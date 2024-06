Millones de mexicanos salieron a las urnas el 2 de junio a votar para que todo se quede igual; las mentiras de Andrés sirvieron para avalar la victoria: TeneBrozo.

Hay mis chamacos, los más queridos de mi mísero ser, ya pasó el 2 de junio y es la hora que no se nos destraba la quijada y pues con toda razón.

Las pasiones incendian, los amores consumen, la esperanza es carísima, las sospechas carcomen, el engaño noquea, la impotencia mata, muchos millones acudieron jubilosos a las urnas para votar por la salvación de la vía democrática de México.

Por un país con contrapeso, rendición de cuentas, por el Estado de derecho, ¡pero!, también a la misma hora y en las mismas urnas, acudieron disciplinadamente millones de mexicanos para votar para que todo se quedara igual, para que nada cambie, apostándole su resto a lo peor que se va a poner.

Y claro, pues si es frustrante, doloroso, ser testigos de cómo en la máxima fiesta democrática, las tinieblas se van tragando a la luz, aplastándola, mutilándola, dejándola en coma, quizá por décadas.

Y Andrés Manuel se ufanaba, en su chin… mañanera decía, “los que votaron contra nosotros todavía andan pasmados por los resultados, todavía no se enteran ni de lo que pasó.

Y ahí sí, me vas a perdonar primo hermano, lo más ca… es que si sabemos que pasó.

Ya sabemos, que tus años en el gobierno te sirvieron para tres cosas Andrés, destruir con saña, la estructura que mantiene en pie al país, como si quisieras tú refundarlo a tu panzona imagen y semejanza.

Pactar a la buena o por la mala, con los ejes del poder económico, el mediático, el militar y el criminal para apropiarte de los alcances e influencias que solito no puedes tener.

Y la tercera, armar el ejército electoral más cuantioso y poderoso del que se tenga memoria, a través de la justicia social, que acabaste pervirtiendo como las croquetas útiles del bienestar.

Óyete nada más, “al diablo con sus instituciones”, “abrazos no balazos”, “separar el poder político del económico”, “ya acabamos con la corrupción”, “las fuerzas armadas regresarán a los cuarteles”, “por el bien de todos primero los pobres”, y la clave de toda la elección, “amor con amor se paga”.

Todas, todas, esas arengas que presumían tu verdad y tu diferencia, acabaron siendo las mentiras que te igualan al resto, pero que te sirvieron para hacerte pasar por la primera víctima del país, el presidente más atacado desde Madero, el más honesto de los políticos, el humanista mexicano, el animador más popular desde Raúl Velasco y el presidente que logró, de manera aplastante, la victoria avalada por su propio fracaso.

Ya ves, ya ves Andrés, que sí sabemos lo que pasó el 2 de junio, sí Andrés, se llama elección de estado, primo hermano.

Sí, pasmados a lo mejor, pero pen… nunca, usaste a los pobres, que tienes atados con dádivas, usaste a los oligarcas, que tienes atados con expedientes, usaste a las fuerzas armadas, atándolos con negocios, usaste al narco, atándolo con abrazos y territorio, usaste al miedo, que siempre te viene como anillo al dedo, sí, si te dijeron no, que asesinaron a más de 35 candidatos durante el proceso electoral, verdad, bueno, felicidades por tu éxito, primo hermano.

Tu éxito que te tiene tan feliz y tan orgulloso, a nosotros ese mismo éxito, a nosotros nos costó la república y el futuro, pero por favor, no, no te me vayas a agüitar, nosotros resistiremos.

Sabes que lo haremos verdad, mírame a los ojos Andrés, nosotros vamos a resistir, ya te diste cuenta, ja, ja, ya te diste cuenta Andrés, como funciona la chin… vida.

Sí ganaste, sí, ganaste ca…, primo hermano, pero ganaste, igualito que como alguna vez te ganaron a ti, ganaste reviviendo el haiga sido, como haiga sido.

Felicidades, un abrazo Andrés. Órale.

Impugnan PRD y PRI elecciones de diputados locales y presidencias

Los partidos impulsan 10 juicios de nulidad por supuestas irregularidades, siete en el caso de los legisladores, y tres contra las votaciones municipales. (Enrique Huerta).

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional interpusieron siete juicios de nulidad en contra de los resultados de los cómputos oficiales de la elección de diputados locales y tres más contra las elecciones municipales.

En el caso del sol azteca es para revertir los resultados en los consejos distritales 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), en donde los resultados favorecieron a los candidatos de la coalición Morena-PVEM-PT.

Los recursos fueron promovidos por los representantes de ese partido políticos ante los Consejos Distritales, los cuales fueron enviados al Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Leobardo Rojas López, dirigente estatal del PRD, señaló que con dichos juicios de nulidad se busca dejar sin efectos los resultados de los cómputos de votos en dichos distritos para los diputados que conformarán la próxima Legislatura en el Congreso del Estado, debido a presuntas irregularidades.

Entre ellas citó que se encuentran errores aritméticos, inconsistencias en el número de votos con respecto al número de electores; además de afirmar que hubo coacción del voto y sustituciones de funcionarios de casilla de último momento, entre otras.

Rojas López presentó ante el consejo distrital 02 la petición para impugnar la elección para la presidencia municipal de Benito Juárez.

“Buscamos la nulidad de las elecciones, bajo dos causales: La primera, sobre el tope de gastos de campaña que establece la ley y la nulidad de ciertas casillas por sustitución de funcionarios y no respetar la lista de corrimiento”.

También anunció que hoy presentarán la petición para impugnar la elección a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, por las causales de coacción y compra de votos, así como por la sustitución indebida de funcionarios de casilla.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional la impugnación fue presentada en contra de los cómputos oficiales de la elección por parte del Consejo Distrital 11, con sede en Cozumel, en lo que respecta a la votación para la presidencia municipal.

Xóchitl Gálvez impugna ante el INE la elección presidencial y solicita sanción contra AMLO (Por Omar Tinoco Morales)

La ex candidata Xóchitl Gálvez Ruiz presentó este jueves ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación al proceso electoral 2023-2024 para que este inicie una investigación, y en su caso sancione, la probable intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e intervención del crimen organizado.

La panista aclaró que no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que exista una sanción al presidente López Obrador por su intromisión en el proceso electoral que culminó con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo 35 millones de votos.

En un documento dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México explicó que interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con el objetivo de “aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerandos de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos”.

Una semana después de que el INE concluyó los cómputos distritales en los cuales Sheinbaum obtuvo el 59.75% de la votación, contra el 27.90% de Xóchitl Gálvez, la panista aseguró en su impugnación que la elección del 2 de junio no se caracterizó por ser limpia ni tuvo “piso parejo”, pues consideró que el gobierno “utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum”.

“Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de fútbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar”, expuso Gálvez Ruiz este 13 de junio.

La senadora también solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) una investigación sobre el uso de recursos públicos en la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues el presidente López Obrador presentó como propios de la 4T los programas sociales.

En el documento que entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), Xóchitl Gálvez acusó que antes del inicio del proceso electoral, el presidente de la República utilizó las conferencias “mañaneras” para actuar como un auténtico “jefe de campaña” de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum.

Tepjf acaba de confirmar sentencia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó dos sentencias de la Sala Regional Especializada en las que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad de la contienda, al hablar sobre temas electorales durante las conferencias mañaneras del 11 de enero y el Uno de febrero de este año.

Por unanimidad, las y los magistrados determinaron que en estos dos casos, el titular del Ejecutivo Federal también incurrió en el uso indebido de recursos públicos y que durante la conferencia mañanera del Uno de febrero, incumplió con las medidas cautelares que se habían decretado para que se abstuvieran de emitir comentarios que incidieran en la materia electoral en beneficio o perjuicio de partidos políticos o candidaturas.

“En consecuencia en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 492 de este año, se resuelve único, se confirma la resolución impugnada”.

En otros asuntos la Sala Superior confirmó dos sanciones que emitió la Sala Regional Especializada en contra de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum y los partidos que la postularon, por la inclusión de niñas y niños, en videos que fueron difundidos en redes sociales.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, pidió valorar aquellos casos en los que niñas y niños aparecen en los videos de manera incidental.

“Estoy emitiendo votos razonados en este tipo de asuntos que tienen que ver con, digamos, la aparición de menores de edad en paneos, en que son utilizados”.

Carta dirigida a Claudia Sheinbaum (Ya veremos) Carlos Alazraki

Claudia, una vez que terminó el conteo de las actas podemos asumir que ganaste la elección presidencial, no solamente la ganaste, barriste con todo y con todos.

No quiero felicitarte porque esta elección en mi opinión, fue una extraordinaria elección de estado.

Las porquerías que Andrés, tú, y Mario Delgado hicieron durante esta campaña, es nada más para morirte de la vergüenza, palabra que por supuesto ustedes desconocen.

Claudia, tuviste más votos que los que Andrés tuvo en su elección, tienes el record histórico de ser la primera mujer presidenta, ganando con un total de 36 millones de votos, por cierto 5 millones más que Andrés.

Ganaste con trampas planeadas y realizadas, en un periodo de 6 a 8 años.

Andrés, cuyo talento no niego, fue tu Director de Comunicación, en los últimos 4 años, Coordinador de Campaña, los últimos 3 y tu Vocero Número Uno, desde hace 5 años. Por supuesto que presidente, nunca lo fue.

Trampas, trampas y trampas, durante los últimos 5 años.

Andrés obtuvo 39 amonestaciones del INE y como ya sabemos cómo es él de tramposo, todas estas amonestaciones le valieron ma...

Pero a la que le súper valió ma… fue al INE, presidida por la rata de su presidente Guadalupe Taddei.

Claudia, fuiste candidata 4 años, fuiste una pésima Jefa de Gobierno y una Campeona Mundial de Mentiras, de hecho tu boca ya esta tan contaminada, que nosotros los mexicanos no logramos distinguir cuando mientes o no, pero en fin esa es otra historia.

El hecho fue, de que ganaste, y que ahora te vamos a sufrir 6 años.

Llegas a tu toma de protesta con todo el poder del mundo, con Congreso y Poder Legislativo a tus órdenes.

Nadie va a mandar en México en estos próximos 6 años, más que Andrés y tú, en ese orden por cierto.

Se predice desde hoy, una dictadura blanda, como en México de los setentas.

Se predicen arreglos entre tu gobierno y los grandes empresarios.

Se predice control absoluto a los medios de comunicación.

Se predice cero a la libertad de expresión.

Se predicen grandes nubarrones en el horizonte.

En pocas palabras, se predice que en tu primer año de gobierno, no tendrás ni un solo centavo para hacer alguna obra.

También se predice que como el progreso y desarrollo de México te valen ma…, no vas a construir, ni licitar, la construcción de un aeropuerto primermundista.

Los expertos consideran que más de una vez, los gringos y canadienses, te jalarán las orejas para que respetes nuestro Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como el T-MEC.

Yo de mi parte, te aviso mi postura:

Dejaré de llamarte Titina, porque aunque lo seas, la campaña electoral ya terminó.

Y, como para mí no eres presidenta, simplemente te llamaré Claudia.

Por decisión de la familia Atypical, Atypical Te Ve se convierte de ser canal de oposición, a ser el canal de la resistencia.

Vamos a vigilar tu trabajo y el desempeño de tu gabinete, con lupa.

Y aunque estoy seguro que tu relación con los medios tradicionales será magnífica, por los arreglos económicos que harán durante este sexenio, aún habemos medios no tradicionales que no se venden, ni se venderán.

Por último, Claudia, te exijo a nombre de los 26 compañeros que trabajan, y la de nuestros 28 líderes de opinión, aquí en Atypical Te Ve, que tal y como lo hizo Andrés, respetes siempre la Libertad de Expresión, no te la estoy pidiendo, ni te la estamos pidiendo ¡te la estamos exigiendo!

La bendita Constitución, esa que quieres cambiar sin razón, todavía nos avala.

Claudia, te deseamos la mejor de las suertes, y aunque no creas en Dios, que Dios te bendiga a ti y a todo México.

Y tengo una pequeña posdata: Claudia, no olvides que de 100 millones de mexicanos empadronados, el 36 por ciento te ama, y el 64 por ciento, te odia.

Venezolanos cansados de Maduro apoyan a María Corina Machado: “Que Maduro coja sus maletas y se vaya”

María Corina Machado; Cada uno de los venezolanos que me encuentro en esta larga travesía por nuestro país, se ha apropiado de este movimiento por razones íntimas y profundas. Lo extraordinario es cómo hemos confluido en los mismos anhelos y en una visión común para Venezuela.

Es una belleza.

Esto es lo que las redes están dando a conocer: “Tengo siete hijos lo tengo afuera yo quiero que venga mis hijos”. “Tengo un marcapaso pero quería seguirla para decirle que yo quiero que usted gane, usted va a ganar, usted va a ganar, mira, Maduro que coja sus maletas y se vaya pero que nos deje tranquilos”.

Cálmate y ten confianza que lo vamos a lograr.

“Vamos te quiero mucho, te quiero, te quiero mucho”.

“Eres una esperanza para que mis hermanos, mis primos mi hija, la única hija que tengo, retorne a mi casa. Voy a votar, voy a cuidar, no voy a aplicar el uno por 20, voy a aplicar el uno por 100”.

“Voy a ir a cada rincón de cada pueblecito de aquí del país para llevar a toda esa gente para que pueda salir a votar. Te amo Dios te bendiga”.

