Motociclista muere tras fatal impacto contra volquete en Solidaridad

Un motociclista perdió la vida la tarde de este jueves tras derrapar e impactarse brutalmente contra un volquete sobre la avenida Universidades, en la entrada de la colonia Cristo Rey, en la ciudad de Playa del Carmen.

El accidente vial se registró cerca de las 12:00 del mediodía de este jueves, cuando a través del número de emergencias 911 reportaron un accidente sobre la vialidad antes mencionada, donde requerían asistencia médica para un hombre que derrapó en su motocicleta.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Solidaridad, quienes acordonaron el área al infinito y más allá, tras localizar a la víctima inerte y prácticamente con la espalda rota, a un costado del camellón central.

Durante este mediodía, un motociclista murió de forma espeluznante tras impactarse contra un volquete sobre la Av. Universidades, en la entrada de la colonia Cristo Rey, en la ciudad de Playa del Carmen. pic.twitter.com/5fm466ryfc — De Peso (@DePeso_) January 6, 2022

Lamentablemente, paramédicos de una empresa particular diagnosticaron que el hombre, hasta el momento no identificado, ya no contaba con signos vitales, producto de las graves lesiones que presentó en todo el cuerpo.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el ahora occiso conducía su motocicleta, motor 250, sobre el carril de alta de la avenida Universidades, cuando el conductor de un camión de volteo, que estaba estacionado en el carril de la derecha, le cerró el paso para dar vuelta el U.

Aunque el motociclista frenó, por el exceso de velocidad, terminó derrapando e impactándose brutalmente contra el volquete, acabando con su vida. Presuntamente el sujeto se encontraba se camino hacia su casa tras una larga jornada laboral.

Peritos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad llegaron al lugar de los hechos para recabar información y deslindar responsabilidades. Asimismo, peritos criminalistas se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Motociclista muere de forma espeluznante tras impactarse contra un volquete https://t.co/ECbWVvAIm4 pic.twitter.com/OdWpRhnswk — De Peso (@DePeso_) January 6, 2022

Con información de De Peso Quintana Roo.

TE PUEDE INTERESAR:

Autobús sale del camino y provoca caos en la Av. López Portillo

Brutal accidente deja turistas lesionados y una persona desaparecida

Combi a exceso de velocidad pierde el control y choca; hay un menor lesionado