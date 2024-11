Migrantes, con papeles falsos, trabajan por menos salario en Q. Roo

Durante el 2024 se registraron al menos cuatro caravanas de migrantes sudamericanos, con más de mil personas cada una, que si bien tenían como objetivo llegar a Estados Unidos, muchas eligieron quedarse en Quintana Roo, por las oportunidades laborales.

Sin embargo, debido a su precaria situación económica, estos migrantes no cuentan con los recursos económicos para legalizar su estancia, por lo que recurren a los llamados "polleros" para que les entreguen documentos falsos mexicanos, por un costo aproximado de cuatro mil pesos.

Juan Manuel H, oriundo de San Salvador, comentó que le ofrecieron esta alternativa para poder trabajar legalmente en Cancún, y hasta la fecha no ha pasado nada, aunque sí tiene temor de ser descubierto y encarcelado, porque sabe que es un delito grave.

"Por cinco mil pesos, me entregaron una acta de nacimiento falsa, como chiapaneco, y una credencial de elector, sin embargo, me dijeron que me abstenga de votar, pues solo es como identificación", dijo.