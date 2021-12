Migrantes haitianos evidencian la falta de un refugio en Cancún

El arribo de más de 200 migrantes haitianos a Cancún puso en evidencia, una vez más, la falta de un refugio para albergar a las personas que han tenido que desplazarse de su lugar de origen, y quienes muchas veces terminan viviendo en la calle durante meses o incluso años.

Marilyn Torres Leal, presidenta del Consejo Internacional Sumando Venezuela (Cisvac) explicó que de estos migrantes, al menos 120 pudieron encontrar alojamiento con ayuda de otros organismos civiles, así como en casas de personas, que al igual que ellos, nacieron en otros países y que ahora radican en México.

“Les hemos pedido a quienes tienen la misma nacionalidad que ellos, si tienen un cuarto vacío o una cama en donde puedan descansar, porque ha sido un caos total, los 210 haitianos tienen una documentación de visitante por razones humanitarias, pero no tienen dónde dormir y comer”, dijo.

Al respecto de los 90 que restan, estos se han movido a otros municipios, como Solidaridad, mientras que algunos (como los que se instalaron en el Monumento a la Historia) continúan en las calles.

La entrevistada indicó que se espera que un nuevo grupo llegue en los próximos días y la principal preocupación es dónde se van a quedar en su paso por la ciudad, ya que se ha hablado con las autoridades sobre la apertura de un albergue, pero no se ha tenido respuesta.

“A pesar de que somos tierra de migrantes no hay un refugio donde las personas puedan resguardarse de manera temporal, no existe y eso que nosotros somos frontera y las autoridades no han visto eso como un problema”, expresó y añadió que no existe presupuesto para este tema.

Torres Leal indicó que el grupo de migrantes haitianos que no tiene un lugar para resguardarse, no es el único que han documentado, pues al mes llegan alrededor de 90 solicitudes de personas que recién llegaron de otros países y no tienen dónde quedarse.

“Hay mucho mexicano que de verdad, tiene un corazón increíble y que nos prestan lugares para que puedan estar unos días en lo que se acomodan en la ciudad”, finalizó.

