Miles de presuntos turistas trabajan en Quintana Roo

El número de extranjeros que residen en Quintana Roo podría ser mucho mayor a los 40 mil que reporta la Secretaría de Gobernación, pues la mayoría se encuentra laborando en los principales destinos turísticos, aunque conservando su estatus migratorio como “turistas”.

El más reciente Anuario de Migración y Remesas, elaborado por la Segob y la Fundación BBVA, registra 39 mil 812 migrantes residiendo en el Caribe Mexicano, una cantidad casi cuatro veces mayor a la reportada en el 2010, cuando llegaron a los 11 mil 820.

“Pero actualmente tenemos un registro de otras 60 mil personas, principalmente de los países de Centroamérica y Sudamérica, que están en la entidad con la visa de “turista”, aunque tienen más de dos años viviendo y trabajando aquí”, dice Leopoldo García Torres, de la organización “Vivir en Quintana Roo”, dedicada a apoyar a los inmigrantes extranjeros.

Sentencia que los datos oficiales señalan que el 24% de los residentes extranjeros en Quintana Roo están por cuestiones familiares, 19% educativas y sólo un 36% por trabajo, cuando la realidad es que más del 60% de los visitantes “irregulares” están empleados en el sector turístico.

Explica que la mayoría de ellos sí ha solicitado la residencia en el estado, pero por alguna u otra razón les fue negado.

“El 62% de las personas que se han beneficiado de este estatus migratorio son originarios de Estados Unidos, quienes vienen a la entidad a realizar trabajo remoto. Otro 8% es para europeos y 5% para personas de Asia. El resto es para los procedentes de los países latinoamericanos, lo que nos revela lo desigual de este sistema”, declaró.

Por este motivo, dice que han tenido que recurrir a aprovechar “lagunas legales”, las cuales quedaron en evidencia en el mortal accidente que cobró la vida de cinco argentinos en la carretera Playa del Carmen-Tulum.

Una de estas “lagunas legales”, es viajar hasta la frontera sur entre México y Belice, salir del país y volver a entrar, con el objetivo de obtener un nuevo permiso de estadía por otros 180 días.

“Este sistema de renovación de visas es la manera más fácil de seguir trabajando en México de manera legal, aunque no la correcta. Lamentablemente, la necesidad obliga a utilizar este método, del cual saben muy bien las autoridades mexicanas. Y no va a cambiar hasta que por fin atiendan las peticiones para la residencia en Quintana Roo, y no se priorice a unos cuantos”, declaró García Torres, abogado que ayuda a los inmigrantes en la entidad con el trámite de residencia, aclarando que no utiliza el método de la “visa express”.