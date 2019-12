Michelle Salas presume su figura y los escenarios de Tulum

Redacción/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La modelo mexicana Michelle Salas presumió en sus redes sociales su estancia en Tulum, en donde aprovechó para posar con las palmeras como escenografía tras acudir a la presentación de una casa de modas a principios de diciembre.

La hija de Luis Miguel fue una de las celebridades invitadas a la presentación de la nueva colección de Dior, en Tulum.

La también bisnieta de Silvia Pinal, no desperdició el tiempo y posó en los escenarios paradisíacos de esta zona del caribe mexicano y deleitó ha ido publicando una a una las imágenes de su estadía en Tulum.

La influencer ha compartido 11 fotografías tomadas en instalaciones hoteleras de Tulum en las cuales luce su escultural figura.

Ver esta publicación en Instagram [ Nada más que decir por el momento] 🌴😍 Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs (@michellesalasb) el 27 de Dic de 2019 a las 3:30 PST

Reacciones sobre su romance con un empresario mucho mayor que ella

Este mismo mes, Salas y presunta nueva conquista, fueron captados por los paparazzis en plan romántico durante el Art Basel de Miami, donde no tuvieron ningún problema en besarse presey acariciarse frente a otros asistentes.

Sin embargo, las publicaciones no fueron bien recibidas por la bisnieta de la actriz Silvia Pinal, quien pidió a todas las personas ponerse en sus zapatos. "Nunca he sido de platicar, pero creo que también sería padre ponerse en el lugar de la otra persona. Darnos cuenta que detrás de esa pantalla hay un ser humano que siente, que tiene sentimientos, que no es de piedra, estoy acostumbrada a 400 mil inventos todos los días”, dijo.

