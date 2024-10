Moscos resisten a los químicos; advierten problemas futuros en Q. Roo

Este año, Quintana Roo ya invirtió en promedio 300 millones de pesos en el control del mosco transmisor de enfermedades como el dengue, logrando alejarse de los primeros lugares en casos, al pasar del 3 al 22, sin embargo, investigadores advierten problemas futuros en el control del vector que podría estar aumentando su resistencia a los químicos utilizados.

Ricardo Hernández, responsable del laboratorio de biomedicina y coordinador de la licenciatura en Salud Comunitaria de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, señaló que las últimas investigaciones han revelado que estos insectos se han adaptado a las sustancias aplicadas por el sector salud.

“Quizás esta sea la posible razón por la que ya no se está controlando de manera eficaz al vector. Aún estamos en la etapa de comprobación de resultados, pero todo indica a que es necesario cambiar los químicos que estamos usando, para que los mosquitos pierdan esa adaptación”, declaró.

Explicó que, biológicamente, cualquier organismo tiene la capacidad de adaptarse a su entorno, y aunque esta resistencia puede tardar varias generaciones en desarrollarse, es un riesgo latente.

“Así como los mosquitos han cambiado su comportamiento, adaptándose a vivir más en espacios cerrados, también podrían estar desarrollando una resistencia a los productos que se usan para controlarlos”, dijo.

Detalló que tardará al menos un año en que se obtengan las conclusiones finales de los estudios que realizan, sin embargo, aclaró que lo más importan09ite es que las autoridades del ramo tengan esta información para que puedan modificar las políticas públicas de combate a los mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades.

Pero no todos son químicos, también se necesita conciencia ciudadana

Para las autoridades de salud en Quintana Roo, el principal reto ha sido conseguir que los habitantes de los hogares sean capaces y responsables de eliminar los sitios en los que el mosco cumpla con su ciclo de vida.

Ángel Gómez Rivera, coordinador de la Prevención y Control del Dengue y otros Parvovirus de la Secretaría Estatal de Salud y los Servicios Estatales de Salud, señaló que la utilización de insecticidas, espirales, spray y repelentes, entre otras acciones, debe ser el último recurso para combatir el mosco Aedes aegypti.

Indicó que el aumento de las poblaciones de vector es un proceso natural no solamente de los moscos, sino de todos los insectos en general, y que en el mundo no hay vacuna 100% efectiva que garantice que no se tendrá dengue, zika y chikungunya, por lo que todo el trabajo recae en controlar las poblaciones del mosco en las grandes manchas urbanas.

Dijo que muchas de las estrategias que actualmente se utilizan, fueron aplicadas en campañas de erradicación del mosco Aedes Aegypti entre los años 30’s a los 80’s, en todo Latinoamérica.

“El desarrollo humano ha ocasionado que las poblaciones se concentren en comunidades urbanas muy grandes, lo que ha ocasionado que el mosco Aedes Aegypti se adapte a los sitios urbanos en vez de vivir en la selva, le gusta vivir entre nosotros, en nuestras casas”.

Precisó que actualmente se utilizan estrategias del siglo pasado, que aún son efectivas, pero no son sustentables a largo plazo, y es ahí donde entra la comunidad como un factor importante, ya que son quienes les proveen todo: alimento, refugio y sitios para reproducirse en las casas.

Gómez Rivera, agregó que la Secretaría Estatal de Salud (SSA) y los Servicios Estatales de Salud (Sesa) de Quintana Roo trabaja en todas las temporadas del año en la geografía estatal para evitar que las poblaciones de Aedes aegypti proliferen, sobre todo después de la temporada de lluvias.

Precisó que las campañas de fumigación se basan en un proceso exhaustivo y de análisis, no es simplemente ir con el vehículo por toda la ciudad.

“Partimos de los análisis que hacemos, delimitamos áreas y la primera estrategia es acercarnos a la población con actividades de intervención para eliminar todos los posibles criaderos del sitio, visitar todas las casa en la zona, en los parques vemos qué tan cargados están de sitios de resguardo y reproducción de los moscos”.

Una vez que se da esta intervención y se asegura que no habrá moscos que salgan de esos criaderos, se pasa a la segunda etapa en la que se aplican las campañas de nebulización para eliminar los que están en el aire.

“Las nebulizaciones es lo que más se ve, pero detrás de esas acciones hay un proceso de análisis científico y técnico, las movilizaciones de las ovitrampas, los sitios con mayor cambio en las poblaciones”.

Detalló que es un manejo integral del vector en el que no solo se hace una actividad, y la campaña de nebulización o fumigación es la última etapa del proceso, pero si se hiciera sin efectuar las primeras acciones, se puede nebulizar una vez tras otra, pero los moscos Aedes Aegypti continuarán en los sitios de resguardo y sus criaderos.

Generalmente, se tiene la percepción de lanzar insecticida a todos lados, pero la realidad es que tiene casi nulo impacto en los moscos, por lo que Gómez Rivera recomienda que mejor se utilice en sitios de reposo del mosco como roperos, detrás de puertas, debajo de camas.

Si se cuenta con insecticidas, se recomienda usarlo en los sitios de reposo del mosco entre las 10:00 de la mañana a 3:00 a 5:00 de la tarde, momentos en los que hay mayor temperatura en el ambiente y los moscos se esconden.

En cuanto a la protección personal, se busca reducir el contacto del vector con el humano, el uso de repelentes, barreras protectoras, espirales, son recomendables en los tiempos de mayor picadura del mosco, entre 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche.

Quintana Roo sale de los primeros lugares

El gobierno de Quintana Roo ha aumentado en los últimos años los recursos para combatir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

“En marzo del 2023 se invirtieron 75 millones de pesos, posteriormente se invirtieron otros 93 millones de pesos, para hacer un total de 168 millones de pesos que se destinaron a insumos, maquinaria, equipos, vehículos”, dio a conocer el gobierno.

En tanto, en el presente año la cifra alcanza los 300 millones de pesos para esta misma estrategia. El resultado es que Quintana Roo ya no está en los primeros lugares de incidencia.