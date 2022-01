Muchos gobernantes pierden el piso una vez que están en el poder

Entre las cosas peculiarmente interesantes que estamos viviendo en esta hermosa época moderna, y también de la antigüedad, están los casos de las gentes que han tenido la oportunidad de ganar un gobierno, gracias al voto con el cuál se ganaron la confianza de su pueblo para ser elegidos, quienes después de cierto tiempo en su nuevo cargo caen en un increíble viaje de ego, el cual resulta ser nefasto ya que con esto pierde todo contacto tanto con la tierra como con el pueblo porque se creen que son seres predestinados para ocupar esos puestos y por ello se dedican a predicar con el ejemplo de la ambición junto con sus familiares y sus allegados, aprovechando el poder que tienen para hacer cosas ilegales, esto también sucede con los gobiernos de presidentes municipales y otras autoridades, solo para tener una fama terrible que les provoca tanta alabanza.

Lo importante no es ganar si no entender que en este sistema, en este juego de la política, es destacar por su labor como mandatarios, ya que hemos visto que no pueden entender o reflexionar que los momentos altos de su gestión solo les han servido para afectar su desubicación de la realidad.

Desde que se inventó la República, los políticos de carrera de cualquier cuerpo o de cualquier grupo al que ellos pertenezcan, sea de izquierda, sea de centro o de derecha, tienen que ser gentes cuantificadas, cualificadas y dignas que tengan el deseo de hacer todo lo posible por el bienestar del pueblo, del país y de su economía, es precisamente ahí donde hemos podido juzgar como hubo un presidente que se deschavetó, fue el señor Trump, quien incitó a un golpe de estado con la colaboración de sus familiares, de su abogado Giuliani y otro grupo de abogados, donde quisieron negar el triunfo de los demócratas con el señor Biden como cabeza.

Esto es un claro ejemplo de la realidad que se vive ya que ahora están saliendo todos los fraudes y abusos de confianza que cometieron estos personajes, como en el caso de su declaración que hicieron respecto a que los valores de sus empresas eran mucho menores para así no pagar impuestos, así como también ocultar información a todo lo largo y ancho de su carrera, de su cartera, de donde estaban, entonces aquí se ve claramente como hasta el señor que fue el presidente de uno de los países más poderosos ha caído, todo esto es debido a la terrible desubicación racional y a la falta de respeto a la constitución y a la república, que le hizo pretender realizar un “coup d’etat” (golpe de estado) lo que es inaceptable.

El ataque contra los medios de comunicación impresos electrónicos demuestra la preocupación de como empieza a tomar forma, igual a la preocupación que llegó cuando le cayó el veinte a Donald Trump que se dedicó a abusar de su poder y rodearse y llevar a cabo un sinfín de violaciones, constitucionales y todo.

Próximamente van a tener que ir el señor Trump y sus hijos a declarar al Capitolio, y ya la Suprema Corte dio instrucciones para que se entreguen todos los documentos relacionados al golpe de estado que quiso realizar el 6 de enero, documentos que muestran cómo de una manera totalmente organizada y planeada se llevaría esto a cabo, este suceso es algo que en el tiempo de la historia del mundo no había sucedido algo así.

Lo impresionante aquí es que van a poder hacerle un “Impeachment” a Trump y con eso inmediatamente le quitarán por 20 años cualquier ejercicio político.

Entonces cuando caen en el sueño de que son todopoderosos y son los elegidos, se deschavetan y comienzan los errores, por ello siempre hay que pensar que todos los que cometen ese tipo de errores más les vale que los remedien en tiempo para que no terminen con un triste final de sus historias.

Ya veremos como la justicia va a llevar los personajes, así como el presidente Sarkozy, en París y a varios más, al sillón de los acusados porque todo lo que han hecho mal se va a tener que revocar y se tendrá que reformar ya que todo país requiere de grandes estrategias, en lo económico, en lo político, en lo social.

Que recuerden sus gobernantes que deben de olvidarse de caprichos viscerales, como en el caso de Dos Bocas donde se lleva ya más de 9 mil millones de dólares gastados, como en el caso de México donde se compró una refinería, Deer Park, por un billón de dólares, no entendemos como puede ser once veces más cara, es ahí donde deben de actuar las autoridades para aclarar el por qué y cómo es que se dan este tipo de abusos.

La economía y la alimentación ahora dependen de los “malos”

Entre las cosas chistosas de llamar la atención y que nos tocó la suerte de enterarnos es saber que el precio del limón está por las nubes ya que está llegando a 150 pesos el kilo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué?, y como somos gentes muy curiosas nos hemos dedicado a preguntar el porqué, la razón es que en todas las zonas donde se produce el 80 por ciento de la cosecha de limones, ha sido invadida por los narcos y por gánsteres, los cuales han atacado sistemáticamente a todos los productores y por lo que estos prefieren que se pudran sus limones, a que los maten.

Esto nos demuestra una vez más la falta de respeto de estos personajes y de los gobernantes que actúan en estas regiones porque no pude ser que no le den protección a las personas que con su esfuerzo y con su trabajo nos dan los productos que consumimos los mexicanos

Ahí entonces está el detalle de como las cosas van de Guatemala a Guatepeor, lo importante es que se tomen y se lleven a cabo las medidas correctivas necesarias para poder iniciar el rescate de un país como lo es México, en donde lo mejor y lo más valioso que tiene son los verdaderos y buenos mexicanos que aman y respetan a la patria.

Por todo esto lo que tenemos que procurar es que la realidad siempre supere al engaño y a la mentira ya que no es aceptable que esta bola de ignorantes, aprovechados e incautos quieran tapar con un dedo los errores cometidos, como lo fue el caso donde se destruyó una gigante área de árboles porque hubo una “equivocación” en el trazo, eso no puede admitirse y por ello resulta ser un lamentable resultado que de haber hecho bien las cosas se hubiera evitado.

Es muy importante que se verifique que las gentes están haciendo las correctas para lograr un trabajo bien hecho porque es lamentable que cometan esos “errores” destruyendo así a la naturaleza, que recuerden que los errores se pagan caros.

Captura

Tunden a Fonatur por retirar árboles y cambiar tramo del Tren Maya

En redes sociales criticaron el gasto y daño ambiental para que al final, el tren no pase por la ruta planeada.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) removió alrededor de 10 mil árboles del camellón central de la carretera Cancún-Playa del Carmen, para la construcción de la vía férrea del Tren Maya. Sin embargo, la vía ya no pasará por ahí.

A través de redes sociales se desató una oleada de críticas a la dependencia por la decisión anticipada. Fonatur invirtió 40 millones de pesos en el traslado de dichos árboles a otros espacios.

Aunque la propuesta inicial planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue llevar la ruta por los derechos de vía existentes, es decir, por las carreteras, las condiciones geológicas de la zona impidieron concretar esto en el tramo Cancún-Playa del Carmen.

Previo a la salida de Rogelio Jiménez Pons del Fonatur, anunció que el tren correrá de manera paralela a la carretera federal 307, de manera que ya no pasará por donde se removieron los árboles para ‘limpiar’ el camino. Ahora se adquirirán nuevos derechos de vía en predios privados y el ejido Puerto Morelos.

No obstante, este nuevo trazo implica derribar la selva baja. Fonatur no ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito necesario para dar inicio a las obras, según lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En este documento, la dependencia está obligada a plasmar los impactos negativos que tendrá la obra en materia ambiental, así como las medidas de mitigación.

Durante su conferencia de prensa el pasado miércoles, el nuevo titular de Fonatur, Javier May, justificó la tala de árboles en el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, y que tampoco cuenta con autorización de impacto ambiental.

Aseguró que en la región se están sembrando más de un millón de árboles, aludiendo al programa Sembrando Vida.

Tras las críticas en redes sociales, Fonatur emitió un comunicado donde señaló que no se trató de una “tala”, sino de un “rescate y trasplante” de árboles.

Es difícil entender cómo es posible que haya este tipo de gentes que comete este tipo de nefastos y negativos errores, deben recordar que el único que paga es el pueblo.

Esto es inaceptable, además el costo de traer esos árboles y replantarlos fue una pequeña cuentecita de 40 millones de pesos, ¿quiénes y cómo están autorizando y haciendo toda esta cantidad de barbaridades? no puede ser que sigamos permitiendo estos abusos y más por gente de confianza de la actual administración.

Récord de contagios de coronavirus en México, 60 mil 552 casos en un día

El miércoles 19 de enero la Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que, hasta el corte de las 17:00 horas, en el país se habían confirmado 4 millones 495 mil 310 casos totales acumulados desde que inició la emergencia sanitaria. En cuanto al número de fallecimientos, al 19 de enero se reportó un total de 302 mil 112 defunciones.

Con estos números, en las últimas 24 horas se registraron 60 mil 552 nuevos contagios y 323 muertes por Covid-19.

Además, se registró un total de 623 mil 241 casos sospechosos, 8 millones 280 mil 079 negativos y un total de 325 mil 234 casos activos estimados de la enfermedad, es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (del 06 al 19 de enero del 2022).

Según el comunicado técnico diario, las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: Baja California Sur, Ciudad de México, Tabasco, Colima, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Querétaro y Yucatán.

Desde que inició la pandemia, el Gobierno de México ha registrado el total de contagios acumulados por entidad federativa. Hasta el corte de este 19 de enero, la Ciudad de México encabeza las estadísticas, con un millón 121 mil 301 casos acumulados, le siguen el Estado de México (431 mil 285); Nuevo León (238 mil 258); Guanajuato (227 mil 976); Jalisco (186 mil 068); Tabasco (162 mil 674); Sonora (136 mil 462); Puebla (135 mil 487); San Luis Potosí (133 mil 052) y Veracruz, con 132 mil 930 contagios acumulados desde marzo del 2020.

Estas entidades representan el 65%, más de dos tercios, del total de casos acumulados en la República Mexicana.

En tanto, los estados con mayor número de fallecidos son: Ciudad de México (53 mil 052); Estado de México (33 mil 243); Jalisco (17 mil 755); Puebla (15 mil 813); Veracruz (14 mil 912) y Nuevo León (13 mil 952).

La SSa indicó que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 62% en hombres, con un promedio de edad en los decesos de 64 años; mientras que los casos confirmados muestran un predominio mayor en mujeres, con un 51% y el promedio de edad general es de 39 años.

Además, en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido de los grupos de 30 a 39 años y de 40 a 49 años.

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria a nivel nacional, hasta el 18 de enero los estados con mayor porcentaje en ocupación de camas general son Chihuahua (66%), Nuevo León (65%) y Durango (64%). A su vez, las entidades con mayor porcentaje en ocupación de camas equipadas con soporte de ventilación, es decir, para la atención de pacientes de terapia intensiva, son Aguascalientes (62%), Zacatecas (38%) y Chihuahua (37%).

En el panorama internacional, el total es de 332 millones 617 mil 707 contagios y 5 millones 551 mil 314 defunciones acumuladas a nivel mundial. En las últimas 24 horas se reportaron 3 millones 156 mil 986 y 6 mil 889 respectivamente. La letalidad global es de 1.7%.

Avance en la Jornada Nacional de Vacunación

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud respecto a la Estrategia Nacional de Vacunación, del 24 de diciembre del 2020 hasta el 17 de enero de este año, se han aplicado en total 156 millones 419 mil 272 vacunas contra Covid-19 en las 32 entidades federativas. De ese total, 325 mil 860 fueron suministradas durante la última jornada.

En este sentido, hasta el lunes 17 de enero, 82 millones 952 mil 806 personas han sido inmunizadas; el 92%, que representa 75 millones 809 mil 119, ha completado el esquema de vacunación, y el 8%, equivalente a 7 millones 143 mil 687, cuenta con una dosis, en tanto se cumple el lapso requerido para recibir la segunda aplicación.

Debido al aumento de casos se dice que ya está en juicio el señor Gatell así como también que ya se le están levantando demandas a nivel judicial.

Carta dirigida a los AMLOvers (No seles olvide) Carlos Alazraki

Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal dentro de mi columna las cartas de Alazraki se la dirigí a todos los AMLOvers de México.

Y como cada jueves les recuerdo que me hagan dos favores: el primero que viralicen este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos y sus compañeros de trabajo.

Y el segundo de ese favor es que se suscriban en atypical ya sea por YouTube, Facebook o por cualquiera de las dos. Mil, mil gracias de verdad.

Bien vamos a la carta.

La cabeza de la carta dice, Carta dirigida a los AMLOvers (no se les olvide)

Estimados adoradores de AMLO la razón por la que les escribo mi carta semanal es para hacerles un pequeño examen.

Un pequeño examen en la cual ustedes tienen que contestar a cada pregunta con un sencillo SI o un sencillo NO.

Las preguntas que les haré las saque del discurso de nuestro muy macho presidente, el día que tomó su protesta como presidente de nuestra nación.

Obviamente este discurso lo hizo hace 3 años, un mes, 21 días y 8 horas, por lo que significa que nuestro querido presidente se irá a “La chingada” o sea a su rancho, dentro de dos años ocho meses 11 días y 16 horas.

Iniciemos con el examen con las promesas de Don Andrés.

“Se mantendrán las instancias infantiles”, SI o NO

“Se promoverá la investigación científica y tecnológica”, SI o NO

“El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos”, al día de hoy ¿ha sido cierto? SI o NO

“Vamos a bajar el precio de los combustibles, al día de hoy han bajado o han subido 28 por ciento más”, SI o NO

Una muy buena: “Se va a acabar con la corrupción”, Ajá, SI o NO

“Las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con la observación ciudadana”, ¿Así ha sido? SI o NO

“Habrá un auténtico estado de derecho”, Ajá, ¿es neta? SI o NO

“A nadie le será permitido violar la constitución”, ¿hablaba en serio? SI o NO

“Se acabará la impunidad”, ¿lo dudas? SI o NO

“Ya no habrán más moches, eso se acabó”, ¿fue broma verdad? SI o NO

“Está en venta, ya se va el lunes el avión presidencial”, Aja, ahí sigue, SI o NO

Para producir más energía limpia de menor costo, escuchen esto, “impulsaremos el desarrollo de la creación de energía limpias y renovables de menor costo como la eólica y la solar”, ¿hablaba en serio? SI o NO

“En tres años quedará solucionado en definitiva el problema de saturación del actual Aeropuerto de la Ciudad de México, tres años, es mi compromiso”, yo les pregunto… además dice; “ya estarán funcionando las dos vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucia”, SI o NO

Y el cinismo del presidente: “y nos habremos ahorrado cien mil millones de pesos”, ¿sabrá restar y sumar el presidente? SI o NO

Otra, “se nos acabará la guerra, construiremos entre todos la paz”, ajá, SI o NO

Hasta aquí sus promesas. ¿Qué les pareció?

¿Cuantos no pusieron?, yo les puse NO a todas, que tragedia y tristeza verdad.

Este es y ha sido la forma personal de gobernar de un presidente populista, autoritario y mentiroso.

Esta es la basura de partido que se dice institucional y que desgraciadamente nos gobierna.

Así actúa MORENA, mentiras, cien por ciento ratas, ineptos, resentidos, corruptos, tranzas, mentirosos, nuevos ricos y… o más ricos.

Así son y así seguirán, ese es su ADN, es una lástima que no se hayan dado cuenta como estos morenos han hundido a nuestro país.

Y lo más grave es que ustedes sigan aplaudiendo como focas.

Y ya para terminar mi carta les doy mi consejo; cuidado con ese aplauso de focos, de focas, porque más temprano que tarde un tiburón se las va a comer.

Amigos esta es la carta de esta semana, que tengan un lindo fin de semana, cuídense de la pandemia y nos vemos el próximo jueves.

Mil gracias.

