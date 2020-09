La sociedad y la humanidad viven en una verdad o en una mentira, y entre lo que es la verdad y la mentira existe una gran diferencia de lo que es real a lo que es falso, entre lo falso y lo real se ve en lo que paso con dictadores como Mussolini, como Hitler, como Stalin, como Lenin, como Pinochet, como Chávez y como Castro en donde ha surgido un nuevo fenómeno que es la “realidad por capricho”, “por política” lo que no tiene ninguna validez más que los traumas de “psicópatas” que viven en su “supuesta realidad” y el gobierno actual vive en un mentira que ellos llaman “realidad” por eso es súper importante que se hagan las pruebas psicológicas y psicométricas de confiabilidad a toda la bola de “HP” que están trabajando en el gobierno y en el partido Morena, ya que hasta el momento no han demostrado más que son una bola de desgraciados, malditos y mentirosos.

Y es precisamente ahí donde vemos casos difíciles de entender, por ejemplo el cómo el Instituto Federal Electoral, al igual que el sistema de procuración de justicia y la Fiscalía al parecer no han hecho nada y eso podría decirse que entre esto existe una asociación delictuosa, ya que por las fotos que se han publicado se demuestra claramente que hubo donaciones por parte de grupos de narcotraficantes, quienes donaron 900 millones de pesos, “la mamá del Chapo” a Morena y aun así ni el Instituto Federal Electoral, ni la Fiscalía, ni la Secretaria de Hacienda, no dijeron nada en relación a ese hecho y por ello pues también se han convertido en delincuentes ya que esto es un “lavado de dinero” proveniente de los narcos, y por la liberación del Chapito se entregaron otros 900 millones de pesos y todo esto ha entrado directamente al partido de Morena y ahí están las pruebas.

Donó la mamá de “El Chapo” Guzmán 900 millones de pesos a Morena y aparece como “aporte fundador”

“Un documento que circula en redes sociales y que está firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el político de izquierda Martí Batres Guadarrama, revela que hace siete años, María Consuelo Loera Pérez, madre de «El Chapo» Guzmán, donó 900 millones de pesos a Morena”.

“De acuerdo con el documento que tiene el número de folio 14427, la señora aparece cómo aportante fundador de Morena y se especifica que donó dicha cantidad misma que jamás fue reportada ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hoy Instituto Nacional Electoral (INE)”.

“Dicha constancia en la que aparece la fotografía de la madre del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, también se aprecian claramente las firmas de López Obrador quien en ese año era presidente del Consejo Nacional de Morena y de Martí Batres, que fungía como titular del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido”.

“Además se especifica la cantidad con número y letra, que recibió el partido qué hoy está en el poder”.

“Cabe señalar que hace unos días y por menos de esa cantidad a Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala el INE le negó el registro a su organización México Libre”.

“Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y condenaron la acción. Al momento, nadie de los integrantes de Morena se ha pronunciado al respecto”.

Queda la evidencia de que el instituto político también es financiado por el narcotráfico, al igual que la organización de Felipe Calderón, lo cual fue publicado hace unos días por este medio informativo.

“Diario Oficial de la Federación” (diariooficial.gob.mx)

“#ULTIMA HORA José R. López Beltrán y Carolina Adams; hijo y nuera de López Obrador reciben por órdenes de presidencia prestigiada playa privada en Holbox donde construirán centro turístico 5 diamantes”.

“Holbox es un conjunto de playas e islas en Quintana Roo codiciadas y cotizadas por las más altas firmas de bienes raíces caracterizadas por ser el target de cadenas hoteleras por arriba de 3 diamantes de calificación, un comparativo en el prestigio se encuentra la Isla Palmera en Dubai”.

“La empresa prestanombres beneficiario es CAVA ENERGY SAPI DE C.V. propiedad de los padres de Carolina Adams mujer de José Ramón López Beltrán”.

“#UltimaHora Y para los que pensaban que era “Fake News” les dejamos el decreto en el diario oficial, donde se le concede a la empresa propiedad de los padres de Caroina Adams, la captura del @DOF_SEGOB con liga #AmloCorruptoMafioso Información de DENUNCIA CIUDADANA CDMX”.

No es posible que una área protegida y declarada como patrimonio natural la haya cedido el presidente como un decreto presidencial, con esto se está violando la soberanía del estado de Quintana Roo, son 50 mil metros los que se le entregaron a la esposa del hijo del presidente para que construyeran un complejo turístico de 5 estrellas, esta es una violación más a la soberanía, a la Constitución y al Estado de derecho, esto significa que tenemos un “lavador” de dinero, un “narco presidente”, un esclavo de los cárteles que se llama el gobierno actual y todas las gentes que colaboran con él, dado así en la Constitución y en las leyes está establecido que este tipo de lavado de dinero debe ser reportado a la DEA y a la Ley Internacional por lavado de dinero y eso sería en la aplicación de la ley el encarcelamiento y la confiscación de esos bienes, ¿cómo así?…

Arriba por los que votaron por esta bola de mie… y ahora como decía Gandhi, “cada país tiene el gobierno que se merece”, ahora ¡atásquense de la mie… por la que votaron!

Es por todos estos actos que la popularidad de este señor está en 44 por ciento.

“El presidente se queda sin pueblo”

“Carlos Loret de Mola”

“El presidente que presume 70% de popularidad no convenció más que a 0.4% de sus gobernados. Era obvio: la rifa es un timo. La danza de cifras no da certidumbre”.

“¿Dónde está “el pueblo” de López Obrador? En un país de 130 millones de personas, el presidente no pudo vender 3 millones de cachitos de la rifa del avión y no logró juntar 2 millones de firmas para convocar a una consulta que enjuicie a los expresidentes. ¿Dónde está “el pueblo”?”.

“Porque el presidente se regodea en que él es “el pueblo”, él lo representa, el pueblo lo apoya masivamente, que es el segundo presidente más popular del mundo, que su aprobación es de 70%. Eso dice, repite sin cesar en las mañaneras, pero cuando se trata de medir el respaldo del pueblo, parece que el pueblo ha abandonado a su presidente”.

“La rifa y la consulta -esos dos grandes distractores- han terminado por exhibir a un presidente divorciado de su pueblo. La gente no es tonta. Una cosa es haber votado por él y otra cosa es seguirlo a ciegas en sus caprichos sin sentido. El fracaso de la venta de boletos de la rifa y en la recolección de firmas para la consulta demuestra que el presidente no está logrando engañar al pueblo”.

“La rifa. Se emitieron 6 millones de boletos. De esos, 3 millones (la mitad) se vendieron a un grupo de cien grandes empresarios a los que López Obrador solía calificar de mafiosos. Así que pueblo no son.

Luego se dijo que 1 millón de boletos más se repartirían entre los hospitales Covid. Ya van 4. Y según el último dato oficial de la Lotería Nacional, se vendieron cosa de 4 millones y medio de cachitos. Es decir, de venta al público fueron como medio millón. Apenas medio millón en un país de 130 millones de habitantes. Así pues, el presidente que presume tener 70% de popularidad no convenció más que al 0.4% de sus gobernados. Era obvio: la rifa es un timo. La danza de cifras no da certidumbre ninguna. La gente, además, no tiene dinero. Estamos en medio de una crisis que el presidente no reconoce y no ve. Un cachito de a 500 pesos lo radiografía distante del pueblo al que dice representar”.

“La consulta. En un país de 130 millones de habitantes, el presidente y su partido sudaron para conseguir menos de 2 millones de firmas que se necesitaban para solicitar la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Fracasaron tanto que de última hora las firmas del pueblo se hicieron a un lado y tuvo que ser una sola firma, la del presidente, en uso de sus facultades unipersonales, la que sirviera para pedir al Senado que se llevara a cabo la citada consulta. No hubo pueblo”.

Saciamorbos

“Ilusionado quizá con repetir la anécdota histórica de las señoras humildes vendiendo sus gallinas para apoyar la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas hace 80 años, lo que se encontró López Obrador fue un grupo de ricachones comiendo tamales para bajarse el susto de la extorsión y comprando los cachitos que no compró la gente, y a un puñado de senadores de su partido recibiendo una sola firma, la suya, para convocar a una consulta. El pueblo no apareció”.

“historiasreportero@gmail.com”

Esta presentación del señor Loret de Mola claramente demuestra, en una sinopsis, la falacia del borrego del avión presidencial, ya que esto es otro capricho del innombrable.

“Carta dirigida a los héroes de la Independencia (Estamos des-unidos mexicanos)”

“Carlos Alazraki ”

“Prólogo 1.- “YO SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA”. Andrés Manuel López Obrador”.

“Prólogo 2.- “El símbolo del exceso en el pasado, se convirtió en el símbolo de la presente INEPTITUD.” The Economist en relación a la fallida venta del avión presidencial”.

“Estimados Héroes de la Independencia: Hace 210 años, iniciaron su lucha para lograr nuestra independencia. 11 años después, y gracias a la entrega de miles de compatriotas, logramos nuestra libertad y nuestra independencia. El motivo de mi Carta Semanal es para platicarles cómo nos está yendo en estos últimos 2 años con un gobierno lleno de ineptos y corruptos. Vayamos a los HECHOS y a la REALIDAD”.

“Hechos: Ustedes lucharon para que nuestro país viva UNIDO y FRATERNAL”.

“La Realidad: El gobierno de López Obrador, decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Desgraciadamente, lo están logrando en la parte de la división, pero no en la parte de vencernos. Y el presidente… ¡Feliz! ¡feliz!”

“Hechos: El ejemplo que nos legó nuestra corregidora Ortiz de Domínguez ya se diluyó”.

“Realidad: El presidente desprecia y humilla a TODAS las mujeres mexicanas sean casadas, madres solteras, empleadas o simplemente madres de familia”.

“Hechos: Ustedes lucharon para que cada uno de nosotros, vivamos en libertad y sin temor a la represión”.

“Realidad: Este gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera amaga a cualquier persona o empresa para que no se exprese en contra de la mal llamada 4T. Estamos viviendo una gran REPRESIÓN SIN GARANTÍAS INDIVIDUALES”.

“HECHOS: El Padre de nuestra independencia siempre habló con la VERDAD”.

“Realidad: Este presidente miente cada mañana como si fuera un disco rayado. De verdad que no tienen idea. Repite y repite sus mentiras hasta que le crean. Es un MENTIROSO COMPULSIVO”.

“Lo bueno de esto, es que cada día, su famoso “Pueblo Bueno” LE CREE MENOS. (Aunque a él le siga valiendo madres)”.

“HECHOS: Ustedes nos enseñaron con su ejemplo a que luchemos por lo justo.

Realidad: Siguiendo sus ejemplos, nosotros no nos vamos a dejar pisar por nadie y seguiremos luchando por nuestros principios para vivir en paz y vivir unidos en un México más equitativo”.

“Y como todavía me queda un poco de espacio, les platico las siguientes realidades: El gobierno PERDIÓ su apuesta en la rifa del avión. EL PUEBLO BUENO se convirtió en PUEBLO MALO…”.

“No le compró ni un boleto a la 4T. Es más, este gobierno recuperó parte de su inversión gracias al chantaje y soborno que les hizo hace un par de meses a los 100 empresarios mexicanos más poderosos del país. Porque si no hubiera sido por ellos, hubieran tenido el fracaso más grotesco en sus 2 años”.

“Otra: Se está preparando un show para desviar la atención de los grandes problemas que estamos viviendo. Ese show se llama enjuiciar a los últimos 5 presidentes. Por supuesto que no va a pasar nada”.

“Otra Más: Ya no tenemos un quinto. Este gobierno TIRÓ TODO LOS AHORROS Y EL DINERO DEL PRESUPUESTO A ¡LA BASURA!”.

“Y para terminar ahí les va nuestra cruda realidad: Somos el 4to lugar de más decesos de Covid-19 ¡¡¡EN EL MUNDO!!! pero… con el doctor MAS INEPTO DEL MUNDO encargado de la pandemia”.

“Tenemos el PEOR PROMEDIO en la economía en nuestra historia. En relación al empleo, Peña Nieto dejó al país con un 2% de desempleo formal e informal. En 2 años ya subimos al 11% y desgraciadamente, seguimos subiendo y subiendo”.

“En la energía vamos MUCHO PEOR QUE ANTES”.

“Los CAPRICHOS del presidente, de sus enanas y enanos en construir una refinería y otra sarta de idioteces nos tiene al borde del abismo con Pemex EN LA SUPERQUIEBRA”.

“La educación, otro terror”.

“De verdad mis queridos héroes de la Independencia”.

“No tienen ni la más remota idea de la basura de gobierno que tenemos. Una vergüenza MUNDIAL”.

“Y para terminar esta Carta Semanal les tengo que confesar lo siguiente: A pesar de estos INEPTOS ¡ADORO A MI PAÍS!”.

“Y SEGUIRÉ APOYANDOLO CON ¡TODA MI VOLUNTAD!”.

“¡VIVA MÉXICO!”.

“eluniversal@alazraki.com.mx“

