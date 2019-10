Muere en el Issste de Chetumal Jared; su mamá rogaba su traslado

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A través de redes sociales se ha dado a conocer que Jared Emmanuel Peraza Naal, el niño de siete años que permanecía internado en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Chetumal en estado de coma, falleció esta madrugada.

“Con profunda tristeza en mi corazón y la impotencia que siento, les comento que nuestro pequeño Jared Emmanuel Peraza Naal a las 5:30 de la mañana de hoy se fue a brazos de papá Dios”, ha reproducido varias páginas y usuarios de Facebook.

“Ahora nos toca ayudar a estas personas para lograr cubrir las necesidades de los gastos que vienen para ellos el día de hoy”, continúa la publicación.

El pasado jueves, 25 de octubre, pequeño fue encontrado inconsciente en el baño de la escuela Benito Juárez, al parecer minutos antes el menor se sintió mal; la maestra decidió llamar a sus padres para que fueran por él.

Desafortunadamente los minutos pasaron y el pequeño no regresaba a su salón, por lo que al llegar, sus padres fueron directo al baño y ahí se encontraron al niño desvanecido en el piso.

De inmediato lo trasladaron al hospital morelense pero los médicos indicaron que no podían hacer nada, por lo que fue llevado de urgencia al Issste de Chetumal, pero ahí, según la madre del menor no recibe una atención adecuada y no le hacen estudios porque no hay especialistas.

Hasta ayer, la madre del menor, Magda Naal, rogaba para que su hijo fuera trasladado a Mérida con la esperanza de que al ser atendido por especialistas, su hijo volviera a levantarse de la cama.

Hoy, la petición es para poder solventar los gastos de traslado del cuerpo del pequeño Jared, al municipio de José María Morelos, para ser velado.