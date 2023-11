En la publicación matutina este jueves, la revista Mother Jones de Estados Unidos ha desatado controversia en las redes sociales al presentar su artículo titulado 'Mexico Has Become a Haven for Americans Taking an Abortion' ('México se ha convertido en un paraíso para los estadounidenses que buscan un aborto').

En este informe, la revista detalla el proceso para aquellas jóvenes extranjeras que deseen viajar a Cancún, Quintana Roo, para realizar esta práctica de manera legal.

Destacando que el 23 de noviembre marca la apertura del primer centro de salud reproductiva de la organización internacional de salud sexual MSI Reproductive Health Services en Cancún, Mother Jones sugiere que este evento podría representar una oportunidad para las mujeres estadounidenses que enfrentan restricciones al acceso al aborto en sus estados de origen.

Mother Jones promociona ‘Paquete de Aborto en Cancún’ para estadounidenses [Foto: Contexto / By Canva]

La revista señala que Quintana Roo se ha unido a una creciente lista de estados mexicanos que han despenalizado el aborto en los últimos dos años, después de una serie de fallos judiciales que fortalecieron los derechos reproductivos.

En su artículo, menciona lo que parece ser un supuesto 'Paquete de Aborto en Cancún' donde explica los costos para adquirir un viaje, transporte y estadía en un hotel en Quintana Roo

La revista asegura que las mujeres estadounidenses podrían someterse al procedimiento por menos de $710 dólares, aproximadamente $12 mil 192 pesos mexicanos.

Argumentan que, a pesar de no ser una suma insignificante, este costo podría ser considerablemente menor que los asociados con procedimientos similares en algunos estados estadounidenses (cerca de los mil dólares) donde el aborto ha sido prohibido.

La revista detalla los costos, destacando que un vuelo de ida y vuelta desde Biloxi, Mississippi, a Cancún cuesta alrededor de $710 dólares, y las otras tarifas incluyen hospedaje y alquiler de auto.

“Tres noches en un hotel de tres estrellas pueden costar tan solo 129 dólares. Un alquiler de auto por tres días en la ciudad turística cuesta solo $ 20 por día. Y el precio de un aborto quirúrgico en la clínica de MSI Reproductive Choices en Cancún sería de unos 350 dólares. ¿El costo total de un viaje a Cancún para acceder a servicios de salud reproductiva ya no está disponible en algunos estados americanos? $710”.

Mother Jones resalta que estos precios podrían hacer que viajar a Cancún sea más accesible que buscar servicios de salud reproductiva en algunos estados estadounidenses.

Además, la revista sugiere que MSI Reproductive Health Services planeó su expansión a Cancún gracias al respaldo financiero de un donante anónimo de Estados Unidos.

Araceli López Nava Vázquez, directora general regional de MSI para América Latina, comentó de manera intrigante: "Es curioso que a veces puede resultar más barato para ustedes venir a Cancún que para nosotros ir a Cancún" . El artículo de Mother Jones aborda las distintas perspectivas sobre este fenómeno, denominándolo como "migración por salud reproductiva" por defensores del derecho al aborto y "turismo del aborto" por sus detractores. Se señala que esta tendencia, aunque polémica, no es nueva.

Incluso, algunos medios nacionales de México, colocaron títulos contra el Caribe Mexicano, asegurado que Cancún paso de ser un lugar turístico a convertirse en un ‘edén’ o ‘paraíso’ para las vacacionistas estadunidenses que busquen abortar.

“Hoy cualquier mujer mexicana puede ir a una farmacia a comprar el medicamento sabiendo que es legal, que no es un delito y que puede hacerlo. Tienen todas las opciones. Las Libres ya no es el único” , dijo la fundadora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez para la revista. “No ocurre lo mismo en los 18 estados de EU con leyes de aborto muy restrictivas, razón por la cual, señala Cruz, Las Libres ahora apoya a “muchas más mujeres de Estados Unidos que de México. No porque las mujeres mexicanas no estén abortando, sino porque hoy tienen muchas opciones”, finalizó.

¿Qué es el MSI?

La nueva clínica de MSI Reproductive Health Services en Cancún es presentada como un ejemplo de cómo la organización ha ampliado su misión para brindar atención de salud reproductiva más accesible, incluso a residentes de Estados Unidos.

La revista destaca que MSI ofrece servicios como anticonceptivos, abortos, vasectomías y tratamiento para infecciones de transmisión sexual en 37 países, contribuyendo así a facilitar el acceso a la atención médica en el ámbito reproductivo.

Con información de Mother Jones.