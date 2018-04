Firme respaldo de Morena a candidatura de Mara Lezama

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Las recientes declaraciones de Raúl Arjona Burgos no son más que reflejo del oportunismo que ha caracterizado al militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Benito Juárez desde hace varios años, señaló esta tarde en conferencia de prensa Juan Ríos Balderrama, quien encabeza la Coordinación operativa del distrito 04 en Quintana Roo.

Ríos Balderrama señaló que Arjona Burgos busca espacios en los medios de comunicación para denunciar presuntos malos manejos y violaciones a los estatutos de Morena con el objetivo de dañar y poner en peligro el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de la Presidencia de la República, ya que al criticar sin fundamento a la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, solo demuestra que su compromiso no es con el proyecto de Nación sino con sus intereses personales.

Señaló ante militantes de Morena en Benito Juárez que no es necesario buscar justicia en los medios y que las denuncias se arreglan ante las instancias jurídicas correspondientes, ya que además de no contar con el apoyo de los militantes activos del partido, Arjona Burgos no puede sustentar ninguna de sus quejas, pues la planilla se integró por consenso y paridad entre los institutos políticos que conforman la coalición (Morena, PES y PT).

La semana pasada, el Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la paridad de la planilla registrada por Morena, para el municipio de Benito Juárez.

El enlace federal del distrito 04 en Quintana Roo indicó que no caerán en más juegos de Arjona Burgos, y solo se mantendrá, dijo, el total y rotundo apoyo a la candidata Mara Lezama y la planilla de la coalición Juntos Haremos Historia, para triunfar el próximo 1 de julio.

Ríos Balderrama estuvo acompañado en la Casa Morena de la Supermanzana 58 por Erick Sánchez Córdova, representante del partido ante el Consejo distrital 04; Joel Torres, coordinador de estructura electoral; Clara Díaz, coordinadora de promoción del voto; Maricruz Carrillo Orozco, integrante de la planilla por Benito Juárez; Francisco Colín Valdez, integrante del partido; y el regidor Julián Ramírez Florescano.

Sánchez Córdova, por su parte, dijo que una de las supuestas denuncias de Arjona Burgos fue la sede donde se hizo el registro ante Morena de la actual candidata Mara Lezama, hecho que fue desechado ya que la Coordinación Operativa cuenta con la documentación oficial de la actual sede donde se pudo llevar a cabo el registro.