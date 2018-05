Impulsa SSP Modelo Óptimo de la Función Policial

Redacción/SIPSE.-

AKUMAL, Q. Roo.- Con el objetivo de homologar acciones y estrategias encaminadas al Modelo Óptimo de la Función Policial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encabezó la Reunión de Directores Generales y Secretarios Municipales de Seguridad Pública.

En la reunión celebrada en la comunidad turística de Akumal, en la que estuvieron presentes los 11 directores generales y secretarios municipales de seguridad pública, se presentó el Modelo Óptimo de la Función Policial, que refiere a las herramientas y condiciones necesarias que requiere la SSP y las corporaciones municipales, para las tareas de vigilancia y prevención del delito en el estado.

Aunque a nivel estatal y algunas corporaciones municipales presentan avances es necesario la suma de esfuerzos alcanzar los objetivos deseados en favor de la sociedad, siendo uno de las prioridades la coordinación interinstitucional.

Por tal motivo entre los acuerdos destaca alcanzar la media nacional de 1.8 policías por cada mil habitantes en cada demarcación municipal, aunque la entidad cumple con la media internacional que marca la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) de tres policías por cada mil habitantes. Quintana Roo cuenta con cerca de cuatro mil 500 policías y tiene una población aproximada de un millón y medio de habitantes.

También se acordó con los directores y secretarios municipales no contratar a ningún elemento que no apruebe los exámenes de control y confianza; generar una base de policías con historial negativo; evaluar al 100 por ciento del personal operativo e iniciar el proceso de baja respectivo en caso de no aprobar las evaluaciones; crear una unidades de profesionalización de las corporaciones municipales; establecer Academias de Policías Municipales con los requerimientos necesarios como infraestructura, equipamiento, aulas y áreas de entrenamiento.

De igual forma el mejoramiento de los salarios de los policías municipales; la gestión necesaria para mejores prestaciones como seguro de vida, becas para los hijos de policías y apoyos a familiares en caso de elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

En la reunión se pactó que los directores y secretarios municipales de seguridad pública establezcan una Comisión de Honor y Justicia; un programa de reconocimiento al mérito policial y la realización de al menos un evento al año para premiar a los policías destacados.

Otros temas importantes que se acordaron fueron la creación en los municipios de la figura de la Policía Cibernética y de Unidades Especiales.