El Ejército ha redactado propuestas para modificar leyes de la Guardia Nacional, Aeropuertos, Aviación Civil. Así como la Orgánica de la Administración Pública Federal, la del Servicio Ferroviario, Ascensos y Recompensas del Ejército, entre otras, pero es el presidente López Obrador quien las presenta.

Esto fue revelado en los documentos hackeados en los correos electrónicos que envía y recibe la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena. Mismos que filtró el grupo Guacamaya.

En al menos seis proyectos de iniciativas elaboradas por el Ejército se puede leer que se le atribuye la autoría de la iniciativa al presidente Andrés Manuel López Obrador. En otros casos, las propuestas se canalizan a través de legisladores de Morena.

Las pruebas de que AMLO está en manos del Ejército.

Un correo del 12 enero de 2021, enviado a la Consejería Jurídica de la Presidencia, revela la estrategia utilizada para que las iniciativas se presenten. Esto a través de un “legislador afín al gobierno”.

“Solicitando el apoyo para que los proyectos de iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se impulsen a través de un legislador afín al gobierno federal”, se señala en un correo electrónico enviado por el jefe de la Sección de Procesos Legislativos de la Sedena.

Interpone amparo Pío López, a fin de evitar se conozca investigación

Dos jueces federales se declararon incompetentes para conocer de la demanda de amparo que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, interpuso contra la determinación del INAI en la que ordenó a la FGR publicar la carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos electorales.

A finales de septiembre, inició un juicio de amparo en el que estableció como acto reclamado la información ministerial del caso, requerida por un particular ante el INAI.

La titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa ordenó la semana pasada turnar el expediente a un juzgado en materia penal, mismo, que rechazó competencia y ordenó devolver el asunto a su homóloga.

Por lo que, tocará a un Tribunal Colegiado resolver qué juzgado conocerá y resolverá el asunto de Pío López Obrador, video grabado recibiendo dinero en efectivo de manos del ex coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) consideró en su resolución que el delito atribuido a Pío López Obrador tiene implicaciones directas con la vida política del país, por lo que es justificado que se privilegie el derecho de acceso a la información en virtud del interés público de conocer si efectivamente se investigan las denuncias presentadas contra el actor.

Protección en viajes privados y otras, son las acciones de militares al servicio de la familia de AMLO

Primer Grupo de Servicios Especiales de la Fuerzas Armadas, este es el nombre del equipo encargado de atender al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia.

Integrado por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar, la agrupación se encarga de cuidar y acompañar en sus viajes a la familia del presidente, así como de realizar tareas domésticas, tanto en el departamento, como en la casa particular del funcionario.

Así lo da a conocer El Universal, diario que retomó la información filtrada por Guacamaya luego de que hackearan a la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Asimismo señala que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, ha realizado diversas peticiones a los elementos castrenses, entre ellas labores de protección en viajes privados.

Se presume que a penas en junio de este año, se habría dado el uso de una patrulla costera de la Secretaría de Marina para cuidar a la esposa del presidente, en una visita a Nuevo Vallarta, Nayarit.

Si bien lo reportado no implica una violación a la ley, opositores señalan que dista del discurso que presidente ha impulsado durante su gobierno.

Un viaje “privado” a Houston: Cabe señalar que previamente, se dieron a conocer documentos confidenciales del Ejército mexicano en los que se registraron viajes realizados por miembros de la familia del presidente Andrés Manuel a Houston, Texas, los cuales tendrían el fin de visitar a José Ramón López Beltrán, primogénito del mandatario, mientras este último habitaba junto con su esposa la “casa gris”, para lo cual se trasladaron con cinco militares en servicio de ayudantía (los cuales serían parte del Grupo de Servicios Especiales).

Oficios y fichas elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional dan cuenta que el viaje al país vecino fue el 18 de enero de 2020.

Cabe señalar que los documento filtrados han sido retomados por diversos medios y comunicadores. En una publicación de El Universal, el escritor Héctor de Mauleón a través de su cuenta de Twitter, condenó revelaciones de Beatriz Gutiérrez Müller sobre ciertos lujos y viajes realizados por la doctora en teoría literaria:

“Estancias en Vidanta (un lujoso resort de clase mundial) y paseítos de la señora en naves del Ejército, tips de la embajada de EU sobre movimientos de dinero que terminan en nada, mensajes que contra todo protocolo el secretario de la Defensa se envía a su correo y son hackeados… En fin, que pongan a Chico Che” escribió.

Cuánto aumentó con López Obrador, el presupuesto de las fuerzas armadas

El proceso de la militarización, intensificado tras la “Guerra contra el narcotráfico” declarada por el presidente panista Felipe Calderón en 2006, se profundizó durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hasta acelerarse en el actual mandato del morenista Andrés Manuel López Obrador, en donde las fuerzas armadas tienen cada vez más presupuesto y poder.

Apenas la noche del miércoles 12 de octubre, tras una acalorada discusión, la Cámara de Diputados dio luz verde a la ampliación de la participación del Ejército en las calles para realizar tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta el 2024, una reforma constitucional promovida por el propio presidente, quien durante su campaña había prometido regresar a los militares a los cuarteles.

Tras horas de debates, la reforma constitucional fue aprobada a la medianoche con 339 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones, impulsada principalmente por el partido oficialista Morena, sus aliados y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste último tras distanciarse del bloque opositor.

Avalado ya por el Senado, el dictamen ahora deberá ser aprobado por los congresos estatales, en donde se prevé que pase sin mayores complicaciones, para ser turnada al Ejecutivo y finalmente sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor.

El aumento de poder de los militares durante el actual gobierno también se ha visto reflejado en la Guardia Nacional, un cuerpo de 115 mil efectivos creado en el 2019 por López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, corporación que AMLO ha tachado de ser “violadora de derechos humanos, podrida, y formar a funcionarios corruptos y deshonestos”.

Originalmente con mando civil y bajo el dominio de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), el pasado 7 de octubre la Guardia Nacional fue autorizada a quedar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras la aprobación en las Cámaras de un dictamen que modifica cuatro leyes de seguridad.

Dicho aval se dio pese a señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y otras organizaciones que alertaron que esta decisión abre la puerta a una militarización más profunda en el país.

De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, que fue realizado por el Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro (Cideppd) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en los últimos 12 años alrededor de 227 funciones civiles han sido asumidas por las Fuerzas Armadas, entre ellas el patrullar las calles, vigilar las aduanas, aplicar vacunas, construir las obras emblemas del gobierno y hasta limpiar sargazo.

Además, de los 33 proyectos de obra pública que han sido asignados a los militares por el Gobierno Federal en los últimos 13 años, al menos 23 se han presentado durante el mandato de la denominada “Cuarta Transformación”, donde destacan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ente otros.

En este sentido, Infobae México hizo un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que ha sido aprobado anualmente en lo que va del mandato de López Obrador (2019 a 2022), así como el proyecto para el 2023; de igual forma, se tomaron en cuenta las cifras presentadas en el informe “El negocio de la militarización en México” realizado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) acerca de los ingresos ejercidos por las Fuerzas Armadas de 2006 hasta lo que va del año 2022.

Más presupuesto que nunca.

El presupuesto y el subejercicio de recursos de las Fuerzas Armadas, ha aumentado en los últimos años por medio de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones y la autorización de recursos.

Según el reporte “El negocio de la militarización en México” publicado por la MUCD en septiembre de este año, los recursos destinados a la Sedena han aumentado un 63% entre 2006 y 2021, convirtiéndose en la institución con mayor presupuesto por encima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene que a la Sedena -a cargo de Luis Crescencio Sandoval- le fueron autorizados 93,670 millones de pesos, en tanto que en el PEF de 2022 se le asignaron 104,107 millones de pesos, es decir, un incremento de 11 por ciento.

Al hacer la misma comparativa para la Secretaría de Marina -encabezada por el almirante José Rafael Ojeda Durán- se tiene que el presupuesto pasó de $29,583 millones de pesos en el primer año de AMLO a 37,750 millones de pesos autorizados en el 2022, lo que hablaría de un incremento del 22 por ciento.

La Guardia Nacional, que no estuvo contemplada en los PEF de 2019 y 2020 debido a que aún no terminaba de formarse de manera formal, ha gozado de gran presupuesto desde 2021, cuando se le asignaron 27,961 millones de pesos para luego pasar a 29,803 millones de pesos en el 2022.

En el 2020 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -hoy a cargo de Rosa Isela Velázquez- destinó el 32% de su presupuesto a la Guardia Nacional; mientras que para el 2021 representó el 46% y para este año se calcula que sea de un 67%.

El proyecto del PEF para el ejercicio fiscal de 2023 elaborado por Hacienda y enviado al Congreso contempla que se asignen 111,911 millones de pesos a la Sedena, 41,878 millones de pesos para la Semar y 34,525 millones de pesos para las operaciones de la Guardia Nacional. En total, las fuerzas armadas estarían autorizadas a gastar 188,314 millones de pesos.

Sin embargo, con la integración de la Guardia Nacional a la Sedena a la vista, el presupuesto destinado a ésta última instancia para el 2023 subiría aún más hasta llegar a los casi 150 mil millones de pesos, es decir, hasta 5.6 veces más el presupuesto de la extinta Policía Federal (26,667 millones de pesos en 2019).

Gastos excesivos, pocos resultados.

En ocasiones los montos aprobados en el PEF no suelen cumplirse, pues hay dependencias que no ejercen todo lo designado o bien, en el peor de los casos, registran cifras superiores a las autorizadas.

El análisis de MUCD deja ver que en el 2020 la Sedena tuvo un sobre ejercicio de $24,300 millones de pesos, mientras que para el 2021 fue de 25,386 millones, lo que representa un 26% y 23% más de lo previsto, respectivamente.

La suma de lo sobre ejercido en estos dos años es también el equivalente al presupuesto asignado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el mismo periodo.

En el caso de la Marina, en el 2017 se registró un sobre ejercicio de 7,758 millones de pesos, así como $6,779 millones de pesos en el 2021, lo que significa un 26% y 20% más de lo aprobado para esos años.

La situación no es distinta al hablar sobre la Guardia Nacional. En el 2019, durante su primer año de vida y sin tener un presupuesto asignado, ejerció 836 millones de pesos de la SSPC, y al año siguiente 3,842 millones de pesos.

Para el 2021, la institución gastó únicamente 23,010 millones de pesos, mucho menos de lo asignado, no obstante, para el 2022 la cifra de lo ejercido ya asciende a 57,047 millones de pesos, aunque para el cierre del año la cantidad podría llegar hasta los 107 mil millones de pesos, pues el presidente ha anunciado que la Guardia Nacional puede disponer de hasta 50 mil millones de pesos adicionales para lograr su consolidación, ingresos equivalentes a los otorgados este año a la Sedena.

Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las adecuaciones en los ingresos de las dependencias sólo deben reportarse cuando su variación sea mayor al 5% del presupuesto total del ramo.

Además, México es de los pocos países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con la capacidad de modificar el presupuesto aprobado sin límite y sin necesitar el visto bueno del Legislativo, medio con el cual el titular del Ejecutivo puede transferir recursos a favor de dependencias que considera “prioritarias”.

El dinero ejercido por las fuerzas armadas para la seguridad pública, contrastado con el incremento de homicidios en el país, pone en duda la eficiencia en el incremento de los recursos.

De acuerdo con datos oficiales, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 126 mil 206 homicidios. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al menos 109,059 asesinatos ocurrieron en los primeros tres años de mandato, de forma preliminar, siendo hasta el momento el 2020 el peor con 36 mil 773 muertes.

De continuar la tendencia, el sexenio del presidente emanado del partido Morena se convertiría en el más violento para México, incluso por delante del mandato de Enrique Peña Nieto (157 mil 158) y de Felipe Calderón (121 mil 613).

Esto se podría tomar como una traición al país ya que no lo está realizando ni la Cámara de Diputados, ni el Congreso, ni su mismo gabinete.

Nueva aerolínea comercial a cargo del Ejército

Derivado del hackeo que sufrió la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), trascendió información sobre la creación de una aerolínea comercial por parte del Estado mexicano que fue ratificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente confirmó la intención de crear una línea a cargo de la empresa Olmeca Maya Mexica, con la inclusión del avión presidencial entre la flotilla a utilizar. Además, diez aeronaves más, de las que especificó ninguna se compraría, sino que serían arrendadas. Entre las responsabilidades que serán destinadas a la paraestatal están la administración del Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles (ya en curso).

“Se está trabajando en la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos. (...) Se contempla el avión presidencial, es decir, entregarlo a la empresa que va a manejar”, refirió. Una información de la que aseguró, no tenía conocimiento que se había filtrado.

Con el caso de Guacamaya Leaks en la agenda pública, la instauración de una nueva aerolínea es una opción que se analiza ante la rentabilidad que esta representaría. Aunque eso sí, es una situación que todavía se encuentra en fases de estudio, pero que se vislumbra para ser una realidad para el 2023. Además, otra de los propósitos es poder crear nuevas rutas hacia ciudades que no cuentas con conexiones directas por cielo.

También se mencionó que el avión presidencial no sería utilizado ya que su operación costaría muchísimo.

Pero si habría la opción de pasarlo a esta empresa, para vuelos largos, ya que tiene un promedio de vuelo de cinco horas.

El vehículo se trata de un Boeing 787-8s de la serie Dreamliner que fue adquirido hace una década, entregado en 2016 y utilizado por el entonces mandatario Enrique Peña Nieto. Una de las polémicas más recordadas de su sexenio ante el alto costo de su operación (aunque en la compra también tuvo que ver su predecesor Felipe Calderón). El avión cuenta con capacidad para 80 pasajeros y durante su servicio estatal registró 214 vuelos en 2 años y 10 meses.

En referencia a este tema, se pronostica que podría ser un rotundo fracaso, la nueva línea área que quieren poner los militares, pero será el tiempo quien nos dé la respuesta.

Estalla Muñoz Ledo al conocer la renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior: “López Obrador a su rancho, ¡Ya!”

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, realizó un hilo en Twitter sobre la renuncia de Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior, a quien señaló como “una funcionaria ejemplar, patriota y reconocida por la comunidad económica mundial”.

Muñoz Ledo considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene razón alguna para imponer una política en materia de energía, al contrario, opina que tiene una obsesión por llevar la contraria en tratados que anteriormente México ha suscrito, de tal forma que se puede leer la siguiente frase en su perfil:

“Por el bien de México, López Obrador a su rancho, ¡YA!” y “Por el bien del país, el que debiera irse a su rancho, es el que la despidió: López Obrador”.

Dentro de su post se pudieron leer comentarios que lamentan el despido de Luz María de la Mora, por ejemplo: “Obrador primero acabará con todo en su obsesión por edificar un modelo económico retrógrada e inservible. Es una pérdida irremplazable para la Secretaría de Economía (SE) y para el gremio de política comercial e industrial en México. Varios funcionarios se van con ella. Muy lamentable” y “Es tremendo ver a nuestro país ir perdiendo competitividad al exterior porque sus autoridades tienen muy corta visión de lo que sucede en el mundo y quiere regresar a políticas del pasado”.

De tal forma que muchos usuarios de internet compartieron la misma opinión en la que consideran que el presidente actual trata de implementar políticas antiguas, aun cuando eso signifique tener que despedir a elementos importantes.

Ya que por la tarde del jueves 13 de octubre, al interior de la SE se solicitó la renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior quien fuera una de las principales negociadoras del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

La posible salida de la funcionaria se podría sumar a la renuncia de Tatiana Clouthier, ex titular de SE, por lo tanto el país se quedaría sin dos piezas fundamentales en la negociación de las consultas del tratado en materia de seguridad.

El periodista Víctor Piz fue quien habría adelantado por medio de redes sociales la noticia: “Puedo informar que le acaban de pedir la renuncia a la Dra. @luzmadelamora como subsecretaria de Comercia Exterior de @SE_mx ¡Una pena!”.

Hasta el momento, la dependencia federal no ha confirmado el movimiento que velozmente se difundió en redes sociales, sin embargo, muchos señalaron que seguirán ocurriendo cambios posteriores a que AMLO nombrara como nueva titular de Economía a Raquel Buenrostro.

Dicha información se suscitó en medio del Diálogo de Alto Nivel en materia de seguridad sostenido entre los representantes de México y Estados Unidos, en el que los temas principales fueron el tráfico de drogas, portación y comercialización de armas, así como leyes en materia de armas.

La aún funcionaria, Luz María de la Mora, es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México (Colmex); maestra por la Universidad de Carleton, Canadá; y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Se ha desempeñado como jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como jefa de la Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía y en su primer paso por la SE fue representante de México ante la Unión Europea.

Guacamaya Leaks revela un lado oscuro del Ejército: ONG

Las filtraciones de más de seis terabytes de información confidencial del Ejército mexicano que un grupo de hackers y ambientalistas autonombrados “Guacamaya” hicieron a finales de septiembre prácticamente dejaron al descubierto los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su lucha contra el narco.

Desde entonces se ha dado a conocer información sensible del gobierno de López Obrador, como el espionaje a organizaciones civiles, como grupos feministas y periodistas.

También se han revelado las rutas del narcotráfico en la Ciudad de México y la presencia de narcotienditas cerca de escuelas de la capital, así como supuestos nexos del crimen organizado en Guerrero, con Rusia y el seguimiento a gobernadores de Morena ante posibles vínculos con el crimen organizado.

Incluso ha salido a la luz información sobre el caso Ayotzinapa y como el Ejército ha buscado por distintos medios deslindarse de su participación en la desaparición de los 43 normalistas.

La organización especializada en análisis de narcotráfico, Insight Crime, escogió tres revelaciones que evidenciaron presuntos vínculos que, desde su perspectiva, existen entre el ejército mexicano y los grupos del narcotráfico.

Presuntos nexos entre el CJNG y el gobierno de Tabasco

Uno de esos documentos filtrados incluyeron un informe de la Sedena del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) del 2022 en el que señalaron al ex gobernador de la entidad y actual secretario de gobernación, Adán Augusto López, de presuntamente colocar en puestos de alto rango a funcionarios que supuestamente tienen vínculos con el crimen organizado.

Ellos son el actual secretario de seguridad y protección civil de Tabasco, Hernán Bermúdez Requeña; el comisionado de la policía estatal de Tabasco, José del Carmen Castillo Ramírez; y el director general de la policía estatal Leonardo Arturo Leyva Ávalos. Cabe mencionar que los tres continúan en dichos puestos.

De acuerdo con el informe del Cerfise, con fecha del 30 de agosto de 2022, los tres formaban parte de “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con el robo de combustible o “huachicol”.

Algunos de los informes filtrados afirmaron que miembros de “La Barredora” ofrecieron liberar a miembros del cártel que habían sido apresados a cambio de cuantiosos sobornos. A Bermúdez Requeña lo vincularon directamente con uno de los líderes de “La Barredora” identificado como Benjamín Mollinedo Montiel, alias “Pantera”.

De hecho hasta señalaron al secretario como una especie de “líder” del CJNG y mencionaron sus nexos con un cabecilla del Cártel de Los Zetas.

Bermúdez Requeña supuestamente le advirtió al “Pantera” sobre operativos que lo tenían como objetivo. Incluso, según los informes, ofreció liberar a su cuñado de la cárcel a cambio de 500 mil pesos (unos 25 mil dólares), señaló la revista Proceso.

“Este es un buen ejemplo de cómo se construyen redes entre el Estado y las organizaciones criminales a nivel local, con resultados locales que pueden conducir a un nivel de violencia mucho menor”, dijo a InSight Crime el analista de seguridad Jaime López-Aranda.

El militar “emprendedor”

Otro informe reveló que un elemento del Ejército presuntamente vendió armamento a miembros de la delincuencia organizada. Específicamente, desde el Campo Militar No. 1 ubicado en la Ciudad de México, según se detalla en uno de los informes de inteligencia fechado el 10 de junio del 2019 revisado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo con el informe, la Sedena tuvo conocimiento de que al menos un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, así como información de movilidad y operativos de las Fuerzas Armadas a una célula de un cártel con base en Tejupilco, Estado de México.

Fue el 31 de mayo de aquel año que “el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una”, de acuerdo con el informe presentado por MCCI. El grupo confirmó la compra de 8 y fueron entregadas en Atlacomulco.

Los metadatos del equipo telefónico del militar dieron con que la base de operaciones del soldado está en el municipio de Villa de Almoloya, cerca del octavo regimiento de la Sedena. Pero el proveedor de armas, según señaló el informe, tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la capital del país.

El oficial también recibió una lista de compras de municiones para proporcionar a un grupo criminal, incluidos cargadores para rifles AK-47 y AR-15. Supuestamente también se ofreció a brindar información a los delincuentes sobre el paradero de un fiscal del Estado de México al que buscaban para asesinarlo.

“Huachicoleros” querían atentar contra AMLO

También se reveló que un grupo de huachicoleros pretendía atentar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dicha información se conoció en el informe del 10 de febrero de 2019, con la tarjeta 157, dirigida al subjefe de inteligencia de la Sedena con el fin de “informar el desborde técnico de un audio de interés en torno al caso Águila”.

En el audio que se analizó, Sergio Águila Luévanos, El Capi, quien después de retirarse del ejército, se dedicó al negocio del huachicoleo; explicó a su interlocutor que el grupo se encuentra en crisis financiera.

Atribuyó la crisis a las medidas que había comenzado a implementar el gobierno de la 4T, por lo que “no tenían dinero”, razón que los orilló a “extorsionar y a robar”; no obstante, no les alcanzaba para más armas.

Ante lo cual, presuntamente Sergio Águila Luévano habría de responder que ya existía “precio para la cabeza” del mandatario mexicano, puesto que no cedió en su estrategia para eliminar el huachicol. Además, advertía que la situación se pondría peligros, “color de hormiga”, ya que el presidente “se metió con quien no debía”.

“Supuestamente este viejo, ya se oye mucho que le van a dar piso al Presidente de la República, nada más están fraguando bien, se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no. Y creo que el señor ya tiene precio de su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga, porque se metió con quien no debía haberse metido”, se pudo leer en el documento citado por Insight Crime.

Retomando el tema de las malas acciones del ex presidente Trump

El Congreso americano acaba de decidir, la presentación del señor Trump a declarar ante el congreso, por el fallido golpe de estado, algo que no se había dado en la historia de Estados Unidos por un presidente en funciones, además de que cada uno de los manifestantes eran policías de diferentes estados, quienes iban armados con pistolas de alto poder y que cada uno llevada más de 180 balas de repuesto.

Este tipo de acciones nos da mucho gusto porque la verdad llega y acaba con el engaño, la mentira y la traición, como la que cometió el señor Trump al no respetar la constitución y al no querer reconocer los resultados de victoria del señor Biden, quien con la frente en alto, de una manera valiente, ha tomado una positiva actitud para tratar de rescatar y volver a reactivar la economía americana, la cual está comenzando a florecer a pesar de todos los problemas que existen con el suministro de petróleo.

Y que una vez más vemos que la estrella de la democracia volvió a brillar en la Cámara de Senadores, quienes han exigido que está imputado el ahora ciudadano ex presidente traidor a declarar, y, que la consecuencia según los expertos, es que lo más seguro acabe en la cárcel por haber liderado un golpe de estado en contra de Estados Unidos, un país que siempre había actuado dentro de los principios de la democracia y de respeto a su constitución.

Lista de los regalos que AMLO recibió y remato en ventas de garaje: El Rey del Cash

El libro “El Rey del Cash”, que escribió Elena Chávez, sigue dando de qué hablar, ahora por los regalos que recibía Andrés Manuel López Obrador y que remataba en ventas de Garaje.

Según el relato de Elena Chávez, cuando AMLO buscaba la presidencia en 2006 recibía diversos regalos.

Libros, Sarapes artesanales, Cinturones, Playeras y camisas, Muñecos y peluches, Vasos, platos, paraguas, y zapatos de suela de cuero.

Además AMLO también recibió regalos como camionetas con valor de hasta medio millón de pesos, que compraban funcionarios o cercanos a Obrador.

“En temporada decembrina, la casa de campaña se convertía en un malí gringo, con enormes canastas llenas de los vinos más finos, atunes, semillas o mermeladas. También llegaban relojes de marca o chamarras de piel de ternera (algo que me irritaba mucho por ser defensora de los animales) con los “atentos saludos” de funcionarios, diputados, empresarios o legisladores, dueños de televisoras y radiodifusoras deseándole todo el éxito del mundo por ser tan “buen ser humano” con los jodidos del pueblo bueno”. “Las camionetas de la gira se convertían en taxis particulares para transportar los obsequios. Primero al departamento de la colonia Del Valle, donde López Obrador vivía con Beatriz Gutiérrez Müller, y luego a la casa de Tlalpan, cuando decidieron que con el nacimiento de Jesús Ernesto debían tener por lo menos una recámara más”, relata Elena Chávez.

Finalmente, estos regalos los remataba AMLO en ventas de garage para obtener más recursos.

“Un día que fui a la casa de campaña para comer con César Yáñez me encontré con la sorpresa poco agradable de ver el garaje de la casona convertido en un puesto de artículos para vender. Había de todo: libros, sarapes artesanales, cinturones, playeras, camisas, muñecos, peluches, vasos, platos, paraguas y hasta zapatos duros de suela de cuero, que nadie quería. ¡No podía creerlo! Los modestos obsequios que recibía el abanderado presidencial estaban a la venta de nueve de la mañana a seis de la tarde, y como gancho decían que eran artículos pertenecientes al popular político tabasqueño”.

Esperamos que la misma luz de la verdad este saliendo ahora con el libro de “El Rey del Cash”, que se conozcan todas las porquerías y traiciones que han llevado a cabo muchos personajes como el señor Ebrad, el señor López Obrador y muchos más, que nos están demostrando que no son más que unos pillos, por lo que la fiscalía debería investigarlos a fondo y actuar conforme a derecho, eso significa que la verdad está brillando y la mentira se está acabando, ya que siempre ha sido la misma historia de este planeta.

No es aceptable, los mexicanos queremos la verdad, queremos que se cumpla con la constitución y con el estado de derecho, y a los que violan las leyes queremos que se enfrenten en el banco de acusados por todos los hechos cometidos y por los que tendrán que ser juzgados por haber traicionado a los mexicanos, a los hijos de los mexicanos y a los nietos de los mexicanos.

Esperamos que aumenten las cuartos de seguridad máxima para que los que no alcancen pena de muerte por traición, se les dé una pena de prisión de por vida.

Así sea. ¡Viva la libertad! ¡Viva el estado de derecho! y ¡Mueran los traidores!

Una vez más un aplauso a la luz y a la verdad, porque están brillando a todo lo largo y ancho de la república, para que juzguen a estos hombres malos, ya que México merece ser un país en paz, en armonía con su constitución y con su estado de derecho.

Carta dirigida a las oposiciones (ahora sí, ya nos llevó la chin…) Carlos Alazraki

Prologo: Presidente le pides pruebas a Elena Chávez, la escritora del Rey del Cash. Muy fácil: La voy a ayudar: Como muestra checa los videos que le dan la lana a tus dos hermanos y a tu prima.

También checa el video del carrusel en el banco que tu secretario particular y amigo Alejandro Esquer, hacía con otros cuatro ayudantes para depositar lana ilegal en tu cuenta.

También puedes checar el video de Brozo mentándole la madre a René Bejarano por el dineral que Carlos Ahumada les estaba dando.

O si quieres, también puedes checar una foto inolvidable en la que Claudia Sheinbaum le estaba gritando a dos agentes para que suelten a su marido Carlos Imaz porque este en teoría y según ella era inocente.

Y por supuesto también puedes checar a la rata Delfina Gómez, por favor checa el dictamen del Tribunal Electoral cuando la declaran culpable por robarle el 10 por ciento del sueldo a sus empleados en la alcaldía de Texcoco.

Y si necesitas más pruebas con mucho gusto, checa las cuentas bancarias de tus secretarios y secretarias de tu gabinete, empezando por Bartlett y seguido por Rocío Nahle.

Verdad que si es muy fácil creerle a Elenita, sobre todo cuando su libro es un testimonio real.

Ahora sí, vamos a la carta.

Estimados amigos:

El día de ayer fue uno de los días más tristes de mi vida, les platico porqué:

El vocero y vicepresidente del PRI, además del secretario de gobernación, Adán Augusto López, anunció la alianza del PRI con la basura de Morena para modificar y destruir al INE.

Pero no solamente destruir al INE, no, sino pisoteando y acabando con la democracia.

Si amigos de la oposición, las dos.

De un solo golpe Andrés logró su objetivo de regresarnos de un solo golpe al siglo XX, y lo logró.

Cuando se hubieran imaginado que solamente dos miserables seres humanos iban a escribir la historia más dramática de este siglo?

¿Cómo es posible que Andrés y Alito, un Don nadie, acaben con la democracia en nuestro país?

¿Cómo es posible que ningún priista, excepto unos diez como máximo, caminen como asnos rumbo al matadero?

¿Cómo es posible que el otrora partidazo nacional se haya dejado convencer por la basura de Morena para convertirse en otra mierdita de partido satélite como el Verde o el PT?

Les juro que no me lo explico, de verdad no lo entiendo.

Toda la noche me he hecho la misma pregunta

¿Por qué se vendieron a Morena?

¿Los abran corrompido?

¿Los diputados, senadores y Alito, debían algo?

¿Por miedo, por precaución o por los dos?

La verdad no lo sé, pero en fin querida oposición, la traición ya está escrita.

Los priistas nos traicionaron y traicionaron al PAN y PRD.

Traicionaron a México, traicionaron a sus hijos y a sus nietos, a la democracia y sobre todo, traicionaron al INE.

Ganó la podredumbre de Andrés.

Ganó la ambición, la mentira y la dictadura.

Amigos en la oposición, por mi parte yo ya tomé mi decisión, decidí luchar hasta junio del 2024 para que la basura de Morena pierda.

Todo el público del mejor diario de México y Atypical Te Ve, haremos lo mismo, luchar, luchar y luchar para defender la democracia.

Y a todos los partidos les tenemos una gran noticia, nosotros los ciudadanos mandamos con nuestro voto, ustedes no, ya lo verán.

Por lo pronto, nos vemos en Toluca y en Saltillo el domingo 4 de junio del próximo año.

¡Viva México!

