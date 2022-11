México vs Polonia: Villas Otoch y otros lugares para ver el partido en Cancún

Este martes 22 de noviembre la Selección Mexicana debutará en el Mundial de Qatar 2022, cancunenses podrán observar el partido desde Villas Otoch y otros lugares en Cancún.

En punto de las 10:30 horas iniciará la transmisión del partido México vs Polonia en el parque ecológico de Villas Otoch, donde no se aceptarán bebidas alcohólicas.

Además, desde diversos restaurantes de la ciudad se podrá observar el primer juego de México en la fase de grupos, ya que la diferencia de horario no será un obstáculo para el sector restaurantero.

¿Dónde ver México vs Polonia?

Por otro lado, para las personas que tengan la oportunidad de apoyar al Tricolor desde la comodidad de su hogar, estos son los canales de televisión que lo transmitirán:

- Las estrellas - Canal 5 - TV Azteca - SKY Sports - TUDN - Fox Sports

Las plataformas VIX y SKY Blue To Go llevarán el México vs Polonia en Internet para quienes tengan que verlo desde su trabajo u otra actividad.

¿Ya sabes desde dónde apoyarás a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022?