Moto taxistas declaran la guerra a taxistas: ya ofrecen servicio en Cozumel

Los moto taxistas ya están prestando servicio en Cozumel y le declaran la guerra al Sindicato de Taxistas Adolfo López Mateos, esto debido a que según su líder Rosa María Araujo, son víctimas de acoso e intimidación.

Aunque por semanas los miembros de esta agrupación de transportistas habían negado que estaban prestando servicio a la ciudadanía, finalmente es su propia dirigente la que confiada y sin tapujos confirma que ya están operando en la ciudad y no se van a ir.

Rosa Araujo también aceptó que no cuentan con concesiones por parte del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), pero que están en su derecho de trabajar para llevar alimento a las familias de quienes participan en esta actividad y denuncian acoso por miembros del Sindicato Adolfo López Mateos pero que pese a esto, no se irán de Cozumel. La delegación del Imoveqroo no ha dado a conocer su postura.

"A partir de este momento te hago responsable a ti y a tu gremio de todo lo que le pase a mis agremiados, a la gente de mi organización (…) Estamos ya en Cozumel como moto taxistas y vamos a ofrecer un servicio para el pueblo", fue el mensaje que la representante de al menos 100 "socios" de los moto taxis, le envió directamente a Efraín Arturo Payan Tejero, líder de los martillos de Cozumel.

Líder de moto taxistas hizo un llamado al gobernador Carlos Joaquín

Araujo negó que los integrantes de su sindicato sean personas que no radican en Cozumel y que son una agrupación organizado por personas en situación de vulnerabilidad económica y social, a los que ya no se les da trabajo por su edad u otras circunstancias. Hizo un llamado al Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que intervenga y medie en el conflicto.

Rosa Araujo es la líder del Sindicato Mixto de Trabajadores "Jacinto Pat", en la isla Cozumel, en donde Ricardo Pat Canul es el secretario general en Quintana Roo.

De acuerdo con la versión de la lideresa, durante los últimos días han sido vigilados, fotografías y captadas en video por elementos del sindicato de taxistas que los siguen a todas horas.

El último incidente ocurrió a las 18:30 horas del viernes en el cruce de la avenida 90 con 12 de la colonia Emiliano Zapata cuando una "patrulla" del sindicato de taxistas interceptó a uno de estas motocicletas modificadas e increparon a su conductor porque estaba prestando servicio de transporte.

Esto mismo ocurrió con otro propietario de una moto taxi en un supermercado de la 11 avenida, la mañana de ese mismo día. Sin embargo, los supuestamente agraviados no pidieron apoyo de las autoridades de transporte.

Rosa Araujo no precisó si habían presentado denuncia por las supuestas agresiones por parte de los taxistas, pero lo que sí confirmó es que ya están prestando servicio a la ciudadanía.