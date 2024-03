Misterio en Cozumel: Surge nueva versión de la muerte de Nicandro Díaz

Nicandro Díaz, el famoso productor de telenovelas como “Soy tu dueña” y “Destilando amor”, murió en un accidente el pasado 18 de marzo en Cozumel.

La primera versión de su muerte fue que manejaba una moto acuática, luego las autoridades de Quintana Roo aseguraron que por tratar de esquivar a un animal, derrapó en la carretera en una motocicleta. Ahora acaba de surgir una nueva versión de su muerte lo que hace cuestionar que pasó en realidad.

La conductora Joanna Vega-Biestro, durante el programa de espectáculos de YouTube de Ana María Alvarado, aseguró que el productor no trató de esquivar a un animal cuando iba a bordo de su motocicleta, sino que sufrió un derrame cerebral.

Sobre la información que ha circulado sobre que el accidente fue provocado por un animal que se les atravesó en el camino, Mariana Robles, novia del productor, explica que ella no sabe qué fue lo que pasó y que tampoco tiene conocimiento de dónde surgió esa versión.