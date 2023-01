La falta de conciencia para usar equipo protector como cascos, ropa adecuada e incluso ir a exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito, son tan solo algunas de las razones por las que los motociclistas representan un gran porcentaje de pacientes que sufren accidentes viales que llegan por servicios de salud.

El doctor Ricardo Galván Martínez, médico especialista en traumatología y ortopedia, adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) número 18 de Playa del Carmen, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo, lamentó que los pacientes muchas veces no acuden por atención inmediata, lo hacen de manera tardía, por lo que, pueden quedarles secuelas, aunque también hay otros casos en los que desafortunadamente pierden la vida en el lugar de los hechos.

Comenta que, los accidentes vehiculares ocupan las primeras 10 causas de muerte en México, principalmente en personas jóvenes de 35 años o menos.

Por esta razón, el especialista señaló que, la medicina preventiva es más importante que tener tecnologías para el tratamiento de fracturas, pues el objetivo de esta es evitar que el paciente se fracture, para lo cual el instituto busca acercarse a la comunidad para impartir pláticas, el fin de disminuir el fenómeno que se está viviendo y que deja a personas con lesiones menores, pero también secuelas a largo plazo en edades tempranas que afecta su vida en todos los sentidos, principalmente cuando ya no pueden trabajar para mantener a sus familias.

El médico, hizo la invitación a la población en general que conduce algún tipo de vehículo, principalmente motocicletas, a:

- Usar equipos de protección de manera correcta.

- No hacerlo sin zapatos y tampoco sin la ropa adecuada.

- Respetar los límites de velocidad.

- Respetar las señales de tránsito.

- No conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.

- No usar el celular mientras se conduce.

El uso de los dispositivos móviles es el que representa un riesgo cuatro veces mayor de accidentes en la actualidad. Si la gente no respeta el reglamento de tránsito es muy probable que esté involucrado en un accidente.