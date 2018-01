Conoce a la representante de Q. Roo para Miss México

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tres bellas mujeres serán las representantes de la península para uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel mundial; la noche del jueves fue coronada la joven que representará al estado de Quintana Roo en Miss México 2018.

En un evento privado, Minerva Luna, de 22 años, representante del estado, fue coronada por la bella Andrea Maza, quien ganó el segundo lugar en el certamen Miss World Mexico 2017, para convertirse de manera oficial en la participante que representará a Quintana Roo en el concurso nacional Miss México 2018, que se llevará a cabo en abril.

También te puede interesar: Se prevén tormentas en el estado de Quintana Roo

Raúl Herrera, coordinador peninsular del certamen, platicó en exclusiva para Novedades Quintana Roo, los pormenores de la selección de estas bellas jovencitas y aseguró que en esta nueva organización no se busca solo una cara bonita si no que buscan mujeres integrales, inteligentes, con aspiraciones y talentos, preocupadas por generar un cambio en la sociedad.

“Esta noche vamos a conocer y a coronar a la chica que representará al estado de Quintana Roo, luego de una selección de entre 7 chicas más, y junto a Mónica Hernández, Miss Yucatán y Paola Gutiérrez, Miss Campeche, participarán en el concurso nacional de los 32 estados de la República Mexicana para Miss México 2018; la ganadora será quien represente a nuestro país en Miss Mundo 2018. El certamen se llevará a cabo a finales de abril, la sede aún está por confirmar pero ellas se concentrarán 15 días antes de la competencia, mientras tanto se estarán preparando en todos los ámbitos, ya que este concurso no busca sólo mujeres bellas, si no inteligentes, con ambiciones, preparadas y que gusten de la labor social”, refirió Herrera, quien invita a las jóvenes a participar en este tipo de concursos de belleza, pues considera que la península tiene mujeres muy bellas que pueden reunir con facilidad las características que busca el comité organizador.

La dinámica para poder formar parte de esta inolvidable experiencia consiste en cumplir con los requisitos del comité organizador, aquí algunos de ellos.

Estatura mínima de 1.65, tener una carrera profesional, preparatoria terminada o bien estar estudiando, no tener más de 26 años, que sean solteras, nunca casadas y que nunca hayan tenido hijos; tras la convocatoria se hace un casting y se selecciona la representante de cada estado; el jurado está conformado por personalidades del espectáculo y expertos en certámenes de belleza.

El evento se llevó a cabo en una reconocida hacienda en la avenida Fonatur, donde acompañada de Raúl Herrrera, Miguel Mora, director de producción de Miss México, Miss Yucatán y Miss Campeche; Minerva Luna recibió de manos de Andrea Maza, la corona y banda que la hacen de manera oficial Miss Quintana Roo, posterior a un breve desfile en traje de baño y vestido de noche.

¿Quiénes son las Misses representantes de la península?

Miss Yucatán

Mónica Hernández Reynaga

24 años

Estudiante de Ingeniería Industrial

“Si gano Miss Mundo empezaría a trabajar en mi país porque hay muchos niños que nos necesitan, actualmente trabajo con una asociación de niños huérfanos, me encanta verlos, escucharlos y me encantaría hacer algo por ellos. No se olviden de votar y apoyar a su favorita a través de redes sociales de Miss México organización”.

Miss Quintana Roo

Minerva Luna

22 años

Estudiante de Gastronomía

“Me gusta el arte, dibujar, pintar, ver las emociones de las personas, conocerlas más allá de su apariencia y me gustaría que me conocieran como una persona que sabe lo que quiere. Me encantaría representar a México a nivel internacional porque es una responsabilidad muy grande y sé que no defraudaría a quien confíe en mí”.

Miss Campeche

Paola Gutiérrez

20 años

Licenciada en Administración

“Actualmente soy reina del Carnaval de Campeche, me encantaría ser una modelo súper reconocida, trabajar con las mejores marcas y tal vez enseñar a niñas que quieren estar en concursos de belleza, ayudar a terceras personas, adentrarme en cuestiones sociales y altruistas y poder ser portavoz de los más vulnerables”.

Andrea Maza, Miss México 2017

23 años

Ingeniera de software

“Estoy feliz de volver a las actividades de las coronaciones estatales, desde que me fui a Miss Mundo no había tenido la posibilidad de retomar esto y se siente bonito porque ahora sé a lo que aspiran ellas, no sé quién va a ganar pero veo en cada una de ellas la posibilidad de representar a México en el nacional”.