Mototaxistas 'retan' a las autoridades en Villas del Sol

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- A pesar de que Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) reiteró el pasado viernes de manera institucional la prohibición e ilegalidad de los “mototaxis” en el fraccionamiento Villas del Sol, ayer dichas unidades de transporte continúan brindando el servicio.

De acuerdo a testimonios de habitantes y comercios de la zona, los vehículos circularon durante todo día con normalidad, sin percatarse que Jesús Duarte Yam, delegado de la Sintra había asegurado “cero tolerancia” para este servicio.

Previamente se informó que desde el domingo 19 de agosto se desplegó un operativo permanente de los inspectores estatales para impedir la circulación de los mototaxis, logrando asegurar seis unidades, que continúan en resguardo sin que alguien las haya reclamado, además de la detención de cinco individuos, por agresiones a la policía.

Esta situación reactivó el conflicto de manera violenta con elementos del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, quienes presuntamente atacaron con bombas de gasolina un mototaxi, incendiándolo en plena vía pública.

De acuerdo a testimonios extraoficiales, desde el pasado mes de junio, presuntamente elementos del sindicato de la UGOCP realizaban encuestas entre habitantes de Villas del Sol a la salida de un supermercado, incluso recabando firmas para justificar la necesidad del servicio de mototaxis.

Jesus Duarte Yam recalcó que no existe ninguna posibilidad para que en esa zona de la ciudad se tenga este tipo de transporte, aunque reconocía también que las unidades continuaban operando de manera clandestina.

“No se permitirán los mototaxis porque Villas del Sol no tiene las mismas características de otras zonas donde se permite a este servicio de transporte público. Llamo a la ciudadanía a no utilizar ningún transporte que esté fuera de la ley, pues sus vidas corren peligro porque las unidades son inseguras y sus operadores no están capacitados para prestar el servicio”, se indicó en el documento institucional.