México y Brasil concentran el 95% de las patentes de inteligencia artificial en Latam

México junto con Brasil concentran las patentes de inteligencia artificial en América Latina; sin embargo, en su evaluación multidimensional, se ubicó en el quinto lugar entre una docena de países analizados en el primer Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con la evaluación, México obtuvo un puntaje de 48.55 puntos que superó al promedio de la región de 42.62 puntos, según el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile, con el apoyo de organismos internacionales como el BID, CAF, OEA, entre otros.

“Chile tiene buen desempeño en la parte de investigación, pero pobre desempeño en patentamiento; de hecho, México y Brasil concentran el 95% de las patentes de inteligencia artificial, el resto, el 5% está en los otros 10 países”, dijo Rodrigo Durán Rojas, director de vinculación del CENIA.

Con una puntuación de 0 a 100, el índice recoge información sobre la situación actual en tres dimensiones claves: Factores Habilitantes, Investigación y Desarrollo, así como Gobernanza. Esta última ofrece una perspectiva regional respecto a la situación actual en materias fundamentales para la creación de ecosistemas de desarrollo e innovación basados en IA, la gobernanza de esta tecnología, las brechas entre países y las mejores prácticas adoptadas por distintos estados y organizaciones.

“Ningún país concentra todas las cosas consideradas como esenciales y que están evaluadas en este índice. Ningún país lo hace perfecto, ningún país se saca un 7, todos tienen algo que enseñarle al resto de los países y todos tienen algo que aprender”, señaló en la presentación de los resultados preliminares el índice en la sede de la CEPAL en Chile.

Chile alcanzó la puntuación más alta con 72.67 puntos, seguido de Brasil con 65.31 puntos, Uruguay con 54.99 puntos y Argentina con 54.76 puntos. México sumó 48.55 puntos y quedó arriba de Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Existen múltiples desafíos para el avance de la IA sobre bases fuertes que permitan su evolución, el primero es la falta de datos a detalle para poder reportar a nivel regional y compararlos internacionalmente. Entre los factores habilitadores, la fuga de talentos es otro desafío con un 7% de investigadores migrando a países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal, España y China principalmente, en las últimas tres décadas.

Hay una penetración relativa de habilidades necesarias menor al resto del mundo, ahí hay un gran desafío. Otro factor habilitador es la inversión privada y en 2022 en América Latina fue de 8.2 billones de dólares y en el mundo de 181.8 billones de dólares. Esto equivale a que América Latina invirtió el 4.53% del total global, cuando como región representó el 6% del PIB en 2022.

A nivel regional se debe trabajar en unir la gobernanza con la visión e institucionalidad, en la mayoría de los países, entre ellos México, no existe una visión para el despliegue de políticas públicas.

“La atención de las políticas públicas, de los organismos de cooperación pudiese estar más enfocada en esto antes de otros elementos para favorecer un desarrollo más rápido, sustentable, más justo de la inteligencia artificial”, puntualizó el director de vinculación del CENIA.

“En medio de la coyuntura de cambios en la globalización y en el mundo, en medio de una gran aceleración tecnológica que estábamos tratando de comprender, aparece la Inteligencia Artificial como una nueva fuerza transformadora con un amplio rango de potencialidades”, resaltó José Manuel Salazar, secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Inteligencia Artificial bien utilizada podría ser una catalizadora de la productividad en el sector servicios, impulsar el entendimiento e innovación en tecnología financiera; en materia de inclusión y acceso a servicios públicos podría habilitar atención personalizada en áreas remotas para dar respuesta en necesidades específicas, acelerar el descubrimiento de tratamientos, mejorar sustancialmente el acceso a la salud.

Ingresos de los hogares de los países de la OCDE registran nuevo aumento

El ingreso familiar real per cápita aumento un 0.9% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el primer trimestre de 2023, según los datos revelados por dicho organismo. Esto supera el crecimiento del PIB real per cápita de 0.3%.

Este es el tercer trimestre en el que de forma consecutiva crece este indicador y se convierte en el más alto desde el primer trimestre del 2021. En ese tiempo, los ingresos se vieron impulsados por los programas de asistencias relacionados con la pandemia. Pese al aumento general en el ingreso familiar per cápita, la imagen en los países de la OCDE fue mixta. De los 21 países de los que se tienen datos disponibles, 11 de ellos registraron aumento, pero 10 registraron caída.

De las economías del G7, el ingreso familiar per cápita registró aumentos Estados Unidos e Italia, pero disminuyó en Canadá, quien tuvo este indicador en -2,2%, esto se dio, de acuerdo con la OCDE, por menores transferencias gubernamentales a los hogares en comparación al trimestre anterior. Francia, Alemania y el Reino Unido también registraron disminuciones.

En el caso de Italia, fue este el que experimentó el mayor ingreso real per cápita del primer trimestre del 2023 con 3.3%. Esto teniendo en cuenta que el crecimiento de los precios de la energía fue disminuyendo luego de un aumento en el trimestre anterior, esto se vio reflejado entonces en un mejoramiento de los ingresos de los hogares. Estados Unidos, que registró dicho índice en 1.7% tuvo su crecimiento gracias a la disminución de los impuestos a pagar en el tiempo en mención.

Entre otros países de la OCDE, Polonia experimentó un fuerte crecimiento tanto del PIB real per cápita (3.9%) como del ingreso familiar real per cápita (3.5%). También se registraron grandes aumentos en el ingreso real per cápita de los hogares en Dinamarca (4.3%), Bélgica (4.1%) y los Países Bajos (2.6%).