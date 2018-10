Energía eólica

El auge de nuevas tecnologías para la obtención de energía está llevando a la incorporación de gente del campo en los procesos tecnológicos, siendo en ocasiones los ejidatarios quienes quedan en medio de los intereses económicos. La tecnología a la que se le está dando mucho espacio en Yucatán es la eólica, que puede ser de mucho provecho en esta zona. La del viento es una de las tecnologías más baratas para obtener energías limpias. Puede competir con las nuevas plantas de carbón y es más barata que las nuevas centrales nucleares.

La función de un aerogenerador es convertir la fuerza del viento en energía eléctrica, reduciendo hasta cierto punto el impacto ambiental.

Debemos reconocer que el viento es una fuente limpia, sostenible y que nunca se agota, y la transformación de su energía cinética en energía eléctrica no produce emisiones. Existen diferentes tipos de aerogeneradores, pero los más utilizados, y también los más eficientes, son los llamados Tri-palas de eje horizontal que asemejan unos enormes ventiladores en medio del campo que además transforman el paisaje rústico al que estamos acostumbrados. Hay que recordar que los proyectos de carácter ambiental aplicados en comunidades deben cumplir tres aspectos indispensables: el económico, el social y el ambiental para que se pueda autorizar su funcionamiento.

Los proyectos de instalación de aerogeneradores en Yucatán han estado llenos de inconsistencias y de aplicaciones muy complicadas, pues en la mayoría no se ha cumplido a cabalidad la parte social, ya que los ejidatarios del sitio donde se están instalando nunca contaron con la asesoría adecuada y fueron notificados cuando la delegación de la Semarnat ya había dado su autorización, pues la parte económica ya estaba cubierta. Todos los manifiestos de impacto ambiental presentados para los parques eólicos han tenido un rechazo casi generalizado por los ejidatarios en cuyas tierras se proyecta instalarlos, porque los promoventes no han explicado los beneficios y perjuicios que se presentan en la operación de un parque de esta naturaleza, y no me extraña, pues los intereses involucrados son de muy alto nivel. Y el medio ambiente es considerado un botín.