequeña hasta las empresas más grandes.

Dos mujeres que pondrán en orden el sector salud, educativo y judicial, que regresaran a México por el camino correcto

Dos grandes mujeres que estoy seguro de que gane la que gane le darán en la madre a Morena

Nosotros los mexicanos merecemos un mejor gobierno, mucho mejor.

Durante evento en Chiapas Adán Augusto repartió pizzas y refrescos a simpatizantes, esto demuestra que si existe el acarreo

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, repartió cientos de pizzas y refrescos a todos los que asistieron a un evento que realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo cual quedó grabado en video y se difundió en redes sociales.

En el video se ve decenas de personas cargando cajas de pizzas de “Little Caesars” y entregando una rebanada a cada uno de los asistentes al evento de la ‘corcholata’ de Morena, según reportaron medios locales y nacionales.

De acuerdo con algunos medios, en el evento también se entregaron sándwiches y tortas.

Adán Augusto López participó en su cuenta de X, antes Twitter, que realizó un evento en Tuxtla Gutiérrez, al que asistieron 50 mil simpatizantes, en la última semana de la gira nacional que realizaron los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, como parte del proceso interno de selección del partido.

“En Tuxtla Gutiérrez, junto a más de 50 mil compañeras y compañeros, celebramos un encuentro lleno de entusiasmo. Estas tierras históricas son bastión y ejemplo de lucha, resistencia y dignidad.

“¡Qué grande es el pueblo de Chiapas y qué impresionante la alegría y el respaldo que le brindan a la continuidad con cambio del movimiento! Llevamos más de 170 asambleas por todo el país: cada paso que damos consolida y fortalece a la 4T”, escribió en la red social.

México en época electoral

Los sentimientos de nuestro México al haber sido lastimados por tantos engaños, promesas incumplidas, arengas repetitivas; las más de las veces expresadas por jilgueros políticos que sólo andan en busca del voto popular para enriquecerse a costa del erario público, están causando ira en un cierto sector de la sociedad y, cuando éstos sentimientos empiezan a aflorar por falta de seguridad, justicia, probidad en los gobernantes, corrupción, falta de conocimiento en los proyectos de nación; puedan disparar el recuerdo de un México bronco, que atravesó en el ayer por situaciones similares.

La habladuría contenida en todas las campañas electorales y expresada por políticos de todos los partidos, sólo contiene una verborrea de ataques y nuevas promesas, sólo son discursos que se han desprendido o bien, para enriquecerse o bien para seguir incumpliendo, quedándose sólo en palabras de poca inteligencia y más palabras para seguir prometiendo lo que no van a cumplir.

En cierta medida esto es inevitable para nuestro querido México, ya que ningún político cuenta con una comprensión cabal de todos los problemas que afrentan a nuestra Nación.

Las peroratas, predicas, enseñanzas, acusaciones y sermones que se expresan desde cualquier templete o tribuna -incluyendo la mañanera- se encuentran sólo en niveles superficiales, dado que la nula capacidad de esos políticos ineficaces no les permite llegar a niveles más profundos.

Resulta tan fácil para esos mediocres políticos en campaña electoral decir que van a defender al pueblo. Claro eso es el verbo cuando pretenden seguir usándolo, manipulándolo o abusando de él. Es tan fácil para ellos afirmar que se van a consagrar y sacrificar por el bien de México, es tan sencillo que aseguren que van a correr en la ayuda de la Nación y acicalando al votante para obtener su sufragio. “Tienes derechos”, expresan con impostura y esos derechos “te están siendo violados”. Yo te “defiendo”, sin sentirme culpable por “engañarte”, para con ello enriquecerme.

Las peroratas de todos los actores de los diversos partidos políticos se convierten en cámaras de resonancia, donde el pueblo las escucha una y otra vez, mismas promesas, mismo tono, diferente sonsonete, etc., etc..

Esos discursos de campaña electoral en vez de facilitar la obtención de justicia, sólo versan en la esperanza de encontrar el acceso a ella, y la comprensión de un México mejor nuevamente se torna nebulosa.

México ya aprendió a conocer a los bribones, ahora su voto será meditado para impedir que ellos den continuidad al inmundo poder de la corrupción y narco-política.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Los mexicanos no están satisfechos con la seguridad del país: Inegi

De acuerdo con los resultados más recientes del Módulo Básico de Bienestar Autorreportado (Biare Básico) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las y los mexicanos refirieron no estar satisfechos con la estrategia de seguridad a nivel nacional.

El Biare Básico se basa en la valoración que otorgan las y los mexicanos adultos en una escala del 0 al 10 a tres aspectos de su bienestar: balance anímico, satisfacción con la vida y el bienestar espiritual.

Los resultados señalan que la población adulta está más satisfecha con los ámbitos personales que con los públicos. Por ejemplo, la población adulta mexicana se siente más satisfecha con sus relaciones personales y la actividad/ocupación que realizan, presentando el nivel más alto de satisfacción con un promedio de 8.7.

También se sienten a gusto con sus logros personales, con un promedio de 8.5, mantienen una perspectiva a futuro del 8.4 y su nivel de vida lo califican con 8.2.

Por el lado contrario, la seguridad ciudadana fue el ámbito de menor calificación en el aspecto público -y en general-, con un promedio de 5.3. No obstante, otros aspectos de la vida pública se mantienen con una calificación promedio, como es el caso de la satisfacción con el país y la ciudad en la que viven, con 7.2 y 7.5, respectivamente.

“Al revisar la diferencia entre hombres y mujeres en los promedios reportados, tanto en julio de 2023 como en julio de 2022, se observa que las brechas en los ámbitos públicos relacionados con la seguridad ciudadana y el país, presentes en 2022, se incrementaron notablemente en 2023″ destacó el Inegi.

¿Mexicanos se sienten seguros?

No obstante, contrario a la percepción de las y los mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Pública (SSPC) aseguró que julio de 2023 fue el mes menos letal de los últimos seis años en cuanto a homicidios, al registrar una reducción interanual del 8.13%, al registrar dos mil 462.

También afirmaron que hubo un decremento en crímenes de contrabando de personas, delincuencia organizada y delitos financieros; aunque reconocieron un aumento al robo de transporte individual y público, a negocios y a transeúntes, entre otros.

Hombres están más satisfechos con su vida

El Inegi también reveló que, en julio de 2023, los hombres presentaron un nivel de satisfacción con su vida superior al de las mujeres: 8.4 frente a 8.3, respectivamente. El valor promedio en general se mantuvo en 8.3; mismo que el obtenido en abril del mismo año y solo .1 menos que en enero.

Cabe destacar que este ejercicio se realiza cada primer mes de cada trimestre del año, por lo que la última vez que se aplicó fue en el mes de julio de 2023.

Asimismo, los resultados se basan en las emociones positivas y negativas que las personas entrevistadas percibieron respecto a los temas referidos un día anterior a la entrevista.

El actual gobierno deja ‘desprotegido’ a México; no hay seguro catastrófico

El Gobierno de México ha hecho a un lado los seguros catastróficos desde la desaparición del Fonden, afirmó Eduardo Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Ajustadores de México (Amasac) y destacó que tanto el gobierno federal, como los estatales, tienen el trabajo de proteger a la población más vulnerable y expuesta del país.

”El seguro catastrófico a nivel federal no existe, o existe en algunos estados que se han preocupado por ello, y el gobierno retiró ciertos seguros que protegían a la población que no tiene alcance para pagar una póliza”, aseveró.

Debería haber un seguro público sin costo para la población más vulnerable del país, la cual equivale al 70%, sugirió Vargas, en el marco de la inauguración del primer Congreso Internacional de Daños, organizado por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

Asimismo, resaltó que actualmente México no tiene los recursos para enfrentarse a un evento catastrófico y tiene que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. “México está descubierto y es algo muy grave”.

Elisa Trujillo, directora general de Arise México, puntualizó que son 77 millones de personas en situación de vulnerabilidad y a raíz del cambio climático “ya no hay escenarios certeros” y cada vez hay mayor incidencia de fenómenos naturales atípicos o que antes no se registraban con tanta frecuencia.

”Para 2030 se espera tener 1.5 desastres por día, todas las agendas de desarrollo sostenible van ligadas y los seguros son la herramienta para la prevención, pero también para tener una rápida recuperación ante esta nueva realidad que vamos a enfrentar”, subrayó la directiva.

En ese sentido, las aseguradoras no solo fomentan la economía, sino que también, se han convertido en las principales calificadoras de la viabilidad de proyectos, al ser ellas las que precisamente definen si dicho proyecto se puede asegurar o no, con base en la evaluación de los riesgos. “Incentivan que los desarrollos e inversiones en México no sean en zonas de riesgo”, apuntó Elisa.

Por otro lado, Elisabeth Vogt, presidenta de la Confederación Panamericana de Productos de Seguros (Copaprose) acotó que actualmente el sector asegurador tiene el reto de impulsar a los seguros paramétricos, así como mejorar la oferta de productos y trabajar en nuevas coberturas. “Necesitamos apoyo de los gobiernos para lograrlo”, acentuó.

Donald Trump se entrega y es fichado en una cárcel de Atlanta

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó este jueves en una cárcel de Atlanta, Georgia, donde enfrenta acusaciones de 13 delitos relacionados con su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.

Como parte del proceso, sus abogados acordaron una fianza de 200,000 dólares, y una vez se complete su fichaje policial, quedará en libertad.

Trump viajó en avión privado desde Nueva Jersey hasta Atlanta, llegando a la prisión del condado de Fulton escoltado por el Servicio Secreto y en un convoy de vehículos blindados.

Aunque esta es la cuarta imputación penal que enfrenta, es la primera vez que es conducido a la cárcel, ya que previamente había sido citado para lecturas de cargos en los juzgados.

Posibles consecuencias

La fiscal de Fulton, Fani Willis, acusa a Trump de liderar un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales en Georgia, donde perdió por un estrecho margen ante el presidente actual, Joe Biden.

Los cargos incluyen violar la ley de asociación delictiva (Rico, en inglés) y conspiración para presentar falsamente a ciertas personas como delegados electorales para certificar su victoria. De ser hallado culpable en todos los cargos, Trump podría enfrentar hasta 76.5 años de cárcel.

Al menos 9 de los 19 imputados en este caso ya se han entregado y han pagado fianzas para quedar en libertad, incluyendo al ex abogado de Trump y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. El caso en Georgia es la cuarta imputación penal contra Trump, tras otros casos relacionados con soborno, documentos clasificados y el asalto al Capitolio.

Adelantan fecha de juicio

La fiscal encargada del caso, Fani Willis, propuso a la corte que el juicio arranque el próximo 23 de octubre y no el 4 de marzo del año que viene, tal y como había planteado en un principio.

Willis planteó la nueva fecha al tribunal superior del condado de Fulton (Georgia) en una notificación judicial interpuesta este mismo jueves.

La fiscal ya había expresado el pasado 16 de agosto su interés de que el juicio en Georgia no entrara en conflicto con las audiencias y juicios programados en los otros tres tribunales donde Trump tiene otros casos penales abiertos.

Trump desprecia imputaciones

El ex presidente calificó sus cuatro imputaciones penales como "estupideces" en una entrevista con Tucker Carlson de Fox News, publicada en la red social X. Expresó su descontento y afirmó que sus imputaciones son "horribles", a la vez que defendió su creencia de que los ciudadanos estadounidenses lo "entienden".

Argumentó que los ciudadanos son "inteligentes" y comprenden que si alguien es imputado, generalmente desciende en las encuestas. A pesar de sus imputaciones, el expresidente es considerado el favorito para obtener la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024, donde posiblemente se enfrente nuevamente al actual presidente, Joe Biden, a quien perdió frente en las elecciones de 2020.

Trump continúa sosteniendo que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, a pesar de que los resultados han sido respaldados por la Justicia y los principales medios del país. Esta negativa a aceptar los resultados le ha llevado a enfrentar dos de las cuatro imputaciones penales: una en Washington D.C. por intentar revertir los resultados a nivel nacional y otra en Georgia por un intento similar en ese estado.

En la entrevista, Trump reafirmó su creencia de que el entonces vicepresidente, Mike Pence, tenía la posibilidad de detener la confirmación de la victoria electoral de Biden, una afirmación en conflicto con la mayoría de expertos legales y constitucionales.

Además, el ex presidente discutió sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, alegando que había "mucho amor" entre los manifestantes que trataron de detener la confirmación de la victoria electoral de Biden.

La pregunta sobre si EU se dirige hacia una guerra civil llevó a Trump a mencionar un "nivel de pasión" y "odio" que nunca había visto antes, describiéndolo como una "combinación peligrosa".

Aunque el exmandatario continúa siendo influyente en la política estadounidense, sus declaraciones polémicas y sus imputaciones judiciales lo mantienen en el centro de la atención pública y política del país.

EL gobierno de Sheinbaum pagó cifra millonaria por conciertos en el zócalo de la CDMX

Los conciertos gratuitos en el zócalo de la Ciudad de México fueron un gasto importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien este año invitó a los mexicanos a ser parte de estos eventos masivos que fueron cuestionados por lo costosos que pudieron ser, el show de Rosalía y el de Los Fabulosos Cadillacs.

En abril la visita de Rosalía sorprendió a los chilangos ya que la española se encontraba de gira y era difícil que pudiera regresar a México con una apretada agenda.

Se dijo que ella cobraba millones por concierto, algo que molestó a los opositores de la entonces jefa de Gobierno.

Por su parte, Sheinbaum afirmó que Rosalía no cobraría por su presentación en la Plaza del Zócalo, pero no mencionó que Ocesa sí cobraría por la logística del evento y el equipo.

Las facturas relacionadas al evento, expedidas por los servicios que Ocesa brindó, mencionan que para el mencionado concierto hubo un gasto de 6 millones 75 mil 460 pesos mexicanos.

Esta información fue difundida por el usuario de Twitter @Libro_negro, quien tuvo acceso a través de una solicitud de información al INAI.

Los servicios por los que el gobierno de Sheinbaum pagó esa suma fueron: audios, video, backline, iluminación, sobre escenario, generadores, delays, crew local, staff de producción, carpas, grand support, andamios y estructuras y rigging.

El más caro fue el grand support, que es la estructura en donde se coloca el equipo de audio, iluminación y video en la parte superior del escenario, por un millón 550 mil pesos.

Por otro lado, están los gastos referentes al concierto de los Fabulosos Cadillacs, que fue el evento gratuito en el zócalo con más asistentes y por el que Ocesa cobró 4 millones 399 mil 200 pesos. Este evento, que reunió aproximadamente 300 mil personas, se llevó a cabo el 3 de junio y requirió de audio, iluminación, grand support, video, stages y riggers.

Al igual que en el show de Rosalía, el gran support fue lo más costoso, con un pagó un millón 798 mil pesos.

Ambos conciertos costaron 10 millones 474 mil 660 pesos, según se lee en la factura expedida por un solo contrato por los dos.

Dicho convenio fue firmado por el Director Ejecutivo de Administración y finanzas de Ocesa, El Director Jurídico, el Director General de Grandes Festivales Comunitarios y la secretaria de cultura de la Ciudad de México, Claudia Stella Curiel de Icaza.

Los Tigres del Norte fueron el concierto más caro en el zócalo en el 2022.

Según información en la plataforma de transparencia del INAI, el concierto por el que más pagó el gobierno de Sheinbaum fue el de Los Tigres del Norte., del 15 de septiembre, donde asistieron alrededor de 130 mil personas, cuyo costo fue de 23 millones 86 mil 795 pesos.

Le siguió el espectáculo de La Maldita Vecindad y los Hijos del 5to Patio, quienes se presentaron en la Plaza de la Constitución el 16 de julio y hubo alrededor de 110 asistentes. Por este concierto, el gobierno pagó 17 millones 784 mil 522 pesos.

Para el último puesto del top 3 de conciertos más caros, está el de Silvio Rodríguez, quien cantó en el Zócalo el 10 de julio. Por su presentación, se pagó 715 mil 27 pesos.

Muerte masiva de corales en diferentes mares de México: UNAM

En 2023, los corales mexicanos han padecido muerte masiva de poblaciones en diferentes arrecifes de todos mares del país: Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe y Golfo de California. El deterioro es de tales dimensiones que representa un grave problema nacional, informó el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los científicos señalaron que para mitigar estos daños es indispensable trabajar para desacelerar el cambio climático y ayudar en el desarrollo costero de los arrecifes, pues el hecho de poner el tema en la discusión pública sería de gran utilidad.

La muerte masiva de corales es un problema que preocupa en todo el mundo pues ya desde el año 2016 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) había calculado que el planeta ya sólo conserva entre 8 y 12% de toda la extensión de corales que se habían registrado en el siglo XX.

Aunque la mayoría de las personas conoce a los corales por sus espectaculares estructuras duras, de formas caprichosas, pocos conocen a detalle que los corales son animales marinos suaves, comparables con las medusas o las estrellas de mar juveniles, que se agrupan en grandes colonias y, a través de sus procesos metabólicos, construyen las estructuras duras que son perceptibles por el ojo humano.

Altas temperaturas

Para dar a conocer las graves amenazas que enfrentan estos seres marinos, el Doctor Lorenzo Álvarez Filip, investigador del Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación del ICML-UNAM, expuso en conferencia que la secuencia de hechos adversos a la salud de los corales fue detectada primero en las costas del Océano Pacífico; específicamente en Huatulco, Oaxaca, donde se documentó el blanqueamiento de corales a finales de mayo y para agosto grandes extensiones del arrecife murieron. Esta situación se repite en Baja California, Jalisco, Guerrero y Veracruz, detalló.

En Puerto Morelos, Quintana Roo, o el Caribe mexicano, los corales llegaron a este momento debilitados por diversos factores: el estrés por soportar tanto tiempo las altas temperaturas, sufrimiento por una enfermedad que causó muerte masiva en años pasados y altos niveles de nutrientes que arroja diariamente el ser humano en el agua.

Ante esta situación, el experto enfatizó: no podemos tener políticas públicas, ni proyectos de desarrollo públicos o privados que no consideren, desde sus cimientos, el cambio climático o la protección del medio ambiente para que se determine cómo evitar daños a la naturaleza, los ecosistemas y al clima.

A su vez, el doctor Juan Pablo Carricart Ganivet, académico en el Laboratorio de Esclerocronología de Corales Arrecifales del ICML, aclaró: un arrecife no es lo mismo que un coral, es decir, el primero es la casa y los corales los ladrillos que la conforman. Pero en este momento no se están formando más, han dejado de crecer, y aunque el esqueleto permanece, ahora la zona queda expuesta a procesos de erosión, destrucción por otros organismos, por el oleaje y fenómenos como huracanes y tormentas.

Luego de comentar que desde hace tiempo la Universidad ha reportado el blanqueamiento de corales, los efectos en los ecosistemas o cuando se presentó el llamado “síndrome blanco” en los corales, aseveró que nada se compara con lo que sucede actualmente en el país. “Si lo ponemos desde nuestra perspectiva este evento está siendo catastrófico porque estamos perdiendo muchísimos corales”.

Los expertos resaltaron que su pérdida afectará a industrias como el turismo, donde la belleza escénica, con colores turquesa en las aguas y arena blanca atrae a miles de visitantes cada año. También afectará los sistemas pesqueros, pues numerosas especies de interés comercial dependen de la salud de los sistemas arrecifales.

Álvarez Filip y Carricart Ganivet indicaron que además de concientizar a la población sobre los efectos que tienen sus acciones en los ecosistemas marinos, se necesita inversión del gobierno para apoyar proyectos que permitan monitorear lo que ocurre en la zona y que se tomen decisiones basados en la investigación científica.

Una de las acciones que se considera para cuidar de los corales que aún están vivos en Puerto Morelos, abundaron, es trasplantar los que se encuentran en aguas someras hacia zonas más profundas, pero la realidad es que no es una medida que evite el daño.

En la Península de Yucatán; el daño a corales lleva décadas.

Los arrecifes de Cozumel, Puerto Morelos y Cayo Arenas, en la Península de Yucatán, han experimentado una destrucción masiva en los últimos 20 años, debido a tres causas principales documentadas por la UNAM: Efectos del cambio climático, La actividad humana y Fenómenos naturales, como los huracanes. En esas zonas aún se conserva una parte muy pequeña de los arrecifes que existían, informó la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en Sisal, Yucatán. La recuperación de los arrecifes es muy lenta porque las colonias que los conforman crecen aproximadamente un centímetro y medio cada año.

En los próximos 3 años, el 40% de los trabajadores del mundo tendrá que ser reentrenado

La Inteligencia Artificial (IA) está entrando en las empresas como el agua en las casas durante una inundación masiva. Se mete por la hendija que encuentra sin que nada ni nadie lo pueda evitar. Los riesgos ya fueron expuestos por los científicos más destacados del planeta. Pero recién ahora comienzan a aparecer los primeros estudios sobre su real impacto en el mundo del trabajo. En este sentido es revelador el informe elaborado por los expertos de IBM, la empresa pionera en tecnología en la anterior ola digital que llega a la conclusión de que en los próximos tres años 1.400 millones de trabajadores de todo el mundo tendrán que ser reentrenados por las empresas donde trabajan para poder continuar las tareas que venían haciendo hasta ahora y que están siendo modificadas por la IA.

Esto cambia el panorama expuesto hasta ahora por los analistas que decían que se perderían millones de empleos. De acuerdo a este estudio, los trabajadores conservarán sus puestos si se logran adaptar a los cambios y reciben entrenamientos para realizar sus tareas adaptadas a la IA.

Para su estudio, el IBM Institute for Business Value (IBV) se basó en dos encuestas: en una participaron 3,000 ejecutivos de alto nivel de 28 países; en la otra se interrogó a 21,000 trabajadores de 21 países.

La conclusión principal es que los ejecutivos creen que 4 de cada 10 empleados, lo que equivale a unos 1,400 millones de los 3,400 millones de trabajadores que existen en el mundo según el Banco Mundial, necesitarán volver a formarse como resultado de la aplicación de la IA generativa y la automatización por parte de las empresas.

Aunque se espera que los empleados de todos los niveles se vean afectados, los de nivel básico serán los más vulnerables. El 77% de los ejecutivos encuestados afirmaron que los puestos del nivel inicial ya están viendo los efectos de la IA y que se intensificarán en los próximos dos años. Esa cifra desciende al 22% en el caso de los puestos ejecutivos o de alta dirección.

Un estudio anterior dado a conocer en marzo había encontrado que la IA terminaría con al menos 300 millones de puestos de trabajo en forma casi inmediata, pero el 87% de los ejecutivos que participaron en el informe de IBM creen que esto no ocurrirá y que por lo contrario se necesitarán más trabajadores especializados. Según el Foro Económico Mundial, la revolución de la IA alterará 85 millones de empleos en todo el mundo en los próximos dos años y creará 97 millones de nuevos puestos de trabajo. También predijo que el 44% de las competencias de los trabajadores se verán alteradas entre 2023 y 2025, nueve puntos porcentuales más que en su última proyección quinquenal.

La investigación de IBM-IBV también reveló que aquellos que logran reconvertirse para adaptarse a las nuevas tecnologías no solo tienen más probabilidades de conservar su puesto laboral, sino de conseguir mejores remuneraciones. “Los cambios de trabajo impulsados por la tecnología reportan una prima de la tasa de crecimiento de los ingresos del 15% en promedio” afirma el informe, añadiendo que aquellos que se centran en la IA “verán una tasa de crecimiento de los ingresos 36% mayor que sus colegas”.

Claro que esto varía según la función. Los puestos de la división de Compras en las multinacionales son los que están más a salvo de la eliminación, seguidos de los de Riesgo y Cumplimiento y los departamentos Financieros. Los puestos de Atención al Cliente y Marketing son los más inseguros.

Otro hallazgo interesante es la caída de la importancia de las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, por sus siglas en inglés) que hasta 2016 se consideraba el requisito más importante para obtener los mejores empleos. En este 2023, “la gestión del tiempo y la capacidad de priorizar” son las habilidades críticas más importantes, seguidas de la capacidad de “trabajar en entornos de equipo” y de “ser capaz de comunicarse eficazmente”.

A pesar del optimismo de los empresarios entrevistados para este estudio, la semana pasada el viceprimer ministro del Reino Unido, Oliver Dowden, volvió a advertir sobre las consecuencias del ímpetu con el que se está desarrollando la IA. “Va a transformar totalmente casi todos los elementos de la vida en los próximos años y, de hecho, incluso meses, en algunos casos”, dijo. “Es mucho más rápida que otras revoluciones que hemos visto y mucho más extensa, ya sea la invención del motor de combustión interna o la Revolución Industrial”, añadió.

Otros estudios sobre el impacto de la IA hablan de otras realidades. El estrés y la ansiedad provocados por estas pérdidas de empleo llevaron al 80% de los trabajadores del sector tecnológico a recurrir a la medicación, ya sea bajo supervisión médica o de otro tipo, como mecanismo de supervivencia.

El consumo excesivo de alcohol también se está convirtiendo en algo habitual. Y es probable que la conclusión del estudio no aporte una mayor tranquilidad: “la IA no sustituirá a las personas, pero las personas que utilizan la IA sustituirán a las personas que no lo hacen”. Irónicamente, IBM fue una de las primeras empresas en confirmar que dejará de contratar para puestos de trabajo que podrían ser desempeñados por la tecnología aplicada de la Inteligencia Artificial.

La solución somos todos y eso se dará a través del voto

En esta época, en donde se comienza a seleccionar a los posibles candidatos, es cuando la gente que va a tener la oportunidad de ejercer su derecho al voto, está en el momento ideal para experimentar y decidir por quien votar, por lo que esperamos se ubiquen racionalmente y tengan claro un objetivo, analizado y basado claramente, en las circunstancias por las cuales estamos pasando por el momento ya que es un mundo lleno de inseguridad, y en México, el 90 por ciento del pueblo ha estado viviendo en un infierno, este causado por los actores políticos, quienes han demostrado a todas luces su incultura y la determinada negación de admitir que los compatriotas mexicanos han estado viviendo en una situación como nunca antes se había visto, que se ha vuelto tan peligrosa por el incremento de desapariciones, de feminicidios, de asesinatos y secuestros, con lo cual ya tienen hasta la coronilla a la mayoría de los compatriotas, a todo lo largo y ancho de la república, así como también porque ha quedado plenamente demostrada la existencia de asociaciones delictuosas, debido a la incapacidad de jueces y gobernadores que están protegiendo a verdaderos delincuentes, como los cárteles, quienes han procurado destrozar la calidad de vida que gozábamos anteriormente los mexicanos.

No estamos, ni vamos, a seguir apoyando a esta bola de ineptos, incultos y delincuentes, que no respetan el estado de derecho porque la realidad se refleja en el incremento en robos y asaltos, y con una Guardia Nacional de la cual no se sabe si ha sido certificada para que sea constitucional.

La Carta Magna es la que nos brinda las garantías individuales a que tenemos derecho los mexicanos, por ello esperamos que pronto puedan juzgar a los desubicados asesinos, basados en el Estado de derecho, el cual debe brillar para que la impunidad de la que ahora gozan estos actores políticos pronto desaparezca, que no se les olvide que su ciclo apocalíptico está llegando al fin de su existencia.

Los partidos que ahora llaman de oposición, cometieron muchos errores, pero nadie, nadie, en la historia de México, había llegado a tener este nivel de cretinos quienes se han dedicado a abusar de los derechos y las garantías individuales de los mexicanos.

El robo del tesoro de los mexicanos ha sido despilfarrado por estas mafias en el poder, quienes solo pretenden mantenerse a base de mentiras para seguir destrozando al país, en todos los sentidos

El nivel académico, la experiencia y las medidas correctivas que pretenden llevar a cabo la señora Xóchitl Gálvez y la señora Beatriz Paredes, son la base que no deja lugar a dudas de que estamos próximos a transformar y transmutar, con hechos, todo lo que han hecho mal los actores de la política, ellas son personas capacitadas y experimentadas que podrán llevar al banco de los acusados a todos los delincuentes que se han dedicado al robo y a humillar a los mexicanos.

Y luego entonces, la solución a nuestras caóticas circunstancias tiene que ser a través de la democracia y del apoyo total de los electores, para que a través del voto se elija al mejor representante, para que este logre que los delincuentes paguen por sus delitos y por sus violaciones a la constitución porque no hay otra alternativa más que “los mexicanos al grito de una guerra pacífica”, esperamos que ubiquen a estos masiosares traídos de Venezuela y de Cuba, ideólogos que han destruido la democracia en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela y en Cuba, donde han dejado en la ruina total a estos países porque siempre han demostrado que su único objetivo es la ambición, antes que la educación, por ello es importante reflexionar y votar por los mejores actores políticos, que respetan el estado de derecho y a la constitución.

Nuestros principios revolucionarios de “tierra y libertad”, han sido cotidianamente violados y manchados por esta bola de sinvergüenzas, pero nunca es tarde, y será a través del voto que se exprese la voluntad del pueblo, que aquellos padres, hermanos o hijos, que sufrieron la falta de la aplicación de justicia a toda la bola de espíritus demoniacos, como en el caso de Ayotzinapa, porque estos malditos solo piensan en el dinero robado a los mexicanos con el cual puedan seguir manteniendo una posición y un abuso de poder como el que jamás se había visto en nuestra hermosa República Mexicana. ¡Basta ya!

El inicio de una transformación democrática, como la que nos dan ahora personajes como las señoras Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, por su alta capacidad académica y experiencia, a través de la unión de los partidos opositores, logren convencer con realidades justas y equitativas, aplicar el estado de derecho para que los mexicanos volvamos a transmutar las malas acciones y los horribles hechos que nos dan pena ajena.

Ya es hora de que su estela de acciones diabólicas y sus incongruencias lleguen a su fin, ya la mayoría de los mexicanos están conscientes de las falacias que han creado para seguir burlándose de nuestros compatriotas y nuestras leyes.

No es entendible y no puede ser, que sigan existiendo este tipo de personajes en un país el cual siempre a través de las leyes, ha demostrado y ha brindado una calidad de vida, que por ahora se ha perdido en la historia moderna por la que estamos pasando.

Es importante que recuerden los mexicanos, jóvenes, niños y adultos, que todos de alguna manera hemos sufrido el hostigamiento de estos criminales de cuello blanco, es por ello que buscamos que la única realidad sea volver a gozar de una buena calidad de vida, que merecemos y a la que todos tenemos derecho.

Le pedimos a las huestes angelicales y a todos los seres de luz, que con hechos y a través del voto, reinstalemos las bases para poder gozar de los derechos que nos da la Constitución, como lo es la educación, para que los niños y jóvenes tengan los instrumentos necesarios, basados en una educación real y de calidad impartida por los actores que tengan una capacidad certificada, que los lleven a crecer en un país donde se respetan las garantías y los principios democráticos, logrando con ello un futuro prometedor que merecen nuestros hijos y nuestros nietos.

El objetivo es que México brille y se desenvuelva con gente certificada, no para contar con una bola de ignorantes, desgraciados, que pronto tendrán que responder por sus ofensas y violaciones a nuestros derechos, por lo que pedimos que la capacidad de reflexión sea la base que ayude a lograr que nuestros objetivos queden claros porque ya basta del apocalipsis que han causado.

Tenemos que ejercer la ley con una realidad que es la de combatir el fuego, a balazos si es necesario, para acabar con la existencia, la libertad y la impunidad de la que gozan estos masiosares, comenzando por identificar a todos los extranjeros, venezolanos o cubanos, que quieren convertir a México en un país sin futuro. ¡Viva México!

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]