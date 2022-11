Este miércoles 30 de noviembre la Selección Mexicana se enfrentará a su último rival en el Mundial de Qatar 2022 y cancunenses podrán observar el partido contra Arabia Saudita desde la región 237 y otros lugares del municipio de Benito Juárez.

En punto de las 14:00 horas de este 30 de noviembre, iniciará la transmisión del partido México vs Arabia Saudita desde el Domo Deportivo de dicha región, donde no se aceptarán bebidas alcohólicas.

Además, desde diversos restaurantes de la ciudad se podrá observar a la Selección Azteca intentar conseguir el “milagro” de avanzar a los octavos de final del Mundial de Qatar, ya que la diferencia de horario no será un obstáculo para el sector restaurantero.

México vs Arabia Saudita Región 237 y otros lugares para ver el partido en Cancún [Foto: Gobierno del Estado de Quintana Roo]

El pasado sábado 26 de noviembre, vecinos de la Región 103 en Cancún, se reunieron para disfrutar el partido, donde desafortunadamente la selección mexicana perdió dos a cero ante Argentina. Pese al gris marcado, la convivencia entre los familiares y amigos, continuó.

#Qatar2022 | Los habitantes de la Región 103 en #Cancún acudieron al Domo junto a la Iglesia 'María de la Merced' para disfrutar del partido de México vs. Argentina.



📹: Eduardo del Valle. pic.twitter.com/wJ9DR80VF2 — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) November 26, 2022

¿Dónde ver México vs Arabia Saudita?

Por otro lado, para las personas que tengan la oportunidad de apoyar al Tricolor desde la comodidad de su hogar, estos son los canales de televisión que lo transmitirán:

- Las estrellas

- Canal 5

- TV Azteca

- SKY Sports

- TUDN

- Fox Sports

Las plataformas VIX y SKY Blue To Go llevarán el México vs Argentina en Internet para quienes tengan que verlo desde su trabajo u otra actividad.

¿Ya sabes desde dónde apoyarás a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022?