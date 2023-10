Una turba enardecida de mototaxistas en Cozumel bloqueó la avenida 11, una de las principales de ciudad, para impedir que uno de sus vehículos fuera asegurado por personal del IMOVEQROO durante un operativo.

Pese a la presencia de elementos de la SEMAR, Policía Estatal y Municipal, estos transportistas irregulares encabezados por Rosa María Araujo Pool, lograron su cometido.

La líder de los mototaxistas adheridos al sindicato COR 80, ante los representantes de la prensa reprochó nuevamente a los inspectores del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) romper los acuerdos que establecieron y que les permiten trabajar.

Minutos después el mototaxi fue liberado por “órdenes superiores”. Araujo Pool asegura que están en negociaciones con José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Pese a que la Ley de Movilidad no contempla a estos vehículos como parte de servicio público de transporte, en Cozumel hay tres grupos de ellos sin que el IMOVEQROO limite su crecimiento.

Mototaxistas bloquean avenida de Cozumel para evitar decomiso de unidad / (Foto: Gustavo Villegas)

Cabe mencionar, que un nuevo enfrentamiento entre autoridades y mototaxistas tuvo lugar en Cozumel el miércoles en el cruce de la avenida 11 con avenida 35, en los límites de las colonias Adolfo López Mateos e Independencia cuando el reloj marcaba 10:30 de la mañana.

De acuerdo con la información que se pudo obtener de manera preliminar, una patrulla del IMOVEQROO interceptó al mototaxi número 29 de la Confederación Obrera Revolucionaria 80 (COR).

El operador de la moto pidió apoyo a sus compañeros mediante un chat en el que se comunican de manera regular, lo que hizo que comenzaran a llegar decenas de personas para impedir el paso de la grúa a la que fue subida, esto bloqueando la avenida 11 por casi una hora.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como las policías estatales y municipales para brindar apoyo al personal de IMOVEQROO y evitar que fueran agredidos como ocurrió el pasado 6 de octubre en la 65 avenida con calle 31.

Al lugar también llegó Rosa Araujo quien le espetó a los inspectores de IMOVEQROO no respetar los acuerdos a los que han llegado. El inspector a cargo únicamente se limitó a responder que en tanto no reciba un oficio de las oficinas centrales en las que se le indica que se le va a permitir trabajar, la situación no sufrirá cambio alguno.

Unos minutos después los inspectores del instituto recibieron una llamada telefónica que les ordenaba libera la motocicleta por lo que procedieron acatar la orden.

Posteriormente los mototaxistas se presentaron en las instalaciones del IMOVEQROO para manifestarse. El delegado Anuar García García declinó hacer declaraciones por no tener autorización de la dirección general pero se mantuvo en la postura de seguir realizado operativos e imponer multas de 72 mil 600 pesos a quienes operen sin concesión.