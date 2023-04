Mototaxista de Playa del Carmen protagonizan pelea por pasaje: VIDEO

Un par de mototaxistas de Playa del Carmen protagonizaron una pelea en calles del destino turístico, hecho que fue grabado por la pasajera de una de las unidades de tres ruedas.

La grabación se viralizó en redes sociales, y en ella se muestra el momento en el que ambas unidades pequeñas circulaban a exceso de velocidad, tratando de ganarle el paso al otro, pese a llevar vecinos en sus vehículos.

El video, con duración de 1 minuto y 1 segundo, dejó ver que la pasajera que lo filmó le dijo al chofer que la llevaba 'Ni te pares, está idiota ese', mientras se observaba al otro chofer de mototaxi en Playa del Carmen rebasar a la unidad.

Metros más adelante, detuvieron su marcha y el clip que circula en Twitter evidenció que en una banqueta ambos conductores se enfrentan, comenzando una discusión verbal frente a la mujer.

Posteriormente, se ve a uno de ellos correr a su vehículo y sacar un desarmador y tratando de amedrentar a su compañero, le grita que no se puede acercar a él, mientras le apuntaba con la herramienta.

'No me puedes golpear, compa; no puedes golpear y me golpeaste. Yo estoy hablando bien contigo'.

En ese momento, se percató que estaba siendo grabado, por lo que giró su mirada a la cámara diciendo: 'Él fue el que me agredió primero'.

Pero el otro conductor de mototaxi en Playa del Carmen se quitó su cinturón, y comenzó a golpear al otro hombre, buscando que soltara el desarmador, y de fondo se oye la voz de la pasajera, quien intentó calmarlos.

Hasta ahora, sus respectivos sindicatos no han dado a conocer si existen sanciones para este tipo de comportamientos, ya que pusieron en peligro la vida de la pasajera por el exceso de velocidad y la pelea.