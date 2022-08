Muchas sorpresas llegan con la segunda temporada de El Retador

Con una nueva temporada que arranca transmisiones el próximo 14 de agosto por Las Estrellas, llega El Retador, popular concurso que fue todo un fenómeno en la televisión mexicana y que ahora será transmitido simultáneamente en México y Estados Unidos, así lo confirmaron en conferencia Rubén Galindo y Marcelo Strupini los productores y Consuelo Duval como la conductora oficial del programa.

“Gracias a Dios que me da la oportunidad de volver a pisar este escenario, fue mi salón de clases en la conducción, me siento muy orgullosa y emocionada pero me siguen ganando los nervios y me tiemblan las piernas”, compartió Consuelo, quien aseguró que el año pasado El Retador dejó una huella muy importante en el corazón mexicano y ahora buscan dejar huella en los hogares de Estados Unidos.

El retador crece aplicando nuevas dinámicas como tener a un retador sorpresa que no se sabrá si es profesional o alguien del público que quiere ganar el trono y 3 millones de pesos que es el premio al ganador de la final.

En esta nueva edición los Campeones de Baile serán Adrián Di Monte y Pia Sáenz, actores que ganaron Bailando por un sueño en 2005.

La Campeona de Canto es Dulce, quien se dijo emocionada de que su experiencia pueda detonar a nuevos talentos.

“Yo ya me gané un lugar, ya labré mi camino, por qué no ser yo la tablita de alguien que dé ese paso, me gustaría dejar en ese trono al nuevo José José o al nuevo Juan Gabriel”

Por su parte, con 30 años de trayectoria y más de 168 caracterizaciones, Arath de la Torre seré el Campeón en Imitación, quien aseguró defenderá su trono y todos sus años de carrera.

Consuelo Duval asegura que El retador fue su mejor escuela en la conducción. (Foto: Cortesía)

Los jueces de esta segunda temporada son:

La India Yuridia, se dijo “muy feliz de estar en un programa tan importante, me hubiera gustado ser la competidora del físico y la belleza pero me la dieron de juez, no voy a dejar que flojoneen, que no ensayen porque me recuerdan a Rigoberto y yo si voy a exigir”

Lupillo Rivera, quien pone su experiencia y carisma al servicio de los aspirantes al trono, el cantante colombiano Fonseca y regresa a la escena Alicia Villarreal, ex integrante del grupo Límite, quien está lista y emocionada.

“Estoy lista, emocionada, es un show espectacular, canto, baile, actuación y comedia. Lo mío es el canto pero en el escenario somos actores, bailamos y nos gusta que la gente disfrute el show y de pronto somos comediantes, con casi 30 años que tengo de carrera va a ser muy emocionante, tenemos una responsabilidad y vamos a estar al pie del cañón, para que ellos se preparen y den lo mejor”, finalizó.