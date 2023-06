Morena marca el camino rumbo al 2024

El que pega primero, pega dos veces, dice conocido refrán y aplica a cabalidad en el ambiente electoral que se vive en el país ahora que los partidos políticos que conforman la 4T iniciaron, con sus respectivos aspirantes, recorridos de posicionamiento de las llamadas “corcholatas” que buscan la candidatura a la Presidencia de la República.

Y como no van a pegar primero, si con los recorridos de los aspirantes aparecen en las planas de los medios de comunicación de circulación nacional y en todas las redes sociales, ya sea para comentar sus acciones, para criticarlos, o para recordarles lo que no pueden hacer porque aún no se está en proceso electoral.

También la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE), les dedica un buen tiempo para señalarles y marcarles las reglas de un juego que no está regulado, pero que claramente tiene toda la intención de posicionarse a nivel nacional porque llegan más allá de la militancia de ese partido.

Ahora bien, las corcholatas que quieren la candidatura por la Presidencia de la República, iniciaron este lunes sus recorridos de posicionamiento, las actividades las realizarán por todo el país, y se privilegiará el respeto entre los aspirantes, cero descalificaciones y ataques.

Los recorridos comenzaron el 19 de junio y concluyen el 27 de agosto. El 6 de septiembre se conocerá al ganador de la encuesta y coordinador nacional de la defensa de la 4T, que posteriormente será la abanderada/o para la Presidencia de la República.

En la acera de enfrente, de la alianza “Va por México” que conforman el PRI, PAN y PRD, siguen en shock, y no saben cómo responder a la estrategia aplicada por la 4T que ya marcó el camino de la sucesión presidencial.

Algunos han interpuesto impugnaciones ante el INE, sin embargo ello solo ha generado mayor publicidad para las “corcholatas”, pues se mantienen en boca de todos, mejor dicho, en las redes sociales de todos los mexicanos.

La oposición no sabe pues si es mejor quedarse callados y trabajar en la estrategia de posicionamiento de sus posibles “corcholatas”, ya que toda acción contra la 4T redunda en difusión gratis, o seguir impugnando.

Así las cosas rumbo a las elecciones presidenciales de junio del 2024, donde Morena y aliados ya marcaron el camino a seguir al cual quieran o no, tendrán que seguir todos los partidos políticos. Hasta la próxima.