Mexique en route directe vers la ruine (México en camino directo a la ruina)

LE Monde Paris Por Bruno Jesntet

Gulp!! Esto es lo que Le Monde, el diario francés de mayor circulación e influencia, opina de nuestro presente y futuro.

Hace treinta meses los mexicanos cansados y desesperados fueron a las urnas y llevaron a la presidencia de su país a un demagogo resentido y vengativo que está destruyendo todas las instituciones y la infraestructura creada a un elevado costo durante los últimos cien años.

Vemos un México cada vez más entregado a las fuerzas armadas que ya dominan los más importantes proyectos del actual gobierno, desde el reparto de libros de texto, la construcción y operación de sucursales del Banco del Bienestar, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas hasta el control de Aduanas y Puertos Marítimos, y últimamente el manejo y aplicación de las vacunas contra el Covid-19.

En un enloquecido viaje al pasado López Obrador le apuesta a proyectos fallidos que van en contracorriente a la realidad: un aeropuerto nuevo cuando los vuelos han caído hasta un 80%; un Tren Maya donde no hay ni habrá turistas que lo hagan rentable; una refinería de petróleo cuando la gasolina va de salida por la llegada de los autos eléctricos, y para colmo el regreso al uso del carbón en la generación de energía eléctrica.

Cada día se gobierna a base de ocurrencias y ante cualquier observación o crítica López Obrador se sale de sus casillas y arremete con toda su furia para descalificar y ofender a quien no le rinda elogios y obediencia ciega. Al observador extranjero le cuesta trabajo ver la pasividad y la apatía de la población mexicana que no reacciona ante la destrucción de sus vidas y la aniquilación de su futuro.

De no surgir algo o alguien que canalice el enorme descontento de gran parte de la población, el futuro de ese país será de anarquía y de muerte.

Que Dios perdone al noble pueblo mexicano por haber cometido el error más grande de su historia.

¿Al carajo, presidente?

Raymundo Riva Palacio

No es sorpresa que el presidente no gobierne y sólo piense en elecciones y en mantener el poder, pero el problema López Obrador es un problema para todos.

El presidente está desquiciado. Y cada semana empeora más. Dentro de Palacio Nacional se reduce el número de asesores que quieren hablar con él de manera seria y prefieren darle la vuelta por la forma como su intolerancia ha crecido, no sólo hacia afuera, sino hacia adentro, donde sus acciones y declaraciones cada vez pierden más consenso. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha perdido el equilibrio y su falta de templanza es evidente. A las críticas internas está respondiendo con reprimendas y represalias, y a las externas, como no sabe cómo atacarlas, insulta donde puede, y donde no, sus soluciones caen en lo absurdo.

El deterioro que está sufriendo el presidente en su persona y su liderazgo tiene orígenes objetivos: las cosas le están saliendo mal, la seguridad, la economía, sus megaproyectos, la sucesión presidencial, la corrupción en su cuatroté. Su alegato de que tiene otros datos es cierto, porque de manera progresiva le están informando menos y de forma parcial, ante su intemperancia. Hace unos días sucedió uno de esos momentos incómodos para todos en Palacio Nacional.

Cuando vio la reacción pública a sus declaraciones de que su gobierno protegía al crimen organizado, sin empatía por las víctimas de esos delincuentes, pidió un análisis sobre sus palabras para tratar de entender la masiva respuesta negativa que provocó.

La petición se hizo a varias áreas de la Presidencia, de donde salieron documentos que unánime y contundentemente señalaban que la posición de López Obrador había sido un error. Pero el presidente, en lugar de tomar el ejercicio como una autocrítica, y no como al final parece que esperaba, el apoyo incondicional a su postura, se enojó tanto que ordenó el despido de las personas que habían sido responsables de los equipos que se dividieron el trabajo.

No se sabe si alguien en los más altos niveles en Palacio Nacional estuvo de acuerdo con la purga del presidente contra quienes hicieron su trabajo de manera honesta, pero nadie levantó la voz. Quien quiso hacerlo días después fue la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, cuando, tras regañarla en una mañanera, la citó para reclamarle personalmente que publicara el decreto de la NOM para revisar mecánicamente todos los automóviles con más de cuatro años de antigüedad, expresando su indignación porque había tomado esa decisión en año electoral, un impuesto que afectaría a su gobierno.

No es sorpresa que el presidente no gobierna y sólo piensa en elecciones y en mantener el poder, pero el problema López Obrador es un problema para todos.

Dentro de su equipo, primero, porque se estrechan los márgenes para operar, como le sucedió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ante los obstáculos que está enfrentando la demanda contra las armerías en la corte de Boston, estaba buscando que se sumaran a ella las fiscalías de las entidades más afectadas por la violencia de los cárteles. El presidente lo paró en seco y le ordenó que se convirtiera en sombra del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para acotar su protagonismo, porque ya no le gustó que el diplomático se esté metiendo en asuntos domésticos, algunos de los cuales, como la libertad de expresión y la violencia contra periodistas, son contrarios a su posición.

Pero, sobre todo, el problema es hacia fuera. Dentro de su equipo, la genuflexión y el terror dominan la actitud de sus colaboradores, y si se quedan callados y sólo le dan por su lado, continuarán en su trabajo. Afuera no existe esa alternativa, porque la agresión retórica del presidente es tan fuerte e incendiaria, que mantener silencio es como firmar una carta de suicidio. Es lo que ha sucedido de manera muy clara con el personal médico, al cual le declaró la guerra declarativa por su crítica a la contratación de 500 médicos cubanos.

Paradójicamente, es una controversia a la que él mismo prendió fuego por la forma torpe, hosca y hostil con la que enfrentó las primeras críticas, que enrarecieron más por su notoria falta de información sobre el tema y la incapacidad para enfrentarlo con inteligencia racional. Lo que sobra (más bien falta) en el presidente es inteligencia emocional, quien presa de su propio discurso binario, tildó a todos los que lo critican de “conservadores”, y en la cúspide del mejor argumento que encontró, gritó desde Sonora, “¡Que se vayan al carajo!”. Su desafortunada frase no resolverá la disputa, pero ahondará la división y aumentará a sus detractores.

Esto, lamentablemente para él y para todos, no parará. López Obrador carece de un discurso que no sea el de ataque a quienes lo critican, vestido de diferentes maneras, de insistir en que es honesto, que ahora sí hace lo que antes no se hacía y que no buscará la reelección. Con diferente música, es la misma letra. Al paso del tiempo se ha vuelto hueco, exhibiendo sus deficiencias retóricas y su falta de habilidad para enfrentar los desafíos viejos y nuevos que se acumulan. Nadie duda que en la agudización de éstos radicalizará su discurso.

Las primeras consecuencias ya llegaron. La violencia con la que trata a los suyos le ha reducido la información porque saben que su reacción va a ser negativa. Se puede argumentar que da lo mismo que le informen o no, porque de cualquier forma López Obrador no acepta prácticamente nada que escape de su esquema mental. Esta Presidencia a la deriva –por la toma de decisiones equívoca– sólo puede mantenerse a flote con amenazas y ataques.

Malas decisiones a partir de diagnósticos a modo –para que no se moleste– conducen a malos resultados.

Los malos resultados no los ve como consecuencia de fallas y deficiencias en su gobierno, sino porque sus adversarios, a quienes les otorga un peso público sobredimensionado, lo estorban. López Obrador está ciclado y nada lo sacará de ahí. Lo único que se desconoce, probablemente él mismo incluido, es hasta dónde lo llevará su desquiciamiento. Y esto es lo peligroso para todos.

El Financiero / Raymundo RivaPalacio

De no aplicar operaciones a gran escala contra el crimen en México, acusa a AMLO el Congreso de EU

El Congreso de Estados Unidos cuestiona la relación con México, una crítica muy agria y profunda. En un comunicado de 43 páginas, mostró su preocupación por los cárteles mexicanos y el deber del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de seguridad nacional y corrupción a través de un informe. Acusan que AMLO no aplica operaciones a gran escala contra el crimen. (Grupo Fórmula)

A donde nos enlazamos en este momento con mi compañero Armando Guzmán, corresponsal a través de Grupo Formula, para comentarnos que allá están muy agitados los miembros del Congreso estadunidense.

Resulta que están acusando de inacción al gobierno mexicano frente a los cárteles delictivos, según el Congreso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha evitado operaciones policiacas, no ha aplicado, perdón, operaciones policiacas a escala importante, a gran escala para controlar esta violencia que agobia en este momento a buena parte del territorio nacional.

Estamos contigo Armando Guzmán, muy buenas noches para ti, son las 7 de la noche con 11 minutos, estamos al aire contigo, adelante en Washington, Armando:

Armando: Que tal Pepe, aquí tienes, 43 páginas del Servicio o de los Servicios de Información del Congreso.

Estos son los reportes que hace el Congreso de los Estados Unidos y que hace su Oficina de Investigación para los miembros del Congreso y en la parte superior habla acerca de la relación entre México y Estados Unidos, te lo muestro porque esta es una crítica muy agria, muy ácida, muy profunda acerca de la cooperación que hay entre el gobierno actual de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador con las acciones de los Estados Unidos para combatir al crimen organizado y a los cárteles de la droga.

Este reporte dice que el presidente López Obrador a pesar de sus promesas de terminar con la corrupción y de terminar con las organizaciones criminales no combatiéndolas sino combatiendo las causas que las han creado, no ha llegado realmente a tener ningún éxito y que todo esto lo único que ha hecho es profundizar la división y la separación que hay entre Estados Unidos y México en su lucha en contra del narcotráfico.

Ahora, es cierto, aquí está el reporte y es cierto que nuestro país es independiente y es soberano, y Estados Unidos y su Congreso, pueden hacer mil piruetas si no les gusta algo en México y todo debe salir igual.

Ahora, eso es lo que podemos decir en un momento así, otra cosa es la realidad porqué esto afecta realmente la relación entre México y Los Estados Unidos.

Los miembros del Congreso 117 dicen aquí están muy preocupados acerca de la falta de cooperación por parte del gobierno mexicano en cuestiones de narcotráfico, este tipo de división y de desacuerdos no son nuevas, dice aquí también el reporte, esto viene de tiempo y el hecho de que el presidente de México haya decidido poner en práctica su filosofía de “abrazos, no balazos” ha terminado haciendo la separación más amplia entre México y Estados Unidos y ha llenado de droga a este país.

Algo más que ha ocurrido es que el fentanilo que es uno de los problemas más serios de drogadicción en los Estados Unidos se ha acendrado con esta falta de cooperación de México para combatirlo cuando llega de otros lugares en camino a los Estados Unidos.

Este podría ser un sello que México y Estados Unidos van a tener que romper y van a tener que volver a armar para poder establecer o restablecer las buenas relaciones que siempre habían tenido y que ahora con este reporte obviamente van a tener que hacer algo Pepe.

Lo que te digo, nuestro país es independiente y es soberano, pero este tipo de cosas causa mucho daño en la relación y la relación es muy fluida y tiene muchos temas y en todos esos temas podría haber represalias y ese es el problema.

Regreso contigo Pepe.

Pepe: Claro que sí, gracias Armando Guzmán. Vaya que es motivo de preocupación digno de ser, por supuesto comentado.

Seguramente mañana en la conferencia mañanera el presidente de la república hará algún tipo de referencia y si no, algún reportero seguramente lo preguntará allá en Palacio Nacional.

Carta dirigida a los diputados de Morenarco. (Son unas basuras)

Carlos Alazraki

Dejaron pasar un fantástico desarrollo de jóvenes cineastas para mejor construir una basura de refinería. Ustedes son los únicos culpables

Diputadas y Diputados de Morenarco: Les estoy escribiendo mi Carta Semanal desde Miami. Ayer, mi esposa Cynthia y yo acudimos a la premiere de la primera película en inglés de mi hijo Gary, llamada El Padre de la Novia. Fue una sensación única la que los dos vivimos.

Ver en vivo el nacimiento de la tercera generación de cineastas mexicanos filmando en Estados Unidos, fue verdaderamente inolvidable.

A mí, que me tocó la enorme suerte de convivir con la primera generación de estrellas lidereadas por las inolvidables Dolores del Río, María Félix, el eterno Emilio “El Indio” Fernández, mi papá Benito, el gran Pedro Armendáriz y el mejor fotógrafo de la historia del cine mexicano Gabriel Figueroa.

Que me tocó la enorme suerte de convivir y aplaudir a la segunda generación de cineastas mexicanos encabezados por los talentos disruptivos Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

Y ahora que me tocó en sangre propia ver el nacimiento de esta tercera generación de jóvenes mexicanos como Gary Alazraki, Michel Franco, Carlos Cuarón y Mark Alazraki, y que como mexicano, me llenó de orgullo ver surgir a estos jóvenes talentos en las grandes ligas.

Sin embargo, mi resentimiento hacia ustedes es tan grande, que no pude evitar escribirles mi Carta Semanal.

Y les explico por qué son una basura asquerosa: porque ustedes aprobaron quitar el apoyo que el gobierno otorgaba a los jóvenes cineastas que salían de las diferentes carreras de cine para producir sus primeros largometrajes.

Ustedes como borregos que son, avalaron lo que el presidente les ordenó y jamás les importó el destino de estos jóvenes.

Son tan mezquinos que prefieren transferir esos recursos a campos de beisbol o a un aeropuerto que ni siquiera Ruanda mandaría construir por el ridículo que estaría haciendo.

Son tan asquerosos que, por no tener los pantalones que se requieren para legislar como se debería legislar, dejaron pasar un fantástico desarrollo de jóvenes cineastas para mejor construir una basura de refinería.

Son tan chiquitos que prefieren cerrar los ojos que abrírselos a los jóvenes estudiantes. Son tan bestias, que ni siquiera se les ocurre diseñar un plan B para apoyar a estos jóvenes.

Pero no solamente en el séptimo arte. Sino en todas las ramas de la cultura y las artes.

Son tan mezquinos que, ahora que están en receso, ustedes están de vacaciones en Disneylandia con sus hijos, sin que les importe un comino el futuro de estos jóvenes cineastas. Por eso mi rabia contra ustedes.

Por mediocres, ignorantes, borregos, mentirosos, ratas, vengativos y resentidos.

Por priorizar antes que a nadie a su jefe, y por supuesto sin importarles lo más mínimo el desarrollo de nuestro país.

Por estas razones los detesto y los menosprecio.

Y, para terminar, les diré algo muy sencillo: Que les quede claro que USTEDES SON LOS ÚNICOS CULPABLES de regresar a México al siglo pasado.

Que USTEDES SON LOS ÚNICOS CULPABLES de que estos jóvenes talentos se pierdan de la gran oportunidad de triunfar en esta industria tan difícil y tan maravillosa como la cinematográfica.

Y, por último, basuras de diputados Morenarcos: acaban de HUNDIR el futuro de muchos futuros cineastas. Espero les dé mucha alegría.

Malditas BASURAS DE CUARTA.

El gobierno de Morena tiene el récord más sangriento de la historia de México

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene el récord más sangriento de la historia de México, en 43 meses ya está consolidado como la administración más violenta de la historia del país.

Lo anterior debido a que los homicidios en los primeros 43 meses de AMLO ya superan, con creses, los del mismo periodo de tiempo en las administraciones de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

De acuerdo con el reporte de “La Guerra en Números” que toma como referencia la base de datos del Inegi, Secretariado y reportes diarios de Seguridad, el gobierno de AMLO ya acumula un total de 123 mil 364 homicidios dolosos.

Mientras que con Enrique Peña Nieto se registraron 74 mil 737 y con Felipe Calderón se tuvo el reporte de 53 mil 319 homicidios dolosos.

De acuerdo con la misma fuente, el sexenio con más muertes violentas fue el del expresidente EPN, con 156 mil 066, aunque la proyección de este estudio refiere que el actual mandatario terminará su sexenio con 211 mil 357 víctimas de homicidio doloso.

Afirma diputado que sobrina de AMLO sí se robó su celular

De acuerdo con Raúl Pérez Luévano, diputado del PAN, la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la diputada Úrsula Salazar, sí robó el teléfono de la tribuna, aunque lo niegue.

A través de una entrevista, Pérez Luévano, confirmó que sí le sustrajeron su teléfono celular en la sesión del lunes 13 de junio, y junto con su equipo jurídico analizan interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJET) contra quien resulte responsable.

“La diputada Úrsula se pone a mi derecha, pero yo en ese momento lo que hago es proteger mi iniciativa para que no me la arrebataran”, expresó.

Agregó que, “fijo totalmente mis ojos en ella para continuar leyendo, veo de reojo que alguien sustrae algo del pódium, continúo leyendo y cuando termino me la arrebata (la iniciativa) Braña, rompe mis documentos y cuando me retiro veo que mi celular ya no está”.

En la entrevista, el diputado Pérez Luévano mencionó que más tarde, tras los hechos violentos que se suscitaron y clausurarse la sesión, fue a recoger sus cosas y ya le habían devuelto su teléfono en su curul.

Sobrina de AMLO niega haber robado el celular, pese a que hay imágenes de prueba.

El gobierno federal reasigna $350 Mlls. más a Tren Interurbano México-Toluca

El presupuesto se destinará a la construcción de un tramo ferroviario de doble vía.

Los recursos para terminar la construcción del Tren Interurbano México-Toluca no han sido suficientes y, ahora, el gobierno federal, en acuerdo con la Ciudad de México, reasignarán 350 millones de pesos más a la obra del proyecto de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que en total se otorgarán mil 300 millones de pesos para el proyecto ferroviario, de los cuales, de los cuales 950 millones ya habían sido previamente autorizados.

El presupuesto se destinará a la construcción de un tramo ferroviario de doble vía, que inicia en la salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca con una estación en Santa Fe y una terminal en el Centro de Transferencia Integral de Observatorio, tramo denominado ‘Túnel Metro Observatorio’.

Los recursos provendrán del presupuesto de la SICT y serán otorgados al gobierno de la Ciudad de México, quién está encargado del tramo antes detallado.

Vinculados con el violador Naasón Joaquín García y La Luz del mundo, una mini bancada Morenista

La relación del gobierno de la 4T con La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, ha dado mucho de qué hablar.

La relación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la iglesia cristiana La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, ha dado mucho de qué hablar.

Primero porque hay que recordar que, en su cumpleaños 50 en 2019, fue celebrado y homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. En ese entonces, políticos, artistas y personajes reconocidos de la vida del espectáculo acudieron al recinto al festejo del apóstol.

El poder de la iglesia cristiana es tanto que ya hasta cuenta con una “mini bancada” en la Cámara de Diputados.

En la LXV Legislatura, que inició el 29 de agosto, tres diputados de Morena son devotos de La Luz del Mundo y miembros activos de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), el brazo político de la mencionada iglesia.

Se trata de los legisladores Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, que alcanzaron la diputación vía plurinominal por Morena, y Emmanuel Reyes Carmona, que se reeligió por mayoría directa en un distrito de Guanajuato.

Los tres no ocultan su confesión religiosa y adhesión a La Luz del Mundo, pues lo presumieron en su toma de protesta como diputados.

Lo que ganó el AIFA en su primer mes de operatividad es menor a lo que ha gasto en viajes Gutiérrez Müller

En días pasados se dio a conocer que la operatividad del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) cuesta 75 veces más de lo que ganó en el primer mes.

De acuerdo con el reporte de El Financiero, entre el 21 de marzo y el 21 de abril, el AIFA tuvo ingresos por 308 mil 331 pesos. Sin embargo, la operatividad costó 23 millones 211 mil 143 pesos, es decir, tuvo pérdidas por 22.9 millones de pesos.

Ahora, la cifra que ganó el AIFA en su primer mes de operatividad es incluso menor que lo que le ha costado al país uno de los viajes de la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller.

Gutiérrez Müller le ha costado más a México de lo que el AIFA ganó en un mes, ya que la gira por Europa que realizó en meses pasados tuvo un costo de 364 mil 553 pesos.

Reconoce AMLO que Dos Bocas tardará en producir gasolina

Con todo el dolor de su corazón y dándole la razón a los opositores, AMLO reconoció que Dos Bocas se tardará en producir gasolina.

Es otro de los megaproyectos de la cuarta transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin vio los problemas que tiene.

Desde su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario fue cuestionado sobre el funcionamiento de la refinería.

Y es que será inaugurada el próximo 2 de julio con decenas de interrogantes, casi como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

No obstante, a diferencia del ya mencionado puerto aéreo, ahora sí está consciente de que no funcionará ni dará resultados de manera inmediata.

«En todo proceso de construcción de una refinería hay un periodo de prueba que puede llevar hasta un año. El ejemplo más cercano a nosotros fue la construcción de la refinería de Salina Cruz. Porque desde entonces no se hacía una refinería en México».

«Se inaugura y empiezan las pruebas y transcurrió como 6 meses o un año para que la planta produjera al 100%», comentó el tabasqueño.

Con ello, espera que le tengan paciencia pues podría ser que abandone el puesto y aún no se produzca gasolina en Dos Bocas.

«Esto mismo va a pasar en el caso de Dos Bocas, la verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas. Vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso».

«Entonces va a llevar tiempo y la parte constructiva se va a acabar este año y ya va entrar el equipo, pero no en dos años», dijo.

