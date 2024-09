Motociclistas presentan contrapropuesta respecto a la ‘Ley Chaleco’ en Q. Roo

Los motociclistas presentaron una contrapuesta para que el uso del chaleco que propone la Ley de Movilidad solo sea aplicado en horarios nocturnos para mayor seguridad de viabilidad.

Ricardo Moreno, presidente de la Asociación de Motociclistas Solidarios, detalló que tendrán una reunión más, con las autoridades luego de las mesas de trabajo que se abrieron, en el que ya han hecho la contrapropuesta para que el uso del chaleco sea flexible.

“Se está pidiendo que solo sea por las noches, para dar mayor protección y que sea un motociclista visible, pero no vamos a avalar que en el mismo se ponga el engomado con las placas, al considerar que no es necesario y no aporta mayor seguridad, aunque reconocen que aún hay un número importante de motociclistas que no están al día en los documentos”, explicó.