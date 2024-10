Morena: tareas y retos

Morena ya tiene tarea para el 2027: afiliación masiva desde diciembre y una votación que supere los 400 mil. Ese año se elegirán el gobierno estatal, las 11 presidencias municipales, las 25 curules del Congreso del Estado y los cuatro distritos federales. La instrucción la dejó la nueva dirigencia nacional, que estuvo el viernes en Cancún, con Luisa María Alcalde al frente.

Luisa María es fundadora del partido-movimiento que, probablemente como dicen, es uno de los más grandes del mundo en este momento, a juzgar por el avance desde su fundación (2011), su registro como partido político (2014) y los resultados electorales.

La dirigencia, con Andrés López Beltrán como secretario de Organización, conoce de causas, principios y esencia. Sin duda. El propósito de la afiliación y la credencialización de militantes se presenta como prueba: volver a la calle para expresar una invitación abierta, “sin intermediarios ni sectarismos”, para crear comités seccionales (70 mil en todo el país). Son tareas que nunca olvidaron. No será difícil.

Para lograrlo y seguir creciendo, todo ello debe permear. La comunicación de avances, objetivos y retos es indispensable. El “diálogo con el pueblo” debe ser cara a cara pese al dominio de las plataformas digitales. Para entender el momento histórico y el proceso, no bastan los reels y los posteos.

Tendrán que destinar parte del tiempo a la formación. Esa es una labor sin descanso. La reflexión en sus oficinas debe contarse en las calles u otros espacios. Por otro lado, cumplir cabalmente el decálogo del morenismo será una verdadera misión. En el fondo, es un documento riguroso.

En el estado, además, la relación con los aliados debe ser fina. Buscar el balance entre lo que otros consiguen con votos y lo que significan en realidad por su dimensión política, no parece sencillo. El Verde y el PT son estratégicos en el ámbito nacional, no de ahora. En el estado tampoco. La 4T no se concibe sin los socios. Las mayorías, menos. Por eso el llamado al equilibrio tiene repercusión, a favor y en contra.

La unidad, en todo caso, es la más grande tarea. Morena suma y sigue. Más temprano que tarde en sus filas veremos a personajes que aún gravitan en otros partidos, sindicatos o grupos de interés. Con una oposición desarticulada en Quintana Roo, podría ser más fácil aun.

Ya conoceremos los primeros pasos.