Taxistas duplicarán su presencia para ‘combatir’ a mototaxis

Arely Vázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 100 operadores del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo se manifestaron en Villas Urbi para exigir a las autoridades que regulen el servicio de mototaxis, ya que está creciendo y es una competencia desleal para el gremio, dijo Erasmo Abelar Cámara, secretario general adjunto.

“Es una manifestación pacífica de un grupo de operadores que tenían la intención de venirse a manifestarse porque la mototaxi ha crecido demasiado; operan de manera irregular y sin seguro, sin nada que le puedan ofrecer al usuario”, comentó Abelar Cámara.

El servidor aseguró también que a pesar de que no existe un padrón de cuántos operadores de mototaxis hay en las zonas irregulares de Cancún, ellos han detectado alrededor de 300, pero ahora estas ya se encuentran en Villas Urbi y otros fraccionamientos.

Ayer a las 10 horas, los más de 100 operadores realizaron una manifestación pacífica en Villas Urbi, en la avenida Paseo del Rey con avenida Córdova; ahí se buscó hacer presión para que las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto.

“Nos hemos acercado con estos de mototaxi para que se regulen. Es un transporte totalmente inseguro que no cuenta con póliza de seguro, lo hemos hablado desde hace un año pero en vez de que disminuya sigue creciendo, pero es todo por líderes como de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”, explicó el secretario general adjunto del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

De acuerdo con el secretario, el servicio de mototaxi opera en zonas como Tierra Maya, Rancho Viejo, Valle Verde y El Milagro con tarifas de 25 hasta 35 pesos.

A partir del hoy el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo tendrá entre 30 y 40 sitios de taxis en Villas Urbi con la finalidad de ganar pasaje y cuidar que las unidades contra las que protestan no les roben clientela.

Para esta manifestación, el gremio invitó a la Dirección de Transporte y Vialidad, sin embargo el titular de esta dependencia José Luis Castro Garibay, comentó que su ausencia fue porque ellos no son los encargados de regular este tipo de unidades, ya que solamente le corresponden unidades en zona urbana como Turicun, Autocar, Maya Caribe y Bonfil.

Alejandro Povedano, inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue quien sí asistió para corroborar que la manifestación no pasara a mayores; sin embargo no se llegó a ningún acuerdo ya que los operadores de mototaxi no aparecieron por la zona.