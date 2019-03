Mudanza de la Sectur a Chetumal, sin plantilla ‘de base’

Agencia

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Turismo (Sectur) aún no ha solicitado a sus empleados de base que preparen la mudanza a Chetumal, a pesar de que se anunció que la primera parte debe concretarse durante este mes, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la dependencia, José Carlos Navarro.

“En el momento que se dio a conocer que en 40 días la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de Sectur se desplazaría a este destino del sur del país me comuniqué con el director general de Administración, quien me dio a conocer que los trabajadores operativos no estamos dentro de este plan”, comentó en entrevista para el periódico Milenio.

También te puede interesar: Empleados de Sectur tendrán viviendas de lujo

El 24 de febrero, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, se dio a conocer que en 40 días se daría la mudanza de dicha Subsecretaría, esto como parte del plan de descentralización de las dependencias.

La mayoría de las y los trabajadores del Sindicato ha externado que no están de acuerdo con la estrategia de mudarse hacia Chetumal.

Navarro explicó que el rechazo se debe a la problemática que generaría por la separación de familias, además de que en este destino del sur no se tienen las condiciones de vivienda y seguridad social para recibir a los empleados.

En este sentido, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios advirtió, desde el año pasado, que únicamente seis ciudades del país son las que cuentan con la infraestructura para recibir a las dependencias, las cuales son Puebla, Monterrey, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí y Mérida.

La Sectur tiene mil 539 trabajadores; mil 154 son de base y 385 de confianza; estos últimos serán los que se trasladarán primero a Chetumal; sin embargo, la gran mayoría ha expresado su inconformidad con la decisión del gobierno de López Obrador.